Petříček: Střední Evropa chce jednu ze čtyř hlavních funkcí v EU

Jeden ze čtyř nejvyšších představitelů Evropské unie by měl být ze země střední Evropy. Na konferenci Pražský evropský summit (Prague European Summit) to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle saského zemského ministra pro evropské záležitosti Olivera Schenka má střední Evropa unikátní historické zkušenosti a měla by mít možnost tuto zkušenost prezentovat v Bruselu. Po víkendových volbách do europarlamentu začala politická debata o obsazení funkcí předsedy Evropské komise, šéfa Evropské rady, tedy nástupce Donalda Tuska, o novém vysokém představiteli pro zahraniční a bezpečnostní politiku po Federice Mogheriniové a též o novém předsedovi europarlamentu. Petříček uvedl, že v tomto směru cítí pozitivní atmosféru.

Novým předsedou Evropské komise by měla být výrazná a charismatická osoba, která umí dělat kompromisy a spojovat členské země EU, myslí si český premiér Andrej Babiš. Novinářům to řekl po neformální večeři šéfů států a vlád evropského bloku v Bruselu, kde lídři unijních zemí ocenili vysokou volební účast v nedávných volbách do europarlamentu a dohodli se, že jméno nástupce Jeana-Claudea Junckera v čele komise najdou na řádném summitu ve druhé polovině června.

Švagr: Doplnění zásob ropy v Česku bude trvat asi půl roku

Doplnění zapůjčené ropy do státních rezerv bude podle předsedy předsedy Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavla Švagra trvat asi půl roku. Švagr to řekl ČTK a Českému rozhlasu na brněnském veletrhu IDET. Ropovodem Družba asi měsíc ropa netekla kvůli kontaminaci, stát formou zápůjčky poskytl Unipetrolu asi třetinu z rezerv. Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem, která mohla poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.

Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Kralupská rafinerie zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně. Podle Švagra by ale stálo za úvahu, kdyby Česko mělo zásoby i pro Kralupy.

EET se zřejmě nebude vztahovat na vánoční kapry

Hlasování o změnách v elektronické evidenci tržeb bude ve Sněmovně pokračovat až v pátek. Poslanci hlasovali jen o části z osmi stovek pozměňovacích návrhů. V dílčím hlasování vyňala Sněmovna z povinnosti evidovat tržby předvánoční prodej sladkovodních ryb a rozšířila okruh podnikatelů, kteří budou moci evidovat tržby pomocí papírových účtenek. Hnutí ANO v pondělí na koaliční radě deklarovalo, že chce hlasování v pátek dokončit. Poslanci dnes absolvovali přes 250 hlasování. Před sebou mají ještě víc než 500 hlasování. Změna v EET především rozšiřuje evidenci tržeb na ostatní obory, které jí dosud nepodléhaly, například na řemeslníky, zdravotnická zařízení nebo podnikatele v zemědělství. Zatím platí hlavně pro obchod, restaurace a hotely.

Části podnikatelů novela umožní evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek, které si vyzvednou na finančním úřadu. Vláda navrhla, aby tržby mohli evidovat v tomto tzv. zvláštním režimu podnikatelé s hotovostními příjmy do 200.000 korun, pokud nejsou plátci daně z přidané hodnoty a mají nejvýše dva zaměstnance. Sněmovna tento limit zvýšila až na 600.000 korun. Norma posouvá do desetiprocentní sazby DPH například stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakovaně ujišťuje, že v případě vodného a stočného dohlédne ministerstvo financí prostřednictvím cenového výměru na to, aby se nižší DPH promítla i do nižší ceny. Jen snížení DPH na vybrané položky podle ní představuje dopad 3,4 miliardy korun. Na návrh Pavla Kováčika (KSČM) a přes nesouhlas ministryně financí Sněmovna schválila většinou 171 ze 180 poslanců osvobození prodeje vánočních kaprů od EET. Půjde však jen o prodej v termínu od 18. do 24. prosince.

