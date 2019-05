Česká účast v eurovolbách byla z celé unie třetí nejnižší

Evropští politici v noci na dnešek v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (EP) oceňovali vysokou volební účast, tento údaj se ale výrazně liší mezi jednotlivými unijními státy. Na celoevropské úrovni přišlo k volbám podle předběžných údajů 50,93 procenta z více než 462 milionů voličů, zatímco v Česku to bylo 28,72 procenta. To je po slovenských 22,74 a slovinských 28,29 procenta třetí nejnižší volební účast v celé unii. Mluvčí europarlamentu Jaume Duch uvedl, že je skoro 51 procent voličské účasti napříč EU nejvyšší údaj za poslední dvě desetiletí. V roce 2014 hlasovalo skoro 43 procent voličů, nynější volby tedy mohou znamenat konec klesajícího zájmu voličů napříč unií o výběr europoslanců.

Také v Česku zájem voličů o hlasování výrazně vzrostl - před pěti lety byla účast jen 18,2 procenta. Přesto je tedy Česko společně se Slovenskem, Slovinskem a Chorvatskem mezi zeměmi, v nichž volební účast nepřesáhla 30 procent. Nejvíce lidí volilo v Belgii, kde je ale volební účast povinná. EP uvádí u této země hodnotu 88,47 procenta. Přes 80 procent voličů, respektive 84,1 procenta, přišlo volit i v malém Lucembursku. I tam mají lidé povinnost hlasovat. Výrazně vyšší než v Česku nebo na Slovensku byla v nynějších eurovolbách účast v Polsku, kde do volebních místností dorazilo 45,61 procenta voličů. V Maďarsku jich hlasovalo 43,36 procenta.

Pražská ČSSD chce, aby se strana od základů proměnila

ČSSD se musí od základů proměnit, kosmetické změny nestačí. V reakci na neúspěch v evropských volbách, v nichž sociální demokraté získali 3,95 procenta hlasů, to uvedl předseda pražské organizace ČSSD Petr Pavlík. Podle poslance za Ústecký kraj Jaroslava Foldyny se ČSSD pohybuje na hranici klinické smrti, řešením ale není odchod předsedy Jana Hamáčka, protože jiného lídra strana nemá. Podle prvního místopředsedy ČSSD Romana Onderky by mimořádný sjezd nic neřešil, ČSSD podle něj musí pracovat na tom, aby se stala autentickou tvrdou levicí a vzpamatovala se do krajských voleb v příštím roce.

Za debaklem vidí Onderka souhru několika okolností v čele s "predátorstvím" Babišova hnutí ANO. "On(bývalé voliče ČSSD)oslovuje tvrději, razantněji. Má na to lepší komunikační prostředky, finanční prostředky. Druhý moment ale je, že ČSSD byla poměrně dlouhou dobu poměrně nesrozumitelná, témata se překrývala, nedokázali jsme je úplně našim voličům vysvětlit," uvedl. Pavlík kritizoval například působení ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) i neschopnost strany ho rychle odvolat. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že straně může pomoci nová generace politiků. Nadějemi ČSSD podle něj jsou místopředseda Michal Šmarda nebo ministr zahraničních věcí a místopředseda strany Tomáš Petříček.

MF navrhuje zvýšit plat učitelům o 10 pct, ostatním o 2 pct

Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok zvýšení platů ve veřejné správě a službách o dvě procenta. Učitelé by pak měli dostat přidáno o deset procent. Po mimořádném jednání tripartity to řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zaměstnavatelé návrh podporují. Odbory jsou proti. Pro učitele žádají přidání o 15 procent, pro nepedagogické pracovníky a zdravotníky o deset procent a pro ostatní o osm procent. "Není pro nás akceptovatelné, aby růst platů byl na hranici inflace," uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Poukázal na to, že výdělky stále výrazně zaostávají za výkonem české ekonomiky. "Musíme se domluvit na reálném růstu," uvedla Schillerová. Její úřad očekává v příštím roce růst ekonomiky o 2,4 procenta a inflaci 1,6 procenta. Koaliční strany se na zvýšení platů zatím nedohodly, dodala vicepremiérka.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák uvedl, že by výrazněji měli dostat přidáno učitelé a také zdravotní sestry, a to nejen z nemocnic, ale hlavně ze sociálních služeb. Ostatní by měli mít nejvýš o dvě procenta víc. "Ekonomika na to nemá. Bohatá léta, kdy rostla přes čtyři procenta, jsou u konce," řekl Hanák. Míní, že platy ve veřejném sektoru nemohou "dramaticky předbíhat" mzdy ve firmách. V posledních letech se výdělky zaměstnanců veřejných služeb a správy zvedaly rychleji než lidem v soukromé sféře. Svolání mimořádné tripartity k platům odboráře překvapilo. Dosud totiž o zvýšení platů vyjednávali vždy jen s vládou. Podnikatelé se účastnili až jednání o návrhu rozpočtu, který dohodnutý růst platů už zahrnoval.

