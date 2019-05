Babiš v reakci na audit ČTK napsal, že neporušuje české ani evropské zákony

Premiér Andrej Babiš (ANO)v reakci na audit ČTK napsal, že neporušuje české ani evropské zákony. Je šokován tím, co tvrdí média. Žádné dotace nebude ČR muset vracet, uvedl. Opoziční strany požadují, aby stát po holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) vymáhal zpět vyplacené dotace. Opoziční lídři z ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN tak reagovali na výsledek auditu Evropské komise. Pokud se podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše informace potvrdí, bude chtít opozice hlasovat o důvěře kabinetu.

Jak napsaly na webu Hospodářské noviny a Neovlivni.cz, premiér je podle auditu Evropské komise ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. Všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2018, chce Brusel vrátit zpět. Babiš vložil Agrofert v únoru 2017 kvůli českému zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu. "Andrej Babiš je osobou, která profituje z hospodaření Agrofertu. Opatření, kdy vložil holding do svěřenského fondu, jsou nedostačující," potvrdil serveru Neovlivni.cz zdroj obeznámený s auditem. Audit byl hotový už před volbami do Evropského parlamentu, do České republiky ale dorazil až tento týden, píše server.

Audit Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Babiše je podle ministerstva financí předběžným návrhem, který se ještě může změnit. Ministerstvo financí, které potvrdilo, že dostalo anglickou verzi zprávy, nyní čeká na doručení české verze auditu. Na tu bude reagovat, obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce, sdělilo ČTK ministerstvo financí. "Návrh auditní zprávy je v rozsahu 71 stran anglicky psaného textu a hned v úvodu je opatřen upozorněním, že se jedná o prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů EK, která mohou být měněna na základě dalších informací od národních orgánů. Proto má být dle této informace zpráva považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění," řekl ČTK mluvčí MF Michal Žurovec.

Babiš slíbil Šmardovi, že jeho nominaci pošle na Hrad

Premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil kandidátovi ČSSD na ministra kultury Michalu Šmardovi (ČSSD), že jeho nominaci pošle na Hrad. Po zhruba půlhodinové schůzce na úřadu vlády Šmarda novinářům řekl, že situaci v kultuře je třeba řešit bezodkladně. Nejprve plánuje vypsat výběrová řízení na šéfy Národní galerie Praha a ředitele Muzea umění Olomouc, v delším horizontu pak chce připravit zákon o veřejnoprávních institucích v kultuře. Šmarda má nahradit Antonína Staňka (ČSSD), který v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice části odborné veřejnosti i politiků za odvolání šéfů Národní galerie a olomouckého muzea umění Jiřího Fajta a Michala Soukupa.

Postup prezidenta Miloše Zemana, který ve čtvrtek v souvislosti s končícím Staňkem zopakoval, že ústava nestanovuje lhůtu pro odvolání ministra, nechtěl Šmarda komentovat. Obecně by podle něj bylo třeba rozhodnout bez zbytečného odkladu. S Babišem si vyjasnili i to, že Šmarda před rokem nepodporoval vstup ČSSD do společné vlády. "Strategicky vhodnější by bylo, kdyby se před tím rokem ČSSD rozhodla pro opozici, nicméně to rozhodnutí padlo. Když padlo, tak dohody se musí dodržovat," uvedl Šarda s tím, že jeho trvaní na dohodě "je premiérovi sympatické".

Všechny konvoje amerických vojáků již opustily Česko

Všechny konvoje amerických vojáků, kteří jedou na cvičení do Rumunska a Maďarska, již opustily Česko. Poslední z nich přejel hranici se Slovenskem kolem 5:30. Uvedla to armáda na svém twitteru. Části konvoje ve čtvrtek způsobily velké komplikace na dálnici D1, cesta z Prahy do Brna se řidičům mohla protáhnout až o několik hodin. Problémy na nejfrekventovanější české dálnici řešil s náčelníkem generálního štábu a s ministry dopravy a obrany i premiér Andrej Babiš (ANO). Situaci označil na serveru Blesk.cz za kritickou. Pět konvojů nakonec muselo být přes den z dálnice staženo. Znovu se rozjely až večer, když se doprava na silnicích uklidnila.

Konvoj čítal víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně.

