Babiš navrhne odvolání Staňka, pokud prezident jeho demisi nepřijme

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO navhrne odvolání ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD v případě, že prezident Miloš Zeman nepřijme jeho demisi. Babiš to řekl v rozhovoru pro server iDNES.cz. Zároveň ale dodal, že na vzájemnou spolupráci se Staňkem si nemůže stěžovat, ale nehodlá posuzovat, zda je dobrý ministr. Vyřešit si tuto věc musí sociální demokracie. Staňek skončil na žádost předsedy ČSSD Jana Hamáčka poté, co odvolal šéfa Národní galerie Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa. To kritizovali umělci i odborníci z kulturní sféry, kteří proti Staňkovi sepsali petici. Prezident podle ústavních právníků nemusí povinně odvolat ministra, který podá prostřednictvím předsedy vlády demisi, musel by ho ale odvolat v případě, že takový návrh předloží přímo premiér.

Ústavní soud zamítl návrhny na změnu zákona o uchovávání údajů z telekomunikace

Ústavní soud zamítl návrhny na změnu zákona o uchovávání osobních údajů z telekomunikace. Operátoři dat tak i nadále mají právo si nechat údaje o komunikaci svých klientů půl roku uložené. V případě potřeby je pak můžou vydat policii nebo tajným službám. Vyšetřovatelé tak můžou třeba zjistit, jestli spolu určití lidé mluvili po telefonu nebo si psali e-maily. Obsah hovorů a zpráv si ale prohlédnout nemůžou. Zrušení úpravy navrhla předloni skupina 58 poslanců, protože považovali plošné shromažďování za nepřípustné a vadila jim i dlouhá doba uchovávání údajů. Podle navrhujících poslanců navíc neexistují dostatečné záruky proti zneužití dat. Pro zachování současných pravidel se ale vyslovili policisté i státní zastupitelství.

Do Česka se od poloviny dubna dostaly další tuny polského masa se salmonelou

Od poloviny dubna se do Česka dostalo 16 tun drůbežího masa se salmonelou. Dovezené bylo z Polska. Českému rozhlasu to potrdil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Lidé nejspíš všechno nakažené drůběží už snědli, protože většina masa byla jen chlazená a výsledky testů veterináři dostali až po datu spotřeby. V Česku skončilo nakažené drůběží u celkem 12 příjemců. Mezi nimi je třeba sklad řetězce Albert nebo distributor potravin Bidfood. Podle nařízení veterinářů teď musí projít všechny jejich další zásilky polského masa před uvedením na trh speciální kontolou na salmonelu. Veterináři před domluvou s ministerstvem zemědělství o zavádění individuálních mimořádných opatření informovali téměř každý týden o nálezech polského masa se salmonelou.

Po zpřísnění pravidel výrazně klesl počet neomluvených poslaneckých absencí

Počet neomluvených poslanců chybějících na jednání pléna od začátku dubna výrazně klesl. Vyplývá to z údajů sněmovního organizačního odboru a ananalýzy místopředsedy sněmovny Vojtěcha Pikala z Pirátské strany. Sněmovna totiž od května zpřísnila pravidla - za dvě neomluvené absence v měsíci by měl zákonodárce přijít o polovinu platu. Zatímco v únoru bylo podle Pikala neomluvených absencí přes dvě desítky, v dubnu už žádná. Že mělo zpřísnění pravidel pozitivní dopad na docházku, potvrzuje i předseda Sněmovny Radek Vondráček. „První měsíc byli důsledně omluveni všichni. Buď teda byli přítomni, nebo byli řádně omluveni. Tento měsíc mám avizované tři neomluvené účasti. Nicméně vždy jen jedna na každého poslance, takže to neznamená snížení platu,“ řekl. Vondráček zároveň připravuje návrh novely zákona o platech ústavních činitelů. Ta by měla jasně definovat relevantní důvody pro omluvu chybějících poslanců. V tuto chvíli se totiž omluva nemusí vůbec zdůvodňovat.

Odvolací soud zamítl požadavek úřednice na odškodnění v kauze Promopro

Úřednice Jana Hendrichová nemá nárok na další odškodné za nezákonné trestní stíhání v kauze Promopro. Rozhodl o tom odvolací pražský městský soud. Bývalá vedoucí sekce pro předsednictví ČR v Radě Evropské unie už dřív dostala od ministerstva spravedlnosti odškodné 180 tisíc korun. Částka je podle předsedy senátu obvodního soudu Vladimíra Fučíka odpovídající. Úřednice byla od roku 2012 obviněná za to, že údajně bezdůvodně upřednostnila firmu Promopro při zajištění audiovizuální techniky na akcích českého předsednictví EU. Za to jí hrozilo až deset let vězení a zaplacení vysoké škody. Soud ji pravomocně zprostil viny v lednu 2017. Hendrichová se domáhala dohromady 770 tisíc korun, prvoinstanční soud jí dříve přiřkl 570 tisíc. To jí teď ministerstvo podle rozsudku odvolacího soudu platit nemusí. Právní zástupce Hendrichové Petr Volšanský řekl, že takové rozhodnutí neočekával. Další postup ještě zváží.

