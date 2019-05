Ministr kultury Staněk předal Babišovi svou rezignaci

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) předal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) svou rezignaci. Předseda koaliční sociální demokracie Jan Hamáček podle dřívějších vyjádření očekává, že předseda vlády na dnešní schůzce v Lánech předá rezignační dopis prezidentovi Miloši Zemanovi. Hlava státu se minulý týden odmítla ke Staňkovu rozhodnutí vyjádřit, dokud se s ním 28. května nesejde.

Staněk by měl odejít z vlády koncem května. Kritika se na něho snesla potom, co odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Babiš minulý týden uvedl, že čeká na oficiální informaci od ČSSD, že chce svého ministra vyměnit.

Do evropských voleb promluví rozdílná pravidla

Voliči z členských zemí Evropské unie budou od čtvrtka rozhodovat o novém složení Evropského parlamentu. Do výsledků se jako obvykle promítnou rozdílná pravidla hlasování v jednotlivých státech, tentokrát však sehraje roli i odchod Británie z EU, po němž se změní celkový počet poslanců. Británii se oproti původním předpokladům nakonec nepodařilo odejít z Evropské unie do eurovoleb a proto se jich musí zúčastnit. Britové tedy budou stejně jako před pěti lety volit 73 europoslanců. Volit se tak bude 751 poslanců v 28 členských zemích. Pokud poté Británie odejde v termínu stanoveném v současnosti na 31. říjen, opustí EP i 73 nových britských europoslanců. Pro Čechy se nic nezmění, stejně jako v dosavadním volebním období je bude reprezentovat 21 poslanců. ČR je jedinou zemí, kde mohou lidé přijít k urnám v průběhu dvou dnů, 24. a 25. května. Češi patří spolu se Slováky, Iry a Malťany mezi pouhé čtyři národy, které nedostanou šanci volit mimo svou vlast. Obě středoevropské země přitom v minulých eurovolbách ovládly nejnižší příčky žebříčku volební účasti, která zde nedosáhla ani 20 procent. Právě malým zájmem o volby vysvětlují autoři českého volebního zákona i úřady, proč opět nebude možné volit například na ambasádách. Někteří experti naopak poukazují na to, že volební účast u krajanů žijících v zahraničí bývá nadprůměrná a že právě eurovolby by pro ně mohly být zajímavější než pro velkou část Čechů žjících ve své rodné zemi. Většina dalších států dává svým občanům možnost volit na zastupitelských úřadech či korespondenčně, Estonsko tyto varianty rozšiřuje ještě o elektronické hlasování.

Češi žijící v zahraničí mají podobně jako ostatní občané EU možnost registrovat se k volbám poslanců kandidujících za zemi jejich pobytu, musí však splnit někdy složité podmínky pro získání volebního práva. Podobně cizinci z ostatních zemí EU mohou v Česku volit, pokud v ČR trvale či přechodně žijí a do poloviny dubna byli zapsáni do seznamu voličů. Zahraniční Češi by mohli volit i v Česku, museli by si ale do 22. května vyžádat voličský průkaz od zastupitelského úřadu, u kterého jsou zaregistrováni i k prezidentským či sněmovním volbám.

HN: Babiš chce výdaje na předsednictví EU snížit na polovinu

Výdaje na české předsednictví Evropské unie v druhé polovině roku 2022 jsou podle současného návrhu vyčísleny na 2,7 miliardy korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) je považuje dál za neúměrně vysoké a chce je snížit zhruba na polovinu. V rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN) jasně neodpověděl na otázku, zda jeho vláda znovu navrhne do Evropské komise současnou komisařku Věru Jourovou. Klíčová podle něj není osoba komisaře, ale oblast, kterou bude mít český zástupce na starosti. "To není o paní Jourové. To je o tom portfoliu v komisi. Určitě budeme chtít, abychom v příští komisi měli jiné, důležitější portfolio. Například by to mohl být vnitřní trh," řekl Babiš. Jourová, někdejší ministryně pro místní rozvoj a poslankyně ANO, v současném týmu Jeana-Claudea Junckera odpovídá za oblast spravedlnosti, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen. Funkční období stávající komise končí letos na konci října, Jourová by ráda pokračovala i v té následující, upozornila ale, že nominovat ji případně bude muset celá česká vláda.

