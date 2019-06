Do ČR dorazil audit týkající se zemědělských dotací pro Agrofert

Do Česka dorazila předběžná auditní zpráva Evropské komise (EK) týkající se zemědělských dotací pro Agrofert. ČTK to řekl mluvčí Stálého zastoupení ČR při Evropské unii Petr Janoušek. Informaci ČTK potvrdilo také ministerstvo zemědělství, které k věci uspořádá tiskovou konferenci. Zdroje ČTK hovoří o tom, že je možné, že Agrofert bude muset vrátit všechny investiční zemědělské dotace od února 2017, kdy začala platit novela o střetu zájmů označovaná jako lex Babiš. Nemělo by se to týkat takzvaných přímých plateb, které jsou vypláceny všem zemědělcům v EU.

Podle Hospodářských novin auditní zpráva opět vytýká premiérovi Andreji Babišovi (ANO) střet zájmů. Není v ní ale, kolik peněz má ČR Bruselu vracet. Podle zdroje Deníku N se zpráva týká i ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Jeho bratr i otec podnikají v oboru. Toman v pondělí na dotazy novinářů řekl, že žádný střet zájmů nemá a na tom trvá. Dotace ve prospěch své rodiny podle svých slov ovlivňovat "absolutně nemůže". Odmítl také to, že by v budoucnu mohly nastat problémy s celkovým čerpáním zemědělských dotací.

Připomínání Dne D se přesune do Normandie, přijede Trump i Mayová

Po mezinárodní ceremonii v anglickém Portsmouthu se dnes oslavy 75. výročí vylodění spojeneckých vojsk přesunou do Normandie. Pietních akcí se zde po boku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona zúčastní také americký prezident Donald Trump či britská premiérka Theresa Mayová. Státníci vzdají hold tisícům vojáků spojeneckých sil, kteří padli v Den D 6. června 1944. Předseda české vlády ve středu po slavnostním obědě s ostatními světovými lídry zavítal na hřbitov v nedalekém Chichesteru, kde jsou mezi 82 padlými z druhé světové války pochováni i českoslovenští vojáci. Jejich památku uctil položením věnců a květin na hroby.

Spojenecká operace Overlord byla největší vyloďovací operací v dějinách vojenství a zlomovou událostí druhé světové války. Během jediného dne bylo na pěti vyloďovacích plážích (Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword) vysazeno zhruba 156.000 spojeneckých vojáků. V Den D podle odhadů zahynulo nejméně 10.000 vojáků protihitlerovské koalice a 4000 až 9000 vojáků německého wehrmachtu.

Peněžité dluhy nezletilých dětí se možná budou převádět na rodiče

Peněžité dluhy dětí mladších 15 let možná budou přecházet ze zákona na jejich rodiče nebo na lidi, které je mají v péči. Předpokládá to poslanecká novela občanského zákoníku, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Nyní ji projedná ústavně-právní výbor. Na zákonného zástupce by podle návrhu přecházely peněžité dluhy nezletilých už okamžikem svého vzniku. Pokud by dítě rodiče nebo člověka, do jehož péče by bylo svěřeno, nemělo, závazek by přešel na stát. Přenesení dluhu by podle novely nenastalo, pokud by dluh spočíval v povinnosti nezletilého dítěte nahradit úmyslně způsobenou škodu. Předlohu připravili poslanci vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů a lidovců.

Podle Kateřiny Valachové (ČSSD) návrh reaguje na situaci, kdy v Česku čelí exekucím přes 6500 dětí. Dluhy vznikají kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby nebo kvůli jízdě bez platné jízdenky. Ministerstvo spravedlnosti upozornilo na to, že návrh může vést k neodpovědnému jednání dětí s vědomím, že riziko vždy ponese jejich rodič.

Vietnamci mohou opět žádat o dlouhodobý pobyt kvůli zaměstnání

Občané Vietnamu mohou ode dneška znovu žádat o povolení k dlouhodobému pobytu v Česku za účelem zaměstnání. Česko příjem žádostí o vydání zaměstnaneckých karet zastavilo loni v polovině července mimo jiné kvůli kapacitnímu přetížení. Podle Nejvyššího správního soudu však vládě nepříslušelo o záležitosti upravené zákonem rozhodnout usnesením. Dnes ve 14:00 vietnamského času, tedy v 9:00 středoevropského, bude spuštěno objednávání na 200 míst, která budou k dispozici v srpnu. V červnu a červenci úřad zpracuje žádosti, které dostal již dříve.

Důvodem pro loňské pozastavení příjmu žádostí byl podle tehdejšího šéfa diplomacie Jana Hamáčka (ČSSD) dlouhodobě vysoký počet těchto žádostí na českém zastupitelském úřadu v Hanoji a jeho kapacitní přetížení a zároveň rizika, která mimo jiné projednala Bezpečnostní rada státu. Za prioritu tehdy Hamáček označil příjem žádostí o pobyt za účelem spojování rodin.

Zkoumat paměť, lidské nemoci a roboty mohou lidé na Veletrhu vědy

Zkoumat paměť, lidské nemoci, roboty nebo život politických vězňů mohou ode dneška návštěvníci 5. ročníku Veletrhu vědy, který pořádá Akademie věd České republiky (AV ČR). Více než 100 improvizovaných laboratoří nabídne možnost vyzkoušet experimenty z různých vědeckých oborů. Celkem 44 pracovišť AV ČR, vysoké školy a další vědecké instituce i firmy představí novinky ze svých výzkumů. Program nabídne také přednášky a panelové diskuze o ekologii, světelném znečištění, právech robotů nebo jedech v potravinách. Veletrh se koná do 8. června na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Veletrh poskytne návštěvníkům také možnost podívat se do renesanční tiskařské dílny nebo do světa umělé inteligence. Zájemci si vyzkouší zažehnout plazmu, roztočit tornádo nebo závod modelů autíček na vodíkový pohon.

V Praze začíná největší světová přehlídka scénografie

O tom, jak se hraje divadlo, vypadá scéna, co všechno může být divadelní kostým a co všechno vlastně může být prostorem pro divadlo ukáže návštěvníkům ode dneška Pražské quadrienále. Největší světová přehlídka scénografie přivítá na pražském Výstavišti. Zájemcům ukáže nejrůznější podoby divadla ze všech koutů planety. Na přehlídku přijede na 6000 odborníků a pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků, z nichž mnozí si už koupili vstupenky v předprodeji, řekla ČTK mluvčí PQ Eliška Míkovcová.

Organizátoři slibují, že quadrienále nebude jen pouhou výstavou objektů, ale nabídne hlavně prožitek. Na programu je proto řada performancí, drobných i delších představení či dílen. Mezi hlavními hvězdami přehlídky je ilustrátorka Olivia Lomenech Gillová, kterou proslavila ilustrace knihy J. K. Rowlingové Fantastická zvířata a kde je najít. Češi na quadrienále představí adaptační tábor mimozemšťanů CAMPQ. Kontejnerové městečko určené pro adaptaci mimozemských uprchlíků z dalekých planet, kteří mohou být analogií k jakýmkoli bytostem přicházejícím "zvenku", vyrostlo na ostrově Štvanice.

Počasí

Polojasno až oblačno, od jihozápadu na frontě až zataženo a na většině území déšť nebo přeháňky. Místy bouřky, i silné, zejména s přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty 24 až 28 °C.