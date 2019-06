Nejvyšší státní zástupce Zeman: Zjištění návrhu zprávy EK jsou závažná

Zjištění v návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle něhož je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, jsou závažná a mohla by zavdávat podezření na trestný čin. V České televizi to řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle něj si Nejvyšší státní zastupitelství vypracuje vlastní analýzu navrhovaného dokumentu, výsledky by mohlo mít do dvou či tří týdnů.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podle předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) nectí pravidla řádného a spravedlivého procesu, když chce analyzovat návrh auditní zprávy Evropské komise o premiérově střetu zájmů. Babiš ČTK napsal, že předběžný návrh je plný nepravd, které budou české úřady v příštích měsících vysvětlovat a vyjadřovat se k nim. Dodal, že neví, jaká je Zemanova motivace.

Sedmdesátistránkový text navrhované auditní zprávy zveřejnila v pátek média. Auditoři se v materiálu zaměřují na čerpání dotací firmami z holdingu Agrofert, který Babiš vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu dokumentu, který se ještě může měnit, je premiér po celé své vládní působení ve střetu zájmů, má vliv na firmu a na použití dotací z EU. Premiér výsledky návrhu auditní zprávy odmítá. Auditoři popisují jednotlivé dotační případy i to, jak premiér do chodu holdingu zasahoval a jak může zasahovat do svěřenských fondů.

Benešová nevidí důvod nevěřit Babišovi ve sporu s EK

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nevidí důvod nevěřit premiérovi Andreji Babišovi (ANO) ve sporu s Evropskou komisí ve věci údajného střetu zájmů. Babiš splnil zákonné požadavky na vyřešení problému, když převedl holding Agrofert do svěřenských fondů, uvedla ministryně v pořadu Partie televize Prima. Nechtěla také předjímat, zda Česko bude muset vracet do evropského rozpočtu zhruba 450 milionů korun vyplacených Agrofertu na dotacích, jak doporučuje návrh auditní zprávy EK, který unikl do médií.

Europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil nicméně namítl, že na rozdíl od různých soudů, které mohou mít různý názor, je rozhodnutí v případě auditu záležitostí pouze Evropské komise. Pospíšil v pořadu také apeloval na vládu, aby českou reakci na stanovisko EK nepřipravovali ministři nominovaní do vlády hnutím ANO. Podle něj hrozí riziko, že by nezastupovali zájmy Česka, ale zájmy Babiše a Agrofertu.

Analytici: Hlavní vlnu zdražování energií mají Češi za sebou

Hlavní vlnu zdražování elektřiny a plynu způsobenou loňským strmým růstem velkoobchodních cen mají české domácnosti za sebou. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Pokles cen ve zbytku roku ani v roce 2020 ale neočekávají, počítají se stagnací nebo s dalším nárůstem cen, který už by ale měl být mírnější. V posledních měsících zdražili prakticky všichni dodavatelé. Analytici už dříve odhadli, že během roku 2019 mohou některým lidem vzrůst meziročně náklady na energie až o několik tisíc korun ročně.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor upozornil, že hlavním důvodem růstu cen elektřiny bylo prudké zdražení emisních povolenek. Nárůst ceny elektřiny v nižších jednotkách procent očekává pro příští rok manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Letos je podle něj reálný průměrný růst o pět až sedm procent. Dodavatele elektřiny loni v Česku změnilo rekordních 570.000 lidí.

Rychetský se stydí za rozhodnutí ÚS o diskriminaci Rusů v hotelu

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nesouhlasí s rozhodnutím svého soudu, který vyhověl stížnosti firmy Golden Gastro Service, jejíž ostravský hotel odmítal ubytovat Rusy, pokud nepodepíšou nesouhlas s anexí Krymu, a dostal kvůli tomu za diskriminaci pokutu. Podle nálezu Ústavního soudu nešlo ale o nepřípustnou diskriminaci a důvody odmítnutí nebyly nenávistné ani svévolné. Rychetský v diskusním pořadu České televize řekl, že se za toto rozhodnutí ÚS hluboce stydí, podle něj popírá elementární principy právního státu.

"Zaprvé není pravda, že není ponižující v rámci spotřebitelského vztahu na zákazníkovi požadovat písemné prohlášení, že souhlasím, nebo nesouhlasím s politikou svého státu. Není pravda, že je přípustné skutečně diskriminovat podle státního občanství. To je princip kolektivní viny, který se vůbec nemůže v tomto případě objevit," řekl Rychetský k rozhodnutí ÚS. Současně připustil, že s nálezem by se mohly vypořádat evropské soudy, protože se v kauze aplikovalo implementované evropské právo. Nejvyšší správní soud (NSS), kam se případ po ústavní stížnosti vrátil, by se podle Rychetského měl nyní obrátit na evropský soudní dvůr do Lucemburku.