Deštivý a studený květen sedlákům pomohl, stav porostů se zlepšil

Deštivý a studený květen zemědělcům výrazně pomohl a kondice porostů se výrazně zlepšila. Potvrzují to jak satelitní snímky, tak ohlasy zemědělců, kteří jsou respondenty portálu InterSucho. Sucho vymizelo v květnu v povrchové vrstvě do 40 centimetrů zcela a v hloubce do jednoho metru ve velké části republiky, řekl ČTK bioklimatolog a koordinátor projektu InterSucho Miroslav Trnka. V dalších dvou až třech týdnech se definitivně rozhodne, jak bude vypadat letošní úroda na polích. Dneškem by mělo deštivé počasí končit. "Neuspokojivý stav už zůstává jen v Poohří, na Rakovnicku, Lounsku. Odtud stále zemědělci hlásí těžké poškození porostů. Hodně ubrali na pesimismu především na Moravě. I když střední Morava ještě suchem zůstává zasažená," uvedl Trnka.

Agrofert může koupit United Bakeries, musí prodat několik závodů

Holding Agrofert může prostřednictvím své firmy Penam koupit pekárny United Bakeries. Musí ale prodat několik svých závodů, aby nebyla narušena hospodářská soutěž. Tuto podmínku stanovil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), jehož povolení transakce podléhá. ČTK to řekl mluvčí úřadu Martin Švanda. Penam si od odkupu slibuje úsporu nákladů. Agrofert nesdělil, které závody chce prodat. Podle dřívějších vyjádření agrárního analytika Petra Havla ovládá Penam zhruba 30 procent českého trhu, v některých segmentech ještě víc, United Bakeries kolem 15 procent. Jde tak podle něj o jedničku a dvojku na českém trhu.

Penam v ČR provozuje 11 pekáren a čtyři mlýny, převážně na Moravě. United Bakeries, která vyrábí pečivo například pod značkami Delta, Odkolek nebo Cerea, má přes 1000 zaměstnanců ve 13 pekárnách v ČR, většina výrobních kapacit je v Čechách. Penam oceňuje zejména značku Odkolek, kterou chce rozvíjet.

Sněmovna podpořila novelu k častějšímu ukládání peněžitých trestů

Častější ukládání peněžitých trestů místo krátkodobých trestů vězení by měla přinést vládní novela, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Předlohu nyní projedná ústavně-právní výbor. Ministerstvo spravedlnosti chce častější ukládání peněžitých sankcí dosáhnout například zavedením zákonného přepočtu pro přeměnu nezaplaceného peněžitého trestu v odnětí svobody. Prodloužit by se měly také lhůty pro placení peněžitého trestu. Soudy uložily předloni podle podkladů přes 8000 peněžitých trestů, což je 14,6 procenta z počtu odsouzených. Například v Německu však peněžité sankce tvoří 80 procent uložených trestů a v Maďarsku téměř polovinu.

Soudy by podle novely nově po nezaplacení peněžité sankce přeměnily trest na trest vězení podle předem daného přepočtu. Jedna denní sazba se má přepočítat na dva dny za mřížemi. Soudy by tak neměly teprve určovat, jaký bude náhradní trest odnětí svobody. Zároveň by již nemělo být možné změnit peněžitou sankci na jiný alternativní trest. Další navrhovanou změnou je prodloužení lhůty k zaplacení částky po výzvě z 15 dní na měsíc, což má usnadnit zaplacení i chudším odsouzeným. Trest má být okamžikem zaplacení zahlazen, pokud ho soudy neuložily pachateli za zvlášť závažný zločin.

Rodná čísla nebudou v občanských průkazech asi až od roku 2023

Rodná čísla se nebudou zapisovat do občanských průkazů asi až od roku 2023. Tříletý odklad podpořila v úvodním kole Sněmovna. Vláda tvrdí, že úřady nejsou na vypuštění tohoto údaje z dokladů připravené, což vzbudilo kritiku Pirátů a ODS. Občanští demokraté ale zamítnutí novely neprosadili a posoudí ji výbor pro veřejnou správu. Lidé měli podle platného zákona začít dostávat občanské průkazy bez rodných čísel od počátku roku 2020. Zákonodárci to schválili před zhruba deseti lety. S odkladem již dříve nesouhlasil Úřad pro ochranu osobních údajů. Podotkl, že některá ministerstva "neskrývaně uvádějí, že přípravu ani nezahájila". Zároveň podle úřadu jako identifikátor již slouží číslo dokladu totožnosti.

