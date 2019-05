Politici a další lidé si na Vítkově připomněli výročí konce války

Prezident Miloš Zeman a další vrcholní politici položili věnce u Národního památníku v Praze na Vítkově. Připomněli tak 74. výročí konce druhé světové války v Evropě. Pietního aktu se zúčastnili také pamětníci a váleční veteráni. Podobné akty se konají na několika místech nejen v Praze, ale i v dalších českých městech. Den, kdy nacistické Německo podepsalo v roce 1945 kapitulaci, slaví Česko společně s většinou evropských států jako státní svátek. Věnce spolu se Zemanem k památníku položili předsedové Senátu Jaroslav Kubera a Sněmovny Radek Vondráček, premiér Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar a pražský primátor Zdeněk Hřib. Pietnímu aktu předcházel průlet dvojice stíhaček Gripen a státní hymna, po něm následovala minuta ticha za všechny, kteří položili životy za svobodu a samostatnost republiky.

Na místo někdejšího popraviště v areálu Kounicových kolejí v Brně asi stovka lidí položila květiny. Přišli také nadšenci v historických uniformách Rudé armády i v dobových civilních kostýmech. Zazněla báseň Jiřího Wolkera, česká hymna a čestná salva. Věznicí za nacistické okupace prošlo několik desítek tisíc českých vlastenců, odbojářů a vysokoškolských učitelů. Většinu jich nacisté deportovali do koncentračních táborů, některé ale mučili a popravovali na místě zastřelením i oběšením.

Druhé světové války se zúčastnila většina států světa. S více než 60 miliony obětí se stala dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Češi bojovali proti nacistům ve válce na západní i východní frontě a také v domácím odboji.

Zeman povýšil letce Bočka do nejvyšší armádní hodnosti

Zeman do generálských hodností jmenoval 15 mužů. Nejvyšší hodnost armádního generála ve výslužbě získal Emil Boček, poslední žijící československý stíhací pilot z druhé světové války. Zeman o možnost jeho povýšení sám požádal. Zeman k povýšení Bočka uvedl, že se na tom dohodl při oslavě letcových 96. narozenin s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou a ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO). "Pokud se nemýlím, tak jsou dnes dva armádní generálové - generál Opata a generál Boček," uvedl prezident. Pilot-stíhač sloužil za války ve Velké Británii u československé 310. stíhací perutě. Na svém kontě má 26 operačních letů. Zemanův předchůdce Václav Klaus vyznamenal Bočka před devíti lety Řádem Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Zeman podle očekávání opět nejmenoval generálem ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku. Vláda ho navrhla do vyšší hodnosti jmenovat už třikrát. Premiér Andrej Babiš (ANO) loni v říjnu uvedl, že mu Zeman slíbil Koudelkovo povýšení. Prezident ani Babiš při jmenování generálů prezidentovo rozhodnutí nijak veřejně nekomentovali. Plukovník Koudelka měl podle představ vlády získat hodnost brigádního generála. Kabinet to zdůvodnil vysokými profesními a osobními kvalitami Koudelky a velmi dobrými výsledky, kterých civilní kontrarozvědka dosahuje. Při březnové Babišově cestě do USA převzal Koudelka v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) ocenění za zahraniční spolupráci. Zeman naopak Koudelku, kterého odmítl povýšit už před rokem a také loni v říjnu. kritizoval stejně jako BIS.

Prezident Miloš Zeman udělí in memoriam medaili Za hrdinství vojenskému kynologovi Tomáši Procházkovi, který loni v říjnu zahynul na misi v Afghánistánu. Oznámil to na Hradě v rámci jmenování či povyšován do generálských hodností. Vyznamenání se rozhodl Procházkovi udělit jako "důkaz úcty k boji našich vojáků z teroristy z Tálibánu". Zeman také uvedl, že je znepokojen tím, jak je česká vojenská mise v Afghánistánu ohrožena vyjednávání s Tálibánem. "Jistá naivita těchto vyjednavačů, víra v čestné tálibánské, mně trochu připomíná vyjednávání s Hitlerem ve 30. letech minulého století. S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje," zopakoval Zeman svou tezi.

