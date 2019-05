NKÚ: Ministerstvo dopravy má několikaleté zpoždění ve stavbě vah na dálnicích

Ministerstvo dopravy má podle Nejvyššího kontrolního úřadu několikaleté zpoždění ve stavbě vah na dálnicích. Ty mají zajistit, aby po cestách nejezdily přetížené kamiony. Podle plánu měly první vysokorychlostní váhy začít na dálnicích fungovat už v letech 2016 a 2017. Kontroloři ale zjistili, že ke konci loňského roku Ředitelství silnic a dálnic nezprovoznilo ani jednu. Ministerstvo na kritiku NKÚ zareagovalo prohlášením, že stavba vah je složitá. Dvě váhy jsou před dokončením na dálnicích D5 a D8. Další váhu resort staví na D35 a v plánu jsou ještě další tři.

Úřad ministerstvu vytkl také to, že od roku 2015 neurčilo podmínky pro kontrolu přínosu podobných dopravních systémů.

Petříček: EU by měla prohlubovat spolupráci se státy Východního partnerství

Evropská unie by měla dál prohlubovat spolupráci se zeměmi takzvaného Východního partnerství, které o to projeví zájem. V Bratislavě na jednání představitelů zemí Visegrádské čtyřky a zástupců šesti postsovětských zemí to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Východní partnerství přispělo k tomu, že jsme za deset let dosáhli v řadě oblastí pokroku, například v oblasti mezilidských kontaktů. Otevřela se celá řada příležitostí pro spolupráci, například mezi výzkumníky a vědci. Zároveň si myslíme, že dalších deset let nabízí nové příležitosti k prohloubení spolupráce například v oblasti dopravní infrastruktury," řekl Petříček novinářům. Cílem projektu Východního partnerství, který zahrnuje šest postsovětských států, je těsnější spolupráce EU s Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Česko stálo v roce 2009 u vzniku iniciativy a hostilo první summit. V příštím roce se podle šéfa české diplomacie uskuteční summit, který by měl dát projektu další impulz spolupráce, například v ekonomice a infrastruktuře. Za důležitou součást projektu Východního partnerství ministr označil také programy pro studenty.

iRozhlas: Ani po dvou letech nejsou hotové prověrky korunových dluhopisů

Prověrky víc než 7,5 tisíce emisí korunových dluhopisů nejsou po dvou letech ani v polovině. Zjistil to server iRozhlas.cz. Ředitelka finanční správy Tatjana Richterová chce proto podle svých slov plošné prověrky zintenzivnit. Kontroly se týkají víc než 15 stovek firem. Finanční správa už kvůli podezření z krácení daně podala několik desítek trestních oznámení. V souvislosti s korunovými dluhopisy také skončil v předchozí vládě nynější premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu se finanční správa možným zneužitím dluhopisů začala zabývat pozdě. Některé případy už tak byly promlčené a stát kvůli tomu mohl přijít o peníze. Generální finanční ředitelství to ale odmítlo.

Daňová výhoda u korunových dluhopisů platila do konce roku 2012. Výnosy z nich se totiž podle tehdejší legislativy nemusí danit. Firmy, které dluhopisy vydaly, si tak snižují i vlastní výslednou daň.

Ministerstvo: Platy lékařů a sester se vyrovnaly průměru EU

Platy lékařů a sester v nemocnicích se podle ministerstva zdravotnictví vyrovnaly průměru Evropské unie. Za pět let stouply platy sester o 41 procent, lékařů o 32 procent. Lékaři pobírali loni 243 procent průměrné mzdy, sestry 121 procent. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bude letos průměrná odměna lékařů 84.000 korun a sester 43.000 korun. Zástupci ministerstva o tom informovali na tiskové konferenci. "V posledních letech jsme svědky skutečně nebývalého růstu platů ve zdravotnictví. Platby ve zdravotnictví jednoznačně rostou nejrychleji ze všech segmentů ekonomiky," dodal ministr. Průměrná mzda lékaře v roce 2018 stoupla meziročně o osm procent na 77.944 korun, sester o 12 procent na 38.500 korun. V nemocnicích zřizovaných ministerstvem zdravotnictví je průměrný plat lékaře 85.690 korun, sestry 42.880 korun. Platy podle ministerstva porostou i nadále. Ve státních zařízeních by měly podle nařízení vlády letos růst v průměru o sedm procent, další 3000 korun navíc dostaly zdravotní sestry u lůžek ve směnném provozu. Odbory namítají, že nemocnice jiných zřizovatelů v regionech přidaly sestrám méně. Podle ministerstva to ale data ÚZIS nepotvrzují, v některých krajských nemocnicích se zvyšovaly přijmy i více.