STAN chce zavést až roční studijní volno pro učitele

Zvýšit atraktivitu učitelství na základních, středních a mateřských školách navrhuje hnutí STAN zavedením možnosti až ročního studijního volna pro učitele jednou za deset let. Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, která se inspirovala u vysokých škol, dnes ve Sněmovně představila poslankyně STAN Věra Kovářová. Novinka by podle Starostů měla začít platit od roku 2022 jako bonus ke zvýšení platů, jak ho prosazuje vláda. Ročně by vyšla na 1,5 miliardy korun. Učitelé by zavedení volna (tzv. sabatiklu) měli využít k sebevzdělávání, například k výjezdu do zahraničí, studiu na pedagogických fakultách či práci ve firmách spojených s jejich profesí.

"Institut funguje v celé řadě evropských zemí, osvědčil se ve vysokém školství, povede k tomu, že se zlepší i výuka na základních školách," uvedl senátor a končící rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. "Nejedná se o dovolenou, ale volno od vyučování," zdůraznila Kovářová s tím, že učitelé by museli prokázat, jak volno využili. Připomenula, že podle průzkumů až pětina učitelů trpí příznaky vyhoření. Pro novelu má hnutí STAN zatím podporu v klubu sociálních demokratů.

Nádorů mozku přibývá, někdy lékaři operují pacienta při vědomí

Nádorů mozku přibývá, za rok jich lékaři v posledních letech odhalí kolem 900 a většina nemocných nepřežije. Nutná je chirurgická operace, v případech, kdy je třeba kontrolovat funkce mozku, prováděná i při vědomí pacienta. Někdy ji doplňuje i radiochirurgie, při níž se tkáň nádoru spálí přesně cíleným zářením. Odborníci to řekli na tiskové konferenci v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN). Světový den nádorů mozku je připomínaný 8. června.

Mezi příznaky patří zhoršené vidění, každodenní bolesti hlavy, které nereagují na léčbu běžnými léky nebo poruchy řeči, ztráta sluchu v jednom uchu, ztráta rovnováhy či neschopnost porozumět mluvenému slovu. Dvě třetiny nádorů umí lékaři léčit. Nádorům mozku se věnují i čeští vědci. Jejich práce o kmenových buňkách glioblastomu se loni zařadila mezi stovku nejcitovanějších publikací v časopise Scientific Reports prestižního vydavatelství Nature ve výzkumu buněčné a molekulární biologie nádorových onemocnění.

Migrénou trpí každý desátý, často bere jen léky na bolest

Migrénou trpí jeden z deseti lidí, třikrát až pětkrát častěji jsou to ženy než muži. Nejvíc nemocných je mezi 18 a 60 lety. Mnoho pacientů nemá diagnózu od lékaře a často užívá jen léky na bolest hlavy. Novinářům to řekl David Doležil z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Podle odborníků je nemoc často podceňovaná a bagatelizovaná jak pacienty, tak jejich okolím. Nemocných je podle odhadů kolem milionu. Více než 40 procent nemá podle Doležila nemoc diagnostikovanou. Praktický lékař by měl nemocného odeslat k neurologovi. Ten předepíše léky přímo určené na migrénu, které nejsou návykové jako analgetika. Novou variantou je biologická léčba.

Sochař Váňa začal s obnovou Mariánského sloupu v Praze

Akademický sochař Petr Váňa a jeho spolupracovníci na Staroměstském náměstí v Praze začali s obnovou Mariánského sloupu, který v roce 1918 svrhl dav, protože v něm spatřoval symbol habsburské monarchie. Váňa zpravodaji ČTK na místě řekl, že sloup má platné stavební povolení, které nicméně brzy vyprší, což ho přimělo k akci. Neměl však vyřízený zábor místa, takže se dopustil přestupku a do dnešních 18:00 musí místo vrátit do původního stavu. Poté si plánuje zajistit od Prahy 1 potřebná povolení a stavbu znovu zahájit. O obnově sloupu se vedou diskuse od začátku 90. let, naposledy pražské zastupitelstvo v roce 2017 s umístěním kopie vyjádřilo nesouhlas. Podle Váni nicméně zastupitelstvo jako samospráva nemůže zasahovat do výkonu státní správy, která již stavbu v roce 2017 povolila.