MF plánuje na příští rok schodek rozpočtu 40 miliard korun

Schodek státního rozpočtu by měl příští rok činit 40 miliard korun stejně jako letos. Počítá se zvýšením rodičovského příspěvku, růstem důchodů a investic. Úřady by měly uspořit na provozních výdajích deset procent, příjmy státu by měla posílit digitální a spotřební daň nebo další vlna elektronické evidence tržeb (EET). Stát by měl získat peníze i od bank, které by do Národního rozvojového fondu příští rok při jeho vzniku odvedly asi šest miliard. Rozpočet je téměř hotový, chybí jen rozhodnutí o navýšení výdělků. ČSSD je připravena rozpočet podpořit, pokud se koalice dohodne na podrobnostech. Komunisté s podporou váhají. Parametry rozpočtu na příští rok na narychlo svolané tiskové konferenci představili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Po víkendových volbách do europarlamentu by se příští týden v pondělí měla sejít mimořádná tripartita, kde vláda s odbory a podnikateli probere zvýšení platů ve veřejných službách a správě na příští rok. První verzi rozpočtu bude podle premiéra schvalovat vláda na mimořádné schůzi 31. května.

Premiér na tiskové konferenci oznámil, že se zástupci bank se ráno dohodl na vzniku pracovní skupiny, která projedná vznik Národního rozvojového fondu a případné příspěvky. Podle Babiše by čtyři největší banky mohly do fondu příští rok odvést asi šest miliard korun. Peníze by banky poskytly až po odvedení daně a plateb do Fondu pojištění vkladů a do Fondu pro řešení krizí. Největšími bankami na českém trhu jsou ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank. ČSSD navrhuje zavedení sektorové daně, což Babiš odmítá. Plán na vytvoření fondu vítá Česká bankovní asociace, je to podle ní lepší než zavedení daně, protože umožní využít peníze pro dlouhodobý sociální a ekonomický rozvoj.

Schillerová žádá Maláčovou o inventuru výdajů na sociální služby

Ministerstvo práce by mělo ministerstvu financí předložit inventuru výdajů na sociální služby. Požádala o to ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ní zákon o sociálních službách není dobře nastaven a měl by se stanovit podíl státu, obcí či krajů na financování. Kraje si každoročně stěžují na to, že jim peníze na sociální služby chybí. Letos požadují dodatečně zatím asi 1,92 miliardy. "Požádala jsem o přesnou inventuru peněz, co kam šlo," uvedla Schillerová. Dotace na sociální služby rozdělují kraje. Dostávají na ně peníze od ministerstva práce. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun. Dostaly 15,12 miliardy. Vláda pak schválila ještě navýšení platů a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotační suma už ale nepočítala. Na nedostatek peněz na služby pro seniory, postižené a další potřebné si kraje stěžují téměř každý rok a žádají o doplacení. Maláčová ČTK před nedávnem řekla, že její úřad chystá novelu s návrhy změn financování. Jednou z variant je zavedení víceletého modelu, kdy by poskytovatelé dostávali dotace ne na jeden rok jako teď, ale na více roků.

Ministr: Rozvoj mongolské ekonomiky nabízí možnosti českým firmám

Mongolská ekonomika se v poslední době rozvíjí velmi dobře, což nabízí další možnosti pro vstup českých podnikatelů a investorů do této země. Mongolsko jim tyto možnosti oboustranně výhodné spolupráce a podnikání nabízí. V Praze to řekl mongolský ministr zahraničí Damdin Cogtbátar po jednání se svým českým protějškem Tomášem Petříčkem. Podle Petříčka má Česko o posilování ekonomické spolupráce zájem a mohlo by spolupracovat například v energetice nebo geologii.

Podepsány byly čtyři dohody. Jde o dohodu o readmisi, dohodu o sociálním zabezpečení, ujednání o kulturní spolupráci a smlouvu o spolupráci ve vědě a kultuře. Tyto dohody se podle Petříčka vyjednávaly několik let, a proto ocenil, že se je podařilo uzavřít. Readmisní dohoda především řeší předávání občanů jednoho státu, kteří neoprávněně vstoupili nebo neoprávněně pobývají na území státu druhého, do země jejich původu. Cogtbátar připomněl, že v příštím roce to bude 70 let, co spolu obě země navázaly diplomatické styky. Podotkl také, že v Česku je nyní asi 9000 mongolských občanů, kteří zde žijí a pracují. Mimo jiné poděkoval za projekty související s návratem koní Převalského do volné přírody v Mongolsku, které organizuje pražská zoo.

