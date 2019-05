Petříček: ČR nemá žádnou alternativu k členství v EU

Česká republika nemá alternativu k členství v Evropské unii a ani žádnou takovou alternativu nehledá. Na konferenci k 15 letům českého členství v EU to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj nelze hledět na členství EU jen účetním pohledem, ale je nutné vnímat i to, že se v unii Česko spojuje se zeměmi, které sdílejí společné hodnoty. Petříček také uvedl, že by v unii už mělo přestat rozdělování na staré a nové země. "Členství v Evropské unii je pro nás jednoznačně výhodné," řekl Petříček. Připomněl, že členství hospodářsky pomáhá českým firmám, lidé díky němu mohou snáz cestovat do zahraničí, mohou v zahraničí levněji telefonovat nebo i v Česku mohou snáz nakupovat v internetových obchodech. Česko také v zahraniční politice může díky členství v EU mluvit silnějším hlasem. Ministr ale zdůraznil, že členství v unii nelze hodnotit jen na základě transakční logiky. "Spolu s NATO je pro nás Evropská unie jednoznačným zakotvením na rozvinutém a prosperujícím Západě. Spojuje nás s těmi, se kterými sdílíme základní hodnoty," řekl. Petříček také uvedl, že by v EU mělo 15 let po velkém rozšíření přestat rozdělování členských států na staré a nové. Zároveň podle něj nemají vznikat ani nové dělicí linie. Politici by podle ministra měli ukazovat lidem, že se Česko podílí na fungování unie. "Musíme zdůrazňovat, že se Česká republika podílí na rozhodování, není to diktát Bruselu," řekl. Politici podle něj také musejí ukazovat výhody unie a nenechat debatu jen odpůrcům členství.

Babiš se s firmami shodl, že výrobky v ČR nesmí mít horší kvalitu

Premiér Andrej Babiš (ANO) se na čtvrtečním jednání na Úřadu vlády shodl se zástupci globálních potravinářských koncernů, že je nepřijatelné, aby výrobek se stejným obalem měl v Česku jinou, horší kvalitu než v jiných zemích. Společně jednali o problému dvojí kvality potravin a dalších výrobků. Firmy podle Babiše uvedly, že volnému pohybu zboží nic nebrání a rozdíly ve složení výrobku se odvíjí od rozdílných chutí obyvatel v jednotlivých zemích. Minulý týden se kvůli tomu již setkal se zástupci obchodních řetězců a Potravinářské komory ČR. Premiér jednal mimo jiné se zástupci firem Bidfood ČR, Coca Cola, Ferrero Česká, Unilever a Nestlé. "Oni (výrobci) tvrdí, že není problém pro žádného obchodníka v Čechách si objednat zboží kdekoliv v Evropě podle toho, jak si to přeje," řekl Babiš. Zástupci českých obchodníků totiž tvrdí, že nadnárodní společnosti jim údajně nedovolují nakoupit si v zahraničí zboží určené pro západní trhy. Pokud by se o to u některých výrobků snažili, výrobci by jim nedodali ani další zboží. Vláda bude v pondělí jednat o návrhu novely zákona o potravinách, kde by mělo být ustanovení, podle kterého bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun.

Zahraniční výbor se distancoval od cesty poslance KSČM Ondráčka na Ukrajinu

Sněmovní zahraniční výbor se distancoval od cesty poslance KSČM Zdeňka Ondráčka na území Ukrajiny ovládané proruskými separatisty. Výbor se ve čtvrtek usnesl, že nešlo o oficiální cestu sněmovní delegace a zdůraznil, že podporuje územní celistvost Ukrajiny. Stejné usnesení doporučil přijmout i Sněmovně. Organizační výbor Ondráčkovi zamítl zahraniční cestu do Kazachstánu, kam měl podle návrhu jet začátkem června spolu s Pavlem Plzákem (ANO) jako člen pozorovatelské mise OBSE k prezidentským volbám. Ondráčkova cesta není v souladu s postojem České republiky ani podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Česká diplomacie se od cesty komunistického poslance do Donbasu distancovala už ve středu. Ondráčkova cesta na východní Ukrajinu by se mohla řešit i na plénu Sněmovny.

