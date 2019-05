Premiér Babiš: Čísla o soběstačnosti ČR v zemědělství jsou katastrofální

Jako katastrofální označil český premiér Andrej Babiš (ANO) údaje o potravinové a zemědělské soběstačnosti České republiky. Řekl to na sněmu Agrární komory v Brně. Česko dováží vepřové i kuřecí maso, ale i vejce a další zemědělské produkty. Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek novinářům řekl, že soběstačnost země ve výrobě vepřového masa se pohybuje mezi 36 až 38 procenty, u drůbežího je to 55 procent, u vajíček 60 procent a u mléka kolem 85 procent.

"Dneska jsou čísla o soběstačnosti katastrofální. Každý stát se má dlouhodobě zasadit o to, aby uživil svoje obyvatele. Máme 30 let od revoluce. V 90. letech, kdy nebyla vize v zemědělství, politici řekli, že si vše dovezeme. Máme tady největší koncentrace řetězců a zásadní chyba byla umožnit cizincům kupovat půdu. To v Maďarsku nebo Polsku neexistuje," řekl Babiš. Vyzval také zemědělce, aby bojovali proti nepravdám týkajícím se podle něj pěstování řepky, které jako nadměrné kritizují hlavně ekologové.

Vláda se chystá projednávat protidrogovou strategii do roku 2027

Plán postupu Česka proti drogám a hazardu do roku 2027 se chystá v pondělí projednávat vláda. Zabývat se bude národní strategií prevence a snižování škod kvůli závislostem pro příští roky. Podle některých odborníků je dokument příliš obecný a v příštích letech bude jen udržovat nynější stav. Mezi konkrétnější kroky patří zvýšení dostupnosti léčebného konopí. Nyní si pacienti látku platí sami. Stát zváží i povolení užívání konopí pro rekreační účely.

Podle dokumentu v Česku denně kouří dva miliony lidí. Alkohol denně pije asi 600.000 Čechů a Češek, zhruba 100.000 z nich popíjí nadměrné dávky. Sedativa a hypnotika zneužívá asi 900.000 osob. Závislých na hraní je 80.000 až 120.000. Pervitin a opioidy si píchá asi 45.000 lidí. Autoři ve strategii uvádějí, že postoje k návykovým látkám se v Česku příliš nemění. Zhruba tři pětiny lidí schvalují zákaz kouření v restauracích. Přijatelnost kouření a pití alkoholu v poslední době mírně klesá.

Podle strategie by se měla stanovit minimální síť služeb na pomoc závislým. Dobudovat by se měla ambulantní péče. Dostupnější by měla být substituční léčba. Podpořit by se měly preventivní programy v ghettech, věznicích či v nočních klubech. Financování by se mělo změnit tak, aby se podpořila síť potřebných služeb. Na jejím vytvoření by se měly podílet samosprávy. Odborníci se víc chtějí zaměřit i na nadužívání internetu a nových technologií.

ČSSD chce rodičovskou 300.000 pro všechny, čerpat budou dle věku dítěte

ČSSD vládě 20. května navrhne, aby zvýšený rodičovský příspěvek dostaly všechny rodiny, které budou mít k 1. lednu 2020 na rodičovskou nárok. Budou ho čerpat podle věku dítěte, důležité také bude nastavení rodičovského příspěvku. Novinářům to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Příspěvek se podle ní zvýší o 80.000 na 300.000 korun. Větší šanci na maximální vyčerpání příspěvku budou mít podle Maláčové rodiny s mladším dítětem. Sociální demokracie původně požadovala zvýšení příspěvku pro všechny, kteří rodičovskou čerpají. Nový návrh Maláčová označila za ústupek.

Špičky ANO a ČSSD v březnu ohlásily dohodu na zvýšení příspěvku na 300.000 korun z 220.000 korun pro nově narozené děti. Po kritice však obě koaliční strany chtějí přidat i těm, kdo budou příspěvek dostávat v době, kdy opatření začne platit. Ke konkrétní podobě strany dosud nedospěly. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by měla ČSSD dodržovat koaliční dohodu, podle které by měla koalice o rodičovském příspěvku jednat při debatách o rozpočtu na příští rok.

