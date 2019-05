Expertní tým prezidenta Zemana odmítl rozšiřování bezzásahových zón

Expertní tým prezidenta Miloše Zemana jednal v sobotu na zámku v Lánech o kůrovcové kalamitě. Odmítl snahy o rozšiřování bezzásahových zón v národních parcích. Schůzky se zúčastnil i ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO nebo jihočeská hejtmanka Ivana Stráská z ČSSD. Problémový je především Národní park Šumava. Nový návrh zonace parku počítá s tím, že chráněnou krajinu rozdělí do čtyř oblastí. Ta nejpřísnější má platit pro více než 27 procent plochy. Lidé tam nebudou smět vůbec zasahovat ani bojovat proti kůrovci. Podle ekologů by to ale měla přísně chráněná zóna platit pro víc než polovinu parku. Jen tak se podle vědců podaří zachránit některé ohrožené druhy.

Zemanův tým jednal i vodní dopravě na Labi. Kritizoval odklad stavby plavebních stupňů Děčín a Přelouč. Tu dlouhodobě brzdí problémy s vyhodnocením jejího vlivu na životní prostředí. Vláda před rokem podmínila stavbu stanovením kompenzačních opatření za případné zničení přírody. Správa Národního parku České Švýcarsko ale došla k závěru, že negativní dopady stavby na krajinu nelze v tuzemsku dostatečně kompenzovat. Přípravu projektu tak zablokovala.

Švýcarská policie zadržela Petra Krause obviněného v kauze Mostecké uhelné

Švýcarská policie v úterý zadržela manažera Petra Krause obviněného z vytunelování Mostecké uhelné. Švýcarská justice Krause už v případu pravomocně odsoudila k šestnácti měsícům vězení. Policie manažera převezla do výkonu trestu ve věznici poblíž města Fribourg. ČTK to v sobotu sdělila v tiskovém prohlášení Krausova advokátka Karolina Besser Zelenková. Kraus je ve stejné věci souzen i v České republice, hlavní líčení je plánováno od 10. června. Zelenková se zadržením nesouhlasí a proti kroku švýcarských orgánů vznesla formální protest. Bude žádat o to, aby bylo Krausovi umožněno se i nadále účastnit hlavního líčení u Městského soudu v Praze. Postupem švýcarské policie bylo podle advokátky Krausovi upřeno ústavní právo na obhajobu v Praze. Kraus byl podle jejích informací zadržen policií při cestě na setkání se svým švýcarským právním zástupcem. Upozornila také, že od doručení rozsudku švýcarského soudu nebyli Kraus ani jeho právní zástupci formálně vyrozuměni o termínu nástupu k výkonu trestu. Kraus trvá na své nevině a na své účasti u soudu v Praze.

Pražský městský soud zahájil hlavní líčení v kauze údajného vytunelování MUS v listopadu. Zúčastnili se jej všichni obžalovaní, tedy pětice bývalých manažerů MUS i exnáměstek ministra průmyslu Robert Sýkora. Mezi obžalovanými je kromě Krause Antonio Koláček, Jiří Diviš, Oldřich Klimecký a Marek Čmejla. Obžaloba tvrdí, že vytvořili nepřehlednou strukturu firem, aby zastřeli, že nejpozději od května 1998 vlastnili nebo měli pod kontrolou nadpoloviční většinu akcií MUS. Poté vyčkali, až cena akcií klesla, a od státu odkoupili jeho podíl přes Investenergy za výrazně nižší cenu. Prodej státního podílu v MUS firmě Investenergy schválila v červenci 1999 vláda současného prezidenta Miloše Zemana. Obžalovaní tím Česku údajně způsobili škodu nejméně 3,2 miliardy korun. Všichni obvinění vinu odmítají. Další líčení je plánované v týdnu od 10. do 14. června.