Ondráčka poslanci na jednání výboru nepozvali. Poslanec už ve středu řekl, že cesta byla soukromá, a že Česko oficiálně nezastupoval. Podle záběrů zveřejněných na sociálních sítích přijali Ondráčka oficiálně představitelé mezinárodně neuznávané republiky a zahráli mu českou hymnu.

ČR před předsednictvím EU vážně zvažuje pořízení nové budovy

Do nové budovy by se od začátku příštího roku mohli stěhovat čeští diplomaté působící v Bruselu. Šestipatrový kancelářský dům v blízkosti unijních institucí, o jehož pořízení podle informací ČTK Praha vážně uvažuje, bude dostatečně velký, aby zvládl rozšíření českého diplomatického zastoupení kvůli blížícímu se českému předsednictví EU ve druhé polovině roku 2022. Kromě zastoupení země při EU by se tam mělo přestěhovat například i české velvyslanectví v Belgii. "Hledáme řešení, které by bylo co nejúspornější," potvrdil záměr ministr zahraničí Tomáš Petříček. Nová budova podle něj nejen zajistí odpovídající zázemí pro předsednickou roli České republiky, ale také umožní českým diplomatům a dalším odborníkům lepší fungování v "hlavním městě EU" do budoucna. Na českém zastoupení při EU nyní v Bruselu působí více než 100 lidí. Pokud by Česko své předsednictví řešilo podobným způsobem jako ve druhé polovině roku 2018 Rakušané, narostl by počet diplomatů asi na dvojnásobek. Přesné plány toho, jak si Česká republika své vedení Evropské unie představuje, ale zatím v Praze teprve vznikají a premiér Andrej Babiš opakovaně mluví o potřebě co nejúspornějšího řešení. Cena za kancelářskou budovu s nižší čtyřpodlažní bytovou částí se podle zjištění ČTK zatím pohybuje kolem 25 milionů eur (přes 642 milionů Kč). Jednání s prodávající stranou ovšem stále nebyla definitivně uzavřena.

Policejní prezident: Spolupráce kriminalisty s Piráty je nepřípustná

Policejní prezident Jan Švejdar považuje spolupráci podplukovníka Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jana Šmída s Piráty za nepřípustnou. Uvedl to na twitteru. Pokud se prokáže, že kriminalista straně pomáhal, bude podle něj propuštěn. Informaci o spolupráci mezi policistou a Piráty probere také na žádost poslanců ANO bezpečnostní výbor Sněmovny, sdělil ČTK předseda výboru Radek Koten (SPD). Šmída si podle deníku Právo Piráti pozvali, aby jim pomáhal s legislativou. Za Piráty byl také policista, zabývající se finanční kriminalitou, loni v říjnu zvolen jako nestraník do děčínského zastupitelstva. Podle vedoucího pirátského týmu pro vnitro a bezpečnost Lukáše Koláříka Šmíd není stálým členem týmu, byl přizván jako host.

Předseda ÚOHS musí znovu rozhodnout o námitkách Kapsche k tendru na mýto

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se musí znovu vypořádat s námitkami, které měla firma Kapsch k tendru na mýtné. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně, který zrušil rozhodnutí Petra Rafaje z prosince loňského roku. ČTK to zjistila z úřední desky soudu. Jde například o námitku, která se týkala porušování zásady rovného zacházení. Mluvčí úřadu Martin Švanda ČTK řekl, že ÚOHS se s rozsudkem v současné době seznamuje a jistě proti němu podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ve zrušeném rozhodnutí Rafaj zastavil řízení o několika námitkách, které podala společnost Kapsch proti výběru nového dodavatele mýtného z roku 2017. V nich Kapsch například tvrdil, že při výběrovém řízení je znevýhodněný mikrovlnný systém oproti družicovému a že ministerstvo dopravy jako zadavatel uvádělo nepravdivé informace a porušovalo zásadu rovného zacházení. Kapsch rozhodnutí uvítal.

