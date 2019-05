EK snížila odhad letošního růstu české ekonomiky na 2,6 procenta

Tempo růstu české ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,6 procenta z loňských 2,9 procenta. Ve svém jarním hospodářském výhledu to předpověděla Evropská komise (EK). V únorové prognóze ještě předpokládala, že hospodářský růst si udrží loňské tempo. Odhad růstu české ekonomiky na příští rok komise snížila na 2,4 procenta z dříve předpokládaných 2,7 procenta. Motorem růstu ekonomiky podle komise pravděpodobně v letošním i příštím roce zůstane domácí poptávka, kterou podporuje růst mezd. Investice by také měly pokračovat v růstu, ale pomalejším tempem než v loňském roce. Komise také předpokládá, že import se nadále bude zvyšovat rychleji než export. Obchodní bilance se tak zřejmě bude zhoršovat a zahraniční obchod bude v letošním i příštím roce brzdit hospodářský růst.

Maloobchodní tržby v Česku v březnu zpomalily růst na 4,3 procenta

Maloobchodní tržby bez prodejů aut v Česku v březnu zpomalily růst na 4,3 procenta z únorových 5,1 procenta. Stejně jako v předchozích měsících se nejvíce zvýšily tržby internetových obchodů a zásilkových služeb. Vyšší tržby vykázali i obchodníci s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci, s obuví a oděvy a s potřebami pro dům a zahradu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně se březnové tržby maloobchodníků očištěné o sezonní vlivy zvýšily o 0,6 procenta. Proti loňskému březnu vzrostly tržby za nepotravinářské zboží o 10,5 procenta. Za pohonné hmoty lidé utratili o 6,6 procenta více, naopak za potraviny dali zákazníci o 3,3 procenta méně. Po očištění o kalendářní vlivy byly v březnu tržby v maloobchodě reálně vyšší o 5,9 procenta. Podle statistiků se na rozdílu mezi neočištěnými a očištěnými daty podepsaly zejména velikonoční svátky, které loni připadly na březen a letos na duben.

Rozpočtový výbor odmítl většinu poslaneckých návrhů změn v EET

Sněmovní rozpočtový výbor zaujal nesouhlasné stanovisko k většině poslaneckých návrhů k vládní novele zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), který kromě jiného rozšiřuje EET na další obory. Výbor odmítl návrh na zamítnutí novely a negativně se postavil i k návrhu na zrušení celého zákona o EET. Podpořil však úlevy týkající se předvánočního prodeje ryb. Třetí čtení novely by mělo přijít ve Sněmovně na řadu v pátek. Kdy se ho podaří dokončit, není však jasné, v pátek to zřejmě nebude. Kabinet reagoval předlohou zejména na rozhodnutí Ústavního soudu, který další vlny zavádění EET zrušil. Novela rozšiřuje evidenci na další obory, které jí dosud nepodléhaly, třeba na služby řemeslníků. Části podnikatelů novela umožňuje evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek. Vláda navrhla, aby tržby mohli evidovat v tomto tzv. zvláštním režimu podnikatelé s hotovostními příjmy do 200.000 korun, pokud nejsou plátci daně z přidané hodnoty a mají nejvýše dva zaměstnance. Rozpočtový výbor podpořil návrhy na zvýšení tohoto limitu na 600.000 korun i na 500.000 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to podpořila a slíbila, že to podpoří na plénu.

Eurostat: Úspěšnost žadatelů o azyl v Česku je nejnižší v EU

Úspěšnost žadatelů o azyl v Česku je nejnižší v Evropské unii. Vyplývá to z čísel Eurostatu. České úřady loni žádalo o azyl 1400 cizinců, uspělo 155 z nich, což je 11 procent z celkového počtu žadatelů. Evropský průměr je přitom 37 procent. Ministerstvo vnitra svůj přístup obhajuje tím, že v Česku chtějí získat azyl netypičtí žadatelé, hlavně Ukrajinci, Gruzinci nebo Kubánci. Ostatní státy Evropské unie přitom vyřizují žádosti nejvíc od Syřanů nebo Afghánců, kteří spadají z pohledu mezinárodní ochrany do nejohroženější skupiny. Časté odmítání žádostí o azyl kritizuje třeba Organizace pro pomoc uprchlíkům, která cizincům v Česku pomáhá. "V řadě případů jsme přesvědčeni, že to zamítnutí je na základě nějakého špatného právního vyhodnocení té výpovědi toho člověka," říká Hana Franková z Organizace pro pomoc uprchlíkům. Cizinci žádají o azyl nejčastěji kvůli politickým režimům, odlišnému náboženství nebo homosexualitě.

