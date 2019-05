Pro Hamáčka je rezignace Staňka jasná, ČSSD navrhne jeho nástupce

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček trvá na tom, že sociální demokracie navrhne po rezignaci ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) nového kandidáta na toto místo. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem zpochybnil okolnosti Staňkovy rezignace, označil ji za neobvyklou. Hamáček chce situaci na ministerstvu kultury včetně personálního řešení předložit Zemanovi ve čtvrtek. "Z mého pohledu je věc jasná, ministr Staněk rezignoval a je na ČSSD navrhnout jeho nástupce," napsal Hamáček ČTK. Na dotaz ČTK, co by se stalo, pokud by prezident Staňkovu demisi nepřijal, Hamáček řekl, že pokud ministr projeví vůli dál úřad nevést, tak ho není možné k tomu nutit. Kritika se na Staňka snesla poté, co odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

Bývalý ředitel Národní galerie Praha (NGP) Jiří Fajt požaduje po ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD) omluvu za údajně nepravdivé a zavádějící informace, které zveřejnilo ministerstvo kultury ve spojení s Fajtovým odvoláním. Vyplývá to z dopisu Fajtova advokáta ministerstvu kultury. Pokud tak ministerstvo neučiní, obrátí se na soud.

KDU-ČSL pošle ÚS stížnost na zdanění církevních restitucí do konce týdne

Ústavní stížnost na zdanění finančních náhrad za majetek nevydaný církvím v restitucích, kterou vypracovala KDU-ČSL, podpořilo 42 senátorů. Kromě lidovců jsou mezi nimi i členové senátorských klubů ODS, Senátor 21 a tři senátoři vládní ČSSD, která ve Sněmovně zákon podpořila. Senátoři odešlou stížnost k Ústavnímu soudu do konce týdne, řekl na tiskové konferenci předseda senátorského klubu KDU-ČSL Petr Šilar. Podle autora stížnosti Jakuba Kříže je stížnost založena na několika argumentech. Zdanění je podle ní retroaktivní, protože nárok na výplatu náhrad vznikl už v roce 2013. Podle stížnosti vzniká také daňová nerovnost, protože církve by se staly prvním subjektem, který by musel vyplácet daně z majetku vráceného v restitucích. Argumentuje také tím, že zdanění znamená zásah do legitimního očekávání církví a náboženských společností, které se dohodly se státem na vyplacení náhrad, stát ale nebyl ochoten vyplatit částku najednou, a proto se dohodl na třicetiletých splátkách, jejichž část nyní chce zdanit.

"Jsme v situaci, kdy je popíráno legitimní očekávání a zároveň je zdaňováno něco, co není příjmem, ale odškodněním," řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. "Stát něco ukradl, teď to církvím vrací a současně říká, odveďte z toho něco státu. Považujeme to za něco zcela nepřijatelného," řekl. Podle předsedy senátorského klubu ODS Miloše Vystrčila strany, které zákon ve Sněmovně podpořily, vědí, že je v rozporu s ústavou, a snažily se pouze udělat gesto, které by jim přineslo body u voličů. Senátoři zároveň soud žádají o přednostní projednání záležitosti, protože zákon nabude účinnosti od ledna 2020.

Ve školách nyní chybí minimálně 6000 pedagogů

Ve školách chybí minimálně 6000 pedagogů. Zhruba devět procent výuky tak zajišťují nekvalifikovaní učitelé nebo se zajišťuje díky přesčasům stávajících pedagogů. Ve školách pracuje zhruba 150.000 učitelů. Jejich průměrný věk je 47,2 let. Mezi vyučujícími také stále výrazně převažují ženy, muži jich tvoří asi pětinu. Vyplývá to z mimořádného průzkumu ministerstva školství, který jeho zástupci představili novinářům. Ministerstvo v lednu a únoru v průzkumu zjišťovalo, kolik je ve školách kvalifikovaných učitelů, jaké mají aprobace a kolik učitelů ředitelé hledají. Dotazníky úřadu vyplnilo podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) 99 procent škol. Podle průzkumu chybí zejména učitelé pro mateřské školy, učitelé pro první stupeň základní školy, matematikáři, angličtináři, češtináři a fyzikáři. Školy si ale stěžují i na nedostatek učitelů pro některé odborné středoškolské obory, jako je například strojírenství, elektrotechnika nebo telekomunikační a výpočetní technika, dodal Václav Jelen z oddělení školských statistik.