Vláda projedná stomilionovou dotaci pro fond obětem holokaustu

Sto milionů korun na dalších pět let činnosti by měl dostat Nadační fond obětem holokaustu (NFOH), pokud vláda schválí požadavek, který jí v pondělí předloží ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Fond od roku 2002 udílí granty v sociální a zdravotní oblasti, přispívá na vzdělávání a na obnovu památek. Aktuálně pečuje o více než 350 osob přeživších holokaust.

Na varhany do Sv. Víta se za 30 měsíců sbírky vybralo 78 mil. Kč

Dvě procenta částky, kterou si stanovili pořadatelé národní sbírky na nové varhany do pražské katedrály, chybí na jejím účtu. Od začátku sbírky uplyne 3. června 30 měsíců, na kontě je přes 78 milionů korun a píšťaly varhan jsou ve španělské firmě téměř všechny vyrobené. Zbývají už jen ty největší prospektové píšťaly, které se musejí z technických důvodů vyrábět v jiné dílně v Nizozemsku," řekl ČTK organolog pražského arcibiskupství a manažer projektu Svatovítských varhan Štěpán Svoboda. Po převezení do Prahy počátkem příštího roku bude nový nástroje požehnán a poprvé by se na něj veřejně mělo hrát 15. června na svátek Sv. Víta, patrona katedrály.

Varhany, které mají ve 21. století dokončit stavbu katedrály, vznikají proto, aby zaplnily zvukem celý chrám. Současné varhany jsou podle odborníků dobře slyšet v křížové lodi, ale v hlavní lodi hlasitost dramaticky klesá. Cena za nový nástroj má být přibližně 80 milionů korun kromě prací, které se musejí pro instalaci tisíců píšťal udělat. V barcelonské varhanářské dílně Gerharda Grenzinga, která vyhrála konkurz na zhotovitele varhan, se podle Svobody nástroj nyní sestavuje a 80 procent všech píšťal je již ozvučeno. Do České republiky se povezou píšťaly pečlivě zabalené ve dvou kamionech a po instalaci v katedrále se bude nástroj nazvučovat znovu.

Cenu Kouteckého na festivalu v Ústí získal film Budovatelé říše

Cenu Pavla Kouteckého na festivalu dokumentárního filmu získal snímek Budovatelé říše režiséra Andrana Abramjana. Mezi středoevropskými filmy zvítězil Poslední autoportrét režiséra Marka Kuboše. Vítěze v Ústí nad Labem vyhlásili pořadatelé festivalu. Vítězný snímek Budovatelé říše sleduje protiimigrační a antiislámské aktivisty, kteří chtějí být součástí dějin a změnit politickou scénu. Tématem letošního ročníku byla absurdnost, ať už jde o obchod s chudobou, bizarnost přístupu k migrační otázce nebo hrůznost válečných konfliktů.

Pivo na Zubrfestu si můžete vychutnat ve výšce 50 metrů

Ve výšce až 50 metrů nad zemí budou moci popíjet pivo návštěvníci letošního hudebního festivalu Zubrfest, kterým v sobotu 15. června ožije areál přerovského pivovaru Zubr. Na festival dorazí jeřáb se speciální plošinou vybavenou křesílky. ČTK to řekl ředitel pivovaru Zubr Tomáš Pluháček. Na plošinu se vejde 22 hostů.

Lidé v Němčovicích čekají na autobus v pařezové chaloupce

Nejfotografovanější a možná i nejfotogeničtější autobusovou zastávku v Česku mají nejspíš v Němčovicích na Rokycansku. V malé vesnici se 170 obyvateli lidé čekají na autobus v pařezové chaloupce, v jaké žili ve večerníčkových příbězích skřítci Křemílek a Vochomůrka. Stejně jako pohádková pařezová chaloupka má i němčovická zastávka oblé tvary, dveře do oblouku a malá okénka. Šikmou střechu s křivým komínem podpírají rozeklané dubové větve. Zastávku, na které Němčovičtí pracovali od podzimu, nyní oficiálně otevřeli, řekl ČTK starosta Karel Ferschmann.

Chaloupka měří na výšku 5,2 metru, je postavená z betonových tvárnic, ořezaných do oblých tvarů. Tmavě hnědá fasáda je zvrásněná jako kůra stromu. Kolem rostou skalničky a kapradí. "Máme tady všechno jako v pařezové chaloupce. Na stěně dokonce visí kukačky," popsal starosta. Cestující mají navíc jistotu, že nikdy nebudou čekat sami - vedle chaloupky stojí Křemílek a Vochomůrka vyřezaní z dubového špalku.

