Žaloba proti ČR za neplnění uprchlických kvót prošla slyšením u unijního soudu

Evropský soudní dvůr vyslechl českou obhajobu ve sporu o neplnění uprchlických kvót. Evropská komise Česko zažalovala před dvěma lety spolu s Maďarskem a Polskem. Podle komise jde o princip, že se dohodnutá pravidla dodržují a unijní státy si pomáhají. Maďarsko a Polsko před soudem argumentovaly obavami o bezpečnost. Mnozí uprchlíci neměli doklady. Kvóty ale nezavazovaly k udělení azylu a v případě bezpečnostních rizik mohly státy žadatele rovnou odmítnout přemístit, upozornila před soudem Evropská komise. Žalované státy ale místa pro syrské, irácké a eritrejské uprchlíky vůbec nenabízely. Podle Česka žaloba nemá smysl, protože dočasný systém kvót před dvěma lety skončil a jejich plnění už nejde nařídit. „V případě, že vidíme, že řízení nesplní účel, tedy nápravu, tak to nemá smysl, ztrácíme čas," uvedl po slyšení náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Rozsudek se očekává na přelomu roku.

Prezident Zeman jednal s maďarským protějškem o hospodářství i reformě EU

Setkáním s maďarským prezidentem Jánosem Áderem zahájil ve středu český prezident Miloš Zeman oficiální část své třídenní návštěvy Maďarska. Před Sándorovým palácem, sídlem hlavy maďarského státu, ho s manželkou Ivanou přijali s vojenskými poctami. Po ceremoniálu začalo jednání prezidentů, k nimž se připojili i členové delegací. Zeman s Áderem se shodli na prohlubování hospodářské spolupráce v rámci takzvané visegrádské čtyřky, podpoře jaderné energetiky či potřebě reformovat Evropskou unii. Český prezident Maďarsko označil za "obránce evropské kultury" a migrační vlnu minulých let přirovnal k historické invazi Osmanské říše do jihovýchodní a střední Evropy. Prezident Áder upozornil, že Česko je šestým nejvýznamnějším obchodním partnerem Maďarska a Češi jsou důležití i pro maďarský cestovní ruch. Loni jich do Maďarska přijelo téměř 300.000. Zeman s Áderem hovořili také o nutnosti reformovat Evropskou unii. Podle českého prezidenta by si například Evropská komise "neměla hrát" na evropskou vládu a měla by být jen "obslužným aparátem". O užití zdrojů z rozpočtu EU by podle něj měli rozhodovat národní státy a v oblasti migrace by se podle Zemana měla posílit ochrana vnějších hranic.

Růst české ekonomiky v prvním čtvrtletí zpomalil na 2,5 procenta

Česká ekonomika v letošním 1. čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 2,5 procenta z 2,6 procenta ve 4. čtvrtletí loňského roku. Vyplývá to z předběžného odhadu hrubého domácího produktu, který zveřejnil Český statistický úřad. Mezičtvrtletně se HDP zvýšil o půl procenta. K růstu HDP nejvíc přispěla zahraniční poptávka a spotřeba domácností. Dařilo se především zpracovatelskému průmyslu, většině odvětví služeb a také stavebnictví.

Zvýšila se taky zaměstnanost. Za první tři měsíce rostla o 1,4 procenta oproti stejnému čtvrtletí loňského roku.

Ropovod Družba nemá vést přes Litvínov, vznikla náhradní trasa

Ropovod Družba by měl vést u Litvínova na Mostecku ke státní hranici po alternativní tzv. zelené trase. Shodli se na tom členové pracovní skupiny, v níž jsou zástupci ministerstva průmyslu, krajského úřadu, Mero ČR a dotčených obcí. Původní varianta by vedla přes zastavěné území Litvínova. Zelená trasa je podle obcí šetrnější. ČTK o tom po jednání pracovní skupiny informovala mluvčí státem ovládaného provozovatele ropovodů a investora stavby Mero ČR Radomíra Doležalová. Ústecký kraj dostane podklady, na jejichž základě může začít prověřovat alternativní trasu. Ústecký kraj v rámci přípravy druhé aktualizace zásad územního rozvoje navrhoval prodloužení trasy ropovodu v souběhu s vedením etylénovodu firmy Unipetrol. Proti se postavil Litvínov a další obce. Jako důvod obce uváděly nepřiměřený zásah do vlastnických práv obyvatel a bezpečnostní riziko.

O projektu nového ropovodu se mluví v souvislosti se zajištěním dostupnosti ropy pro Česko v případě výpadku dodávek ropovodem Družba přes Bělorusko, Ukrajinu a Slovensko. Nový ropovod by umožnil dodávky ropy ze severní větve Družby, případně z přístavů Gdaňsk a Rostock. Problémy s ropou řeší ČR v současné době. Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do ČR, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Do rafinerie v Litvínově teče ropa ze státních rezerv od 1. května.

