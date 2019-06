Šéf ODS Fiala vyzval Babiše, aby požádal Sněmovnu o důvěru, premiér to odmítl

Předseda opoziční ODS Petr Fiala vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby požádal Sněmovnu o potvrzení důvěry vládě. Důvodem je návrh auditní zprávy Evropské komise (EK), podle níž je Babiš ve střetu zájmů. Fiala to uvedl v tiskové zprávě. „Informace ze zprávy Evropské komise o konfliktu zájmů pana Babiše jsou zdrcující. Veřejně vyzývám předsedu vlády, aby sám požádal o potvrzení důvěry v Poslanecké sněmovně. Je potřeba, aby bylo jasné, o čí důvěru se i v takovéto situaci v Poslanecké sněmovně předseda vlády opírá," uvedl Fiala. Babiš s tím nepočítá, v reakci zaslané ČTK napsal, že ODS může vyvolat hlasování o nedůvěře. Takovou schůzi pak premiér hodlá využít k informování o tom, jak zacházely s evropskými dotacemi minulé vlády. "Pokud chce pan předseda Fiala vyvolat hlasování o nedůvěře, ať to udělá. Využiju to k tomu, abych české občany seznámil s tím, kolik peněz nemohla Česká republika vyčerpat z evropských fondů kvůli nesrovnalostem za posledních patnáct let, tedy i v době, kdy vládla ODS. Na rozdíl od tradičních demokratických stran nezpůsobila za mého působení moje bývalá firma žádné vracení peněz," napsal Babiš ČTK. Občanští demokraté v úterý navrhnou, aby Sněmovna situaci kolem Babiše projednala a zavázala vládu, ať zveřejní auditní zprávu EK, zastaví proplácení dotace bývalému Babišovu holdingu Agrofert a pověří přípravou odpovědi pro EK ministry, které do kabinetu nenavrhlo Babišovo hnutí ANO.

Babiš vložil své firmy včetně Agrofertu kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy EK, který v pátek zveřejnila média, má Babiš na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Někteří aktéři kauzy Čapí hnízdo požadují zastavení trestního stíhání

Část obviněných v kauze Čapí hnízdo požaduje zastavení trestního stíhání. Jak zjistil server iRozhlas.cz, státní zastupitelství eviduje žádost od dvou ze šesti obviněných. Právník Michael Bartončík, který zastupuje Andreje Babiše z hnutí ANO, potvrdil, že další jsou na cestě. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala neupřesnil, kdo z obviněných žádost podal. Žádosti míří ke státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi, který rozhoduje, jestli obviněné obžaluje. Většina z nich si už dříve stěžovala, že je Šaroch podjatý. Stíhání státní zástupce zastaví mimo jiné tehdy, jestliže skutek není trestným činem nebo není prokázáno, že jej spáchal obviněný.

Policie řešila údajný podvod s padesátimilionovou dotací Evropské unie na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky.

Schodek rozpočtu stoupl ke konci května na téměř 60 miliard

Schodek státního rozpočtu ke konci května stoupl na 50,9 miliardy korun z dubnových 29,7 miliardy korun. Loni v květnu skončilo hospodaření státu ve schodku 23,1 miliardy korun. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí. Meziroční srovnání je podle úřadu ovlivněno mimo jiné faktem, že v loňských prvních čtyřech měsících získal rozpočet mimořádně 20,7 miliardy korun jako část závěrečných plateb vztahujících se k unijnímu programovému období 2007 až 2013. Pro letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 40 miliard korun. Důvodem vyššího schodku jsou podle MF také výdaje na společné programy EU a České republiky za 47,7 miliardy korun, které meziročně stouply o 37 procent. Stát rovněž v první třetině roku předfinancoval řadu výdajů plánovaných na celý rok 2019. "Dřívějším uvolněním peněz urychlujeme a podporujeme investice, vědu, výzkum nebo regionální školství," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Schodek státního rozpočtu po očištění vlivu peněz z Evropské unie a finančních mechanismů byl podle MF totožný s výsledkem stejného období roku 2018. Celkové příjmy rozpočtu ke konci května stouply meziročně o 38,2 miliardy korun na 584,2 miliardy korun. Celkové výdaje stouply o 66 miliard na 635,1 miliardy korun.

