ČNB: Domácí finanční sektor je stabilní a vysoce odolný

Domácí finanční sektor je stabilní a vysoce odolný vůči případným nepříznivým šokům. Bankovní sektor má i nadále dostatečný prostor pro růst úvěrů i po zvýšení kapitálové rezervy, avšak za předpokladu přiměřené dividendové politiky. Vyplývá to ze Zprávy o finanční stabilitě, kterou ve čtvrtek zveřejnila Česká národní banka. Banky v uplynulém období podle zprávy posílily kapitálovou vybavenost a disponují vysokou likviditou. Pojišťovny udržely kapitálovou vybavenost i ziskovost navzdory vývoji na finančních trzích, který nepříznivě ovlivnil hodnotu jejich aktiv a závazků. Penzijní společnosti a investiční fondy byly sice v závěru roku 2018 nepříznivě ovlivněny změnami cen držených aktiv, nevedlo to však k odlivu klientů či systémově významným ztrátám. Finanční stabilita je vedle stability cenové dalším klíčovým cílem ČNB, a to od roku 2013. Celou Zprávu o finanční stabilitě zveřejní ČNB letos 11. června stejně jako nové znění doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí.

Banky budou od července příštího roku odvádět víc peněz do rezerv na ochranu úvěrového trhu. Česká národní banka oznámila, že sazbu zvýšila na dvě procenta. Sazba se mění čtvrtletně a změny začínají platit vždy za rok. Banky mají rezervu vytvářet v době růstu úvěrů. Peníze by pak měly sloužit ke krytí ztrát ze špatných úvěrů. Aktuálně banky, spořitelní družstva nebo obchodníci s cennými papíry odvádí 1,25 procenta a od letošního července to bude 1,5 procenta, v polovině příštího roku pak zmíněná dvě procenta.

ÚOHS dal ministerstvu obrany pokutu 7 milionů za chybu ve výběrovém řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil ministerstvu obrany pokutu 7 milionů 200 tisíc korun za chybu ve výběrovém řízení. Resort v něm vybíral dodavatele deseti druhů cvičných i ostrých granátů. Soutěž vyhrála firma Česká zbrojovka. Ministerstvo o tom ale neinformovalo ostatní účastníky řízení a se zbrojovkou rovnou podepsalo smlouvu. Ostatní společnosti tak neměly možnost podat proti výsledku případnou námitku. Ministrestvo obrany podle mluvčí Jany Zechmeisterové podá proti rozhodnutí antimonopolníhu úřadu rozklad.

Antimonopolní úřad se zakázkou na nákup ručních granátů zabýval už loni v září. Tehdy uznal, že smlouva s dodavatelem byla uzavřená před uplynutím lhůty pro podání námitek. Zároveň úřad nařídil ministerstvu zrušit smlouvu uzavřenou s firmou Česká zbrojovka.

Opoziční politici uspěli se svoláním mimořádné schůze sněmovny k sociálním službám

Na mimořádné schůzi k financování sociálních služeb se poslanci sejdou ve středu 29. května odpoledne. Na podnět poslanců pětice opozičních stran ji svolal předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO), sdělila ČTK jeho mluvčí. Poslanci z řad KDU-ČSL, ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN tvrdí, že letos chybí na sociální služby kolem dvou miliard korun a hrozí jejich kolaps. "Problém s financováním sociálních služeb je tak vážný, že se nebojíme použít slovo, že hrozí kolaps," řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Kabinet podle něho nesplnil slib z doby schvalování státního rozpočtu na letošek, že dvě miliardy korun najde. Pokud tyto peníze v červnu nebudou, poskytovatelé budou muset podle Výborného propouštět zaměstnance a zhorší se péče o klienty. Vládu ANO a ČSSD kritizoval také předseda ODS Petr Fiala, podle kterého kabinet často rozdává peníze těm, kteří je nepotřebují, na úkor potřebných. Zmínil slevy na jízdném pro seniory a studenty. Rovněž podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové vláda selhává, ač je podle ní levicová, když platí diskutabilní a možná i zbytečné priority.

Na sociální služby dostávají kraje na každý rok peníze od ministerstva práce, dotace pak rozdělují. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun, dostaly 15,12 miliardy Kč. Vláda ale následně ještě schválila navýšení platů a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotační suma nepočítala.