Aktuálně.cz: Zdravotní pojišťovny od srpna přestanou hradit brýle

Zdravotní pojišťovny letos od srpna přestanou přispívat na brýle lidem starším 14 let. Skončí nejlevnější varianta brýlí zcela zdarma i příspěvek pojišťovny na dražší skla či obruby. Informoval o tom server Aktuálně.cz. Zdravotní pojišťovny tak podle ministerstva zdravotnictví ušetří stovky milionů korun ročně. Brýle nosí v Česku asi šest milionů lidí. "Brýlové obruby budou hrazeny pouze u věkové skupiny do 14 let včetně, u ostatních bude úhrada obrub zrušena. Brýlové čočky budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v omezených indikacích," sdělila serveru mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Pojišťovny loni přispěly na brýlové obruby dospělým více než 100 milionů korun, další desítky milionů platí za skla brýlí. Výjimku budou mít pacienti s více než deseti dioptriemi na plastové brýlové čočky.

Objem pohledávek inkasních agentur loni klesl na 23,5 miliardy

Objem pohledávek předaných inkasním agenturám loni meziročně klesl o 3,5 miliardy Kč na 23,5 miliardy korun a průměrná pohledávka, kterou agentury řešily, se snížila o 5551 Kč na 16.053 korun. Pohledávky za domácnostmi činily 89 procent. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu inkasního trhu v Česku, který provedla Asociace inkasních agentur spolu se společností EY. ČTK má jeho výsledky k dispozici. Počet pohledávek se meziročně sice zvýšil o 210.000 na 1,46 milionu, to podle prezidenta Asociace inkasních agentur Radka Laštovičky ale souvisí s tím, že "dochází k úhradám i velmi starých dluhů a věřitelé tyto staré dluhy předávají inkasním agenturám k opětovnému vymáhání". Samotné počty neplatičů se díky dobré ekonomické situaci snižují, uvedl Laštovička. Průměrná tržba z inkasní činnosti na jednu agenturu se loni snížila na 72,3 milionu Kč a při zhruba 751 milionu korun ročně přijatých pohledávek zajistila věřitelům vrácení v průměru 250 milionů Kč. Z průzkumu vyplynulo, že inkasní agentury loni vrátily věřitelům téměř osm miliard korun. Podle Lastovičky je systém od poskytování úvěrů až po insolvenci funkční a neplatičům dává dost možností, jak mohou vyřešit své dluhy. Prostor pro zlepšení vidí ale v regulaci mimosoudního inkasa, hlavně v oblasti omezení a jasného určení výše nákladů vymáhání přenositelných na dlužníky. "Pak bude možné ještě více pohledávek úspěšně vyřešit bez nutnosti soudu, exekuce a insolvence," doplnil Laštovička.

Meteorologové varují, že Česko zasáhne větší sucho než loni

Česko podle meteorologů zasáhne ještě větší sucho než loni. Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder upozornil, že v mělkých vrtech jsou daleko nižší hladiny podzemních vod. "Zhruba 56 procent objektů je na úrovni silného sucha a 20 procent na úrovni mimořádného sucha," uvedl. Letošní rok je už šestým suchým rokem za sebou.

Srážky z minulých dnů pomohly podle portálu Intersucho.cz povrchové vrstvě půdy. Stále ale na většině území převládá výrazné až extrémní sucho. Květen by měl být podle předpovědí chladnější než je obvyklé, což by mohlo pomoci udržet víc vláhy. Ve větších hloubkách půdy ale k výraznějšímu zlepšení stále nedojde.

Nejlepším městem pro podnikání je Prostějov, druhý je Humpolec, třetí Brno

Nejlepším městem pro podnikání za loňský rok je Prostějov. Na druhém místě se umístil Humpolec a třetí místo patří Brnu. Vyplývá to z výsledků výzkumu Město pro byznys 2018, který zpracovala agentura Datank. V pořadí 11. ročníku soutěže se zúčastnilo všech 205 obcí s rozšířenou působností v ČR a 22 městských částí Prahy. Loni zvítězila Ostrava před Humpolcem a Brnem. Prostějov vykazuje podle výzkumu dobré výsledky v rozvoji podnikatelského prostředí. Město má vysoký podíl právnických osob i vysoký podíl malých a středních firem. Zároveň má nízkou nezaměstnanost a je atraktivní i díky dobré dopravní dostupnosti. V přístupu veřejné správy se vyznačuje dobrou komunikací s podnikateli, kvalitními webovými stránkami a kvalitní elektronickou komunikací. Humpolec má podle výzkumu vysoký podíl podnikatelů i vysoký přírůstek obyvatel. Zároveň má výhodnou pozici a dlouhodobě nízkou nezaměstnanost. Ohledně veřejné správy má Humpolec vysoké kapitálové výdaje. Podnikatelské prostředí Brna bodovalo díky vysokému podílu právnických osob a vysokému počtu studentů a učňů v odborném vzdělávání. Další silnou stránkou Brna podle výzkumu je vysoký podíl malých a středních firem. V přístupu veřejné správy Brno uspělo především díky kvalitní komunikaci s podnikateli.

