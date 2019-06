ČR by mohla unii vracet 450 mil Kč, média zveřejnila zprávu EK

Česko by mohlo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů korun dotací, které čerpal holding Agrofert. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy Evropské komise (EK), podle něhož je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, dál má na firmu vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Celý sedmdesátistránkový dokument zveřejnila média. Česká strana se bude moci ke zjištěním vyjádřit, komise podle toho může materiál ještě upravit. Babiš už v pátek ve Sněmovně řekl, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude.

Babiš, který zasedá v českých vládách od roku 2014, v únoru 2017 vložil kvůli zákonu o střetu zájmů své firmy do svěřenských fondů. Audit se zaměřuje na dobu před tímto okamžikem a po něm. Sleduje období od roku 2011 do loňska. Podle Hospodářských novin 283 milionů korun z celkem 451 milionů, které by ČR měla vracet, představují dotace po únoru 2017. Podle médií návrh zprávy uvádí, že premiér dva svěřenské fondy ovládá, přes ně má dál vliv i na Agrofert a současně má přímý vliv na rozdělování peněz z EU.

Premiér o Agrofertu mluví jako o své bývalé firmě. Text návrhu podle webu Seznam Zprávy poukazuje na to, že Babiš může z obou svěřenských fondů kdykoliv majetek dostat zpět. Dokument popisuje, že fondy mají tři správce, které jmenoval a může odvolat Babiš. Ten jmenuje a může odvolat i radu protektorů, jíž se správci zodpovídají. Jedním z protektorů je Babišova manželka Monika. Pokud někdo v protektorské radě chybí, má v ní Babiš jeden hlas. Bez rodinného protektora není rada usnášeníschopná a nemůže přijímat rozhodnutí, popsal Seznam. Komise podle médií v návrhu textu českým úřadům vytýká, že nezajistily účinnou kontrolu.

Hamáček: Vláda rozpočet schválí, jednat se ještě bude i o platech

Nynější návrh státního rozpočtu na příští rok vládou projde, řekl místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Sociální demokraté se ale podle Hamáčka v jednání o rozpočtu chtějí vrátit k navrhovanému růstu platů ve státní sféře a ke krácení výdajů ministerstev. Hamáček jako šéf ČSSD vyjednává o podobě rozpočtu za sociálnědemokratické ministry, Schillerová po schůzce uvedla, že jednali koaličně a zastupovala hnutí ANO. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 40 miliard korun.

Do Prahy dnes přiletí barmská vůdkyně Su Ťij

Do České republiky dnes přiletí barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij. O víkendu má soukromý program, poté se oficiálně setká s premiérem Andrejem Babišem (ANO), ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) a zdvořilostní jednání ji čeká i s prezidentem Milošem Zemanem. V úterý vystoupí také na podnikatelském fóru.

Do ČR měla Su Ťij přiletět už předloni v září, návštěvu však odložila. Mezinárodní organizace upozorňovaly, že barmská armáda provádí etnickou čistku menšinového etnika Rohingů. Su Ťij operaci proti Rohingům v počátku podpořila. Později odsoudila jakékoli porušování lidských práv. Váhavý postoj Su Ťij, která do té doby platila za symbol boje za lidská práva, vyvolal na mezinárodní scéně kritiku. Su Ťij byla zbavena řady mezinárodních poct.

Dlužníkům může zůstat víc peněz a mění se i pravidla oddlužení

Lidem v exekuci či insolvenci může nyní zůstat víc peněz. Hranice, nad kterou se dlužníkům sráží z výplaty bez omezení, se posouvá. Pro člověka bez rodiny se zvedá z 16.072 na 25.715 korun. Loni bylo podle Exekutorské komory v exekuci 821.300 lidí a v osobním bankrotu podle nové mapy 114.000 lidí. Pravidla oddlužení mění od 1. června insolvenční novela, šanci zbavit se dluhů by měla dát více lidem. Podle novely jsou možné dvě varianty oddlužení. Lidé mohou buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let. Zvyšuje se také částka, která dlužníkům při splácení dluhů může zůstat.

