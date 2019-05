Česká armáda plánuje letos nabrat přes 2000 nových vojáků

Armáda chce letos nabrat 2200 nových vojáků. Věk nových rekrutů je v průměru okolo 26 let. Podle poradkyně náčelníka generálního štábu generálky Lenky Šmerdové by armáda potřebovala mladší adepty i kvůli kariérnímu růstu. Skoro 90 procent vojáků jsou muži. Nabrat víc mladých žen se armádě nedaří i kvůli profesím, které v současnosti hledá. S náborem má armáda problémy i kvůli demografickému vývoji v Česku, od roku 2001 klesl počet mladých lidí do 30 let o půl milionu a několik dalších let bude podle Českého statistického úřadu dál klesat.

Fiala: ODS se vypořádá se členem, který psal o zabití Zemana

Předseda ODS Petr Fiala odsoudil jako neakceptovatelné vyjádření občanského demokrata z Jesenice u Prahy a zastupitele Martina Langa na adresu prezidenta Miloše Zemana. Ten na sociálních sítích na konci dubna prezidenta označil za morální zrůdu kvůli jeho souhlasu se zdaněním náhrad vyplácených církvi. V příspěvku na facebooku plném vulgarismů, který je již smazán, nabádal také k zabití prezidenta. Fiala uvedl, že záležitost probere Langova místní organizace, očekává, že bude "postupovat dostatečně razantně, aby se něco takového neopakovalo".

Rozpočet na vědu by měl meziročně růst o půl miliardy

Rozpočet navrhovaný Radou pro výzkum, vývoj a inovace by měl meziročně růst o zhruba půl miliardy korun, v roce 2022 by měl činit 38 miliard korun. Vyplývá to z návrhu RVVI, který v pondělí bude projednávat vláda. Ten počítá s rozpočtem na rok 2020 ve výši téměř 37 miliard korun a skoro 37,5 miliard korun na rok 2021. Podle předsedkyně Akademie věd České republiky (AV ČR) Evy Zažímalové je růst rozpočtu pozitivní. Upozorňuje ale na potřebu posílení institucionálních výdajů, bez kterých nebude možné rozvíjet výzkumnou kapacitu pracoviště akademie. Institucionální výdaje pro AV ČR by v letech 2020 až 2022 měly podle návrhu činit kolem 6,5 miliardy korun.

Zhruba 190 tisíc seniorů v Česku pobírá nižší penzi než 10 tisíc

Přibližně 190.000 seniorek a seniorů musí měsíčně vystačit s důchodem pod 10.000 korun. Kolem 60 tisíc lidí pak nemá starobní penzi ani 8000 korun. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které sněmovnímu sociálnímu výboru poskytla zastupující náměstkyně ministerstva práce pro pojistné systémy a dávky Kateřina Jirková. Starobní důchod pobíralo podle údajů ČSSZ v Česku na konci března přes 2,4 milionu seniorek a seniorů. Průměrná částka činila 13.377 korun. Muži měli v průměru 14.697 korun a ženy 12.182 korun. Hranice příjmové chudoby pro samotného člověka loni v ČR činila 11.963 korun, letos bude o něco vyšší. Podíl seniorů pod hranicí příjmové chudoby se v ČR zvyšuje. Podle údajů ČSÚ v roce 2010 bylo chudých necelých 7 procent lidí nad 65 let, předloni 11 procent. Zhruba 30 procent výdajů důchodcovské domácnosti podle statistické ročenky putovalo do bydlení a energií.

Sněmovna by měla brzy hlasovat o důchodové novele, podle které by všichni důchodci měli dostat příští rok po každoročním zvýšení penze ještě další příspěvek. Činit by měl tolik, kolik bude po zákonné valorizaci průměrné penze scházet do 900 korun. Podle dosavadních odhadů ministerstva práce by to mohlo být kolem 180 korun. Přesná částka bude známa v létě po zveřejnění statistických údajů, z nichž se podle zákona pravidelné zvyšování penzí vypočítává.

Čeští poslanci poprvé po čtrnácti letech oficiálně navštíví KLDR

Čtyři čeští poslanci míří na oficiální návštěvu Severní Koreje. Se zástupci tamního režimu budou jednat o možnostech obnovení spolupráce v oblasti obchodu nebo kultury. Podle předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny z ČSSD Lubomíra Zaorálka, který už dříve v KLDR byl, je možné, že cesta přispěje k mírovému procesu na poloostrově. Severokorejský režim čelí mezinárodním sankcím kvůli vývoji jaderných zbraní a balistických raket. V loňském roce obnovily Spojené státy jednání s KLDR. Druhé setkání mezi Kim Čong-unem a Donaldem Trumpem ale skončilo předčasně a bez závěru.

Stomatologové chtějí od pojišťoven vyšší platby za některé běžné úkony

Česká stomatologická komora chce s pojišťovnami vyjednat větší platby za běžné zákroky. Podle prezidenta komory Romana Šmuclera totiž někteří zubní lékaři odmítají brát případy, na kterých prodělávají i když jsou hrazené pojišťovnou.