Obce se ve výzkumu hodnotí na základě 23 kritérií rozdělených do dvou oblastí, a to na podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí 50 procenty, mohou ovlivnit svým chováním radnice

ÚOHS povolil, aby se skupina KKCG stala jediným vlastníkem Sazky

Skupina KKCG miliardáře Karla Komárka bude vlastnit celou sázkovou a loterijní společnost Sazka. Odsouhlasil to Úřad pro ochranu hodpodářské soutěže. KKCG tak odkoupí poslední čtvrtinu akcií Sazka Group, kterou zatím vlastní Holding Emma Capital Jiřího Šmejce. Ten jako kompenzaci dostane stovky milionů eur. KKCG kromě Sazky připadnou taky vešekeré podíly v řeckém OPAP, italské Lottoitalia a rakouské Casinos Austria.

Sazka Group založily společně KKCG a EMMA Capital v roce 2016. Skupina KKCG spravuje několik společností. Jejich celková hodnota přesahuje 134 miliard korun a zaměstnávají víc než 4 tisíce lidí.

Škodu za loňské vniknutí do lomu Bílina budou doly vymáhat po aktivistech soudně

Víc než 660 tisíc korun budou Severočeské doly vymáhat po ekologických aktivistech soudní cestou. Devadesáti lidem firma poslala v březnu předžalobní výzvu kvůli vniknutí do hnědouhelného lomu Bílina. Do termínu ale nikdo částku neuhradil. Doly musely loni v červnu kvůli protestu aktivistů v lomu přerušit provoz. Tím vznikla těžařům škoda. "Zaměstnanci externích firem nemohli v tu chvíli vykonávat svoji práci," vysvětlil Lukáš Kopecký ze Severočeských dolů. Podle hnutí "Limity jsme my" se těžaři snažili předžalobní výzvou umlčet protesty a odvést pozornost od škod na klimatu a zdraví lidí, které těžba a spalováním uhlí způsobují.

V okolí Českého Rudolce zůstává v přírodě 12 uprchlých bizonů

V okolí Českého Rudolce na Jindřichohradecku se ve volné přírodě stále pohybuje 12 bizonů, kteří v polovině dubna utekli z nedaleké farmy. Turisté musí počítat s tím, že mohou na zvířata v terénu narazit. ČTK to řekl starosta Českého Rudolce Luděk Plocar. Původně z farmy uteklo osm desítek bizonů, většinu z nich se podařilo odchytit. "Nacházíme se v krajině České Kanady, kterou hodně využívají cyklisté nebo turisté. Měli by proto počítat i s možností, že by teoreticky na bizona mohli narazit," uvedl Plocar. Dodal, že zatím neví o tom, že by uprchlé stádo obyvatelům Českého Rudolce způsobilo nějakou škodu na nemovitostech. "Ale možná, že zemědělci nějakou újmu na polích utrpěli," uvedl. Bizon patří mezi téměř ohrožená zvířata. Žije především v Severní Americe, největší populace je v Yellowstonském národním parku. Farmy chovají bizony většinou kvůli masu.

Muzeum romské kultury v Brně představuje romské muzikanty a písně

Příběhy romských písní i muzikantů vypravuje výstava Lavutara (Hudebníci) v brněnském Muzeu romské kultury. Podíleli se na ní pamětníci, výrobci hudebních nástrojů i samotní romští muzikanti. Expozice představuje hudbu Romů jako živou kulturu prostřednictvím audiovizuálních materiálů i textů, uvedl na tiskové konferenci kurátor Matyáš Dlab. Výstavu mohou zájemci navštívit do května příštího roku. Exponáty najdou ve dvou sálech. "Tvořili jsme ji v úzkém kontaktu s muzikanty, natáčeli jsme s nimi videa a rozhovory. Také jsme zaznamenávali, jak hrají na jednotlivé nástroje a co je na jejich hudebním zpracování jedinečné," řekl Dlab. V prvním podlaží se návštěvník seznámí s příběhem romské hudby v Evropě a zjistí, jak Romové získali renomé skvělých hudebníků. Druhá část výstavy představuje brněnskou hudební kulturu od poválečných let do současnosti.

Muzeum romské kultury působí v Brně od roku 1991, je to státem zřízená organizace. Muzeum sice sídlí v Brně, ale prostřednictvím dokumentace v terénu i putovních výstav působí po celé republice. Ve svých sbírkách shromažďuje kolem 25.000 sbírkových předmětů.

Počasí na středu

Zpočátku slunečno, v Čechách postupně od západu přibývání oblačnosti, místy občasný déšť. Na Moravě a ve Slezsku se obloha zatáhne až večer. Teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 11, na Šumavě až 14 stupňů Celsia.