Majetek v podílových fondech v prvním letošním čtvrtletí stoupl o desítky miliard

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl v prvním čvrtletí o 38,2 miliardy korun. Podle dat Asociace pro kapitálový trh je to aktuálně přes 511 miliard. Hodnota majetku v zahraničních fondech stoupla o 8,6 miliardy Kč, v domácích fondech o 29,6 miliardy korun. Celkem 70 procent majetku drží fyzické osoby a 30 procent právnické osoby. Nárůst majetku zaznamenaly zejména dluhopisové fondy, akciové, fondů a realitní fondy. Naopak výrazný pokles zaznamenaly fondy peněžního trhu, mírný pak smíšené fondy.

Začal platit nový cenový strop za přeshraniční hovory v rámci EU

Posílání SMS zpráv a volání do ostatních zemí Evropské unie je od 15. května levnější. Začal totiž platit nový cenový strop nařízený Evropskou komisí. Ten stanovuje maximální cenu za minutu hovoru na v přepočtu necelých 6 korun, v případě SMS zprávy jsou to necelé dvě koruny. Za mezinárodní telefonáty zákazníci doteď platili v průměru trojnásobek domácí ceny. Limity platí pouze pro soukromé osoby. Nevztahují se na podnikatele a firmy - podle Evropské komise jim totiž už řada operátorů poskytuje výhodnější nabídky. Nejčastěji se z Česka volá na Slovensko - je to 80 % všech hovorů do zahraničí.

Zavedení nových maximálních cen navazuje na zrušení poplatků za roaming z června 2017 a je součástí unijní revize předpisů o telekomunikacích.

Zámek v Načeradci se neprodal ani v šesté dražbě

Zámek v Načeradci na Benešovsku, který stát nabízí k prodeji, nenašel ani v šesté dražbě kupce. O nemovitost neprojevil nikdo zájem, dražba se bude opakovat, informoval ČTK mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Radek Ležatka. Při posledním pokusu o prodej památky byla minimální cena stanovena na 17,5 milionu korun. Podobně vypadaly i předchozí dražby. Stát původně za zámek požadoval nejméně 22 milionů korun. Při dalších pokusech o prodej cenu snížil na 19,8 milionu, 18,9 milionu a poté na 17,9 milionu korun. Zámek převzal do svého vlastnictví předloni od dětského domova Sedlec-Prčice jako nepotřebný majetek. Žádná státní instituce o něj neprojevila zájem, proto ho nabízí k prodeji. Patrový objekt s jednoduchou fasádou a přilehlý anglický park jsou nemovitou kulturní památkou a nacházejí se v centru městyse. Na park navazuje ovocný sad a bývalá zelinářská zahrada a zahradnictví s dochovanými skleníky a domkem pro personál, v němž byly částečně rekonstruovány vnitřní prostory. Přestože není od roku 2015 využíván, je zámek podle úřadu stále poměrně v dobrém stavu.

Zámek dal postavit v roce 1734 František Josef ze Starhembergu. Do konce 70. let 20. století areál sloužil jako dětský domov, poté zde byla umístěna internátní škola a později výchovný ústav.

Česká rozvojová agentura podpořila 33 projektů českých firem

Česká rozvojová agentura letos podpořila 33 projektů českých firem v rozvojových zemích. Na podporu v Programu B2B půjde 31,8 milionu korun, o tři miliony více než loni. ČTK to sdělil Filip Šebek z České rozvojové agentury. České firmy ve svých projektech budou předávat know-how a vytvářet pracovní příležitosti pro lidi v rozvojových zemích, pro firmy je to příležitost proniknout na nové trhy. Česká rozvojová agentura dostala 68 žádostí o podporu, vybrala z nich 33 projektů. Je mezi nimi sedm podnikatelských plánů, jedna studie proveditelnosti, tři projektové dokumentace a 22 realizací podnikatelského záměru. Projekty se uskuteční ve 21 rozvojových zemích. Mezi podpořenými záměry je například pěstování moringy olejodárné v Etiopii, které zajistí práci více než 50 místním lidem. V Indonésii se chystá stavba malé vodní elektrárny, v Kambodži česká firma zajišťuje výkup koření za férové ceny a jeho odbyt na evropských trzích.

Česká rozvojová agentura vznikla na základě zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, jejím zřizovatelem je ministerstvo zahraničních věcí. Je dárcovskou agenturou, která spolupracuje s veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami, výzkumnými institucemi a soukromým sektorem.

