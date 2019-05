Babiš vyloučil konec koaliční vlády kvůli situaci kolem ministerstva kultury

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyloučil konec koaliční vlády. Serveru Blesk.cz to řekl v reakci na situaci kolem ministerstva kultury. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček navrhuje do čela resortu sociálního demokrata Michala Šmardu, který by nahradil Antonína Staňka (oba ČSSD). Babiš uvedl, že si není jistý, jestli je to správná volba. "Kdybych byl předseda ČSSD, nominoval bych někoho jiného," řekl. Hamáčka ale ve čtvrtek ujistil, že navrhne prezidentovi odvolání Staňka. V pátek se chce Babiš sejít s Michalem Šmardou. Krajské organizace sociálních demokratů nepovažují dění kolem ministra kultury za důvod pro odchod z vládní koalice s ANO.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa. Na oba Staněk podal trestní oznámení. Prezident Miloš Zeman v úterý Staňkovu demisi odmítl. Premiérovi v dopise navrhl, aby počkal s jeho odvoláním na výsledky prověřování trestního oznámení, které ministr podal.

Poslanci vyzvali vládu, aby předložila návrh na doplacení sociálních služeb

Poslanecká sněmovna chce, aby ministerstva práce a sociálních věcí a financí předložila poslancům návrh na doplacení dvou miliard korun na sociální služby. Resorty ho mají dodat do patnáctého června. Už v úterý by měla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) poslancům říci, kdy peníze krajům pošle. Dolní komora o tom rozhodla na mimořádné schůzi. Tu svolala opozice - krajům a obcím totiž peníze na sociální služby chybí. Sněmovna požaduje zvýšení cen, které mohou lidé platit za sociální služby. V různých usneseních chce po vládě nebo po ministerstvu práce úpravu vyhlášky se stanovením maximálních úhrad za pobyt a stravování v sociálních zařízeních a za terénní sociální služby. Maláčová s tím nesouhlasí. Už dříve uvedla, že plnou částku nedokáže už nyní platit pětina obyvatel domovů pro seniory. Poslanci žádají podle usnesení rovněž novelu zákona o sociálních službách, která by vedla k dlouhodobému a předvídatelnému financování těchto služeb.

Na sociální služby dostávají kraje na každý rok peníze od ministerstva práce. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun, dostaly 15,12 miliardy. Vláda ale následně ještě schválila zvýšení platů a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotační suma nepočítala.

Kiska: Země V4 by měly podpořit Šefčoviče v kandidatuře do čela EK

Země visegrádské čtyřky, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, by měly podpořit místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče v úsilí obsadit jednu z vrcholných funkcí v Evropské unii. Novinářům to řekl slovenský prezident Andrej Kiska na zámku v Lánech při své poslední oficiální návštěvě Česka. Podporu Šefčovičovi vyjádřil i český prezident Miloš Zeman. Prezidenti spolu debatovali o výsledcích evropských voleb v obou zemích. Podle Kisky hlasování na Slovensku potvrdilo trend předchozích prezidentských, krajských i obecních voleb, který podle něj ukazuje, že lidé už si nepřejí pokračování vlády Směru. Oba prezidenti si také pochvalovali svou spolupráci v době, kdy byli v úřadu, a dobré osobní vztahy. "Důležité je, že jsme důvěřovali jeden druhému a nikdy nevystupovali proti sobě. Budeš mi chybět, Andreji," řekl Zeman. Kiska Zemanovi popřál hodně elánu do dalšího období. "Doba není jednoduchá a hlas prezidenta je velmi důležitý. Přeju mu, aby jeho hlas byl slyšet, aby ho mnozí poslouchali lépe. Své následovnici (Zuzaně Čaputové) určitě vzkážu, že ji tu bude čekat velmi příjemné a přátelské ovzduší," řekl slovenský prezident.

Zeman s Kiskou uzavřeli společný program neformální prohlídkou lánské obory, na kterou se vydali v golfovém vozíku. Společně navštívili mimo jiné pamětní kámen Tomáše Garrigua Masaryka vztyčený na počest prvního československého prezidenta v roce 1935, loveckou chatu nebo prezidentskou vyhlídku.