Stomatologové jednali dva dny na svém sněmu ve Špindlerově Mlýně. Celkový počet zubařů se v Česku sice mírně zvyšuje, ale v některých regionech a menších městech jich je stále nedostatek.

Stovky lidí si v Terezíně připomněly oběti nacistických perzekucí

Na Národním hřbitově v Terezíně se v neděli konala tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce. Tryzny se zúčastnily stovky lidí, byli mezi nimi zástupci české vlády, poslanci i senátoři a taky pamětníci. Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) v projevu zdůraznil nutnost scházet se v památných dnech u památných míst. Lhostejnost, pasivita a nezájem o věci veřejné totiž podle něj tvoří podhoubí, ze kterých se rodí zprvu autoritativní, později totalitní režimy. O tom, že by hlavně mladí lidé neměli zapomínat na hrůzy totalitních režimů a nacismu, mluvil i bývalý vězeň terezínského ghetta Toman Brod. "Nikdy, za žádných okolností nepodlehněte svodům té hrůzné teorie a praxe kolektivního odsudku, kolektivního despektu, kolektivního zavržení," řekl v projevu, který poslouchal mezi jinými premiér Andrej Babiš (ANO), místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD), předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, velvyslanci řady zemí, skauti, lidé z Česka i z ciziny. Po projevech následovala křesťanská modlitba, kterou pronesl biskupský vikář Jan Balík, a židovská modlitba zazněla z úst vrchního zemského rabína Karola Sidona.

V letech 1940 až 1945 zavlekli nacisté do policejní věznice pražského gestapa v terezínské Malé pevnosti, terezínského ghetta a koncentračního tábora v Litoměřicích přes 200.000 vězňů z řady evropských zemí. Na národním hřibově se nachází 2386 jednotlivých hrobů a několik pylonů, pod nimiž jsou pochovány další tisíce mužů, žen a dětí.

Češi během sobotní potravinové sbírky darovali 235 tun zboží

Stovky obchodů v celé zemi se v sobotu zapojily do Národní potravinové sbírky. Lidé v ní mohli přímo při nákupu věnovat trvanlivé jídlo nebo drogerii. Celkem Češi darovali 235 tun zboží, z toho 23 tun drogerie. Oznámili to organizátoři sobotní sbírky. Podle ředitelky České federace potravinových bank Veroniky Láchové bude vybrané zboží stačit na 423.000 porcí jídla pro lidi v nouzi. Upozornila, že ještě týden bude výběr pokračovat na internetu, kde bylo možné přispět poprvé. Nejčastěji lidé darovali těstoviny, rýži, mléko, mouku a další trvanlivé suroviny. Vybrané zboží nyní potravinové banky prostřednictvím několika stovek neziskových organizací rozdělí seniorům, chudým rodinám či dětem z dětských domovů.

Česká kapela Lake Malawi vybojovala na Eurovizi 11. místo

Česká indie-popová kapela Lake Malawi skončila se skladbou Friend of a Friend na jedenáctém místě 64. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Finále soutěže se konalo v izraelském Tel Avivu. O výsledcích klání rozhodují hlasy národních porotců všech zúčastněných států, k nimž se pak přičtou hlasy diváků. Skupina Lake Malawi získala ve finále celkem 157 bodů. V hlasování porotců obdržela 150 bodů, což ji řadilo na osmé místo. Od diváků však dostala pouze sedm bodů, což byl třetí nejhorší výsledek. Zatím nejlepším českým výsledkem v soutěži je loňské šesté místo zpěváka Mikolase Josefa.

Plíšková získala v Říme titul, bude světovou dvojkou

Česká tenistka Karolína Plíšková porazila ve finále prestižního antukového turnaje v Římě Britku Johannu Kontaovou 6:3 a 6:4 a připsala si svůj třináctý, v letošní sezoně druhý titul. Na antuce slaví sedmadvacetiletá Češka třetí a zároveň nejcennější trofej. Díky prvnímu antukovému vítězství na akci kategorie WTA Premier 5 se Plíšková posune v žebříčku na druhé místo. Letos už Karolína Plíšková triumfovala na začátku sezony v Brisbane a nyní se tak stala třetí tenistkou po Petře Kvitové a Kiki Bertensové, která v roce 2019 získala dva tituly.

Fotbalisté Slavie slaví ligový titul

Fotbalisté Slavie jsou ligovými mistry, titul si zajistili v předposledním kole nadstavby díky remíze 0:0 v Ostravě. Slavia získala pátý ligový titul v samostatné historii a vyrovnala bilanci Plzně, kterou z pomyslného trůnu sesadila. Červenobílí navázali na mistrovské triumfy z let 1996, 2008, 2009 a 2017. Za necelé čtyři roky pod čínskými vlastníky vyhráli červenobílí nejvyšší soutěž podruhé. Slávisté si díky titulu zahrají v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů a mají jistotu minimálně základní skupiny Evropské ligy, což jim vynese v přepočtu přes 200 milionů korun.

Počasí na pondělí

Zataženo až oblačno, večer místy i polojasno. Během dne ale od jihovýchodu přechodně na celém území déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 15 až 19, na severovýchodě až 21 a na horách kolem 11 stupňů Celsia.