Stoupenci obnovení, sdružení ve Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu, považují vztyčení sloupu v 17. století za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné umělecké dílo, od kterého se odvíjelo barokní sochařství v Čechách. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země. Obě skupiny se chodí opakovaně přít a předkládat své petice na pražské zastupitelstvo.

Vila Tugendhat je do konce roku vyprodaná, navštívit lze zahradu

Koupit vstupenky na prohlídku brněnské vily Tugendhat, která je na seznamu světového dědictví UNESCO, je v současnosti prakticky nemožné. Prohlídky vily, jejíž stavba začala před 90 lety, jsou až do konce roku vyprodané. ČTK to řekl ředitelka vily Iveta Černá. Kromě prohlídek a zahrady se mohou lidé do vily podívat i díky mnoha kulturním akcím, které se tu konají. Od přednášek přes koncerty vážné hudby až po tematické večery nebo charitativní akce. V loňském roce vilu při prohlídkách i různých kulturních akcích navštívilo 50.000 lidí, což je maximum. "Zájem o prohlídky je čtyřikrát až pětkrát vyšší, než jsme schopni akceptovat," uvedla ředitelka vily. Za slunečných dnů se podle ní stává, že se v zahradě vily pohybuje naráz až 300 lidí. I když se za vstupné 50 korun nedostanou dovnitř vily, mohou ze zahrady nahlédnout do hlavního proskleného pokoje a zimní zahrady.

V současné době se připravuje propojení zahrad vily Tugendhat se sousedící vilou Löw-Beer. Obě zahrady se setkávají svými zadními částmi a brněnští zastupitelé už odhlasovali plán na jejich propojení. Vybudování průchodu mezi oběma zahradami je naplánované na letošní září. Průchod ale bude otevřený pouze v průběhu turistické sezóny.

Expedice Monoxylon má za sebou jednu šestinu trasy na Krétu

Mezinárodní archeologická expedice Monoxylon III je v jedné šestině námořní trasy z řecké pevniny na ostrov Kréta. Cílem experimentálních archeologů je přispět k poznání o šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Expedice má za sebou asi 60 kilometrů po moři v devítimetrovém plavidle vydlabaném z jednoho kusu dubového kmene. Trasa expedice o délce asi 400 kilometrů vede z řeckého poloostrova Attika přes řetězec ostrovů na ostrov Mélos a odtud dál přes ostrov Santorini na Krétu. Výpravy se účastní 22 lidí, navíc jeden kameraman a lodivod moderní lodi, která člun doprovází. V posádce jsou převážně Češi, ale také dva Slovinci, jeden Slovák a Řek. Předlohou současného člunu je 8000 let staré neolitické plavidlo, které bylo v roce 1994 objeveno v jezeře Bracciano u Říma.

Arsenal při Čechově loučení vyzve ve finále EL Chelsea

Fotbalisté Arsenalu s loučícím se brankářem Petrem Čechem v dnešním finále Evropské ligy v Baku vyzvou londýnského rivala Chelsea. Pokud "Kanonýři" uspějí, posunou pražskou Spartu přímo do základní skupiny příštího ročníku soutěže. Pro Čecha bude zápas hodně pikantní, protože v Chelsea strávil jedenáct let a získal 15 trofejí včetně poháru pro vítěze Evropské ligy z roku 2013. Podle spekulací britských médií se navíc má po letním ukončení profesionální kariéry stát sportovním ředitelem "Blues".

"Byla by to výborná tečka za mojí kariérou: získat pohár s Arsenalem, dostat ho do Ligy mistrů a navíc zajistit Spartě přímé místo v Evropské lize. Tři mouchy jednou ranou. Pro Spartu a celý český fotbal by to bylo jedině dobře," řekl Čech. "Dostat se v posledním zápase do finále evropského poháru a hrát proti klubu, ve kterém jsem dlouho působil, vyhrál s ním všechny možné trofeje a lámal rekordy, to je trochu hříčka osudu," doplnil sedmatřicetiletý gólman.

Počasí

Převážně zataženo, na jihozápadě a na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, který bude během dne ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C.