Ministerstvo spravedlnosti, které nařízení připravilo, si od změny slibuje omezení práce na černo a zvýšení ochoty přijmout lépe placené místo. Odborníci na sociální problematiku označují velký počet exekucí za pandemii a zásadní překážku v zaměstnávání. Dlužníkovi musí zůstat dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájmu ve městě od 50.000 do 100.000 obyvatel. Letos je to 6429 korun. Podle některých odborníků změna pomůže jen lidem s vyšším příjmem a situaci chudých nezlepší. Zvednout by se měla spíš základní nezabavitelná částka, která by měla vycházet ze skutečných nákladů na bydlení, ne z normativů, sdělila ČTK už dřív vedoucí výzkumného týmu Centra pro společenské otázky (SPOT) Lucie Trlifajová.

Šest nemocnic otestuje fungování a náklady paliativních týmů

Šest nemocnic otestuje fungování a náklady paliativních týmů, které se zaměřují na péči o umírající pacienty. Pilotní projekt začne 1. června a bude trvat 21 měsíců, informovalo ministerstvo v tiskové zprávě. Podpoří jej evropské fondy. Podle odborníků má tento druh péče pozitivní vliv na kvalitu života pacientů, kontrolu jejich symptomů a prožívání jejich blízkých. Někdy i prodlouží přežití. Do projektu se zapojí tři pražské nemocnice: Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Motol, v níž budou pracovat dva týmy - pro děti a dospělé. Dále se jej zúčastní Fakultní nemocnice Olomouc a krajské nemocnice v Ústí nad Labem a Jihlavě. Na konci května absolvovaly jejich týmy třídenní vzdělávací program.

Součástí paliativního týmu je vedle lékaře také dětská sestra, sociální pracovník a psychoterapeut či psycholog. Cílem projektu je otestovat metodiku a standardy v nemocnicích akutní i následné péče. Podobně byla v minulosti otestována činnost mobilních hospiců, které o umírající pečují v domácnostech. Od loňského roku se jejich péče běžně hradí. V ČR umírá ročně asi 108.000 lidí, zhruba 65 procent zemře v nemocnici. Ze statistik vyplývá, že velká část je do nemocnice převezena na poslední dny či hodiny života. Průzkumy ale ukazují, že až 80 procent lidí si přeje umírat doma.

Český Krumlov zpoplatnil vjezd zájezdových autobusů do města

Český Krumlov zpoplatnil vjezd zájezdových autobusů do města. Za příjezd a odjezd z takzvaného bus stopu zaplatí jeden autobus 1250 korun. Dosud dopravci neplatili nic. Český Krumlov čeká, že letos bude mít z tohoto placeného systému příjmy osm milionů korun. Cestovní kanceláře si již místa rezervují na webu. ČTK to řekla mluvčí radnice Petra Nestávalová. Systém je dočasný, na tři roky, než město otevře terminál zájezdových autobusů. Město chce placeným systémem regulovat počet krátkodobých návštěvníků a zvýšit příjmy z turismu. Každý rok přijede do Českého Krumlova kolem 16.000 zájezdových autobusů, turistů ročně zhruba dva miliony. V Českém Krumlově žije asi 13.000 lidí.

Autobusy mohou přijet i bez rezervace, ale za vyšší poplatek, 1500 Kč za příjezd a odjezd.Vjezd zdarma budou mít proti původním plánům autobusy se žáky základních škol, které do města často jezdí na výlety.

Čeští vodáci v Rakousku vjeli do vodopádu, zasahoval vrtulník

Dva čeští vodáci se v pátek dostali do úzkých poté, co při sjíždění řeky Steyer poblíž rakouské obce Hinterstoder neúmyslně vjeli do vodopádu. Jednoho z nich musel zachránit vrtulník, uvedla s odvoláním na policii agentura APA. Dvoučlenné posádce kanoe se nepodařilo včas vysednout a proud řeky ji začal strhávat do vodopádu Stromboding.