Vrcholky hor pokryl sníh, letošní zimu asi poslední

Vrcholky Krkonoš, Jeseníků a Beskyd pokryl v noci na středu sníh. Ranní teploty se ještě držely pod nulou, přes den se ale oteplilo a sněžení přešlo v déšť. Podle předpovědi meteorologů šlo pravděpodobně o poslední záchvěv zimy, v následujících dnech se bude oteplovat. Nejvyšší partie Jeseníků pokrylo od úterního odpoledne do středečního rána až deset centimetrů sněhu. Bílo je také na Lysé Hoře v Beskydech, kde v úterý a v noci na středu připadlo 13 centimetrů sněhu. "Sníh by měl ale v nejbližších dnech roztát, na víkend se má silně oteplit," řekl ČTK pracovník regionálního pracoviště ČHMÚ v Ostravě. Sněžení v tuto roční dobu není výjimečné. Lysá hora má zapsáno datum posledního sněžení ještě i v červnu. Asi pět centimetrů sněhu připadlo také v Krkonoších. Na hřebenech hor ve středu sněžilo, mrzlo, bylo mlhavo a foukal vítr. Horní úsek lanovky na Sněžku se kvůli silnému větru nerozjel. Na Sněžce bylo ve středu ráno minus 4,2 stupně Celsia, na Luční boudě minus tři. V okolí Luční boudy je nyní asi půl metru sněhu. Předpověď na následující dny podle meteorologů naznačuje, že úterní a středeční mrazy a sněžení byly posledním záchvěvem letošní zimy.

Rozloučení s Postráneckým provázela píseň, projevy a potlesk

Zesnulého herce Václava Postráneckého při posledním rozloučení v Národním divadle (ND) v Praze provázela píseň z jeho oblíbeného filmu Tootsie, osobní projevy spolupracovníků a potlesk při vynášení rakve z divadla špalírem smutečních hostů. S hercem, který zemřel 7. května ve věku 75 let, se přišli rozloučit kolegové i veřejnost. S proslovy vystoupili ředitel ND Jan Burian, šéf Činohry ND Daniel Špinar, dramaturg Milan Šotek a herci Taťjana Medvecká a František Němec. Smuteční obřad ve zcela zaplněném divadle zahájila audioukázka z představení Tři mušketýři. "Jeho herecká kariéra nebyla založena na štěstí nebo náhodě. Musel tvrdě pracovat. Začít ve skromných poměrech a postupně krok za krokem, roli za rolí, angažmá za angažmá se vypracovat mezi přední české herce. Jeho obliba byla daná prací a odvahou. Měl by podle mého v tomto smyslu zůstat vzorem i dalším generacím," uvedl v úvodním proslovu ředitel ND Jan Burian. Lidé už před začátkem pietní akce zaplnili foyer divadla, kde byla umístěna kondolenční kniha. Před začátkem obřadu se mnozí z nich poklonili u rakve umístěné na pódiu plném smutečních věnců a položili květinové dary. Během padesátiminutového obřadu stáli u rakve čestnou stráž Postráneckého kolegové z Činohry ND a dalších pražských i mimopražských divadel. Poslední sbohem svému kolegovi dali například Saša Rašilov, Vladimír Javorský, Jaromír Hanzlík, Jiřina Bohdalová, Miroslav Donutil nebo Hana Maciuchová.

Pražský rodák Postránecký se vyučil zámečníkem, v divadle i ve filmu hrál od dětství. Po angažmá v Uherském Hradišti, Brně a Městských divadlech pražských se stal členem činohry Národního divadla na začátku roku 1979. V roce 1995 dostal divadelní Cenu Thálii za roli Podkolatova v Gogolově Ženitbě. Výrazně se uplatnil i u filmu a v televizi. Zřejmě nejvíce si ho diváci pamatují jako jednoho z otců v komedii S tebou mě baví svět. Věnoval se také dabingu, za který už dřív získal Cenu Františka Filipovského a letos ji posmrtně obdrží také za celoživotní mistrovství v tomto oboru. V roce 1995 dostal divadelní Cenu Thálie.

Soupisku českých hokejisů na MS doplní obránce Zámorský a útočník Faksa

Soupisku české hokejové reprezentace na mistrovství světa na Slovensku doplní obránce Petr Zámorský z Hradce Králové a útočník Radek Faksa z Dallasu. Po jejich dopsání zůstane volné už jen jedno místo do pole. S týmem ve středu poprvé trénoval Milan Gulaš z Plzně a na ledě naopak chyběl další útočník David Tomášek z Jyväskylä. "Budou zapsáni Petr Zámorský a Radek Faksa. Milan Gulaš je s otazníkem, takže by nám mělo zbýt jedno místo. Chceme mít do čtvrtka nebo do pátku kompletní mužstvo. Jestli se rozhodneme tak, nebo tak, ještě uvidíme," řekl novinářům asistent trenéra českého týmu Robert Reichel. Český tým odehraje čtvrtý duel na turnaji ve čtvrtek od 20:15 proti Lotyšsku. Nyní má na soupisce tři gólmany, sedm obránců a dvanáct útočníků. Maximální počet je 25 hráčů, z toho 22 do pole.

Počasí na čtvrtek

Převážně zataženo, zpočátku na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Během dne od východu ubývání srážek a ve východní polovině území i oblačnosti. Nejvyšší teploty - v západní polovině 9 až 13 °C, ve východní 13 až 17 °C a na horách kolem 6 stupňů Celsia.