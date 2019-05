ANO vítězem voleb do EP

Hnutí premiéra ANO Andreje Babiše vyhrálo v evropských volbách se ziskem 21,18 procent a získá tak v evropském parlamentu 6 křesel. Na druhém místě se umístila ODS s 14,5% hlasů a obsadí 4 mandáty. Vůbec poprvé vyšlou 3 europoslance do Štrasburku Piráti, kteří dostali 14% hlasů, koalice STAN a TOP 09 s 11,65 % obsadí 3 mandáty, SPD získala 9,1 %, což znamená dvě křesla, dvě křesla získala také KDU–ČSL, když pro ni hlasovalo 7,2 voličů. Na posledním místě a ziskem jednoho křesla skončila KSČM. Debaklem skončily volby pro vládní ČSSD, která nepřekročila povinnou pětiprocentní hranici. „ Výsledek je tvrdá rána. Nepodařilo se nám probudit vnitřní sílu sociální demokracie a výsledek nás bolí“, řekl v prvním prohlášení předseda strany Jan Hamáček. Volební účast byla jako už tradičně u evropských voleb nižší než v parlamentních volbách, přesto 28,72 procenta je výrazně lepší výsledek než tomu při posledním hlasování před pěti lety.

Plochy příčné II Františka Kupky novým rekordmanem českých aukcí

Obraz průkopníka abstraktní malby Františka Kupky Plochy příčné II se na aukci v Praze prodal za 65 milionů korun. Vyvolávací cena byla 28 milionů. I s dvacetiprocentní aukční přirážkou kupec za dílo zaplatí 78 milionů korun. Kupkova díla jsou nejdražšími na českém aukčním trhu, první příčku tři roky držel jeho obraz Série C I. (Protihodnoty), který se v roce 2016 prodal za 62 milionů korun. Dražený obraz, jehož protějšek má ve sbírce Národní galerie Praha, se dostal na veřejnost po mnoha letech v soukromé sbírce. V Praze na Žofíně ho dnes v dražbě prodávala společnost Galerie Kodl. Je jedním z nedůležitějších děl Kupkovy tvorby a ukázkou progresivního výtvarného jazyka, kterým Kupka značně předstihl vývoj světového malířství. Aukce Galerie Kodl na Žofíně nabídla 250 děl s celkovou vyvolávací cenou přes 150 milionů korun. Vyvolávací částka byla navýšena na více než 319 milionů. Ve zcela zaplněném sále Žofína se prodalo 97 procent položek. Druhou nejdražší prodanou položkou je práce Jakuba Schikanedera Mlékařka vydražená za 19,5 milionu korun.

Stále více zahraničních firem patentuje své vynálezy i v Česku

Zahraničních firem, které na Česko rozšiřují účinky svých evropských patentů, v posledních pěti letech přibylo. Zatímco v roce 2015 jich Úřad průmyslového vlastnictví evidoval zhruba 5000, loni jich bylo o 29 procent více - celkem 7054. Česko vnímají zahraniční firmy jako technologicky vyspělou zemi. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), kdysi Patentní úřad, slaví 27. května sto let. Úřad ve svých archivech stále uchovává a prostřednictvím webu zveřejňuje veškeré patenty včetně těch prvních z roku 1919, jako například patent na pouzdro na krabičku sirek, na předchůdce stavebnice Merkur nebo vodní turbínu. Výročí si úřad připomene 19. září, kdy v Praze uspořádá mezinárodní konferenci.

Čistá ropa by měla ropovodem Družba do Česka přitéct na začátku týdne

Počátkem týdne by měla do Česka ropovodem Družba přitéct po víc než měsíci čistá ropa. V dubnu se do ropovodu dostala surovina znečištěná organickým chloridem, který může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Holding Unipetrol si pro rafinerii v Litvínově od 1. května bral ropu ze státních rezerv. Stát Unipetrolu půjčil přes 200 tisíc tun ropy - to je z rezervy asi třetina. Potrvá dlouho, než holding všechnu surovinu státu vrátí, říká ředitel Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Začal festival romské kultury Khamoro

Večerním koncertem začal v Praze v Kasárnách Karlín festival romské kultury Khamoro neboli Slunce. Hlavní letošní hvězdou je balkánská dechovka Fanfare Ciocarlia z Rumunska, která vystoupí v pátek a v sobotu. Vedle tradiční muziky nabídne týdenní program jazzovou hudbu, divadelní představení, výstavy, čtení či průvod účinkujících v kostýmech centrem metropole. Festival, který se letos koná už po jedenadvacáté, potrvá do 1.června.

Čeští hokejisté opět bez medaile

Čeští hokejisté prohráli s Ruskem souboj o bronz. V normální hrací době skončil zápas nerozhodně 2:2. V nájezdech rozhodl o vítězství ruské reprezentace Ilja Kovalčuk. Čekání na medaili se po neúspěšném zápase o třetí místo protáhne už na sedm let, naposledy národní tým získal bronz v roce 2012. Na turnaji ve Švédsku a Finsku slavilo bronz. Od té doby dvakrát bitvu o třetí místo prohrálo a bralo čtvrtou příčku v Minsku a Praze. Totéž platí i letos pro Bratislavu.

Fotbalisté Slavie po výhře nad Spartou rozjely mistrovské oslavy

Ve vršovickém Edenu po výhře 2:1 nad Spartou fotbalisté a fanoušci Slavie rozjeli velkolepé oslavy mistrovského titulu. Mezi sedmnácti tisíci diváků byli převážně příznivci červenobílých. Letenští fandové kvůli špatným výsledkům svého týmu zápas bojkotovali. Sparta na třetím místě tabulky zakončila sezonu s propastnou ztrátou 17 bodů na Slavii. V Edenu se naopak slavilo. Na improvizovaném pódiu se postupně shromážďili členové realizačního týmu a hráči s oslavnými triky a čepicemi, které upozorňovaly na fakt, že Slavia vedle ligového titulu vyhrála i pohár a po 77 letech získala double. Jako poslední přišli trenér Jindřich Trpišovský a kapitán Milan Škoda a po nich dva čínští spolumajitelé klubu. Následně Škoda převzal pohár, zvedl ho nad hlavu a spustily se oslavy. Hráči po sobě začali stříkat šampaňské, kolem létaly konfety a vše doprovodila píseň We Are The Champions od skupiny Queen. V závěrečném pátém kolem nadstavbové části remizovali hráči Baníku Ostrava v Plzni 1:1 a zajistili si tak účast v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu.

Úspěšný vstup Češek do turnaje na French Open

Světová dvojka Karolína Plíšková i další Češka Markéta Vondroušová prošly hladce do druhého kola grandslamu na Roland Garros. Plíšková si na pařížské antuce za hodinu poradila s Američankou Madison Brengleovou, kterou porazila 6:2 a 6:3. Vondroušová zvítězila 6:4 a 6:3 nad Číňankou Wang Ja-fan. Vypadl naopak Jiří Veselý, který podlehl Argentinci Leonardu Mayerovi 6:7, 3:6 a 0:6. Petru Kvitovou čeká první duel až v pondělí.

Počasí na pondělí

V pondělí čekáme ráno ještě skoro jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně od jihovýchodu oblačno až zataženo, odpoledne místy déšť nebo přeháňky. V jihovýchodní polovině území srážky četnější, naopak na severozápadě Čech jen výjimečně. Nejvyšší teploty 22 až 26°C, na horách většinou kolem 16.