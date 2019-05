Češi už odvolili do EP

V Česku skončily volby do Evropského parlamentu. Lidé od pátečního odpoledne vybírali 21 europoslanců z rekordních 39 politických stran, hnutí nebo koalic. Výsledky voleb Český statistický úřad zveřejní až v neděli po 23. hodině. Musí totiž počkat, až skončí hlasování v ostatních členských zemích. Volební komise už ale hlasy začaly sčítat. Zájem o volby do Evropského parlamentu nebyl v Česku příliš vysoký. Volební účast v krajích byla během sobotního dopoledne nejčastěji mezi 15 a 21 procenty, v Praze pak dosahovala kolem 30 procent. Analytici předpokládají, že účast zřejmě nebude vyšší než čtvrtinová. Předsedové všech devíti stran zastoupených ve sněmovně, včetně premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, hlasovali už v pátek odpoledne. Volit v tu dobu přišel také prezident Miloš Zeman. O přízeň voličů v Česku usilovalo 841 kandidátů, na jedno křeslo tak připadly čtyři desítky zájemců.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček zamíří do Francie

Šéf české diplomacie má 5.května jednat se svým francouzským protějškem Jeanem-Yvesem Le Drianem o brexitu a reformě schengenského prostoru. Diplomaté by měli mluvit také o vztazích s Ruskem a západním Balkánem, situaci v Africe a jejích bezpečnostních aspektech. České ministerstvo zahraničí předpokládá, že by mohla dojít řeč i na vojenskou misi v Mali, do které vyslalo své vojáky i Česko a ve které má Francie silné zastoupení. Ve stejný den, kdy Petříček navštíví Francii, se zúčastní na druhé straně kanálu La Manche premiér Andrej Babiš oslav 75. výročí spojeneckého vylodění v Normandii. Zahraniční média už dříve informovala, že slavnostní připomínky jedné z klíčových událostí druhé světové války se v jihoanglickém přístavu Portsmouth zúčastní také americký prezident Donald Trump.

Vláda chce zpřístupnit učitelské profese nepedagogům

Ministr školství Robert Plaga předloží v pondělí vládě návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, podle kterého by ve středních školách a na druhém stupni základních škol mohli opět začít učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Vzdělání by si podle návrhu museli do tří let doplnit. Novela by měla začít platit od září. Odbory i někteří další zástupci učitelů s tím ale nesouhlasí. Podle současného zákona mohou učit jen lidé s pedagogickým vzděláním. Řada nepedagogů s praxí proto musela školy před několika lety opustit. Výjimkou jsou případy, kdy se řediteli nedaří sehnat kvalifikovaného učitele. V takové situaci může dočasně zaměstnat člověka, který učitelské vzdělání nemá. Ministr proto chce, aby všeobecně vzdělávací předměty, jako jsou třeba čeština, matematika nebo hudební výchova, na středních školách i na druhém stupni základní školy mohli učit absolventi jakéhokoli magisterského studia vysoké školy. Náklady této úpravy vyčíslilo ministerstvo při 3000 začínajících učitelů na 192,42 milionu korun ročně. Výhled rozpočtu na příští rok ovšem s těmito penězi nepočítá. Zástupci vlády již avizovali, že jejich prioritou bude dodržení vládního slibu navýšit platy učitelů na 45.000 korun v roce 2021. Loňský průměrný plat učitelů činil 35 tisíc korun.

Čáslavská vojenská základna otevřela brány

Armáda po dvou letech na jediný den opět otevřela brány 21. základny taktického letectva u Čáslavi. Akce se koná jednou za dva roky. Tradičně je zaměřena na prezentaci nejen čáslavské základny a vojenské techniky, která se představuje na zemi i ve vzduchu, ale zapojují se také další armádní útvary. Návštěvníci letos viděli techniku vyšší pilotáže letounu JAS-39 Gripen v podání kapitána Iva Kardoše. Ten se na nebi představil také v unikátním vystoupení společně s akrobatickým králem Martinem Šonkou. Po roční přestávce pak příznivci letectví spatřili atraktivní demonstraci útoků na pozemní cíle dvojice letounů L-159 ALCA za doprovodu pyrotechnických efektů.