Do Česka od pravého poledne opět proudí ropa ropovodem Družba

Do Česka po měsíci opět proudí ropa ropovodem Družba. Dodávky ze Slovenska byly obnoveny ve 12:00. ČTK to řekla mluvčí státního provozovatele ropovodů Mero Radomíra Doležalová. Zároveň bylo ve stejný čas spuštěno hlavní čerpadlo v přečerpávací stanici Klobouky u Brna, čímž byl zprovozněn ropovod Družba na českém území, uvedla. Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem, která mohla poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Do rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově teče od 1. května ropa ze státních rezerv. Stát Unipetrolu poskytl dvě zápůjčky, obě v množství více než 100.000 tun ropy. Díky obnovení dodávek ropy nemusí Unipetrol vyčerpat celou druhou zápůjčku ropy z nouzových zásob a plynule přejde na zásobování ropovodem.

ČEZ plánuje prodat majetek i v dalších zemích

Česká energetická skupina ČEZ plánuje kromě Bulharska prodat majetek i v Rumunsku a Turecku. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš to řekl deníku Hospodářské noviny (HN). Skupina podle něj zvažuje i prodej elektráren v Polsku. Z prodeje chce získat desítky miliard korun, které použije na výstavbu obnovitelných zdrojů a nových jaderných bloků i modernizaci distribuční sítě. Většinu akcií ČEZ vlastní stát. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl HN, že o plánu prodeje majetku ČEZ neví, ale že již dříve ČEZ kritizoval za nepovedenou expanzi do ciziny.

Novou strategii směřování ČEZ bude v červnu schvalovat valná hromada společnosti. Z pozvánky na hromadu vyplývá, že se chce skupina více soustředit na český trh. Hlavní slovo budou mít při hlasování na valné hromadě zástupci státu, který vlastní prostřednictvím ministerstva financí 70 procent akcií ČEZ. Výsledky ČEZ se loni podle dřívějších vyjádření představitelů firmy dostaly na pomyslné dno. Čistý zisk meziročně klesl o 45 procent na 10,5 miliardy korun.

Petříček zahájí pátý ročník Pražského evropského summitu

Projev ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) dnes otevře třídenní mezinárodní konferenci Pražský evropský summit (Prague European Summit), který se letos v hlavním městě uskuteční popáté. Diskuse s podtitulem "Evropa na křižovatce" se budou týkat řady evropských témat a mají poskytnout také první příležitost komentovat výsledky voleb do Evropského parlamentu. V dalších dnech na summitu vystoupí i premiér Andrej Babiš (ANO).

Účastníci summitu budou do středy diskutovat mimo jiné o konkurenceschopnosti Evropy v otázce umělé inteligence, právním státu, eurozóně i brexitu. Konference se v Praze koná od roku 2015.

Umělá inteligence by v budoucnu mohla změnit pracovní i smluvní vztahy

Umělá inteligence (AI) by v budoucnu mohla změnit pracovní i smluvní vztahy. Mohla by také ovlivnit vymahatelnost smluv, mimosmluvní odpovědnost za škodu a pracovní vztahy. Na semináři to řekla odbornice na právo a etiku spojené s umělou inteligencí Alžběta Krausová z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Podle tajemnice kanceláře vládního zmocněnce pro lidská práva Moniky Hanychové AI může ve svých důsledcích také zkomplikovat přístup k lidským právům. Kromě narušení ochrany soukromí může také podporovat rasové a jiné předsudky. Podle Krausové je přitom reálné, že by v budoucnu AI mohla nahradit zaměstnance. "Existují systémy, které odpozorují například, jak kuchař vaří. Jak solí, co přidává do jídla a podobně. A dokážou to napodobit," uvedla. Právo proto bude muset řešit, je-li možné monitorovat zaměstnance a vytvářet jejich kopie pomocí AI, dodala Krausová.

Budoucnost bude vyžadovat navržení nových principů odpovědnosti za AI, například, když autonomní auto srazí chodce. "Zatím je vždy určena osoba odpovědná za stroj. To se ale může změnit a mělo by se to měnit. Systémy AI jsou nepředvídatelné, autonomní a na jejich fungování se podílí velké množství lidí," sdělila Krausová. Uživatelé například zadávají požadavky do vyhledávačů a mění tak jejich algoritmy. Změnou mohou být sami poškozeni. Je potřeba stanovit, kdo za poškození bude odpovědný. Krausová je součástí expertní skupiny Evropské unie, která v červnu vydá zprávu s navrženými principy odpovědnosti.