Zaměstnanci státu si loni polepšili v průměru na 33.806 Kč

Celkové výdaje na platy zaměstnanců státu loni vzrostly meziročně o víc než 20 miliard na 187 miliard korun. Zaměstnanci na výplatní listině státu pobírali v průměru 33.806 korun hrubého. Průměrný plat v celé ekonomice podle předběžných údajů činil 31.885 korun hrubého. Uvádí to vláda v návrhu státního závěrečného účtu, který předložila Sněmovně. Zatímco v roce 2017 vzrostly platy státních zaměstnanců meziročně v průměru o 7,9 procenta, loni růst zrychlil na 10,4 procenta. Vyšší příjmy zaměstnanců v úřadech a státem zřízených příspěvkových organizacích vysvětluje vláda například tím, že v nich pracuje vyšší podíl lidí s vysokoškolským vzděláním, delší praxí nebo nižší fluktuací.

Zimní údržba na dálnicích stála 804 mil. Kč, nejvíce za pět let

Letošní zima byla pro silničáře nejnákladnější za posledních pět let. Celkové výdaje na zimní údržbu se vyšplhaly na 804 milionů korun, což je o zhruba 55 milionů korun více než loni. Silničáři spotřebovali i více soli a najezdili více kilometrů, ale byli v zimě kvůli údržbě i kritizováni. Nejtěžší situace v letošní zimě byla tradičně na Vysočině a na tamní části dálnice D1. Problémy v provozu tam vznikaly zejména v prosinci, kdy se kvůli hustému sněžení a zpoždění při rekonstrukci dálnice tvořily mnohakilometrové kolony. Dopravci kvůli tomu kritizovali ŘSD, podle silničářů naopak byly kolony částečně způsobeny nedisciplinovanými řidiči.

Během zimy bylo na české dálnice a silnice 1. třídy vysypáno přes 116.000 tun soli a použito 36.725 litrů solanky. V obou případech jde zhruba o 20 procent více spotřebovaného materiálu než při předchozí zimě. Silničáři zároveň najezdili o 13 procent delší vzdálenost při posypu a pluhování nesjízdných cest, celkově šlo o 1681 kilometrů.

Hamáček bude chtít vysvětlení, proč dostal odvolaný ředitel NG nabídku na finančního ředitele

Předseda ČSSD a místopředseda vlády Jan Hamáček bude chtít po ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD) vysvětlení, proč dostal odvolaný ředitel Národní galerie Praha (NGP) Jiří Fajt nabídku zastávat post finančního ředitele NGP. Hamáček to řekl v České televizi, která o nabídce informovala. Fajtovi ji podle ČT zaslal prozatímní ředitel galerie Ivan Morávek. V dopise, který prozatímní šéf NGP Fajtovi adresoval, dostal podle ČT nedávno odvolaný ředitel galerie nabídku na místo kurátora sbírky moderního a současného umění nebo místo finančního ředitele.

Fajta odvolal Staněk v polovině dubna po kontrole v NGP, odvolání zdůvodnil závažnými pochybeními v hospodaření. Hamáček v ČT řekl, že ho překvapilo, že "někdo nabídne člověku, který má takové problémy, post finančního ředitele". Označil to za manažerskou chybu. Morávek v reakci pro ČTK napsal, že nemohl učinit jinak. Je to formální zákonný postup, který ukládá zákoník práce, Fajt nabídku nepřijal, uvedl.

Zemřel předseda pražské židovské obce Jan Munk

Předseda Pražské židovské obce a někdejší dlouholetý ředitel Památníku Terezín Jan Munk zemřel po dlouhé nemoci. Bylo mu 72 let. ČTK to sdělila Munkova rodina. Jan Munk byl ředitelem Památníku Terezín od roku 1990, za 27 let se mu podařilo udělat z něj místo, které každoročně navštíví statisíce lidí. V čele Židovské obce v Praze stál od roku 2012. Jak uvedl náměstek ředitele Památníku Terezín Vojtěch Blodig, díky Munkově dlouholeté činnosti se podařilo zásadně přepracovat všechny expozice v Památníku Terezín a vytvořit nové. "Byly věnovány historii terezínského ghetta, která byla do té doby zamlčovaná nebo byla zcela na okraji zájmu," uvedl Blodig. Židovská obec v Praze oznámila, že pohřeb se bude konat v pondělí odpoledne na Novém židovském hřbitově v Praze.

Ve Švédsku se při extrémním lyžování zabil český horský vůdce

Při jízdě na lyžích se na severu Švédska zabil člen České asociace horských vůdců (ČAHV) a instruktor lyžování. Sdružení ČTK informovalo, že třiačtyřicetiletý Antonín Volk zemřel v pátek při aktivitě zvané heliskiing, při níž lyžař sjíždí horu, na kterou se nechal přepravit vrtulníkem. Volk se smrtelně zranil po pádu ze skalního prahu na hoře Kaarsavagge ve švédském Laponsku. Navzdory rychlému zásahu záchranných složek horský vůdce na místě podlehl svým vážným zraněním. Nikdo další zraněn nebyl. Otec dvou dětí pocházející z Trutnova byl instruktorem lyžování od roku 1998. ČAHV ho označila za vynikajícího lyžaře a jednoho z nejzkušenějších horských vůdců v České republice.