Dvaatřicetiletému muži se naštěstí povedlo zachytit skály uprostřed koryta, zatímco jeho o rok mladší vodácká partnerka sama v pořádku doplavala na břeh. Dvojice byla součástí české osmičlenné vodácké skupiny, jejíž zbylí členové přivolali na pomoc záchranáře. Podle pokynů pro sjíždění řeky musí vodáci před vodopádem vystoupit, což podle policie česká výprava věděla. Proud řeky byl ale v tomto zúženém místě natolik silný, že se to dvěma jejím členům nepovedlo.

Nový registr dárců má pomoci psům, kteří potřebují krev

Nový registr dobrovolných psích dárců Červená tlapka má pomoci psům, kteří potřebují transfuzi krve. Majitelé do něj mohou registrovat větší psy. Zakladatelku projektu Alici Bílou přitom přivedla na nápad zkušenost s vlastním psem, který potřeboval transfuzi. "Naší fence Jasmíně diagnostikovali cysty na slezině a musela akutně na operaci. Najednou jsme byli postaveni před problém sehnat pro ni doslova v řádu hodin vhodného dárce krve. Na pražské veterinární klinice, kam jsme volali, bohužel zrovna nic na skladě neměli. A ani náš veterinář moc nevěděl, jak nám pomoci," uvedla. Darovat krev může dvouletý až osmiletý pes, který váží aspoň 20 kilogramů, netrpí žádnou chronickou nemocí a neužívá léky.

Nejúspěšnějším filmem zlínského festivalu je Rocca mění svět

Německý snímek Rocca mění svět o dívce, která se snaží změnit svět, je nejúspěšnějším snímkem letošního 59. ročníku zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Film režírovala Katja Benrathová, získal několik zvláštních cen, cenu dětské poroty i diváckou cenu. Ceny festivalu se předávaly dnes při závěrečném galavečeru ve zlínském kongresovém centru. "Rocca je příklad vynikajícího filmu pro děti i celou rodinu, každý z diváků si tam najde to své, děti to moc bavilo. Bylo tam nějaké morální poselství, kdy se čistá holka objeví ve skupině dětí, které jsou už určitým způsobem zkažené a snaží se to napravit a změnit svět," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti získal snímek Nezapomenutelné léto s Tess, který porotce ohromil výtvarnými kvalitami a vyrovnaným vyprávěním. Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež získal kanadský film Malé velké lži. Zlatý střevíček za nejlepší krátký animovaný film získal český snímek Pod mrakem režisérů Filipa Diviaka a Zuzany Čupové.

Zámek Horšovský Týn otevřel výstavu kostýmů z Vorlíčkových filmů

Desítky kostýmů a další filmové rekvizity z pohádek, které natočil nedávno zesnulý režisér Václav Vorlíček, ukazuje výstava v bývalé konírně státního zámku v Horšovském Týně na Domažlicku. Režisér měl k horšovskotýnskému zámku blízký vztah. V posledních letech sem každoročně jezdil na festival filmů pro děti a mládež Juniorfest. Loni tu opožděně oslavil své 88. narozeniny, jeho jméno nese i hradní kino. Výstavou připomínající jeho slavné pohádky mu chce zámek vzdát hold, řekl ČTK kastelán Jan Rosendorfský. Výstava bude přístupná do 1. září.

Návštěvníci si mohou prohlédnout kolem 50 kostýmů z pohádek Jak se budí princezny, Princ a Večernice, Pták Ohnivák, Jezerní královna a Kouzelný měšec. Výstavy zámek pořádá každý rok ve spolupráci s oddělením barrandovského kostýmního fundusu. Loni přišlo na zámek kolem 26.000 turistů, z toho výstavu kostýmů a rekvizit z pohádek Zdeňka Trošky vidělo kolem 6000 návštěvníků.