Babiš jednal s barmskou vůdkyni Su Ťij o ekonomické spolupráci i lidských právech

Barmská vůdkyně, někdejší disidentka a nositelka Nobelovy ceny za mír Su Ťij se v pondělí ve Strakově akademii setkala s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Jednali spolu o ekonomické spolupráci i lidských právech. Česká strana podle Babiše ekonomickou spolupráci jejich dodržováním nepodmínila, vyplývá z premiérova vyjádření. K posílení vzájemných vztahů a výměny má přispět velvyslanectví, které se v Česku podle Babiše znovu otevírá po 26 letech. "Vždycky jsme chovali vřelé přátelství k České republice už za doby Československa. Po otevření ambasády budeme moci spolupráci rozšířit a povýšit, občané se budou lépe poznávat. Nevím, jestli lidé v ČR znají nás a my je. Otevření velvyslanectví je prvním krokem," uvedla Su Ťij. Dodala, že už jako dítě znala boty Baťa. Podle státní poradkyně myanmarská republika potřebuje rozšířit hlavně spolupráci ve školství, které trpí nedostatkem financí. Česko právě do vzdělávání a zdravotnictví směřuje svou rozvojovou a humanitární pomoc, kterou Barmě poskytuje.

ČD Cargo vydá dluhopisy za miliardu korun

Nákladní dopravce ČD Cargo na konci června vydá dluhopisy v hodnotě jedné miliardy korun. Peníze, které za obligace dostane, chce investovat do vozového parku. ČTK to řekl předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik. V květnu vydaly dluhopisy za celkem 13 miliard korun i mateřské České dráhy, ČD Cargo nyní dokončuje práce související s vydáním dluhopisů. Délku splatnosti ani předpokládaný úrok připravovaných obligací podnik neuvedl, data uvede po vydání dluhopisů. Loni společnost vložila do modernizace a údržby nákladních vozů a lokomotiv téměř 2,5 miliardy korun, což je nejvíc za dobu existence firmy. Hlavní část investic mířila na pořízení lokomotiv Vectron, nyní se dopravce zaměřuje na modernizaci dieselových lokomotiv.

Česko kritizuje ruský návrh uznání okupantů z roku 1968 za válečné veterány

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček nesouhlasí s návrhem ruského federálního zákona, který by vojákům okupačních vojsk přiřkl status veteránů. Poslanci Státní dumy předložili ke schválení novelu zákona, která požaduje uznání činů účastníků operace Dunaj. Tím prohlašují intervenci do Československa v srpnu roku 1968 za otevřený vojenský konflikt. České ministerstvo zahraničí ve svém stanovisku upozorňuje na to, že vojska Varšavské smlouvy tehdy vstoupila na území Československa v rozporu s mezinárodním právem a proti vůli tehdejších zákonodárců.

Loni v cizině zemřelo 579 Čechů, nejvíc v Německu

Loni v cizině zemřelo 579 Čechů. Nejvíce případů, a to 42, řešil konzulát v Düsseldorfu. Počet úmrtí v letní turistické sezoně se v porovnání s předchozím rokem mírně snížil, uvedlo ministerstvo zahraničí k zahájení letošní turistické sezony. Snížily se také počty případů dopravních nehod, hospitalizací nebo zadržení. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) doporučil, aby lidé více využívali projekt Dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí (DROZD), která turistů poskytne informace o případných nebezpečích a umožní účinně zorganizovat pomoc v případě potíží. Aplikace letos nově umožní sdílet polohu turistů, aby příbuzní či blízcí věděli, kde se nacházejí, řekl ministr. Celkem bylo podle konzulárních statistik loni ve vazbě nebo ve vězení 944 Čechů. Nejvíce případů, 306, řešilo velvyslanectví v Londýně, dále ve Vídni (84) a ve Washingtonu (53). Z celkového počtu 212 případů zranění jich nejvíce řešilo velvyslanectví v Římě, kde jich bylo 48. Náhradních cestovních dokladů kvůli jejich ztrátě musely zastupitelské úřady loni vydat 1378, což je obdobné jako v předchozích dvou letech. Celkově bylo vydáno 3223 náhradních dokladů, z toho nejvíce v Londýně, a to 1149.

Váleční veteráni mohou navštěvovat univerzitu třetího věku na UK

Do kurzů Univerzity třetího věku (U3V) na Univerzitě Karlově budou moct nově chodit i čeští váleční veteráni. Rozhodl o tom rektor školy Tomáš Zima. Podle něj tak chce univerzita ocenit, že tito lidé neváhali nasazovat své životy za svobodu ostatních. Dosud mohli Univerzitu třetího věku navštěvovat zpravidla jen důchodci s maturitou. ČTK o tom informoval mluvčí UK Václav Hájek. Podle nového opatření rektora se budou moct do programů Univerzity třetího věku nově zapisovat všichni vojáci, kteří jsou podle zákona válečnými veterány. To znamená, že byli třeba alespoň 90 dnů v zahraniční bojové misi nebo rok v mírové misi. "Univerzita Karlova se tak rozhodla proto, aby těmto osobnostem, které neváhaly a nasazovaly životy za naše bezpečí a svobodu, umožnila jejich další rozvoj vzdělávání. Bereme to jako formu jejich ocenění," řekl Zima.

