V Česku začaly čtvrté volby do Evropského parlamentu

V Česku začaly v pátek ve 14:00 v pořadí čtvrté volby do Evropského parlamentu. Mezi prvními voliči byli mnozí politici včetně prezidenta Miloše Zemana nebo premiéra Andreje Babiše. Lidé si mohou vybrat budoucí europoslance z rekordní nabídky 39 stran, hnutí nebo jejich koalic, které nominovaly přes 840 kandidátů. Na jedno z 21 českých křesel v Evropském parlamentu tak připadá v průměru 40 adeptů. Svého volebního práva může využít zhruba 8,4 milionu českých voličů; při minulých volbách před pěti lety přišla hlasovat necelá pětina z nich.

Volby probíhají také v sobotu do 14:00 hodin. Výsledky ale budou zveřejněny až v neděli hodinu před půlnocí, protože se musí čekat na konec hlasování ve všech zemích Evropské unie.

Důvěra v ekonomiku se v květnu propadla nejníže za tři roky

Důvěra v českou ekonomiku se letos v květnu propadla na nejnižší úroveň za téměř tři roky. Důvodem jsou podle analytiků hlavně obavy z vývoje v zahraničí, především kvůli obnovení obchodních válek mezi USA a Čínou. Oproti dubnu klesla důvěra o 1,4 bodu na hodnotu 95,7. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Níž byla důvěra naposledy v červenci roku 2016. V květnu klesla meziměsíčně důvěra podnikatelů, zatímco u spotřebitelů stoupla. Meziročně se důvěra v hospodářství snížila mezi podnikateli i spotřebiteli. Méně v květnu důvěřovali tuzemské ekonomice ve srovnání s dubnem podnikatelé v průmyslu a vybraných službách. Naopak u stavebníků důvěra po dubnovém poklesu vzrostla a mírně stoupla také u podnikatelů v obchodě. Ve srovnání s loňským květnem však důvěra rostla jenom u podnikatelů ve stavebnictví.

Důchodová komise: Třetí pilíř spoření na stáří není efektivní

Třetí pilíř spoření na stáří není efektivní a měl by se upravit, shodla se důchodová komise. Jednala i o vymezení náročných povolání, která by mohla mít nárok na dřívější odchod do důchodu. K oběma tématům se vrátí na příštích zasedáních. Novinářům to po jednání komise řekly ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a šéfka komise Danuše Nerudová. V dobrovolném důchodovém třetím pilíři v prvním čtvrtletí spořilo 4,4 milionu lidí. Podle Nerudové panuje shoda na tom, že třetí pilíř představuje jen "doplňkové, okrajové pojištění". Ministryně považuje za problém, že si nespoří mladí a lidé si odkládají jen malé částky. Dodala, že do červnového jednání připraví její úřad "konkrétní scénář řešení". Co by měl přesně obsahovat, neupřesnila. Jednou z variant by mohl být státní spořicí fond, podotkla Nerudová. Národní fond, který by zřídil stát, navrhují Piráti. Lidé by si ve fondu spořili, stát by za jejich vklady ručil do jejich plné výše. Výnosy by měly pokrýt aspoň inflaci. Podle poslance Tomáše Martínka (Piráti) by státní fond, který by s nízkými náklady vedla Česká národní banka, představoval alternativu k nynějšímu penzijnímu spoření.

Čeští senioři a seniorky zatím spoléhají většinou jen na důchod z veřejného systému, tvoří skoro celý jejich příjem. Podle expertů tento stav není udržitelný a lidé se budou muset na stáří zabezpečit mnohem víc i sami.

Kremlík bude nadále prosazovat výstavbu jezu v Děčíně

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) bude nadále prosazovat stavbu jezu v Děčíně, která se potýká s problémy kvůli jejím vlivu na životní prostředí. Jeho prioritou jsou i další úpravy vodní infrastruktury, které by měly usnadnit dopravu na tuzemských řekách, řekl novinářům. O situaci kolem jezu bude jednat s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO). Kremlík také zváží plán na převedení pravomocí Ředitelství vodních cest (ŘVC) na státní podniky Povodí. Stavba jezu se odkládá už několik let, vláda ho přitom zahrnula mezi své programové priority. Projekt, který by podle rejdařů výrazně zvýšil splavnost Labe, brzdí především spory kvůli jejímu vlivu na okolní krajinu. Vláda se proto loni zavázala, že nepříznivé dopady stavby na krajinu by měly být nahrazeny kompenzačními ekologickými opatřeními. Taková opatření však nejsou podle studie Správy národního parku České Švýcarsko možná. Ministerstvo dopravy přitom se stavbou počítá i v připravované koncepci vodní dopravy. Kremlík chce proto o situaci jednat s Brabcem. "Chtěl bych s panem ministrem najít nějaké společné řešení, budeme o tom jednat," uvedl. Varianty řešení projednává i v rámci svého ministerstva.