Babiš: Nejdůležitější je vliv na rozdělování peněz z EU

Bezpečnost, otázky spojené s migrací nebo vztah mezi Evropskou radou a Evropskou komisí patří podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mezi strategické priority EU v nadcházejícím pětiletém období. Za nejdůležitější ale označil posílení vlivu členských zemí na použití dotací z EU. Uvedl to po ranním setkání s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem. V prohlášení proneseném česky se Tusk o prioritách nezmínil, zdůraznil ale myšlenky českých vizionářů včetně Václava Havla o tom, jaká by Evropa měla být.

Tusk už dříve zveřejnil materiál stručně popisující jeho představu strategické agendy EU pro roky 2019 až 2024. Vedle slibů ochrany vnějších hranic či reformy unijní azylové politiky hovoří třeba o rychlejším přechodu k "zelené" energii či posilování měnové unie. Členské státy se liší například v pohledu na cíle v otázce ochrany klimatu či na možnosti budoucího rozšiřování EU.

Po těžké nemoci zemřel ve věku 75 let Václav Postránecký

Ve věku 75 let zemřel v úterý večer po těžké nemoci herec Václav Postránecký. ČTK to řekl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Postránecký byl dlouholetým členem činoherního souboru první české scény, věnoval se dabingu a známý je z mnoha filmových a televizních rolí. Diváci ho znají z filmových pohádek či oblíbených televizních seriálů, například Byl jednou jeden dům, Cirkus Humberto nebo Četnické humoresky. "Václav Postránecký byl po celou svou kariéru mimořádný herec se silným komediálním i dramatickým talentem. Byl také aktivním občanem, který se nebál prosazovat své postoje a vykonal mnoho dobrého pro divadelní a hereckou obec. Byl oblíbený a mnozí z nás si vážili jeho přátelství," uvedl ředitel Národního divadla Jan Burian. Vyjádřil upřímnou soustrast rodině i českému divadlu. Poslední rozloučení s Václavem Postráneckým bude 15. května v historické budově Národního divadla.

Prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepku zpráva o Postráneckého úmrtí podle jeho slov silně zasáhla. "Odešel jeden z největších komediálních herců, jeho smysl pro zkratku a humor byl naprosto jedinečný, vycházel z něj, nebyla to laciná stylizace," řekl. Postránecký byl jedním z Kepkových předchůdců v čele asociace. "Mě se to lidsky velmi dotklo, jsem z toho nešťastná," řekla Eliška Balzerová, se kterou Postránecký natáčel divácky nejoblíbenější komedii 20. století S tebou mě baví svět. Podle kolegy z Národního divadla Miroslava Donutila byl Postránecký ve své práci perfekcionista, precizní, ctižádostivý a skvělý herec.

Pražský rodák Postránecký se vyučil zámečníkem, v divadle hrál od dětství a byl členem Dismanova rozhlasového dětského souboru. Členem činohry Národního divadla se stal na začátku roku 1979. V posledních dvou desítkách let se objevil třeba ve Stroupežnického Našich furiantech, Čapkově Věci Makropulos, v Moliérově Pánovi z Prasečkova, v Čechovových Třech sestrách či v odvážných inscenacích Roberta Wilsona. Výrazně se uplatnil i u filmu a v televizi. Známá je jeho role jednoho z otců v komedii S tebou mě baví svět, hrál milovníka života a krásných žen Karla Zajíčka ve filmu Konto separato, dědečka ve snímku Jak se krotí krokodýli či vinaře v komediích Bobule a 2Bobule. Z televizních seriálů z poslední doby se objevil v sérii Krejzovi, Vinaři nebo Doktoři z Počátků.

Incidentů na železnici je i v dubnu víc, budou je řešit odborníci

Železničáři v dubnu opět zaznamenali nárůst počtu nehod a incidentů na železnici, stalo se jich 110, o 21 více než loni v dubnu. Během letošních prvních čtyř měsíců se stalo na železnici 449 mimořádných událostí, což je meziročně o 26 procent více. Vyplývá to ze statistik Drážní inspekce. Nehody bude řešit nová pracovní skupina složená z odborníků státních institucí, dopravců a akademiků. Příčiny takového nárůstu počtu incidentů zatím experti nedokážou přesně vysvětlit.