Kanoista Fuksa skončil druhý i na pětistovce v Duisburgu

Kanoista Martin Fuksa byl na Světovém poháru v Duisburgu stejně jako před týdnem v Poznani druhý na neolympijské trati 500 metrů. Šestadvacetiletý nymburský rodák tak obsadil stříbrnou pozici i ve čtvrtém individuálním závodu v sezoně. Fuksu ve finále porazil o téměř sekundu úřadující mistr světa Isaquias Queiroz dos Santos z Brazílie, jenž vyhrál i v Polsku. Český kanoista za sebou o další sekundu nechal Němce Conrada-Robina Scheibnera. Vítěz sobotního závodu na 1000 m na kajaku Josef Dostál dnes absolvoval finále ve dvojici s Radkem Šloufem a skončili osmí.

Skifařka Topinková získala bronz na veslařském ME v Lucernu

Skvělý finiš dopomohl skifařce Miroslavě Topinkové k bronzové medaili na mistrovství Evropy ve veslování v Lucernu. Osmatřicetiletá olympijská vítězka z Londýna se po narození dcery vrátila letos na skif a ve Švýcarsku vybojovala devátou medaili z kontinentálních šampionátů v kariéře. Ve své sbírce má také pět titulů a tři stříbrné medaile. Svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského se až do mezičasu na 1500 metrů držela na šestém místě, v drtivém závěru se ale posunula na třetí pozici. Z vítězství se radovala úřadující mistryně světa Sanita Puspureová z Irska, za kterou Topinková zaostala o 1,67 sekundy. Stříbro získala Jeannine Gmelinová ze Švýcarska.

Skifař Ondřej Synek medailové ambice nenaplnil a ve svém prvním mezinárodním startu v sezoně skončil až šestý. Z vítězství se radoval Oliver Zeidler z Německa.

Kajakář Přindiš je poprvé mistrem Evropy ve vodním slalomu

Kajakář Vít Přindiš vylepšil stříbrnou medaili z loňského kontinentálního šampionátu v Praze a ve francouzském Pau se stal poprvé mistrem Evropy ve vodním slalomu. Loni bronzový Jiří Prskavec skončil ve finále osmý. Medaile unikla o jedno místo kanoistce Tereze Fišerové. Přindiš, jenž byl v Pau před dvěma lety druhý na mistrovství světa, získal ve 30 letech první titul v individuální kategorii.

Sport - další výsledky

Adéla Citová se stala v Krakově mistryní Evropy ve sportovním aerobiku a po loňském vítězství na světovém šampionátu v nizozemském Leidenu doplnila svou sbírku o medaili, která jí zatím chyběla. Navíc s Karolínou Jánskou, s níž trénuje v Lounech, triumfovala i ve dvojicích. Bronz v soutěži jednotlivkyň vybojovala Viktorie Prokopová. Mezi české reprezentantky se dokázala vklínit jen obhájkyně evropského zlata Lisa van Brandeová z Belgie. Převahu české školy ještě zvýraznila čtvrtým místem Karolína Kudláčková.

Devatenáctiletá Markéta Vondroušová si poprvé zahraje čtvrtfinále grandslamu. Česká tenistka v dnešním osmifinále Roland Garros smetla dvanáctou nasazenou Lotyšku Anastasiji Sevastovovou 6:2 a 6:0 a vylepšila si své grandslamové maximum, kterým bylo dosud osmifinále z loňského US Open. Čtvrtfinálovou soupeřkou Vondroušové bude Chorvatka Petra Martičová, přemožitelka Karolíny Plíškové ze 3. kola.

Počasí

Jasno až polojasno, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C.

Na hřebenech Krkonoš zůstávají poslední zbytky sněhu. I když jej tuto zimu bylo nadprůměrné množství, z naprosté většiny už roztál. Velké sněhové pole ještě zůstává na úbočí Studniční hory, informoval na webu František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). "V těchto místech, když sníh převážně roztaje, zůstává sněhové pole připomínající prvorepublikovou mapu republiky," uvedl Šopko. Mapa republiky nad Modrým dolem se tvoří v prohlubni, kde se během zimy usazuje nafoukaný sníh. Jeho vrstva zde může dosahovat až 16 metrů, proto vydrží často až do léta. Sněhové pole tu měří odborníci od roku 2000. Nejdéle, až do 22. srpna, se na tomto místě sníh udržel v roce 2005.