Maturantům šla letos matematika lépe, v češtině se mírně zhoršili

Test z matematiky letos u maturit zvládlo více studentů než loni. Podle Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které údaje zveřejnilo, napomohl k lepšímu výsledku prodloužení času zkoušky. U testu z češtiny si maturanti letos naopak mírně pohoršili. U testu z matematiky letos uspělo 84,5 procenta maturantů. Bylo to o 6,3 procentního bodu více než loni. "Na výsledcích zkoušky z matematiky se pozitivně odrazilo prodloužení času zkoušky, a to zejména u žáků s podprůměrnými výsledky," uvádí Cermat. Vliv měla i změna struktury žáků přihlášených ke zkoušce. Vzrostl totiž podíl gymnazistů, kteří v průměru dosahují lepších výsledků oproti žákům odborných škol.

Poměrně výrazně se u maturit lišila úspěšnost v testech z jednotlivých cizích jazyků. Nejlépe na tom byli studenti posledních ročníků středních škol se španělštinou, kteří uspěli v 98,5 procenta případů. Test z francouzštiny zvládlo 96,4 procenta studentů a z angličtiny 96,4 procenta žáků. U ruštiny dosahovala úspěšnost téměř 94 procent. Nejhůře dopadly maturitní testy z němčiny, které neudělala čtvrtina prvomaturantů. I tak ale úspěšnost vzrostla oproti loňsku o 11 procentních bodů.

Věřitelé schválili reorganizační plán textilky Veba Broumov

Věřitelé schválili reorganizační plán firmy Veba Broumov, která patří k největším českým textilkám. Plán počítá se zachováním výroby a pracovních míst. Věřitelé by při reorganizaci měli dostat zpátky 5 až 52 procent hodnoty pohledávek. Novým vlastníkem Veby by se měl stát podnikatel Otakar Moťka. V insolvenčním řízení je podnik od loňského května. Reorganizační plán ještě musí schválit soud, což se očekává. Veba má 287 věřitelů, kterým celkem dluží 846 milionů korun. Podnik má asi 700 zaměstnanců a stále vyrábí. Stěžejním produktem Veby je takzvaný africký brokát pro africké trhy. Vedení Veby rozhodnutí věřitelů přivítalo. Podle Moťky má Veba kvalitní zaměstnance a stojí za to ji zachránit jako českého výrobce. Veba se do problémů dostala v letech 2015 a 2016, kdy kvůli radikálnímu poklesu prodejů na svém hlavním africkém trhu nebyla schopna plně splácet úvěry. Z rekordních tržeb v roce 2014 ve výši 2,2 miliardy korun se odbyt podniku do roku 2016 propadl na 812 milionů.

Pytlák na Břeclavsku zastřelil čtrnácteráka, škoda až 300.000 Kč

Neznámý pytlák zastřelil v oboře u Bulhar na Břeclavsku trofejního jelena čtrnácteráka. Škoda může být vyčíslena až na 300.000 korun. Pachateli hrozí až dva roky vězení. ČTK to řekla mluvčí policie Kamila Haraštová. Proč si pytlák z místa zvěř neodvezl, policie dosud nezjistila. Policie na Břeclavsku podle Haraštové vyšetřuje čtyři až pět případů pytláctví ročně. Například loni v červnu někdo zastřelil jelena u obce Sedlec. Pachatel tehdy ze zvířete odřezal asi 120 kilogramů masa.

Šikana ve školách zůstává, dvě třetiny případů jsou v ZŠ

Šikana ve školách je stále problém, počty telefonátů dětí, které se kvůli ní obrací na Linku bezpečí, se v posledních letech pohybují mezi 1800 a 2300 ročně. Za posledních devět let vzrostl zejména počet případů, kdy si děti stěžují na šikanu v počítačovém světě. Vyplývá to z údajů Linky bezpečí, které ČTK sdělila její mluvčí Regina Jandová. Podle ministerstva školství se zhruba dvě třetiny případů šikany týkají základních škol, třetina škol středních. Šikana netrápí jen děti, ale i rodiče, kteří se jim snaží pomoct, ale často nevědí, jak. "V rámci Rodičovské linky tvoří téma šikany průměrně deset procent z celkového počtu hovorů. Což je poměrně vysoké číslo vzhledem k tomu, že téma je velmi specifické," řekla vedoucí Rodičovské linky Kateřina Schmidová.