V Plzni se otevřelo první centrum duševního zdraví v kraji

V Plzni se otevřelo centrum duševního zdraví, první v Plzeňském kraji. Nabízí služby lidem s vážným duševním onemocněním, kteří potřebují pravidelnou psychiatrickou a sociální podporu v každodenním životě. Klienty centra jsou lidé, kteří jsou zatím často dlouhodobě v psychiatrických zařízeních. "Ne proto, že by jejich zdravotní stav byl nezvládnutelný, ale proto, že nemají kam jinam jít," uvedl Martin Fojtíček z plzeňského centra. Díky činnosti terénních týmů zdravotníků a sociálních pracovníků budou moci zvládat svoje onemocnění v domácím prostředí. Podobná centra začala v ČR vznikat díky dotacím EU loni, řekl ČTK Martin Fojtíček z plzeňského centra.

O transformaci psychiatrické péče se v Česku diskutuje 30 let, podařilo se ji nastartovat a začít otevírat centra duševního zdraví až díky dotacím EU, připomněl garant reformy psychiatrické péče v kraji, přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Jan Vevera. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se v ČR loni otevřelo prvních pět center, letos je jich v plánu dalších 13. "Neznamená to, že chceme nemocnice rušit, ale chceme pacientům, u kterých je to možné, umožnit žít v normální společnosti, nikoliv za zdmi," řekl ministr.

V Hranicích havaroval kluzák, pilot nepřežil

V Hranicích na Přerovsku havaroval bezmotorový kluzák. Pilot na místě svým zraněním podlehl, řekl ČTK policejní mluvčí Libor Hejtman. Kluzák havaroval přímo na kruhový objezd na kraji města. U letiště v Kotvrdovicích na Blanensku havaroval také vírník, tedy malé letadlo s vrtulí a rotorem. Dva lidé se zranili. Havárie se stala při vzletu, řekla ČTK mluvčí policie Lenka Drahokoupilová. Na vině mohl být prudký poryv větru.

Při požáru chatky na Lounsku zemřela žena a dítě

Žena a nezletilé dítě zemřely při požáru v Postoloprtech na Lounsku. Jejich ohořelá těla našli hasiči v zahradní chatce, kterou zachvátil požár. Příčina jejich smrti i vzniku požáru se vyšetřuje. Vyplývá to z informací od policie a hasičů. Televize Nova uvedla, že podle sousedů měli žena a její šestiletý syn v chatce žít ještě s jedním mužem.

Pražské metro slaví 45 let od začátku provozu

Pražské metro slaví 45 let od zahájení provozu. Na trase C budou při té příležitosti jezdit historické soupravy metra sovětské výroby, z nichž první bude stejně jako 9. května 1974 vypravena ze stanice Kačerov. Na cestující po celý den čeká na trase C doprovodný program. Historické vlaky budou jezdit v nejdelším úseku, na kterém byly v minulosti na trase C provozovány, tedy mezi stanicemi Háje (tehdejší Kosmonautů) a Nádraží Holešovice (dříve Fučíkova). Lidé, kteří se vlaky svezou, uslyší i dobová hlášení a chybět nebudou strojvedoucí v tehdejších uniformách.

První návrhy na vytvoření podzemní dráhy v Praze se datují do roku 1898, kdy Ladislav Rott předložil Elektrickým podnikům královského hlavního města Prahy návrh na stavbu. Elektrické podniky ale tehdy návrh zamítly. Podzemní dráha měla být v Praze původně budována jako podpovrchová tramvaj. V srpnu roku 1968 pak vláda rozhodla, že místo podpovrchové tramvaje se bude stavět metro. První tunel metra se začal razit v roce 1969, po prvním úseku mezi stanicemi Kačerov a Sokolovská (dnes Florenc) začalo metro jezdit 9. května 1974.