HN: Stát chce podle Babiše koupit ArcelorMittal za korunu

Stát chce koupit ostravský hutní podnik ArcelorMittal za korunu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to uvedl v dnešním vydání Hospodářských novin (HN). Babiš řekl, že se zástupci ArcelorMittalu o koupi jedná. Britská firma Liberty House, která plánuje hutě koupit, není podle premiéra transparentní. Skupina ArcelorMittal musí ostravský podnik a další evropské hutě prodat, aby mohla koupit největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Evropská komise (EK) již dříve sdělila, že Liberty House je vhodným zájemcem o ostravské hutě a může je převzít.

Skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala dostala od EK prodej několika evropských hutí jako podmínku pro převzetí italské ocelárny, aby v Evropě zůstala zachována efektivní hospodářská soutěž. Liberty House chce hutě od ArcelorMittalu převzít během první poloviny letošního roku. Babiš ale HN řekl, že se mu Liberty House nelíbí a ostravskou huť by měl řídit stát. "Chceme tu firmu koupit, aby ji někdo pořádně řídil. Stát by to odkoupil za korunu, o tom s Arcelorem jednám. Pokud by to nešlo koupit, chceme mít přehled o tom, co se tam děje," uvedl. Liberty v reakci uvedla, že se nechce stát součástí spekulací tykajících se dohody mezi ní a ArcelorMittalem. "Jak jsme již oznámili, Liberty Steel chce od společnosti ArcelorMittal odkoupit všechna aktiva napříč Evropou, která jsou zahrnuta v dohodě. Rozšíření našich kapacit v Evropě je zároveň součástí naší dlouhodobé strategie. Máme s ArcelorMittal dohodu a zároveň nás před pár týdny schválila jako vhodného kupce Evropská komise. Podnikáme veškeré potřebné kroky k dokončení transakce," dodala společnost.

Vědci: Nárůstem CO2 by mohla do 2070 ubýt desetina hmoty dřevin

Do roku 2070 by mohlo zmizet deset procent hmoty dřevin, které jsou vázané na půdní houby především v chladném prostředí, pokud se budou zvyšovat emise oxidu uhličitého (CO2). Uvedli to vědci ze Stanfordovy univerzity, kteří společně s českými vědci z Akademie věd České republiky (AV ČR) a České zemědělské univerzity (ČZU) zmapovali vzájemně prospěšné vztahy mezi stromy, houbami a bakteriemi. Výsledky studie tým publikoval ve vědeckém časopise Nature.

V kořenech v lesní půdě si houby a bakterie vyměňují se stromy dusík za živiny. V teplejších lesích se vyskytují houby pronikající přímo do buněk kořene, zatímco chladnější oblasti svědčí houbám, které tyto buňky obklopují. Ty navíc dokážou zpomalit tempo rozkladu organické hmoty, ale vzrůstající teploty mohou jejich prostředí změnit natolik, že jej houby nemohou ovlivňovat. Nárůst emisí CO2 by tak mohl způsobit úbytek organické hmoty. Úbytek dřevin by vedl k nárůstu obsahu uhlíku v atmosféře, jelikož by se snížilo množství hub ukládajících uhlík z atmosféry do půdy. Práce zmapovala přes 1,1 milionu lesních ploch a 28.000 druhů dřevin.

Veletrh Týden inovací představí technologie budoucnosti

Pilotování letadla a prohlídka města budoucnosti pomocí virtuální reality nebo stavění robota z kostek LEGO si budou moci ode dneška vyzkoušet návštěvníci veletrhu Týden inovací. Semináře a workshopy po celém Česku představí nové technologie a trendy. Veletrh zahájí mezinárodní konference v pražském Fóru Karlín, na které vystoupí například Američanka Anna Duová, která ve 12 letech sestrojila robota pro vyhledávání mikroplastů v oceánech. V pořadí čtvrtý ročník pořádá opět European Leadership and Academic Institute (ELAI), partnerem je hlavní město Praha.

Jedním z hlavních hostů zahajovací konference bude Sabrina Pasterská, která na Harvardově univerzitě zkoumá fyziku částic a přezdívá se jí "nový Einstein". Její práce zaujala například výkonného ředitele amerického obchodního portálu Amazon.com Jeffa Bezose a teoretického fyzika Stephena Hawkinga. Vystoupí také Patrick Byrnes, který představil inovativní 3D tisk s kovovým práškem, a objevitelé polymeru pro výrobu rozložitelných plastů Alexander Goldberg a Michael Gozin. Z českých osobností se představí například odborník na umělou inteligenci a člen výzkumného týmu v centrále společnosti Facebook Tomáš Mikolov nebo šéfka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.

Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku vrcholí přípravy na Jízdu králů

Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku vrcholí přípravy na Jízdu králů, která se koná od pátku do neděle. Rušno je v rodině krále, desetiletého Davida Chaloupky, i v domácnostech desíti jezdců, letos osmnáctiletých chlapců, kteří utvoří královskou družinu. Přípravami však ožila celá obec. "Dolaďujeme objednávky jídla a vdolečků. Dáváme dokupy kroje, zvaní hostů a jejich počítání. Čeká nás generálka a v pátek vyzvednutí krále ve škole, kam pro něj půjdou legrúti," řekla ČTK matka krále Irena Chaloupková. "Kroje a papírové růže na koně jsou nachystané a doručené. Zajišťujeme poslední technické věci, lidé si sem chodí pro informace a vstupenky, je tu rušno," uvedla Petra Kučerová Brandysová, ředitelka Klubu sportu a kultury ve Vlčnově. Organizátoři se připravují na možnou mokrou variantu, kdy by se doprovodný program přesunul z amfiteátru do kulturního sálu. Jízda králů patří k nejznámějším folklorním zvykům v zemi, je zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Matuškovy písně připomene příští rok muzikál

Muzikál poskládaný z písní Waldemara Matušky uvede pravděpodobně koncem příštího roku pražské Divadlo Broadway. Začal se připravovat u příležitosti desátého výročí Matuškova úmrtí, které připadá na letošního 30. května. Představení bude připravovat tým pod vedením režiséra Vladimíra Morávka, řekl novinářům producent Oldřich Lichtenberg. Souběžně s muzikálem se chystá turné, na kterém by měla vystupovat vdova po Matuškovi a zpěvačka Olga Matušková. Zpěvák a herec Waldemar Matuška zemřel 30. května 2009, ve věku 76 let na Floridě. Fanoušci ho milovali a mnohé z jeho písní zlidověly. Košický rodák a vyučený sklář se od mládí věnoval hudbě, jeho hvězdnou kariéru nastartovalo počátkem 60. let angažmá v divadle Semafor. Matuška emigroval do USA a požádal o politický azyl. Po pádu komunismu se do Čech pravidelně vracel.

Česká verze muzikálu Tarzan bude mít v Praze premiéru 3. října

Česká verze muzikálu Phila Collinse Tarzan bude mít v pražském Divadle Hybernia premiéru 3. října a divadlo plánuje až 80 představení během sezóny 2019/2020. Tuzemští tvůrci muzikálu s živým orchestrem, ve kterém se tančí, zpívá i létá vzduchem, jsou první ve východní Evropě, kdo získal licenci od společností Disney. Režie se ujal Libor Vaculík, v hlavních rolích se mimo jiné objeví David Gránský (Tarzan), Michaela Gemrotová (opice Kala) nebo Josef Vojtek (opičák Kerchak). Novináře o tom informoval producent a ředitel Divadla Hybernia Michal Mückstein.

Scénograf Petr Hloušek promění divadlo v džungli. Choreografie se v české verzi ujmou Ivana Hannichová s Janem Kohoutem, kteří budou čerpat ze zkušeností z nového cirkusu. Pro herce to znamená dlouhou akrobatickou přípravu. Autor hudby Collins za píseň k Tarzanovi You’ll Be in My Heart získal Zlatý globus, Oscara i nominaci na Grammy. Pro divadelní verzi Collins použil písně z animovaného filmu a připsal devět nových.

Sport

Sportovní lezec Adam Ondra obsadil na Světovém poháru v Mnichově druhé místo v boulderingu a vrátil se do čela průběžného pořadí této disciplíny. Český reprezentant se potřetí z pěti závodů prosadil na stupně vítězů. Zvítězil Rakušan Jakob Schubert.

Česká parkurová jezdkyně Anna Kellnerová si po pádu z koně v závodu Global Champions League v Madridu zlomila stehenní kost a podrobila se operaci. Podle webu jezdci.cz si její zranění vyžádá několikaměsíční rekonvalescenci. Klisna Catch Me If You Can v sobotu zaváhala před překážkou, vrazila do ní a při pádu přilehla dvaadvacetileté české jezdkyni nohu. Kellnerová byla odvezena do nemocnice, tým Prague Lions závod nedokončil. Zvítězili London Knights.

Počasí

Oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky, od jihovýchodu postupně na většině území déšť. Nejvyšší teploty 15 až 19 °C, na severovýchodě až 21 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C.