HK spustila Právní elektronický systém, pomůže firmám

Hospodářská komora ve čtvrtek na celostátním sněmu spustila ostrý provoz Právního elektronického systému (PES). Ten podnikatelům umožňuje na jednom místě najít přehled všech povinností, které musejí ze zákona o živnostenském podnikání splnit. Podle prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého jim novinka pomůže snížit byrokratickou zátěž a ušetřit peníze na pokutách. O novinku se zajímají i úřady a podnikatelské organizace z několika evropských zemí. "Kvůli velkému množství zákonů, nařízení a vyhlášek a jejich častým změnám podnikatelé ztratili povědomí, které všechny povinnosti jim stát ukládá, kdy je mají plnit a jaké sankce jim za neplnění hrozí," uvedl Dlouhý na tiskové konferenci. Když podnikatel do systému zadá IČO, zobrazí se mu informace z 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž vyplývá celkem 1185 povinností. Jde například o živnostenský zákon, zákon o pojistném na sociálním zabezpečení nebo zákoník práce. Hospodářská komora uvedla, že PES je jediným místem v ČR, kde toto firmy najdou. Vyznat se v přebujelých právních předpisech bylo doposud složité. Například živnostenský zákon se od roku 2000 měnil stodvacetkrát. Podle firem je byrokratická zátěž jednou z hlavních překážek rozvoje byznysu.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) nový systém vítá. Vláda se podle něj snaží s HK ČR domluvit na spolupráci. "Aby to podnikatelé měli v základní bázi zadarmo. Nicméně je pravda, že ministerstvo průmyslu za to bude muset HK ČR něco zaplatit a domluvit, jakým způsobem to bude fungovat v určité nadstavbě," poznamenal Havlíček. Aby byl podle něj komfortní i pro cechy.

Maláčová: MPSV uvolní na sociální práci ještě 85 milionů

Ministerstvo práce je připraveno na sociální práci ve městech a obcích uvolnit ještě 85 milionů korun. O další částce chce pak vyjednávat. Na tiskové konferenci na sjezdu Svazu měst a obcí v Ostravě to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Města, obce a kraje dostaly letos na ochranu dětí a prevenci 200 milionů korun. Proti loňsku jsou dotace poloviční a na příští rok chystaný rozpočet s podporou nepočítá vůbec. Radní a sociální organizace to ostře kritizují. Ministerstvo práce oznámilo výsledky dotačního řízení na svém webu. Podle zástupců krajů, obcí a měst i organizací na pomoc potřebným se škrty a šetření peněz na preventivní práci projeví v budoucnu mnohem většími výdaji, třeba za pobyt ohrožených dětí v ústavech či řešení jiných problémů.

Podporu zálohování PET lahví a plechovek vyjádřily i pivovary

Již 15 českých firem se připojilo k iniciativě Zálohujme, jejímž cílem je zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky. Nově se k nim zařadily Pivovar Bernard, Žatecký a Tradiční pivovar v Rakovníku. Iniciativa o tom informovala v tiskové zprávě. Zakladateli iniciativy jsou Karlovarské minerální vody, Institut Cirkulární Ekonomiky a Vysoká škola chemicko-technologická. Podporu vyjádřila také Sodovkárna Kolín a platforma Replechuj zaměřená na recyklaci plechovek. K iniciativě se už přidaly také pivovar Krakonoš, Měšťanský pivovar Strakonice, pivovar Poutník a Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod. Zálohový systém by podle iniciativy Zálohujme zvýšil recyklaci obalů z PET a kovu na 90 procent ze současných 57,5 procenta. Ze studie, kterou v lednu iniciativa prezentovala, vychází, že by systém také snížil dopady výroby těchto obalů o 28 procent. Záloha na lahev by měla být tři koruny a týkala by se balených vod, nealkoholických nápojů, piva a ciderů.