ÚOHS řízení o všech námitkách týkajících se tendru na mýtné spojil do jednoho spisu. Když úřad rozhodl, že tendr na mýtný systém neporušil zákon, Rafaj řízení o čtyřech námitkách Kapsche zastavil. Ministerstvo dopravy, které zakázku zadávalo, uzavřelo smlouvu na deset let s konsorciem firem CzechToll a SkyToll loni 20. září. Bylo to ve stejný den, kdy ÚOHS rozhodl o námitkách firmy Kapsch, které zčásti zamítl a zčásti řízení zastavil. Správní řízení mělo několik částí, proti každé z nich bylo možné podat rozklad zvlášť.

Soud zprostil čtyři lidi obžaloby z praní špinavých peněz z lihu

Okresní soud ve Zlíně zprostil obžaloby otce a exmanželku šéfa lihové mafie Radka Březiny. Do vězení nepůjdou ani dvě Březinovy sekretářky. Čtveřice se měla podle obžaloby podílet na praní špinavých peněz z nelegálního podnikání s nezdaněným lihem. Celkem šlo o půl miliardy korun. Podle obžaloby se snažili peníze legalizovat vklady do bank a nákupem cenných papírů a nemovitostí. Za to jim hrozilo jim až osmileté vězení. Všichni obžalovaní se k manipulaci s penězi doznali. Nevěděli prý ale, že vysoké částky pocházejí z trestné činnosti. Radek Březina si už odpykává třináctiletý trest.

Zelenina osmý měsíc v řadě meziročně zdražuje

Zelenina v obchodech zdražila. Třeba kilogram cibule stojí i přes 40 korun. Podle Českého statistického úřadu rostou meziročně ceny zeleniny už osmý měsíc za sebou. Loni touto dobou stála podle úřadu o třetinu méně. Zelináři to vysvětlují loňským suchem a neúrodou. Podle Českého statistického úřadu se loni meziročně propadla sklizeň zeleniny skoro o pětinu. Aby zelenina zlevnila, muselo by být mírnější sucho a lepší úroda.

Problém je podle Zelinářské unie Čech a Moravy i v tom, že Česká republika je soběstačná v pěstování zeleniny jen z 35 procent. Proto je v zimě a na jaře odkázaná na dovoz. A právě výpadek pěstebních výnosů v zahraničí zvýšil podle zelinářů ceny.

Pohonné hmoty opět podražily. Nejdražší jsou na Vysočině a v Praze

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu znova podražily. Cena Naturalu 95 stoupla o 12 haléřů - litr teď stojí v průměru 33 korun a 28 haléřů. Naftu řidiči tankují v průměru za 32 korun a 49 haléřů za litr. To je o šest haléřů víc než před týdnem. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Paliva zdražují už od poloviny února. Nejvíc za ně aktuálně řidiči zaplatí na čerpacích stanicích na Vysočině a v Praze. Naopak nejlevnější jsou ceny na jihu Čech.

Praha by do pěti let měla být mezinárodním centrem umělé inteligence

Praha se má do pěti let stát mezinárodním centrem technologií umělé inteligence (AI). Docílit toho chce iniciativa prg.ai, za kterou stojí České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Univerzita Karlova (UK) a Akademie věd ČR spolu s hlavním městem Prahou. Zástupci projektu ve čtvrtek na setkání v Praze zahájili jeho činnost. Každý rok by z různých zdrojů chtěli získat kolem 50 milionů korun na podporu vědy a výzkumu v umělé inteligenci. "Naším hlavním cílem je především přilákat ty nejlepší mozky ze zahraničí a zvyšovat zájem o práci v pražském AI ekosystému," řekl spoluzakladatel prg.ai Michal Pěchouček z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Díky projektu by se podle organizátorů prg.ai měl mimo jiné zvýšit počet absolventů pražských vysokých škol v umělé inteligenci, které nyní ročně vystuduje přibližně stovka lidí. V horizontu pěti let by jich mělo být zhruba 500, každý rok by mělo vzniknout kolem 50 nových firem a v ČR by mělo působit 5000 AI vývojářů a výzkumníků.

Iniciativa navazuje na Národní strategii umělé inteligence i evropskou snahu prosadit se v technologickém oboru budoucnosti. Na čtvrtečním slavnostním zahájení ji uvítala mimo jiné evropská komisařka Věra Jourová. Kromě EU hodlá prg.ai spolupracovat s dalšími centry umělé inteligence ve Švýcarsku, Izraeli nebo Severní Americe.

