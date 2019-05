Budeme jednotní v dobrém i zlém, shodli se lídři zemí EU v Sibiu

Prezidenti a premiéři 27 zemí Evropské unie v rumunském městě Sibiu potvrdili text společné deklarace, v níž krátce před evropskými volbami slibují, že členské státy bloku zůstanou do budoucna dál jednotné v dobrém i zlém. Text deklarace, který na twitteru zveřejnil předseda Evropské rady Donald Tusk, kromě jiného také uvádí, že lídři zemí EU se vždy budou snažit nalézat společná řešení problémů a zajistí občanům unijních zemí ochranu. Stručná deklarace, která v deseti poměrně obecných bodech shrnuje hlavní cíle lídrů zemí EU pro příští roky, je prvním výstupem neformálního summitu v Rumunsku. Slova o jednotě v textu ale neznamenají, že rozpory mezi členskými státy zmizely, právě před summitem se například ukazují výrazné rozdíly v názorech na míru "ambicí" při řešení klimatických změn, dlouhodobě se unijní země neshodují třeba na způsobu řešení migrační problematiky.

Českou republiku zastupuje premiér Andrej Babiš. Před summitem novinářům řekl, že Česko udělá maximum k ochraně klimatu, nemůže se to ale stát způsobem, který zničí její průmysl. Podle Babiše si chce Česká republika dál zachovat právo rozhodovat sama o svém energetickém mixu, tedy o tom, z jakých zdrojů svou energii vyrábí.

Zeman vystoupil na ruské ambasádě při oslavách Dne vítězství

Prezident Miloš Zeman se zúčastnil oslav konce druhé světové války na ruském velvyslanectví. V projevu předneseném v ruštině stejně jako loni přirovnal nacismus k islamistickému terorismu a vyzval k boji proti teroristům, dokud si jejich činy nevyžádají stejně obětí jako činy nacistů. Den vítězství se v Rusku slaví 9. května, tedy o den později než na Západě. Zeman v úvodu projevu připomněl význam Rudé armády pro osvobození Evropy od nacismu. Varoval zároveň před opakováním historie a hrůz, které rozpoutalo nacistické Německo. Tentokrát ale podle něj nemá hrozba podobu nacistické ideologie, ale náboženského, konkrétně islámského fundamentalismu. Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij ve svém projevu zmínil, že letos si svět připomíná 80 let od začátku druhé světové války, a připomněl, že se její předehrou stalo rozbití Československa mnichovskou dohodou v roce 1938. Zmejevskij také kritizoval, že podle něj v řadě evropských zemí včetně Česka dochází k pokusům o zkreslení dějin a zamlčuje se role Sovětského svazu při osvobození velké části Evropy.

Kromě Zemana se recepce zúčastnil stejně jako v minulých letech i bývalý prezident Václav Klaus. Z českých politiků dorazili také předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura nebo bývalý premiér Petr Nečas.

Letecká základna u Náměště n. O. hostí cvičení Dark Blade

Začíná mezinárodní cvičení Dark Blade 2019. V České republice se koná poprvé. Hostí ho 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec u Náměště nad Oslavou. Kromě českých vojáků se ho zúčastní i vojáci z dalších pěti evropských zemí. Budou trénovat i ostré střelby, vysazování parašutistů a potápěčů, přepravu lidí i psů nebo třeba noční lety. Cvičení konané pod záštitou Evropské obranné agentury (EDA) je naplánované do 3. června, řekla mluvčí cvičení Zuzana Špačková.

Hlavní části cvičení se budou konat ve vojenských újezdech Libavá a Boletice, cvičit se bude i v okolí Náměště, na Březině nebo u bechyňské posádky a na prostějovském letišti. Cvičení se zúčastní asi 800 českých a 300 zahraničních vojáků z Belgie, Německa, Polska, Maďarska a Slovinska.

Požár lesa na Tanvaldském Špičáku se podařilo uhasit

Požár lesa na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách se podařilo hasičům uhasit. Škoda je podle odhadu asi půl mil. Kč, příčina se šetří. Na Špičáku začalo hořet ve středu odpoledne. Hořelo na prudkém svahu a oheň zasáhl les na ploše zhruba 12 hektarů. Oheň zasáhl mladý lesní porost v příkrém svahu. "Stromky mají na výšku šest až osm metrů," uvedla mluvčí hasičů. Hasiči museli ve středu kvůli zakouření zasahovat v dýchací technice a vodu dopravovali k místu požáru kyvadlově. Do likvidace požáru se ve středu zapojil i vrtulník, která vodu do bambivaku nabíral z vodní nádrže Souš.

Ministr Staněk slíbil rychlé vypsání výběrových řízení

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) na jednání sněmovního podvýboru pro kulturu nově vytkl Národní galerii Praha (NGP) například externí právní smlouvy za zhruba 6,3 milionu korun. Podvýbor přijal usnesení, kterým vyjadřuje pochybnost o adekvátnosti a důvodnosti postupu ministra a žádá Staňka o transparentní obsazení pozic ředitelů. Po jednání se setkal na ministerstvu kultury se zástupci petice, jež vyjadřuje nesouhlas s odvoláním ředitelů NGP Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa a kterou podepsalo necelých 500 lidí. Staněk jim přislíbil, že do konce května zřídí odbornou radu a do konce června bude vypsáno výběrové řízení na nové ředitele. V druhé polovině letošního roku by podle něj mohly instituce mít nové vedení. Autoři druhé petice, jíž podepsalo na 6000 lidí, chtějí okamžité odvolání Staňka.