Dlouhý: Podmínky pro podnikání se v ČR zhoršily

Podmínky pro podnikání v České republice se od posledního sněmu Hospodářské komory ČR (HK), který se konal před rokem, zhoršily. Řekl to na čtvrtečním sněmu HK její prezident Vladimír Dlouhý. Kritizoval odbory, které zvyšují své požadavky a vláda jim podle něj ustupuje ve všem, o co žádají. Jako příklad uvedl každoroční zvyšování minimální mzdy podle přání odborů nebo zrušení karenční doby. Podle šéfa komory na to doplácí zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci. Přestože má podle něj Česko solidní hospodářský růst a prosperuje, možná stojí na prahu zpomalení ekonomiky. Dlouhý kritizoval i to, že na hospodářskou a sociální politiku vlády mají vliv levicové strany, které tak výrazně propadly v posledních parlamentních volbách. Za problém označil i nedostatek kvalifikované pracovní síly, kdy v současnosti chybí téměř 500 tisíc lidí. Přitom vláda podle něj stále nerozhodla o zvýšení kvót pro příjem kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, které by podle Dlouhého přinesly do státního rozpočtu nejméně deset miliard korun ročně jen z odvodů a daní. Pochybnosti má o dalších vlnách EET.

Na 31. sněm Hospodářské komory se sjelo více než 250 delegátů z profesních asociací, firem, klastrů a řemeslných cechů. Hospodářská komora sdružuje více než 16.000 členů, není financována státem, je nezávislá na vládě a financují ji sami podnikatelé.

Český výrobce traktorů Zetor byl loni ve ztrátě skoro 150 milionů

Poprvé po osmi letech skončil loni brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors ve ztrátě. Firma vyrobila o 685 traktorů méně než o rok dříve a vykázala ztrátu 149 milionů korun. Podle výkonného ředitele společnosti Mariana Lipovského je to kvůli pozdnímu uvedení některých modelů na trh. Firma je totiž musela předělat kvůli nové evropské směrnici. Vedení Zetoru kvůli ztrátě přsistoupilo koncem loňského roku ke změnám - firma letos propustila 145 zaměstanců - to je asi pětina všech pracovníků.

Zetor je nejsilnější značkou v Česku, skoro 90 procent jeho produkce ale putuje do zahraničí. Kromě Slovenska míří výrobky z brněnské továrny zejména do Polska, Německa, Velké Británie nebo USA.

Prudké deště sucho zatím nazastavily, voda se nestíhá vsáknout

Vydatné srážky, které v posledních dnech zasáhly Českou republiku, pomáhají doplňovat vodu zatím jen v horních vrstvách půdy. Voda se nestíhá vsakovat, stéká do údolí a plní se tak vodní toky, pro spodní vody tak přínosná zatím není, říká koordinátor týmu Intersucho Miroslav Trnka. "Vegetace se snaží zadržet vodu v povrchové vrstvě pro svoje využití. Nejdříve za týden nebo 14 dní budeme vědět, jak moc to podzemním vodám poohlo," uvedl.

Fanoušci Ostravy po finále poháru napadli rozhodčího

Fanoušci Ostravy po porážce ve finále fotbalového poháru se Slavií napadli videorozhodčího Petra Antoníčka. Podle zápisu o utkání sudího povalili na zem a udeřili do hlavy. Fotbalová asociace ČR k incidentu uvedla, že nastala chyba v komunikaci mezi rozhodčími a bezpečnostními složkami, které měly zajistit odjezd sudích ze stadionu. "Po utkání při odchodu týmu VAR ze stadionu k automobilu došlo nejprve k slovnímu útoku na tým VAR a následně k fyzickému napadení člena týmu VAR Petra Antoníčka fanoušky FC Baníku Ostrava - povalení na zem a úder pěstí do hlavy," napsal do zápisu hlavní rozhodčí Petr Ardeleanu. "Do několika vteřin došlo k zásahu pořadatelské služby a příslušníků městské policie. Viníci útoku nebyli identifikováni. Z místa ihned utekli," uvedl sudí, který v utkání vyloučil z lavičky Ostravě bývalého reprezentanta Milana Baroše, jenž v záchvatu vzteku po odpískané penaltě demoloval střídačku. Baník se Slavií prohrál 0:2.

Počasí na pátek

Skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Na východě zpočátku až zataženo a ojediněle déšť. Ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, na severovýchodě 16 až 19 °C, na horách 10 až 13 stupňů Celsia.