U3V je součástí nabídky celoživotního vzdělávání. Kurzy trvají obvykle čtyři až šest semestrů, tedy dva až tři roky. Konají se zpravidla jednou za dva týdny, a to formou přednášek a cvičení. Po absolvování dostanou účastníci certifikát, který ovšem není potvrzením o získání vysokoškolského vzdělání. Vzdělávání tohoto typu nabízí i jiné vysoké školy než UK.

Česko připravuje infrastrukturu pro ekologicky šetrné automobily

V Česku by v příštích letech mělo být víc nabíjecích stanic pro elektromobily. Polostátní firma ČEZ jich plánuje vybudovat několik stovek. Ministerstvo dopravy tak reaguje na zpřísňování emisních limitů. Očekává, že až pětina vozidel bude do deseti let jezdit na jiná paliva než benzin nebo naftu. Nejedná se ale jen o elektřinu, podle zmocněnce ministra dopravy pro čistou mobilitu Jana Bezděkovského je potřeba podporovat i ostatní alternativní paliva, jako je například vodík. Pro vozy s tímto pohonem plánuje také vybudovat několik desítek stanic.

Podle šéfredaktora webu hybrid.cz Jana Horčíka je ale v současné době podpora vodíku v běžné dopravě zbytečná a stát by se měl víc soustředit na podporu elektromobility. Česku totiž hrozí, že v budoucnu bude mít nedostatečenou síť dobíjecích stanic.

Rada KRNAP schválila návrh nových zón

Rada Krkonošského národního parku (KRNAP) schválila návrh nových zón. Ministerstvo životního prostředí nyní návrh pošle ke standardnímu meziresortnímu připomínkování, pak ho vydá jako vyhlášku. Nové rozdělení KRNAP by mohlo začít platit od počátku roku 2020. Tři dosud číslované zóny odstupňované podle přísnosti ochrany přírody nebo pravidel péče s vyhlášením nových zón zaniknou. Vzniknou čtyři nové zóny, které ale nebudou řešit regulace a pravidla pro činnosti v národním parku. Pravidla bude určovat přímo zákon pro celé území národního parku a pro území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí. Návštěvnost bude regulovat nově vymezené klidové území, které bude podle potřeby zasahovat i do zón s nižším stupněm kvality ekosystémů. V klidovém území bude možný pohyb jen po značených trasách, tak jako tomu je v nynější první zóně.

Svatomartinské víno bude letos v prodeji už od 8. listopadu

Letošní první lahve mladého vína prodávaného pod značkou Svatomartinské budou moct vinaři otevřít netypicky už v pátek 8. listopadu. Dosud platil přísný zákaz jeho prodeje před 11. listopadem, tedy svátkem svatého Martina. Změnu oznámil Vinařský fond, který je majitelem ochranné známky Svatomartinské. Důvodem je, že tradiční termín vychází na pondělí. Pro letošní ročník Svatomartinských Vinařský fond připravil i přísnější kritéria hodnocení. Vína, která budou o ochrannou známku usilovat, musí při hodnocení degustátorů získat alespoň 80 bodů, dosud jim stačilo 78 bodů.

Lidé v Brně můžou žádat město o příspěvek na stavbu zelené střechy

Brno jako první město v Česku spustilo dotační program na budování zelených střech. O příspěvek můžou až do konce listopadu žádat vlastníci domů ze soukromé i veřejné sféry. V rozpočtu je na to vyčleněno 20 milionů korun. Výše dotace může být od 900 do 1400 korun na metr čtvereční střechy v závislosti na její konstrukci a na typu žadatele. Na přípravě dotačního programu se podíleli odborníci z ekologické Nadace Partnerství, říká jejich poradce Miroslav Kundrata.

Střechy porostlé rostlinami pomáhají zlepšovat mikroklima ve městě: v horku ochlazují vzduch v budovách, v zimě lépe izolují a přispívají k zadržování srážkové vody.

Počasí na úterý

Jasno až polojasno, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti zejména na západě a východě území ojediněle přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 31 °C, na horách kolem 21 stupňů Celsia.