Meziroční růst české ekonomiky v 1. čtvrtletí stagnoval na 2,6 pct

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,6 procenta, stejně jako v posledním loňském čtvrtletí. Mezičtvrtletně vzrostl hrubý domácí produkt o 0,6 procenta. Zpřesněná čísla zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Jsou mírně lepší než v předběžném odhadu z poloviny května, podle kterého rostla česká ekonomika meziročně o 2,5 procenta a proti předchozímu čtvrtletí o půl procenta. "Růst byl podpořen zejména ochotou domácností více utrácet. Dalším faktorem byly i běžné a investiční výdaje vládních institucí," uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Skauti pomohou v Krkonoších v boji s kůrovcem

Čeští skauti v Krkonoších pomohou s přemnoženým kůrovcem loupáním kůry z napadených stromů. Vedení organizace vyzvalo své členy, aby v nejvyšších českých horách pomohli, řekla ČTK mluvčí Junáka Barbora Trojak. Podle ní půjde o nejrozsáhlejší akci na ochranu přírody českých skautů v novodobé historii. Skauti reagují na žádost Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), která nemá dostatek kapacit na boj s přemnoženým lýkožroutem smrkovým. V Krkonoších ohrožuje přemnožený kůrovec tisíce hektarů lesa. Situaci ztěžuje kalamita ze zimy, kdy sníh masivně lámal vrcholky stromů. Za rok 2018 bylo v lesích KRNAP vytěženo 33.480 metrů krychlových dřeva napadeného kůrovcem a prognóza KRNAP pro rok 2019 hovoří o minimálně 40.000 kubíků napadeného dřeva.

Letošní Rozjezdy vyhrála trička proti pocení a dortové studio

Vítězným projektem devátého ročníku soutěže začínajících podnikatelů Rozjezdy 2019 se stali výrobci speciálních triček CityZen z Chrudimi. Tři přátelé a kolegové stojí za unikátní technologií ošetření vlákna, díky níž si nositel trička může přestat dělat starosti se skvrnami od potu v podpaží. Marketingový manažer Pavel Hrstka (45), ekonom Martin Burkoň (43) a odborník na textilie René Němeček (42), po večerech vyvinuli unikátní úpravu bavlny a přírodních materiálů. Výsledkem jsou trička a košile, které z rubové strany nepropouštějí pot a zvenku jsou tekutinám odolné. Materiál si navíc zachovává prodyšnost. Během tohoto roku by chtěli s pánskou kolekcí prorazit v Česku, představit kolekci dámskou a plánují i vlastní úpravnu a šicí dílnu.

Letošního ročníku soutěže se účastnilo rekordních 579 projektů. Uvedli to organizátoři ze společnosti T-Mobile. Cenu veřejnosti si odnášejí manželé Lucie a Michal Holánkovi z Prahy. Dosud aktivní profesionální tanečníci založili dortové studio Delu Cake.

Správní soud se postavil proti úřední změně pohlaví bez operace

Nejvyšší správní soud (NSS) se postavil proti úřední změně pohlaví bez operace. V novém rozhodnutí poukázal na základní principy společnosti v Česku, která pohlaví většinově vnímá jako binární kategorii - tedy muž a žena. Rozhodl se výjimečně nenásledovat Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP). Pravidla pro změnu pohlaví nejsou podle NSS protiústavní, právní úprava v ČR poskytuje přiměřené prostředky, jak cíle dosáhnout, i když ne bez rizik a útrap. Zároveň soud připustil, že společenské vnímání problematiky se může v budoucnu změnit.

Konkrétně NSS posuzoval případ člověka, jenž se narodil do mužského těla, subjektivně se však nehlásí ani k mužskému, ani k ženskému pohlaví. Požadoval změnu rodného čísla z mužského na neutrální či ženské. Ministerstvo vnitra úpravu neprovedlo, protože žadatel nepodstoupil změnu pohlaví včetně chirurgického zákroku.

Číňané chtěli dát Národnímu muzeu dar, to ho nepřijme

Čínská společnost, která působí v Česku, uspořádá od pátku do neděle výstavu tradiční čínské keramiky v Praze na Žofíně. Chtěla při té příležitosti předat dar Národnímu muzeu (NM), jehož hodnotu vyčíslila na více než pět milionů korun. Na akci, která se koná v předvečer 30. výročí masakru na Náměstí Nebeského klidu v Pekingu, pořadatelé podle svých slov pozvali zástupce prezidentského úřadu, ministerstva kultury a Národního muzea. Mluvčí muzea Kristina Kvapilová ČTK řekla, že NM dar nepřijme a ani se nikdo akce na Žofíně nezúčastní. ČTK se pokoušela čínské organizátory výstavy neúspěšně kontaktovat.

Sport

Triumf ve sprintu Světového poháru, další tři individuální umístění na stupních vítězů a jedno se štafetou vynesly Markétu Davidovou premiérově na piedestal nejlepší české biatlonistky sezony. Cenu převzala při slavnostním galavečeru v pražském Národním domě na Vinohradech. Dvaadvacetiletá Davidová stoupala tuzemskou anketou postupně. V letech 2016 a 2017 byla talentem roku a loni skokanem roku. Letos poprvé usedla na trůn a vyhrála i u fanoušků.

Počasí

Oblačno, ráno přechodně až zataženo a na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C.