Sedm obžalovaných podnikatelů v kauze Promopro poslala justice do vězení. Nejpřísnější devítileté tresty dostali někdejší šéf firmy Jaroslav Veselý a jednatel hlavní subdodavatelské firmy Vlastimil Maxa. Touto větví případu se nyní zabývá Nejvyšší soud, ke kterému se podnikatelé dovolali.

Radní Lang se omluvil za výroky o Zemanovi, v ODS zůstává

Radní města Jesenice u Prahy Martin Lang z ODS se omluvil za své výroky o prezidentu Miloši Zemanovi. Rezignoval taky na post předsedy místního sdružení, členem ODS i rady města ale zůstává. Píše to server iRozhlas.cz. Serveru informace potvrdil Martin Kuruc z ODS, který po Langovi převzal funkci předsedy sdružení. Lang na svém facebooku koncem dubna mimo jiné vyhrožoval prezidentovi smrtí. Napsal, že Zeman je druhý Hitler a je potřeba ho "podřezat jako svini". Teď Lang své vyjádření označil za nadsázku. Případem se zabývají pražští policisté, Langovi hrozilo vyloučení z ODS.

Kauzou se v úterý večer zabývala rada místního sdružení, na níž se Lang podle Kuruce vzdal funkce a omluvil se. Rada Langův krok přivítala. Ve svém prohlášení označila za nepřijatelné, aby členové ODS v politické komunikaci "klesali na úroveň Miloše Zemana, ilustrovanou jeho výroky o likvidaci a vyhubení novinářů v přítomnosti Vladimira Putina, zastřelení předsedy vlády či vázání členských legitimací do kůže členů ODS." Zároveň vyslovila podporu úsilí zákonodárců ODS o zrušení zdanění církevních restitucí.

Analýza CRIF: 60 procent kapitálu v českých firmách je ze zahraničí

Zahraniční kapitál v českých firmách činí 1,25 bilionu korun a tvoří tak 60 procent jejich veškerého kapitálu. Zhruba bilion korun pochází ze zemí EU, z toho 877 miliard ze zemí eurozóny. Kapitál ze zemí EU tak tvoří 48 procent veškerého kapitálu firem v ČR a 80 procent veškerého zahraničního kapitálu v Česku. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. Celkový základní kapitál českých společností dosahuje 2,1 bilionu korun. Český kapitál činí 846 miliard korun. "Diskuse o podnikání zahraničních firem v Česku dlouhodobě neodpovídá reálné síle kapitálu z jednotlivých zemí. Před volbami do Evropského parlamentu jsme se proto rozhodli podívat na reálnou sílu zahraničního kapitálu v ČR. Ukazuje se, že kapitál ze zemí unie je pro ČR naprosto klíčový. Naopak hojně diskutovaný čínský kapitál tvoří jen necelé procento veškerého zahraničního kapitálu a patří mu tak až 19. příčka. V rámci kapitálu z Asie jsou významnější například investice z Japonska či Jižní Koreje," uvedl vedoucí datového oddělení společnosti CRIF - Czech Credit Bureau Jan Cikler.

SŽDC: Oprava Fantovy budovy na pražském nádraží začne do července

Správa železniční dopravní cesty vybrala dodavatele rekonstrukce historické části pražského hlavního nádraží. Jde o první fázi prací na secesní Fantově budově zahrnující obnovu střechy a fasády. Jako zhotovitel byla vybrána společnost AVERS. Celkové investiční náklady činí 212 milionů korun, práce začnou v první polovině letošního roku a potrvají minimálně dva a půl roku. SŽDC to uvádí v tiskové zprávě. Investice zahrnuje kompletní rekonstrukci fasády a střechy, do vnitřních prostor nezasahuje. Stavební úpravy se budou dělat po etapách, začnou na krajních věžích, ve druhé fázi se budou opravovat křídla objektu a nakonec se bude podle mluvčího zjišťovat aktuální stav střední části budovy, kde byly v nedávné době provedeny stavební úpravy. „Fantova budova spolu s přilehlou halou nad nástupišti tvoří největší secesní památku v Česku, proto jsou veškeré stavební a technologické postupy navrženy v souladu s požadavky státní památkové péče,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Rekonstrukce historické budovy pojmenované po architektovi stavby Josefu Fantovi měla být původně hotová do roku 2013. Firma Grandi Stazioni, která měla nádraží v pronájmu od roku 2003, však opravy nestihla a SŽDC jí v roce 2016 neprodloužila smlouvu. Italská firma stihla opravit jen vnitřek centrální části s takzvanou Fantovou kavárnou.