Cenu Arnošta Lustiga letos získal generál Karel Řehka

Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost letos získal generál Karel Řehka. Každoročně ji uděluje česko-izraelská smíšená obchodní komora. Výbor chce zvolením Řehky ukázat mladé generaci, že v české společnosti nežijí pouze hrdinové z druhé světové války. "Chtěli jsme ukázat, že i dnes musí někteří naši občané nasazovat své životy pro to, abychom uhájili mír. A generál je takovým moderním vojákem, který má všechny tyto kvality," řekl Jan Pirk, předseda Výboru Ceny Arnošta Lustiga a přednosta kardiocentra IKEM. Karel Řehka nyní působí v NATO jako zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod, která sídlí v polském Elblagu. V minulosti stál v čele českých vojenských speciálních sil. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ho při předávání ceny označil za symbol toho, čím chce Česká republika být - hrdou zemí, která dokáže spolupracovat a obhajovat své zájmy v celosvětovém měřítku. Šéf české diplomacie tak připomenul, že Řehka ve známost i nevojenské veřejnosti vstoupil ostrou kritikou bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD), který se v době úmrtí českých vojáků v Afghánistánu vyslovil pro ukončení tamní alianční mise. Řehka se k záležitosti již nechce vracet, diskusi o misích ale obecně považuje za potřebnou.

Řehka se stal osmým nositelem Lustigovy ceny. Před ním ji získali například pražský biskup Václav Malý, hlasatelka Kamila Moučková, válečný veterán a novinář Bedřich Utitz či spisovatel Jiří Stránský.

Čeští vědci budou ve vesmíru hledat druhou planetu Zemi

Čeští vědci se budou podílet na misi Plato Evropské kosmické agentury (ESA), která bude od roku 2026 ve vesmíru hledat druhou planetu Zemi. Tým z Astronomického ústavu Akademie věd ČR bude vyvíjet software na zpracování a vyhodnocování dat. Mise se zaměří na výzkum a hledání zejména kamenných planet, které obíhají kolem hvězd podobných Slunci a nacházejí se v takzvané obyvatelné zóně. V tiskové zprávě o tom informoval Astronomický ústav AV ČR. "Jednou z velkých otázek je, zda existuje ve vesmíru život mimo Sluneční soustavu. Mise Plato by měla objevit planety podobné Zemi a vzhledem k tomu, že to zde se životem funguje celkem dobře, dá se předpokládat, že na podobné planetě mimo naší soustavu to může být stejně nebo by tam mohl být i život," sdělil ČTK vedoucí českého týmu Petr Kabáth. Pro 26 kamer, kterými bude sonda Plato vybavena, má jeho tým zajišťovat 33 kontejnerů, které musí být odolné vůči otřesům a splňovat vysoké požadavky na čistotu. Dodavatel kontejnerů bude vybrán z českých firem na základě výběrového řízení vypsaném agenturou ESA. Česká účast bude podpořena ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy příspěvkem ve výši 840.000 eur.

Vědci očekávají,že najdou další tisíce hvězd a několik desítek planet podobných planetě Zemi. Kromě toho chtějí podle Kabátha vědět, kolik je planet ve vesmíru, jaké jsou a jak vznikají.

Martha Issová je nominovaná na nejlepší herečku na festivalu v Monte Carlu

Herečka Martha Issová je vedle Penelope Cruz a Patricie Arquetteové nominovaná na nejlepší herečku na Mezinárodním televizním festivalu v Monte Carlu. Na festival se dostala díky roli ve dvoudílném snímku České televize Dukla 61 o důlním neštěstí, který je taky nominován. Za roli matky ve filmu Dukla 61 už Martha Issová dostala Českého lva za mimořádný počin v oblasti audiovize. Česko má na festivalu i zástupce v kategorii komediálních seriálů. tím je seriál Dabing street a taky jeho hlavní protagonisté Klará Melíšková a Václav Neužil. Jména vítězů Mezinárodního televizního festival v Monte Carlu budou známá 18. května.

Počasí na pátek

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Na severu a severovýchodě až zataženo, místy přeháňky a ojediněle bouřky. K večeru ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, na horách kolem 12 stupňů Celsia.