První a poslední oficiální zahraniční cesty českých a slovenských prezidentů tradičně míří do druhé země. Kiska je za poslední měsíc v Česku podruhé. Na konci dubna předal řediteli Národního muzea Michalu Lukešovi Řád bílého dvojkříže druhé třídy, který je nejvyšším slovenským státním vyznamenáním pro cizince. Od rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy převzal Zlatou medaili Karlovy univerzity, setkal se také se studenty. Zuzana Čaputová, která Kisku ve funkvi prezidenta vystřídá, by měla na první oficiální návštěvu Česka přijet 20. června, necelý týden po své inauguraci.

D1 kolabovala kvůli konvojům USA, situace se zklidnila odpoledne

Dopravu na dálnici D1 ve směru na Brno ve čtvrtek od rána brzdily konvoje amerických vojáků, kteří projíždějí Českem na cvičení do Rumunska a Maďarska. Cesta z Prahy do Brna se protáhla i o několik hodin. Premiér Andrej Babiš v rozhovoru na serveru Blesk.cz označil situaci za krizovou. Pět konvojů tak muselo být do večera z dálnice staženo, zůstaly například ve Staré Boleslavi a v Bernarticích na Benešovsku. Situace na nejfrekventovanější české dálnici se uklidnila až odpoledne.

Konvoj čítá víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně.

Češi loni prosázeli téměř 250 miliard. Jde o nový rekord

Češi loni prosázeli rekordní částku, téměř 250 miliard korun. Vyplývá to z údajů Generálního finančního ředitelství, které má k dispozici ČTK. Hrubý příjem sázkových kanceláří klesl, největší podíl částky připadá na technickou hru, tedy automaty. Evidentní je taky přesun hráčů na internet, objem peněz vložených do online her stoupl na 43 miliard, to je meziroční nárůst o 175 procent.

Ceny pohonných hmot dál rostou, benzin zdražil skoro o 30 haléřů

Ceny pohonných hmot v Česku se dál zvyšují. Benzin v posledním týdnu zdražil na 33 korun a 67 haléřů za litr, tedy skoro o třicet haléřů. Nafta aktuálně stojí 32 korun a 74 haléřů. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny pohonných hmot v Česku dlouhodobě sleduje. Nejdražší paliva jsou v Praze, nejlevnější naopak v Jihočeském kraji. Za benzin řidiči zaplatí nejmíň kromě jihu Čech ještě v Královéhradeckém kraji.

Zemřel spisovatel a bývalý politický vězeň Jiří Stránský

Ve věku 87 let zemřel spisovatel, scenárista, překladatel a bývalý politický vězeň Jiří Stránský. Je například autorem knihy Zdivočelá země, podle níž vznikl stejnojmenný televizní seriál popisující poválečné osídlování českého pohraničí. Ve svých dílech čerpal z vlastních zkušeností člověka, který byl za komunistického režimu dvakrát uvězněn. Za své dílo i občanské postoje si Jiří Stránský vysloužil řadu ocenění. V roce 2001 mu prezident udělil medaili Za zásluhy a za dlouholetou práci pro skautské hnutí obdržel v roce 2011 nejvyšší skautské ocenění - Řád Stříbrného vlka.

Stránský byl od mládí zapřisáhlým odpůrcem totalitních režimů. Jako student gymnázia se zapojil do květnového povstání v roce 1945. Za komunistické totality pak byli zatčeni jeho otec i bratr, a nakonec i Jiří Stránský sám. V roce 1953 byl odsouzen za velezradu a na svobodu se dostal až v roce 1960 na amnestii. V první polovině 70. let byl uvězněn znovu. "Měl jsem štěstí, že jsem narážel na lidi, kterých jsem si vážil, protože jsem v prvním vězení seděl s elitou národa a vystudoval jsem tam," řekl nedávno při představování své knihy Štěstí napodruhé. Napsal řadu próz, byl autorem scénářů k seriálům a filmům, mezi nimiž byly Tábor Černého delfína, Bumerang či Kousek nebe. Je rovněž spoluautorem dokumentu Ztráta paměti a na kontě má i rozhlasové hry, fejetony a překlady z angličtiny.

