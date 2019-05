BIS cvičí 20 let v tajném projektu vojenské a policejní řidiče

Bezpečnostní informační služba (BIS) cvičí 20 let v tajném projektu Riders vojenské a policejní řidiče. Speciálním výcvikem za tu dobu prošlo téměř 9000 lidí. BIS informace o projektu zveřejnila na svém webu. "Dnes, když se ohlédneme těch 20 let zpátky, tak vidíme, že za každé zranění při výcviku, za každé rozbité auto jsme díky projektu Riders získali stovky zachráněných životů v zahraničních misích," poznamenal současný ředitel BIS Michal Koudelka.

Speciální výcvik řidičů začal podle kontrarozvědky již v první polovině 90. let, kdy do nových institucí nastupovali lidé sice s nadšením, ale bez zkušeností. Systematicky připravovat řidiče dostal za úkol bývalý automobilový závodník Jaroslav V., kterého vyškolila v roce 1993 ochranná služba prezidenta republiky. Projekt Riders ocenil například bývalý náčelník generálního štábu a předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. "Zažil jsem v Afghánistánu americké vojáky, kteří vyjeli na první patrolu a hned najeli na minu. Velmi si pak cenili možnosti přebírat zkušenosti od našich vojáků, kteří prošli projektem Riders, aby se pokud možno znovu do stejné situace nedostali," poznamenal Pavel.

ČR dostala z Ruska odpověď na žádost o snížení počtu diplomatů

Ministerstvo zahraničí již dostalo od Ruska odpověď na žádost o snížení počtu diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze. Serveru Seznam Zprávy to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), podrobnosti ale prozradit odmítl. O zmenšení ruského diplomatického sboru v Česku a omezení počtu diplomatických vozidel mluvil Petříček už loni. Podle dřívějších vyjádření bezpečnostních expertů je ruské velvyslanectví vzhledem k počtu obyvatel Česka personálně předimenzované.

Přibývá českých dětí v zahraničních školách, nejvíc jsou z Prahy

Přibývá dětí, které plní povinnou školní docházku v zahraničí nebo na zahraniční škole v Česku. Zatímco v aktuálním školním roce jich je 9274, před deseti lety byl jejich počet zhruba třiapůlkrát menší. Nejvíce dětí, které chodí na zahraniční základní školu, je z Prahy. Tvoří asi třetinu všech českých žáků v zahraničí. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství. Druhá nejpočetnější skupina je z Moravskoslezského kraje, odkud jich do ciziny odešlo 1006. Následují Ústecký a Středočeský kraj se zhruba 900 žáků.

Děti ve věku povinné školní docházky, které se například s rodiči odstěhují do ciziny, musí chodit do školy v zahraničí, případně se mohou vzdělávat individuálně. Jejich rodiče mají povinnost je ke vzdělávání přihlásit nejpozději do dvou týdnů po odstěhování z ČR. Nárůst počtu dětí v zahraničí zřejmě souvisí se stoupajícím počtem Čechů, kteří odchází za prací mimo republiku. Znalost českého jazyka si podle ministerstva školství řada dětí v zahraničí doplňuje v odpolední nebo sobotní výuce v českých školách, které zakládají hlavně krajané. I přes nárůst počtu Čechů, kteří žijí v cizině, patří podle globálního průzkumu společnosti Randstad z roku 2017 jejich ochota odstěhovat se za prací do zahraničí mezi nejnižší na světě.

Jeden z pěti pacientů mrtvici nepřežije, případů ale ubývá

Jeden z pěti pacientů s mozkovou mrtvicí nepřežije, v roce 2003 to byl jeden ze tří. Případů ubývá přibližně o 1000 za rok, předloni jich bylo 29.890. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Cévní mozková příhoda je v Česku třetí nejčastější příčinou úmrtí, potká každého šestého Čecha. Další pacienti se potýkají s různě závažným postižením, které má vliv na kvalitu jejich života. Ve středu se bude připomínat Světový den proti mozkové mrtvici. Právě věk je nejvýznamnějším rizikovým faktorem. Se zlepšující se péči o pacienty jich méně mozkové příhodě podléhá a více lidem se podaří zcela uzdravit.

Nejzásadnější pro další prognózu je doba, za jak dlouho po propuknutí cévní mozkové příhody dostane pacient správnou léčbu. Cílem podle odborníků je, aby byla léčba v nemocnici zahájena 20 minut od příjezdu sanitky. Pokud se pacient dostane na sál do 1,5 hodiny od mrtvice, podaří se lékařům díky podání léků rozpouštějících krevní sraženinu zachránit každého druhého. Za tři hodiny je to jeden ze sedmi a po 4,5 hodinách jeden ze 14. Stejně jako léčbu je třeba včas zahájit i rehabilitaci. Podle míry postižení může trvat několik týdnů až měsíců.

Na Žďársku havaroval autobus s 30 lidmi, tři jsou zranění

U obce Sklené nad Oslavou na Žďársku dopoledne havaroval autobus se 30 lidmi, převážně dětmi. Podle prvních informací jsou tři lidé lehce zranění, sdělila ČTK mluvčí krajské policie Stanislava Miláčková. Na místě jsou záchranáři. Jak ukázala policejní dechová zkouška, řidič autobusu nepil alkohol.