Absurdita roku 2019: Exekuce na mzdy zaměstnanců

Absurditou roku zvolili podnikatelé exekuce na mzdy zaměstnanců. Výsledky hlasování vyhlásili organizátoři soutěže, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora ČR. Zaměstnavatel musí ze zákona poskytnout součinnost při exekuci na mzdu pracovníka. V případě, že tak neučiní, hrozí mu pokuta až 50.000 Kč. Zákon přitom podle organizátorů nedefinuje jasně, co všechno takové poskytnutí součinnosti zahrnuje a navíc je to výrazně administrativně zatěžuje. Na druhém místě ankety je povinnost zajistit bezpečnost práce při práci z domova, tzv. home office. Třetí skončil stavební zákon s příliš dlouhou dobou na vyřízení stavebního povolení. Podle žebříčku sestavovaného světovou bankou se ČR umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí, a to s délkou 246 dnů.

Podnikatelé vybírali z devíti byrokratických absurdit, mezi kterými byly dále například povinnost včelařů oznámit aplikaci přípravků nebezpečných pro včely, omezení prodejní doby obchodů nebo norma o hygienických zařízeních a šatnách upravující rozměry šatní skříňky.

Na Hradě byli oceněni lidé za pomoc a záchranu života

Na Pražském hradě ve středu získali ocenění profesionálové i laici, kteří často za dramatických okolností pomohli k záchraně lidských životů. Z rukou prezidenta Miloše Zemana převzali Zlatý záchranářský kříž i trenérka veslařů Martina Součková a bývalý námořník Radovan Stránský. Před rokem z rozbouřené Vltavy vytáhli dva tonoucí hledače takzvaných kešek, které do řeky spláchla vlna z přívalového deště. Cenu dostali i policista, který včas vystopoval popelářský vůz s živým nákladem, či chlapec za záchranu spolužačky z ledové vody. Posmrtně byl oceněn dlouholetý starosta dobrovolných hasičů Karel Richter.

Smyslem projektu Zlatý záchranářský kříž je vyzdvihnout výjimečné či profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků či policistů, ale i laiků.

Noc divadel se zaměří na 30. výročí sametové revoluce

Sedmý ročník projektu Noc divadel s letošním tématem Divadlo a svoboda se uskuteční v předvečer 30. výročí sametové revoluce 16. listopadu. Divadla v České republice opět nabídnou netradiční programy jako noční prohlídky, divadelní dílny, tematické diskuse a přednášky, výstavy i performance. Na všechny akce bude vstup zdarma nebo za symbolické vstupné. Za koordinátora akce, kterým je Institut umění - Divadelní ústav, o tom ČTK informovala Eliška Míkovcová. "Prostřednictvím letošního tématu Noci divadel bychom rádi divadla vyzvali k zamyšlení nad hodnotou svobody pro uměleckou tvorbu i pro celou společnost a jejím chápáním těsně po roce 1989 a dnes. Již nyní se těšíme na to, jak divadla tuto problematiku promítnou do svých programů," uvedla za organizátory Viktorie Schmoranzová z Institutu umění - Divadelního ústavu. Letošní ročník této divadelní události počítá i s diskusními formáty s pamětníky a aktéry společenských a politických změn po roce 1989 a přednáškami, výstavami, instalacemi, představeními a dalšími akcemi na téma Divadlo a svoboda.

Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008.

Meteorologové varují před stoupáním hladin řek

V Česku kvůli silnému dešti můžou stoupat hladiny některých řek. Na druhý povodňový stupeň se ve středu ráno dostala řeka Smědá v Jizerských horách, později pak klesla na první stupeň. Rozvodněné je Labe u Špindlerova Mlýna, stoupají i řeky Jizera a Nisa. Většina řek by měla zůstat na prvním nebo druhém povodňovém stupni. V oblasti Jeseníků ale meteorologové varují i před krátkodobým dosažením třetího stupně. Až do odvolání dál platí výstraha meteorologů před vydatným deštěm - a to pro sever a severovýchod republiky.

Počasí na čtvrtek

Polojasno až oblačno, ve východní polovině území oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky. Během dne od západu ubývání srážek a později i oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, na Moravě a ve Slezsku 13 až 17 °C, na horách kolem 9 stupňů Celsia.