Stránský se narodil 12. srpna 1931 v Praze. Jeho otec pocházel ze starobylého šlechtického rodu, matka byla dcerou agrárního politika Jana Malypetra, prvorepublikového předsedy vlády a sněmovny. V mládí Stránského formovala skautská vlčata a atmosféra na dědečkově statku, kam se sjížděly přední osobnosti politiky a společenského života. Od matky, absolventky divadelní konzervatoře, pak získal blízký vztah k umění a literatuře. Po roce 1989 dostával nabídky, aby vstoupil do politiky, což ale odmítal. Zájem neměl ani o angažmá v diplomacii. V roce 1990 se Jiří Stránský stal členem českého PEN klubu a od roku 1992 mu po téměř 14 let předsedal. Byl vdovec, manželka Jitka, s níž žil v letech 1960 až do její smrti v roce 2010, byla architektkou. Narodily se jim dvě děti. Vztah mezi Stránským a jeho ženou byl silný a trvalý, již před svatbou jej sedm let navštěvovala ve vězení.

Památník ticha na nádraží Bubny by měl být hotov v roce 2021

Pražský magistrát zahájil přípravu na výběrové řízení na zhotovitele Památníku ticha na nádraží Praha-Bubny, odkud byli deportováni pražští Židé do koncentračních táborů. Architektonickou podobu bude mít na starost studio ARN, které vyhrálo vypsanou soutěž. Předpokládané náklady na vybudování památníku a expozic činí zhruba 150 milionů korun. Na financování se podílí pražský magistrát s Ministerstvem kultury ČR. Projekt by měl být dokončen v roce 2021. Řekli dnes novinářům radní spolu s tvůrci.

Z nádraží Bubny byly za druhé světové války vypravovány židovské transporty. V roce 1945 odsud při odsunu odjížděli pražští Němci. Moderní památník nemá být jen pietním místem. Měl by zde vzniknout kromě stálé expozice i prostor pro sezonní projekty a vzdělávací centrum. Akce zde konané se kromě antisemitismu budou věnovat třeba také xenofobii.

Hlavní město získalo budovu nádraží do dlouhodobé zápůjčky od Správy železniční dopravní cesty. Objekt spravuje Památník Šoa Praha.

Španělskou synagogu v Praze čeká od soboty rekonstrukce, potrvá víc než rok

Zájemci mají v sobotu poslední možnost navštívit Španělskou synagogu na pražském Starém městě. Kvůli rekonstrukci bude od začátku června pro veřejnost zavřená. Dělníci v synagoze opraví například návštěvnické zázemí, nově tam přibude taky výtah. Modernější bude i expozice. "Bude tam podstatně větší pozornost věnována dějinám Židů po druhé světové válce, za komunistického režimu. Nebudou chybět audiovizuální prvky, bude tam nová prezentace všech předmětů," uvedl ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Ten kontext bude daleko širší a bohatší," dodal. Opravy potrvají přibližně do prosince příštího roku.

Španělská synagoga je nejmladší synagogou pražského Židovského Města. Byla postavena roku 1868 jako chrám Spolku reformovaného kultu na místě Staré školy - nejstarší modlitebny ghetta z 12. století.

Pražská zoologická zahrada posílá do Londýna tři pelikány bílé

Tři pelikáni bílí z pražské zoologické zahrady míří do londýnského parku St. James u Buckinghamského paláce. Na cestu se vydají Slunce, Měsíc a Hvězda - tak zní český překlad jmen ptáků, kteří absolvují cestu do Spojeného království. Podle ředitele pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka posílají pelikány do britské metropole už poněkolikáté. "Pelikány poskytujeme do Londýna bezplatně. Před mnoha lety jsme k tomu byli vyzváni a zavedli jsme jakousi novou tradici. Chov pelikánů na rybníčku pod okny Buckinghamského paláce má tradici už od sedmnáctého století," vysvětlil Bobek.

Siniaková postoupila na Rolland Garros do třetího kola, čeká ji světová jednička

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do 3. kola. Řekyni Marii Sakkariovou po více než třech hodinách porazila 7:6, 6:7 a 6:3. O postup do osmifinále se třiadvacetiletá hráčka utká s aktuální světovou jedničkou - Japonkou Naomi Ósakaovou. Naopak Karolína Muchová ve třech sadách podlehla Rumunce Beguové.

Počasí - pátek

Oblačno, ráno přechodně zataženo, hlavně na horách a na západě místy s deštěm, večer se částečně vyjasní. Teploty až 23 stupňů Celsia.