Pražský hrad dnes otevře veřejnosti nepřístupné salonky

Pražský hrad dnes u příležitosti začátku letní sezony otevře běžně nepřístupné prostory. Lidé si budou moct prohlédnout salonky, ve kterých prezident jmenuje vládu či přijímá cizí státníky. Podívat se také budou možné na dary, které prezident dává svým hostům, nebo na ukázku stolování při státních večeřích. Zdarma budou otevřeny i objekty, do kterých jinak návštěvníci potřebují vstupenky. V Královské zahradě se budou po celý den konat opakovaná vystoupení středověkých sokolníků s dravými ptáky a psy. Sokolnická družina připomene českého krále Václava IV., kterému bude ve druhé polovině sezóny 2019 na Pražském hradě věnována samostatná výstava. Možné bude také prvně po rekonstrukci navštívit Dům sokolníka.

Kancelář prezidenta republiky letos slaví 100 let od svého založení, vystaví proto například pečetidlo z doby první republiky, nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva nebo historické listiny.

V ČR chybí české animované seriály pro předškolní děti

Česká animovaná tvorba stagnuje kvůli malé podpoře, a české děti tak sledují spíše zahraniční tvorbu a formuje je kultura cizích zemí. V ČR chybí české animované seriály, Česká televize na ně má málo peněz. Předškolní děti přitom podle psychologů získávají 60 až 70 procent všech informací o světě z videa. Při dnešní debatě o krizi české animované tvorby to na filmovém festivalu Anifilm v Třeboni řekli zástupci Asociace animovaného filmu (ASAF) a další diskutéři.

Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm nabízí do 12. května přes 500 snímků. Loni přehlídka přilákala přes 30.000 diváků. Michal Podhradský z ASAF, zatímco Irsko dává na dětské pořady 18 procent z rozpočtu státní televize, ČT jedno procento. "To je strašně málo," řekl Podhradský. Petr Nezval z ČT v diskusi řekl, že v roce 2016 dala ČT na animované seriály 12 milionů Kč, letos to bude 19 milionů a roste počet koprodukcí.

Host Světa knihy Vargas Llosa: Pád Madurova režimu ve Venezuele je nezvratný

Pád jednoho z posledních autoritářských režimů v Latinské Americe, jímž je vláda venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, je nezvratný proces. Řekl to v rozhovoru s ČTK peruánský spisovatel a novinář Mario Vargas Llosa, který velkou část své literární dráhy zasvětil boji za demokracii a který je v těchto dnech v Praze hostem mezinárodního veletrhu Svět knihy. "Diktatura zničila zemi, která je potenciálně velmi bohatá, která může mít nejvyšší životní úroveň v Latinské Americe, ale nemá, protože upadla do rukou bandy extremistů," uvedl spisovatel, který ve svých dílech často propojuje historii s fikcí.

Mezinárodní tlak na Madura je ale podle Vargase Llosy pro změnu režimu velmi důležitý. V tom se peruánský spisovatel naprosto rozchází například s historikem a vedoucím Střediska ibero-amerických studií Univerzity Karlovy Josefem Opatrným, který se veletrhu Svět knihy také účastní. "To, že mezinárodní tlak donutí Madura odstoupit, je jen iluze," řekl Opatrný ČTK s obavou, že autoritářský režim ve Venezuele může trvat ještě léta. Historik připustil, že ještě před dvěma měsíci to vypadalo, že by Maduro mohl úřad opustit. "On se ale rozhodl vyčkat," dodal Opatrný s tím, že protivládních protestů už se neúčastní tolik lidí jako začátkem roku.

Vondruška na Světu knihy představil novou knihu Křišťálový klíč

Historik, publicista a spisovatel Vlastimil Vondruška na festivalu Svět knihy úvodního svazek šestidílné kroniky Křišťálový klíč - Falknovská huť, který zavede čtenáře do doby třicetileté války. Sága bude vyprávět o osudech sklářského rodu Heřmanů na pozadí života v severních Čechách, které prošly na konci feudalismu nebývalým hospodářským vzestupem a později stejně rychlým úpadkem. Poslední díl bude uzavírat revoluční rok 1848, kdy bylo zrušeno poddanství jako poslední bašta feudalismu.

Čeští hokejisté vstup do MS zvládli na výbornou, porazili Švédy

Čeští hokejisté porazili v úvodním vystoupení na mistrovství světa v Bratislavě obhájce titulu Švédy 5:2. Češi v utkání skupiny B rychle vedli, po obratu ve druhé třetině prohrávali 1:2, ale sami kontrovali a porazili Seveřany podruhé během necelého týdne. Útočník Jakub Vrána vstřelil dva góly. Dalším soupeřem svěřenců Miloše Říhy, jenž prožil premiéru na MS v pozici hlavního kouče, bude dnes ve 20:15 Norsko, které podlehlo Rusku 2:5.

Počasí

Oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, na severu a západě Čech kolem 14 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C.