Odvolaný ředitel Národní galerie Praha (NGP) Jiří Fajt je odborník s velkým mezinárodním renomé, pokud ale panují pochybnosti o hospodaření NGP, je třeba je prošetřit. Na tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny to řekl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Stejně jako šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek kritizoval výběr Fajtova dočasného nástupce Ivana Morávka. Ten byl v minulosti generálním ředitelem firmy Penam Slovakia z holdingu Agrofert, který v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda ODS Petr Fiala považuje situaci za velmi vážnou i proto, že se proti ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD) postavila velká část kulturní veřejnosti.

Světoznámý ilustrátor Petr Sís tvoří knihy o dobrodruzích

Je jedním z nejúspěšnějších současných českých ilustrátorů. Výtvarník a autor knih pro děti Petr Sís také tvoří animované filmy, mozaiky a tapisérie. Většinu života prožil v New Yorku, předtím do 33 let žil v Praze, kde byl známý i jako diskžokej. Po Jiřím Trnkovi a Květě Pacovské obdržel jako třetí Čech Cenu H. Ch. Andersena, která bývá také nazývána Nobelovkou pro ilustrátory. V sobotu oslaví sedmdesátiny."Odjakživa nesmírně rád maluji obrazy létání, svobody a ptáků," prozradil tisku Sís, syn režiséra Vladimíra Síse. Celkem vytvořil 26 knih pro děti a mládež (Tibet - tajemství červené krabičky, Strom života, Pilot a Malý Princ, Zeď, Tři zlaté klíče a další), a k asi 60 jiným vytvořil ilustrace. Do ČR se Petr Sís vrací. Letos bude hostem letního festivalu Colours of Ostrava.

Jako hudební publicista pořídil Sís řadu rozhovorů s hvězdami tehdejší angloamerické hudební scény a v roce 1969 uváděl pražský koncert skupiny Beach Boys. Jeho ilustrace se pravidelně objevovaly v časopisech, maloval obaly na hudební desky a filmové plakáty. Později v USA vytvořil znělku pro olympijské hry, a také klip pro písničkáře Boba Dylana, předtím pracoval i ve Švýcarsku a v Anglii. Americké občanství získal paradoxně až v květnu 1989. Nyní má Sís rozpracovanou knihu o zachránci židovských dětí siru Nicholasi Wintonovi. Jeho příběh Sís proplétá se životem dívky Věry, jež patřila mezi 669 zachráněných dětí.

Začal festival Svět knihy, hlavním hostem je Latinská Amerika

Na pražském holešovickém výstavišti začal 25. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Areálem Průmyslového paláce od dopoledne prošly tisíce lidí. Loni festival podle pořadatelů zaznamenal 20.000 návštěvníků. Letošním hlavním hostem je Latinská Amerika. Mezi nejvýznamnější osobnosti, které Svět knihy navštíví, proto patří držitel Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas Llosa a známý filmař a komiksový scenárista Alejandro Jodorowsky pocházející z Chile. Svět knihy připravil 685 programů, 769 účinkujících a 17 výstav. Celkem se na veletrhu a festivalu prezentují hosté z 38 zemí a regionů.

Čeští vědci mají 3D model zatopené jeskyně

Tým geofyzika Jiřího Šindeláře vytvořil 3D sken zatopeného patra jeskyně, vědci tvrdí, že jako první v Evropě. Jde o Chýnovskou jeskyni na Táborsku. Geofyzici a speleopotapěči zmapovali patro zatopené jeskyně, 220 metrů členitých chodeb s převýšením 46 metrů. Model je tak přesný, že další odborníci se mohou díky němu zajímat o minerální či horninové složení podzemí i vznik jeskyně, řekl novinářům Šindelář. Chýnovská jeskyně objevená v roce 1863 má zatopené patro, objevené v 80. letech 20. století. Vědci nevěděli, zda původní mapy nejsou zkreslené. Přesnost digitálního modelu je v desítkách centimetrů, v části nejvzdálenější od místa ponoru je rozdíl proti původní mapě 50 metrů.

Na světě je dnes podle Šindeláře mnoho desítek kilometrů objevených jeskyní, které nejsou zmapované. "Tohle je průlomová záležitost. Není to tak, že bychom byli první na světě, kdo se problematikou zabývá: v posledních dvou letech je velký rozmach fotogrammetrických metod. Ale v České republice a Evropě je to první zatopená jeskyně, která je tímto způsobem zdokumentovaná. Vznikla digitální kopie jeskyně," řekl Šindelář. Chýnovská jeskyně je zdrojem pitné vody. Objevil ji v roce 1863 Vojtěch Rytíř, když mu spadlo kladivo do rozsedliny ve skále.

Počasí

Zataženo, ve východní polovině území déšť. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, na východě a severovýchodě kolem 12 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C.