V Letech uctilo památku obětí romského holokaustu asi 200 lidí

Kolem 200 lidí přišlo v Letech na Písecku, kde za války stál koncentrační tábor, uctít památku obětí romského holokaustu. ČTK to řekl za pořadatele Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu. Cenu za lidství dostal in memoriam kanadský filantrop Alfred Bader. Na místo se sjeli lidé z Moravy i z Čech. Zazněla česká hymna i žalm romských vězňů nacistických koncentračních táborů. Nechyběly proslovy, položení kytic a předání Ceny za lidství Výboru pro odškodnění romského holocaustu. "Cenu jsme uložili Alfredu Baderovi in memoriam. Založil nadaci, která v různých státech podporuje projekty snažící se zlepšit soužití Romů s většinou," uvedl Růžička.

Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů - mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů odborníků tak nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.

Letošní festival Svět knihy Praha navštívilo přes 50.000 lidí

Jubilejní 25. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha, který skončil na výstavišti v Holešovicích, navštívilo přes 50.000 lidí. Je to rekord festivalu, který připravil 685 programů, 769 účinkujících a 17 výstav. ČTK o tom informoval ředitel Světa knihy Praha Radovan Auer. Letošním čestným hostem byla Latinská Amerika. Mezi nejvýznamnější osobnosti, které Svět knihy navštívily, patřil držitel Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas Llosa a filmař a komiksový scenárista Alejandro Jodorowsky. Čestným hostem Světa knihy Praha 2020 bude Polsko.

Hlavní letošní téma se věnovalo paměti a vzpomínkám. Akce nabídla nejen knihy, ale také myšlenky držitelů Nobelovy ceny za literaturu. Například spolu s Llosou se na diskusi Literatura jako hlas svobody v sobotním programu představila Herta Müllerová. Oba literáti kritizovali současné Turecko, které je za vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana podle Müllerové učebnicovým případem diktatury. Nedělní program mimo jiné nabídl připomínku slavného cestovatele Miroslava Zikmunda, který letos oslavil 100. narozeniny. Malíř Jiří Anderle pokřtil knihu Hradčanské povídky, v níž se v jeho vzpomínkách objevují Hradčany a Nový Svět v jiné podobě, než jak je vnímají davy turistů.

Uctěním Smetanovy památky byl otevřen 74. ročník Pražského jara

Pietní akt u hrobu Bedřicha Smetany na vyšehradském hřbitově otevřel 74. ročník Pražského jara. Pořadatelé v den Smetanova úmrtí v souladu s tradicí uctili památku nejen známého skladatele, jehož cyklus symfonických básní Má vlast každoročně přehlídku zahajuje. Setkání se v chladném počasí zúčastnila přibližně stovka milovníků hudby, studentů i turistů. Mou vlast letos na zahajovacím koncertu zahrají Bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hrůši. Pořadatelé festivalu uctili také památku Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Rafaela Kubelíka. Ředitel Pražského jara Roman Bělor v projevu uvedl, že pietní setkání vzniklo jako "poselství optimismu a úcty k české hudbě".

Český komiksový fenomén Čtyřlístek baví už třetí generaci dětí

Dětský časopis Čtyřlístek je český fenomén, který podobně jako o něco starší Mateřídoušku nebo Sluníčko čte už několikátá generace dětí. Komiks - původně "veselé obrázkové čtení" s příhodami psí slečny Fifinky, vynalézavého kocoura Myšpulína, bojácného zajíce Pindi a siláckého prasátka Bobíka, se poprvé objevil na stáncích 15. května 1969. A jeho popularita vydržela do dneška, současné narozeninové vydání nese číslo 665.

Za svůj vznik vděčí Čtyřlístek vděčí uvolněné atmosféře druhé poloviny 60. let, která umožnila tehdy čtyřiadvacetiletému grafikovi Jaroslavu Němečkovi vyjet na svatební cestu do Itálie. "V obchodě jsem tam uviděl komiksové časopisy. A hned jsem si řekl - copak to neumíme také? A bylo to," vzpomínal před lety Němeček. Po návratu do vlasti si prý s manželkou sedli k lahvi italského vína a za jedno odpoledne vymysleli čtveřici postaviček inspirovanou zvířecím světem. Od sedmého čísla našli ideální autorku Ljubu Štíplovou (1930 až 2009), která dávala dobrodružstvím osobitý švih až do své smrti. Dnes se v psaní střídají různí autoři, výtvarná podoba ale stále závisí na Němečkovi.