Premiér Babiš otevřel výstavu protokolárních darů ze svých cest

Premiér Andrej Babiš (ANO) v Lichtenštejnském paláci v Praze otevřel výstavu protokolárních darů, které dostal na zahraničních cestách. Úřad vlády palác zpřístupnil veřejnosti. O prohlídku byl velký zájem, stovky lidí stály od rána frontu před branou paláce, kam zájemce pouštěli po skupinkách. Stálou výstavu bude moci v budoucnu veřejnost navštívit vždy při dnech otevřených dveří. "Nápad se sbírkou darů jsme odkoukali od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Některé z těch věcí vidím poprvé. Chtěli bychom založit tradici a následovníci, kteří přijdou po mně, by v tom mohli pokračovat," řekl novinářům Babiš. Expozice připravená úřadem vlády nabízí oficiální dary z téměř 30 zemí Evropy, Asie a Afriky, které předseda vlády navštívil za rok a půl ve funkci.

Mezi exponáty z Babišových cest je například slavnostní pokrývka hlavy z Indie, čínská ručně malovaná váza, porcelánová váza z Maroka, skládací textilní misky ze Singapuru nebo kožený fotbalový míč s podpisem slavného Ference Puskáse, dar od maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjárta. Výstavu doplňují fotografie, informační panely a filmová smyčka ze zahraničních návštěv.

S výzkumem jeskyní v Moravském krasu pomůže jejich 3D sken

S výzkumem systému Amatérské jeskyně v Moravském krasu pomůže počítačový 3D model. Naskenované jsou zatím zhruba tři kilometry jeskyně, letos by mělo přibýt dalších minimálně několik set metrů. ČTK to řekl Stanislav Lejska z Českého hydrometeorologického ústavu, který model spoluvytváří. Amatérská jeskyně je nejdelším jeskynním systémem v ČR. Ústav na projektu pracuje s Ústavem geoniky Akademie věd ČR od roku 2013. "Záleží na tom, jak je ta chodba členitá. Někdy za den stihneme udělat třeba 50 metrů, jindy i několik set metrů," uvedl Lejska. Letos by podle něj mohlo přibýt dalších několik set metrů, snad i kilometr. Celý jeskynní systém ale měří asi 40 kilometrů. "Práce je to na roky, hotovi nebudeme asi dřív než za deset let. Ale vývoj technologií jde velmi rychle dopředu, těžko se to dá odhadnout. Třeba za pár let budeme schopni rychle naskenovat i několik kilometrů," uvedl Lejska. Trojrozměrné modelování by podle něj nemělo přinést výsledky jen v hydrologii, ale například i geologii, tektonice či při výzkumu geneze jeskynních prostor.

V krasu je více než 1100 jeskyní, trvale zpřístupněno je jen pět z nich. Nejslavnější jsou Punkevní jeskyně spojené s propastí Macocha, které si ročně prohlédne 200.000 turistů z celého světa. Atrakcí Punkevních jeskyní je plavba po podzemní řece.

Zdenka Deitchová dostala na Anifilmu cenu za celoživotní dílo

V Třeboni začal Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Promítne přes 500 snímků, z toho 128 soutěžních, potrvá do 12. května. Cenu za celoživotní přínos animaci převzala Zdenka Deitchová, která vedla studio Bratři v triku a podílela se na více než 1000 snímcích. Hlavní téma festivalu je animovaný dokument, Anifilm jich uvede kolem sedmdesáti. ČTK to řekl ředitel festivalu Tomáš Rychecký.

Deitchová, která 18. května oslaví 91. narozeniny, začínala v roce 1945, kdy nastoupila do studia kresleného filmu Bratři v triku. Vedle českých animovaných filmů se podílela i na seriálech Tom a Jerry nebo Pepek námořník. Spolupracovala s Jiřím Trnkou, Adolfem Bornem, Jiřím Brdečkou, Zdeňkem Milerem či Zdeňkem Smetanou. "Jsem ráda, že mladí a talentovaní lidé pokračují v profesi, které jsem se věnovala celý život. Mám krásné vzpomínky. Jsem překvapená z ocenění, které jste mi dali, ale zase ne tak moc, protože jsem strávila celý život prací u filmu. Jsem ráda, že jsem se toho dožila," uvedla Deitchová.

Počasí - středa

Skoro jasno až polojasno. Večer od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C, na Šumavě až 14 °C.

Česko má za sebou další mrazivou noc, ve které padaly teplotní rekordy. Dosud nejnižší teploty pro 8. květen meteorologové naměřili na 26 ze zhruba 150 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejchladněji bylo na stanici Kvilda-Perla, minus osm stupňů Celsia.