Koncepci vodní dopravy pro budoucí roky chtělo ministerstvo dopravy přednést vládě už na začátku letošního roku, kvůli problémům okolo děčínského plavebního stupně se však její projednávání odložilo. Kremlík plánuje koncepci předat vládě nejspíš v září.

Čistá ropa by měla do Litvínova přitéct pravděpodobně v pondělí

Čistá ropa by ropovodem Družba měla přitéct do rafinerie v Litvínově pravděpodobně v pondělí 27. května. ČTK to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Petrochemický holding Unipetrol, který rafinerii vlastní, podle něj proto nebude požadovat další zápůjčku ropy ze státních rezerv. Do litvínovské rafinerie teče ropa ze státních rezerv od 1. května, vystačit by jí podle dřívějších informací měla do konce května. Stát Unipetrolu poskytl dvě zápůjčky, obě v množství více než 100.000 tun ropy. Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.

Cermat: V maturitních testech se zastavil trend růstu neúspěšnosti

Trend růstu neúspěšnosti středoškoláků v didaktických testech státní maturity se letos na jaře poprvé od roku 2013 zastavil. Testy nezvládlo 14,1 procenta těch, kteří šli k maturitě poprvé. Je to o 2,9 procentního bodu méně než loni. Testy skládalo na začátku května poprvé zhruba 62.500 studentů. Meziročně lépe zvládli matematiku a cizí jazyky, v češtině se mírně pohoršili. Vyplývá to z analýzy výsledků maturitních testů, kterou Cermat zveřejnil na svém webu. Zatímco v roce 2013 neuspělo v maturitních testech 10,5 procenta prvomaturantů, loni to bylo 17 procent. Neúspěšnost v tomto období narůstala každoročně. Letos se snížila na 14,1 procenta. U testu z matematiky, kterou si letos vybrala asi pětina maturantů, uspělo 84,5 procenta z nich. Bylo to o 6,3 procentního bodu více než loni. V případě cizích jazyků se úspěšnost dost lišila, ovšem i zde meziročně buď poklesla, nebo stagnovala. V nejoblíbenější angličtině test zvládlo 96,4 procenta studentů, což je o 2,6 procentního bodu víc než před rokem. Angličtinu si přitom vybralo 94,5 procenta těch, kteří dělali zkoušku z cizího jazyka.

Výzkum: České děti trápí nedostatek pohybu, byť aktivně sportují

České děti a mládež trápí nedostatek pohybu, ačkoli 62 procent z nich se věnuje organizovanému sportu. Z jejich životního stylu se ale vytrácí přirozený pohyb jako chůze nebo aktivní hra venku. Vyplývá to z Národní zprávy o pohybové aktivitě dětí a mládeže, která byla součástí mezinárodního výzkumu pohybové aktivity. Trend chce změnit ministerstvo zdravotnictví svým akčním plánem. Podle odborníků je potřeba cílit nejen na školy a rodiče, důležitá je také podpora měst a obcí, řekli řešitelé projektu. Na mezinárodním srovnání pohybové aktivity dětí se podílelo přes 500 odborníků ze 49 zemí světa. Dvouletý výzkum dětí od šesti do 17 let v ČR zajistila Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého a plyne z něj, že neorganizovaným pohybovým aktivitám se přes dvě hodiny denně věnuje 27 procent dětí a 59 procent jich chodí pěšky nebo jezdí kole do školy. Čtyři pětiny dospívajících ale více než dvě hodiny denně tráví svůj čas u televize, počítače nebo mobilního telefonu. "Pouze jedno z pěti splňují doporučení pohybové aktivity. Nezdravý pohybový návyk se poté přenáší do dospělosti," řekl novinářům hlavní autor národní zprávy Aleš Gába.

Pražští zastupitelé schválili financování geologického průzkumu metra D

Zastupitelé hlavního města Prahy v pátek schválili financování geologického průzkumu metra D. Město bude stát přes 1,5 miliardy korun a začne na stanici metra Pankrác asi za měsíc. Právě tam dopravní podnik vybuduje i první stanici nové trasy metra, která povede až do Depa Písnice. V budoucnu vznikne i úsek z Pankráce na náměstí Míru. Celkové náklady na stavbu trasy D metra přesáhnou 55 miliard korun. Dopravní podnik ale ještě musí vyřešit problém s chybějícími pozemky. V současné době jedná například s majiteli pozemků v Krči. Problémy má město i kolem budoucích stanic Libuše, Písnice a Depo Písnice.