Česká policie obvinila prvního člověka kvůli schvalování teroristického útoku

Policie obvinila prvního člověka, který na sociálních sítích schvaloval březnový teroristický útok na novozélandské mešity. Informaci Deníku N potvrdil Českému rozhlasu žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Kriminalisté autora komentářů podezírají z podpory a propagace terorismu. Obviněnému za to hrozí 5 až 15 let vězení nebo taky propadnutí majetku. Státní zástupce Bílý taky potvrdil, že policie vedle toho prověřuje další čtyři příspěvky na sociálních sítích, které se taky týkaly březnového útoku. Při něm zemřelo 50 lidí.

Podle informací Deníku N se pražská policie zabývá více než třemi desítkami případů schvalování útoku na internetu. Deník píše, že podobné množství příspěvků řeší i Národní centrála proti organizovanému zločinu. Její mluvčí ani státní zástupce Bílý to ale nepotvrdili.

Česká policie krátce po teroristickém útoku na mešity v novozélandském městě Christchurch oznámila, že prověřuje, jestli někdo na internetu tento útok neschvaloval. Jakékoliv podněcování nenávisti tehdy označili ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD i policejní prezident Jan Švejdar za nepřijatelné.

Politologové: Lidé budou volit podle stran, ne osobností

Lidé se u voleb do Evropského parlamentu (EP) budou rozhodovat primárně podle svých stranických preferencí, na konkrétních osobnostech tolik záležet nebude. Kandidátkami mohou ale zamíchat preferenční hlasy. ČTK to řekli oslovení politologové. Dosavadní kampaň považují za mdlou a stereotypní, většina stran se shoduje na hlavních tématech a menší nemají takový potenciál zaujmout. Navíc subjekty do kampaně nechtějí vložit větší množství peněz, uvedli politologové. Podle Petra Kanioka z brněnské Masarykovy univerzity nemají proti politikům výraznější šanci na úspěch například doktoři či profesoři. Jde zejména o to, jak je známá tvář kandidáta. "Voliči budou hlasovat primárně na základě domácích stranických preferencí, profese kandidáta tudíž nemá podle mne vliv. Skoro určitě se nestane, že dejme tomu volič TOP 09 dá hlas ANO, protože na jeho kandidátce najde nějakého doktora," poznamenal Josef Mlejnek z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ani Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze by úspěch jednotlivých profesí nepřeceňoval. "Na rozdíl od voleb komunálních či sněmovních," doplnil.

Vykolejení vlaku na Lounsku způsobilo škody za šest milionů korun

Vykolejení tří vozů nákladního vlaku na Lounsku způsobilo škody za šest milionů korun. ČTK to řekl mluvčí Drážní inspekce ČR Martin Drápal. Nehoda se stala v pátek večer mezi Hřivicemi a Domoušicemi. Kvůli ní byla přerušena doprava na železniční trati z Mostu na Rakovník, osobní vlaky mezi Louny a Domoušicemi nahradily autobusy. Příčina nehody se nadále zjišťuje. Trať zůstane uzavřená několik dní. Podle SŽDC je poškozených několik kilometrů.

Nejvíc nehod českých řidičů způsobí telefonování za volantem

Telefonování za volantem nebo manipulace s navigací. To jsou nejčastější zlozvyky českých řidičů, kvůli kterým končí nehody často tragicky. Za první čtyři měsíce roku 2019 zemřelo na silnicích 135 lidí, což je o devět víc než loni za stejnou dobu. Vyplývá to z předběžných dopravních statistik. Dopravní policisté chtějí letos telefonování za jízdy víc kontrolovat. Dalším ze zlozvyků tuzemských řidičů je pak podle policie nevyužívání bezpečnostních pásů.

V šesti městech se konal Běh pro Paměť národa

V šesti městech se v sobotu konal Běh pro Paměť národa. Pořádala ho společnost Post Bellum ve spolupráci s Českým Rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Běželo se v Praze, Brně, Hradci Králové, Plzni, v Uherském Hradišti a také v Třebíči. Akce je na podporu digitální sbírky, která uchovává vzpomínky pamětníků událostí 20. století pro další generace.