Fotbalista Řepka nastoupil do vězení

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka nastoupil do vězení, kde si má odpykat dvouapůlroční trest za zpronevěru, internetové útoky a maření úředního rozhodnutí. Do pražské ruzyňské věznice dorazil pětačtyřicetiletý sportovec krátce po 13:30. Uvedl to server Blesk.cz. Na Řepku před branami věznice čekala zhruba dvacítka novinářů, fotbalista však nástup nekomentoval. Pravomocný verdikt pražského městského soudu si někdejší obránce Sparty či West Hamu vyslechl letos v dubnu. Odvolací senát mu uložil dvouleté vězení za zpronevěru luxusního vozu a internetové útoky na svou druhou exmanželku, které spočívaly ve smyšlených erotických inzerátech.

Festival spisovatelů bude letos oslavovat krásu

Festival spisovatelů Praha se letos uskuteční od 16. do 20. října v Senátu a jeho motto je Krása spasí svět. Jako prvního hosta pořadatelé oznámili na webu australskou spisovatelku Germaine Greerovou, jednu z představitelek feministického hnutí 20. století. Je autorkou mnoha populárních knih, nejznámější je Eunuška (The Female Eunuch) z roku roku 1970, která se stala mezinárodním bestsellerem a formovala názory mnoha podobně smýšlejících lidí. K pracím Germaine Greerové patří Překážkový běh, Sex a úděl, Změna, Celá žena, Shakespearova manželka, Kluk, O zuřivosti a znásilnění.

V Praze přibudou další židle a stolky a nově lehátka

V ulicích Prahy přibudou další židle a stolky a nově lehátka. Cílem je rozšířit možnost odpočinku ve městě a oživit vybraná veřejná prostranství. Novinářům to řekli náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) a ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč. Stoly a židle se v Praze objevují tři roky. Celkem letos bude v ulicích města rozmístěno 2300 židlí a 600 stolků. Novinkou proti minulým rokům budou lehátka. Ta budou mimo jiné na nábřežích nebo v parcích, kde si podle Boháče v některých případech správci parků stěžovali, že se židle boří do trávníku a ničí jej. V loňském roce se do projektu zapojilo devět městských částí, mnoho kulturních a komunitních center, i jednotlivci.

Do Humpolce dorazil neandrtálec

Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci dokončuje modernizaci antropologické expozice. Dnes se stala její součástí postava neandrtálce v životní velikosti. Pro muzeum ji vytvořili antropoložka Eva Vaníčková z Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea v Brně a sochař Ondřej Bílek. Pracovali na ní dva roky. Slavnostní otevření expozice je plánované na čtvrtek 30. května. Veřejnost si ji poprvé prohlédne o den později při Muzejní noci.

Postava představuje dospělého, asi čtyřicetiletého muže, který měří 182 centimetrů. V reálném životě by vážil přibližně 90 kilogramů, jako figurína je o 40 kilogramů lehčí. Tělo odpovídá kostře, která je také novým exponátem muzea. Výraz tváře žádný konkrétní předobraz nemá. "Trošičku jsme popustili uzdu fantazii," řekla Vaníčková. Humpolecký neandrtálec má modré oči a rezavé vlasy, má piercing a barvou zdobené tělo. "Předpokládáme, že neandrtálci opravdu mohli zdobit svá těla, využívat tetování, barvy, přívěsky a náušnice," řekla Vaníčková. Expozici obohatil i odlitek lebky člověka floreského (homo floresiensis). "Je z doby asi 18.000 let před současností a je to taková hobití žena," řekla Vaníčková. Floreský člověk je zmenšeným lidským druhem dorůstajícím výšky kolem 110 centimetrů. "Žádné muzeum v České republice v současnosti tuto lebku nevystavuje," řekla Vaníčková. Nález je podle ní starý jen několik let.

Sport

Česká tenistka Petra Kvitová se kvůli zranění levého předloktí nepředstaví na Roland Garros. Turnajová šestka, která patřila k favoritkám na titul, dnes měla do pařížského grandslamu vstoupit zápasem proti Rumunce Soraně Cirsteaové. Kvitová je nejlepší hráčkou aktuální sezony. Vyhrála dva turnaje včetně antukového ve Stuttgartu a postoupila do finále Australian Open. Před cestou do Paříže vzdala osmifinále v Římě kvůli lehkému svalovému zranění lýtka, ale pak už v Paříži trénovala. O Roland Garros ji nakonec připravil jiný zdravotní problém. "Několik týdnů mě bolí levé předloktí a magnetická rezonance včera večer potvrdila trhlinu druhého stupně, která by se bohužel mohla hodně zhoršit, pokud bych dneska hrála," uvedla Kvitová.

Počasí

Skoro jasno až polojasno, ojediněle mlhy. Postupně od jihovýchodu oblačno až zataženo, odpoledne místy déšť. Nejvyšší teploty 21 až 25 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C.