V červnu do ČR zavítá barmská vůdkyně Su Ťij

Barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij přiletí začátkem června na návštěvu České republiky. Vyplývá to z materiálu, který předložilo vládě ministerstvo zahraničí. Su Ťij se setká s premiérem Andrejem Babišem (ANO), prezidentem Milošem Zemanem, ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) i zástupci Parlamentu. Vystoupí také na podnikatelském fóru a zúčastní se přednášky na Karlově Univerzitě. Nositelka Nobelovy ceny za mír by měla podle dokumentu v Česku pobývat od soboty 1. června do úterý 4. června na Babišovo pozvání. Součástí delegace budou ještě ministr pro investice a zahraniční ekonomické vztahy a ministr pro mezinárodní spolupráci. Su Ťij byla v ČR již v roce 2013 jako host konference Forum 2000, která je svázána s odkazem Václava Havla. Právě na Havlův návrh Su Ťij v roce 1991 získala Nobelovu cenu za mír.

Odstartoval 59. ročník zlínského festivalu, uvede 280 filmů z 51 zemí

Ve Zlíně v pátek začal 59. ročník mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Letos uvede 280 filmů z 51 zemí. Kromě toho festival představí cestovatelské besedy, hudební vystoupení, nebo hvězdné hosty. Hlavní myšlenkou filmového i doprovodného programu je letos objevování a poznávání. Pořadatelé také udělí několik cen, jednu z nich obdrží zpěvák Karel Gott, řekla na zahajovací tiskové konferenci umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Gott dostane Zlatý střevíček za vynikající interpretaci písní v českých filmech. "Cenu udělujeme osobnostem napříč filmovými profesemi a pan Karel Gott je mistrem svého oboru. V červenci oslaví 80. narozeniny, je nám proto ctí, že vstoupí právě letos do naší filmové síně slávy a svoji sbírku Zlatých slavíků a dalších trofejí rozšíří o náš Zlatý střevíček," uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura. Cena bude udělena 31. května při závěrečném ceremoniálu. Cenu Grand Prix Zlín Film Festivalu za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kinematografie pro děti a mládež a její prezentaci si z festivalu odveze výkonný ředitel ČT:D Petr Koliha. Novým oceněním je Cena Karla Zemana - zvláštní cena poroty za vizuální ztvárnění filmu, která bude udělena v kategorii evropských debutů. Na chodníku slávy před Velkým kinem budou odhaleny hvězdy se jmény herce Jana Hrušínského a zpěvačky Heleny Vondráčkové. Nejstarší a největší filmová přehlídka svého druhu potrvá do 1. června.

Česko bude hostit hokejové MS v roce 2024

Hokejové mistrovství světa v roce 2024 se uskuteční v České republice, dějišti budou Praha a Ostrava. O rok dříve se bude hrát světový šampionát v Rusku v Petrohradu a v roce 2025 se uskuteční ve Švédsku a Dánsku. Potvrdil to kongres Mezinárodní hokejové federace v dějišti probíhajícího MS v Bratislavě. Do České republiky se vrátí vrcholný turnaj po devíti letech. Naposledy jej uspořádala v roce 2015 rovněž v Praze a Ostravě a šampionát tehdy vytvořil rekord v návštěvnosti s 741.690 diváky. Na českém území se světová elita představí pojedenácté v historii.

Čeští hokejisté jsou po výhře nad Německem 5:1 v semifinále MS

Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Bratislavě Německo 5:1 a poprvé od roku 2015 si na šampionátu zahrají o medaile. O svém vítězství rozhodli v poslední třetině, do ní byl stav 1:1, když Němci dali gól po chybě brankáře Partika Bartošáka. Dva góly dal Kovář, po jednom přidali Voráček, Kubalík a Palát. Podle kapitána Jakuba Voráčka Češi navzdory výsledku nepředvedli ideální výkon. "Určitě to nebyl ná nejlepší zápas, my jsme měli nohy v písku. Ale věděli jsme, že to uhrajeme vůlí, že když neuděláme nějakou chybu, ty góly dáme. Byli jsme trpěliví a napadalo to tam," řekl. Trenér Miloš Říha ocenil, jak jeho svěřenci zvládli v souboji s Německem roli favoritů. Věří, že tým má sílu i na úspěch v semifinále proti Kanadě. "Byl to kolektivní výkon od prvního hráče do posledního. Navíc disciplinovaný, nebyli jsme tolik vylučovaní a to bylo nesmírně důležité," řekl Říha novinářům.

Češi se v sobotu od 19.15 utkají v semifinále s Kanadou, která otočila utkání se Švýcarskem na 3:2 v prodloužení.

Počasí na sobotu

Oblačno, přechodně až polojasno, postupně od severozápadu místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Na jihovýchodě a východě srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, na horách kolem 13 stupňů Celsia.