Expedice Monoxylon má za sebou první třetinu své cesty

Expedice Monoxylon, která chce v replice pravěkého plavidla překonat cestu z pevninského Řecka na Krétu, má za sebou první třetinu cesty. Týmu se podařilo po šesti dnech přistát na ostrově Milos. ČTK o tom informoval v tiskové zprávě člen výpravy, kameraman a fotograf Jan Bartoň. Expedice vyplula v sobotu 25. května z řeckého přístavu Lavrio. Od té doby absolvovala zhruba 150 kilometrů, dosáhla břehů ostrovů Makronisos, Kea, Kythnos, Serifos, Sifnos a Milos. "Ukázalo se, že člun je na svojí cestu více než dobře připraven a je výborně uzpůsoben pro plavbu na moři. Posádka se na něm stabilně pohybuje rychlostí 4,5 až pět kilometrů za hodinu," uvedl Bartoň.

Podle Bartoně jsou kromě ojedinělých náznaků mořské nemoci a menších odřenin a šrámů všichni členové výpravy ve velmi dobré kondici a optimistické náladě. "Snad jediným problémem tak může být fakt, že zásoby jídla po třetině expedice jsou na své polovině," uvedl Bartoň. Ostrov Milos je důležitý i pro historický kontext expedice. V období neolitu se tam těžil obsidián, tedy sopečné sklo, které bylo používáno na výrobu nástrojů a bylo rozváženo po celé egejské oblasti. Plavbou v Egejském moři v replice pravěkého plavidla chce posádka přispět k poznání o šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Součástí experimentu má být proto i přeprava nákladu, který dávní kolonizátoři Středomoří mohli mít. Výpravy se účastní 22 lidí, navíc kameraman a lodivod moderní lodi, která člun doprovází.

Sport

Kajakář Josef Dostál vyhrál na Světovém poháru v Duisburgu závod na 1000 metrů a vylepšil bronzové umístění z úvodní regaty v Poznani. Kanoista Martin Fuksa obsadil na olympijské trati stejně jako před týdnem v Polsku druhé místo. Dostál vyhrál v Německu rozjížďku i semifinále a také ve finále si počínal suverénně. Rychlejší start měl jen vítěz z Poznaně Fernando Pimenta, v polovině trati už ale vedl český reprezentant a první místo uhájil až do cíle. Portugalec naopak v závěru nestačil na Rusa Romana Anoškina a Bálinta Kopasze z Maďarska. Fuksa, který rovněž v rozjížďce ani v semifinále nezaváhal, měl nejrychlejší první polovinu. Pak se ale před něho dostal Francouz Adrien Bart a slavil vítězství. Třetí skončil Polák Tomasz Kaczor.

Triatlonistka Vendula Frintová obsadila na mistrovství Evropy v Nizozemsku páté místo, na medaili ztratila minutu a čtyři sekundy. Pětatřicetiletá česká reprezentantka, držitelka stříbra z ME 2011 a bronzu o dva roky později, tak obhájila umístění z loňského šampionátu v Glasgow. Po plavání se přitom Frintová nacházela až na 46. místě, po cyklistice na devatenáctém. "Ve vodě jsem si vybrala černou chvilku. Bylo to pro mě jedno z nejhorších plavání za poslední dva tři roky," řekla Frintová na svazovém webu. Zato v běžecké části ale excelovala, měla druhý nejrychlejší čas. S bezmála minutovým náskokem zvítězila britská závodnice Beth Potterová, další medaile si rozdělily Sandra Dodetová z Francie a Belgičanka Claire Michelová.

České házenkářky překvapivě vyhrály v úvodním utkání play off kvalifikace o postup na mistrovství světa nad Černou Horou 26:24 a vytvořily si solidní pozici do venkovní odvety. Balkánského soupeře zdolaly reprezentantky teprve podruhé v historii a mají reálnou naději na to, aby favoritkám oplatily porážku z play off o světový šampionát v roce 2011. Odveta se hraje ve středu v Nikšiči.

Počasí

Polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C.