Festival Open House otevřel 80 budov veřejnosti

Osm desítek budov od těch starých stovky let, které čekají na nové využití, po ty, jež byly dokončeny nedávno a umějí být šetrné k životnému prostředí i svým obyvatelům, ukazuje dvoudenní festival Open House. Lidé se mohou podívat do míst, která jsou běžně nepřístupná, protože jsou buď zcela uzavřená, nebo slouží jako sídla firem či kanceláře. Ve veřejně přístupných budovách zase návštěvníci dostanou výklad, který jim objekt jinak známý dokáže více přiblížit. K nim patří třeba budovy nádraží, vysokých škol, bank či akademických pracovišť. Otevřené budou i některé vládní budovy, třeba Lichtenštejnský palác, nebo rezidence pražského primátora. Praha představí několik budov ve svém majetku, pro něž už dlouho hledá využití. Lidé mohou navštívit třeba Desfourský palác na Florenci. Uvnitř paláce se skrývají výtvarně i řemeslně cenné interiéry. Stejně jako on je památkově chráněný i renesanční Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech. Na jeho přestavbě se podílel slavný barokní architekt Carlo Lurago. Posledními jeho obyvateli byli městští úředníci, kteří jej v roce 2008 opustili a od té doby je prázdný.

Na pochod Praha - Prčice vyrazilo přes 26 tisíc lidí

V sobotu se uskutečnil 54. ročník turistického pochodu Praha - Prčice. Vydalo se na něj přes 26.000 turistů. Je to historicky osmá nejvyšší účast. Dle pořadatelů k tomu přispělo pěkné počasí a zřejmě i stoupající chuť lidí chodit ven. ČTK to řekla jedna z hlavních organizátorek Dana Horáková. Organizátoři letos připravili 21 tras včetně několika pro cyklisty a vozíčkáře. V cíli pochodu na všechny účastníky čekal tradiční suvenýr, plastová bota. Loni se do Prčice vydalo kolem 24.500 turistů. I letos České dráhy kvůli pochodu posílily spoje, přesto byly některé vlaky plné. Fronty se podle účastníků pochodu tvořily i u stánků s občerstvením.

Tradiční pochod Praha-Prčice je podle pořadatelů nejmasovější tuzemská akce svého druhu s nejdelší nepřerušenou tradicí. Poprvé se konal roku 1966, kdy se pět stovek turistů pokusilo překonat vzdálenost 100.000 českých loktů, což je zhruba 60 kilometrů.

Čeští hokejisté nastoupí na MS proti Rakousku, postup už mají jistý

S jistotou postupu do čtvrtfinále play off nastoupí v neděli čeští hokejisté na mistrovství světa v Bratislavě do předposledního utkání skupiny B proti Rakousku. To je na tom podobně jako páteční soupeř Čechů Itálie. Rakušané nezískali z pěti zápasů ani bod a mají nelichotivé skóre 6:28. Zápas na Zimním stadionu Ondreje Nepely začne v 16:15. Jistotu účasti ve vyřazovacích bojích ještě před dvěma závěrečnými zápasy ve skupině proti Rakousku a Švýcarsku dalo českému týmu sobotní vítězství Ruska nad Lotyšskem (3:1). V utkání s Rakušany tak mohou trenéři hledět na vypilování některých detailů, případně zkusit i varianty složení útoků.

S Rakušany hráli čeští hokejisté během přípravy na světový šampionát v rámci Euro Hockey Challenge. Nejprve 10. dubna ve Znojmě vyhrál český tým 3:1, při odvetě na ledě soupeře o tři dny později v Linci ale rozhodl až v nastavení (5:4 po samostatných nájezdech).

Chladné počasí končí, pozvolna se bude oteplovat

Studené počasí s podprůměrnými teplotami, které panovalo v první polovině května, podle meteorologů pomalu končí. Pozvolna se bude oteplovat, nejvyšší denní teploty se mají příští týden pohybovat kolem dvaceti stupňů. I poslední květnový týden a v první polovině června by se teploty měly pohybovat kolem hodnot obvyklých pro toto období roku. Příští týden má ještě hodně pršet, někde i vydatně. V dalších týdnech bude srážek míň. Vyplývá to z aktuální měsíční prognózy a týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Počasí na neděli

Oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a místy občasný déšť, přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 23, na horách kolem 15 stupňů Celsia.