ČT: Část pražského orloje byla při opravě chybně přemalována

Část staroměstského orloje v Praze byla při loňské několikaměsíční opravě chybně přemalována. Pochybení se týká části ciferníku orloje ukazující astronomické děje. Uvedla to Česká televize na svém webu. Magistrát kvůli této chybě musel před několika dny nechat ciferník znovu přemalovat. Odborníci z Akademie věd ČR a ministerstva kultury podle ČT kritizují nedostatečnou přípravu oprav orloje. Přitom šlo o první kompletní demontáž orloje od poválečných let. Orloj byl kvůli celkovým opravám za téměř deset milionů korun loni mimo provoz od začátku ledna do konce září. Po opětovném spuštění podle ČT zjistil Zdislav Šíma z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, který skoro 40 let o orloj pečuje a seřizuje tamní astroláb, že astronomická deska ztratila některé své funkce přemalováním čar při opravě. "Ty čáry na orloji, to jsou ty přesné okamžiky, to jsou meze určitých dějů. To je asi něco, jako kdyby na slunečních hodinách někdo rozmazal některé čáry," řekl Šíma televizi. Město zahájilo opravu chybné malby před několika dny, práce budou trvat asi měsíc.

Orloj je přistavěný k jižní straně gotické věže Staroměstské radnice, která je národní kulturní památkou a jejíž stavba byla dokončena v roce 1364. Dlouho se věřilo, že orloj pochází z roku 1490. Ve druhé polovině 20. století se ale díky nálezu nových dokumentů zjistilo, že nejranější zmínka o orloji je datována k 9. říjnu 1410.

Na česko-německé hranici u Aše vznikla odchovna perlorodky říční

Na česko-německé hranici nedaleko Aše byla slavnostně otevřena odchovna perlorodky říční. Je součástí společného přeshraničního projektu, který má zvrátit pokles stavu populace tohoto dnes už vzácného mlže. Otevřením odchovny vyvrcholila mnohaletá spolupráce českých a německých ochránců přírody, řekl ČTK Miloš Holub z Agentury ochrany přírody ČR. Snaha o záchranu perlorodky na české straně začala asi před 17 lety. Celkové náklady projektu budou přes 50 milionů korun, přičemž největší část nákladů padla na stavbu odchovny, která vznikla na místě bývalého mlýna na německé straně hranice, ale také na zakoupení vodního práva na zdroj vody pro odchovnu.

Sport

Čeští hokejisté porazili na MS v závěrečném utkání skupiny B Švýcary 5:4. Gólem a dvěma přihrávkami blýskli kapitán Jakub Voráček a útočník Dominik Simon. Jsou blízko setrvání v Bratislavě na čtvrtfinále, na soupeře si musí počkat. Rozhodnou až večerní duely Švédů s Rusy a zámořský souboj mezi USA a Kanadou.

Český fotbalista Theodor Gebre Selassie ve 32 letech ze zdravotních a rodinných důvodů ukončil reprezentační kariéru. Pravý obránce či záložník německých Brém nastupoval za národní A-tým od roku 2011 a v aktuálním výběru trenéra Jaroslava Šilhavého patřil k nejzkušenějším hráčům. "4. června 2011 se pro chlapce vyrůstajícího na Vysočině stalo něco tak neuvěřitelného, že o tom ani nikdy nesnil. Hrát za národní tým České republiky. To něco neuvěřitelného dnešním dnem končí. Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl ze zdravotních a rodinných důvodů ukončit reprezentační kariéru," uvedl Gebre Selassie na sociální síti. Hráč s etiopskými kořeny s fotbalem začínal ve Velkém Meziříčí, působil v Jihlavě, pražské Slavii, Liberci a po zisku titulu se Slovanem v roce 2012 odešel do Brém, kde hraje doteď.

Počasí

Oblačno až polojasno, během dne místy přeháňky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, v jižních Čechách kolem 16 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C.