Na vrcholu slávy se tisklo 220.000 exemplářů a v trafikách se po každém novém vydání nedostatkového magazínu jen zaprášilo. Čtyřlístek tak přežil i nástup atraktivní konkurence po roce 1989. Dnes se sice počty výtisků pohybují kolem čtvrtiny toho, co se prodávalo v 80. letech, Čtyřlístek ale obsadil i další teritoria. Existují počítačové hry nebo aplikace pro chytré mobilní telefony, postavičky se dají nalézt na oblečení, školních potřebách i poštovních známkách.

Čeští hokejisté na MS porazili Nory 7:2

Čeští hokejisté uspěli i ve druhém utkání na mistrovství světa, když v Bratislavě porazili ve skupině B Norsko vysoko 7:2. Šest bodů po dvou zápasech mají také v "áčku" v Košicích Finové, kteří porazili domácí Slovensko 4:2. V něděli mají čeští hokejisté volný den. Kouč hokejové reprezentace Miloš Říha měl po vítězstvím nad Norskem radost z toho, jak jeho svěřenci zvládli zápas necelý den po náročném pátečním souboji se Švédy. K vysokému vítězství došli Češi poté, co pobavili diváky útočným hokejem, který byl plný hezkých akcí a nápadů. Říha je při dobrém vývoji skóre nechtěl brzdit v rozletu.

Velké pozdvižení vyvolal v hledišti Zimního stadionu Ondreje Nepely během zápasu českých hokejistů s Nory záběr do jedné z loží, kde kamera vypátrala Jaromíra Jágra. Legendární útočník se při návštěvě šampionátu nejprve v žertu nabízel do sestavy kouči Miloši Říhovi, pak předal cenu pro nejlepšího hráče zápasu Michaelu Frolíkovi a nakonec připojil další motivační vzkaz na zeď české kabiny.

Sport

Skifařka Miroslava Topinková obsadila třetí místo v úvodním závodě Světového poháru ve veslování v Plovdivu. Z vítězství se radovala Lisa Scheenaardová z Nizozemska, druhá skončila Číňanka Jan Ťiang. Pro osmatřicetiletou Topinkovou byl start v Bulharsku prvním závodem na skifu po návratu z mateřské dovolené. Olympijské vítězce z Londýna se v říjnu 2017 narodila dcera Adéla, k veslování se vrátila již loni, kdy ale usedla do párové čtyřky. Letos se nejlepší česká veslařka všech dob vrátila na skif, na kterém se na mistrovství světa pokusí kvalifikovat na olympijské hry v Tokiu 2020. Start v Plovdivu byl pro Topinkovou testem před kontinentálním šampionátem, který se na přelomu května a června uskuteční v Lucernu.

Stříbrný olympijský medailista z Londýna Vavřinec Hradilek se po dvouleté pauze vrací do reprezentačního družstva ve vodním slalomu. Místo si ve vyrovnané nominaci kajakářů vybojoval také vicemistr světa z roku 2017 Vít Přindiš. Oba tak doplnili Jiřího Prskavce, který měl nominaci jistou díky stříbru z loňského MS. Do týmu se naopak neprobojoval předloňský mistr světa Ondřej Tunka.

Bývalý tenista Radek Štěpánek bude podle serveru iSport.cz trénovat Bulhara Grigora Dimitrova. Ke koučování se vrací 13 měsíců po ukončení spolupráce se Srbem Novakem Djokovičem. Štěpánka doporučil Dimitrovovi Andre Agassi, jenž se s bývalým českým daviscupovým reprezentantem staral o Djokoviče. Sedmadvacetiletý Dimitrov byl ve světovém žebříčku nejlépe třetí. V této sezoně klesl vítěz Turnaje mistrů z roku 2017 i kvůli problémům se zraněným ramenem až do páté desítky. Před pár dny po třech letech ukončil spolupráci s Venezuelanem Danielem Vallverduem, bývalým trenérem Tomáše Berdycha.

Počasí

Převážně zataženo, na většině území občasný déšť. V Čechách v polohách nad 1000 m i srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, na jihovýchodě a východě až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 6 °C.