Nový obviněný v kauze Homolka

V kauze Nemocnice Na Homolce přibyl obviněný. Státní zástupce rozhodl, že začne opět stíhat podnikatele Ladislava Janigu, jehož případ dříve zastavil kvůli údajně vážné nemoci. Janiga podle lékaře nebyl schopen chápat smysl trestního řízení. Server iROZHLAS.cz ho přitom hned dvakrát přistihl v budově, kde sídlí jeho firma. Podle policie uplácel exředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Vyšetřování údajné korupce v Nemocnici Na Homolce policie rozdělila na tři okruhy. První se týká digitalizace chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu gama nože za 140 milionů korun, z něhož se již u soudu zpovídá Dbalý a dalších šest lidí. Do Dbalého kapsy mělo jít 28 milionů. Ve druhé části kauzy jde o poradenské zakázky. Policie kvůli nim vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou a další tři lidi. Obvinění si mezi sebou údajně předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun a nemocnici způsobili škodu 50 milionů korun. Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací.

V Česku se dlouhodobě pohřešuje 15 dětí - nejen na ně upozorňuje Mezinárodní den ztracených dětí

Policisté neúspěšné pátrají už třetím rokem po Michaele Muzikářové z Ústí nad Labem. Spolu s ní se nepodařilo najít také dva malé chlapce, kteří se podle výpovědi svědků s největší pravděpodobností utopili. Ročně ústečtí policisté pátrají zhruba po stovce dětí, které se ztratí. Některé z nich jsou notorickými útěkáři, jiné utečou z domova kvůli špatným známkám nebo vztahům v rodině. K letošnímu Pomněnkovému dni, který organizuje Policejní prezidium, bude několik akcí i v regionech. Poslední se uskuteční 5. června v Teplicích.

V Turnově si připomínají 160 let dokončení železnice na Liberec

Jízdou historického parního vlaku si v Turnově na Semilsku připomínají dokončení posledního úseku železniční trati z Pardubic na Liberec, od kterého v květnu uplynulo 160 let. Výstavba 200 kilometrů dlouhé trati byla dokončená navzdory náročnému terénu za tři roky. Díky řadě tunelů a viaduktů i horskému terénu patří dnes tato železnice k nejkrásnějším v zemi. K nejrychlejším se ovšem neřadí, navíc je stále je jednokolejná a není elektrifikovaná. Celou trať z Pardubic do Liberce i s odbočkou z Jaroměře do Svatoňovic otevřeli 1. května 1859. Svůj mezinárodní význam dráha splnila až po dokončení úseku z Liberce do Žitavy o sedm měsíců později. Na trati mezi Turnovem a Libercem je hned několik architektonických skvostů. Nejvýše položeným místem trati je stanice v Jeřmanicích, která leží 498 metrů nad mořem. Tunel u Sychrova je dlouhý 635 metrů a v době svého dokončení byl nejdelším v Česku. Stavěli ho italští dělníci, kteří měli s hloubením tunelů zkušenosti z rakouského Semmeringu, proto se mu říká Malý Semmering. K zajímavým stavbám patří například také 120 metrů dlouhý a 32 metrů vysoký sychrovský viadukt, další jen o dva metry kratší viadukt je na trati v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Česko propadlo hokejové horečce

Fanoušci i návštěvníci Prahy mohou letos poprvé sledovat hokejový zápas českého týmu na velkoplošné obrazovce na Staroměstském náměstí. Hokejové přenosy v centru města mají tradici. Největší hokejová párty se konala v roce 1998. Finále olympijského turnaje v Naganu, ve kterém nakonec český tým zvítězil, sledovalo 100 000 lidí.

Eva Samková Královnou bílé stopy

Letošní mistryně světa ve snowboardcrossu vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. K druhému zisku prestižní trofeje jí pomohlo zlato z Mistrovství světa. Nová královna si vítěznou korunku převzala tak trochu netradičně na bílém koni. „Byla jsem strašně nadšená, když za mou s tím nápadem přišli. Loni jsem se při vyhlášení točila na kruhu, teď jsem přijela na koni. Užila jsem si to, bylo to super a kobyla byla skvělá,“ vyprávěla po vyhlášení na Radiožurnálu. Herci souboru Cirk La Putyka ji posadili do sedla koně přímo na jevišti. Snowboardcrosařku, která ve volném čase ráda jezdí na koni, takové překvapení potěšilo V anketě Svazu lyžařů za sebou s velkým odstupem druhou Ester Ledeckou a třetí Gabrielu Capovou. Mezi akrobaty triumfovala skikrosařka Nikol Kučerová, která skončila sedmá na MS. Sdruženářům vládl Tomáš Portyk, skokanům Roman Koudelka a běžcům vicemistr světa do 23 let Michal Novák. Nejlepším travním lyžařem byl Martin Barták. Juniorem roku se stal sjezdař Jan Zabystřan.

Předpověď na neděli

Bude převážně oblačno, na východě země lze počítat s deštěm. Teploty by se měly pohybovat mezi 20 – 23 stupni Celsia.