Bisnode: Objem kapitálu v českých firmách klesl nejníže od 2013

Objem kapitálu investovaného do základního jmění českých firem ke konci dubna klesl meziročně zhruba o osm procent na 2,51 bilionu korun, tedy na nejnižší hodnotu od roku 2013. Objem se tak snížil druhý rok za sebou, informovala v pondělí poradenská společnost Bisnode. Objem zahraničního kapitálu pak podle analýzy Bisnode klesl o 15 procent na 895 miliard korun, což je nejnižší hodnota od roku 2011. Zahraniční firmy tak aktuálně ovládají zhruba 36 procent z celkového základního kapitálu českých společností. "V posledních letech jsou proti sobě jsou dva trendy - zaniká i vzniká rekordní množství firem. Zatímco základní kapitál loni zaniklých firem dosáhl 92 miliard korun, objem kapitálu vzniklých firem se přiblížil jen 14 miliardám korun, což podporuje i možnost zakládat nové firmy s nízkým základním kapitálem," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

CVVM: Z představitelů stran Češi nejvíc věří Babišovi

Češi věří z představitelů parlamentních stran nejvíce předsedovi hnutí ANO a premiérovi Andreji Babišovi. I u Babiše ale převažují nad jeho příznivci lidé, kteří mu nedůvěřují. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z přelomu března a dubna. Nejméně lidé věří šéfovi hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomiu Okamurovi, kterému vyjádřily nedůvěru zhruba dvě třetiny lidí. Do průzkumu bylo zařazeno 18 předsedů a prvních místopředsedů stran zastoupených ve Sněmovně. U všech z nich převažoval podíl lidí, kteří jim nedůvěřují, nad podílem lidí vyjadřujících jim důvěru. Největší podíl důvěry měl u dotázaných Babiš s 38 procenty. Předseda ČSSD, která s ANO tvoří vládní koalici, Jan Hamáček byl na druhém místě s 30 procenty důvěry. Babiš je zároveň jedním z politiků s největším podílem nedůvěry. V průzkumu uvedlo 56 procent lidí, že šéfovi ANO nevěří. To je stejná míra nedůvěry jako třeba v předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Podobný podíl Čechů, a to 58 procent, také vyjádřil nedůvěru bývalému předsedovi lidovců Pavlu Bělobrádkovi. Ten byl v době začátku konání průzkumu ve funkci šéfa KDU-ČSL, ale nyní již stranu vede Marek Výborný, který ještě do průzkumu zařazen nebyl.

ÚS odmítl stížnost Dietrichsteinové, která usilovala o rodový majetek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Mercedes Dietrichsteinové, která neúspěšně usilovala o znovuzískání majetku v Mikulově a okolí. Rod, který po staletí patřil k nejvýznamnějším na Moravě, o něj přišel v roce 1946 na základě Benešových dekretů. ÚS označil stížnost za zjevně neopodstatněnou. Dietrichsteinová u Okresního soudu v Břeclavi zpochybňovala důvody konfiskace a domáhala se určení, že její otec byl ke dni své smrti v roce 1964 stále právoplatným vlastníkem zemědělských pozemků a staveb, včetně zámku v Mikulově. Okresní soud ji zamítl v květnu 2010, Krajský soud v Brně verdikt potvrdil v roce 2013. Nejvyšší soud před dvěma lety odmítl dovolání Dietrichsteinové. Následovala ústavní stížnost. Dietrichsteinová v ní uvedla, že nezpochybňuje platnost dekretů, ale namítá nedostatky a pochybení při jejich aplikaci. ÚS označil pravomocný verdikt za řádně odůvodněný a nenašel důvod k zásahu ve prospěch Dietrichsteinové. Připomněl své starší stanovisko: žalobami na určení vlastnictví nelze obcházet restituční předpisy, které se týkají jen majetku zabaveného až po únoru 1948.

V jiném sporu Dietrichsteinová usilovala o určení vlastnictvím několika objektů a zhruba 200 pozemků, které nyní náleží městu Mikulov. Okresní soud i tuto její žalobu zamítl, Krajský soud v Brně verdikt z větší části potvrdil. Nařídil ale břeclavskému soudu, aby se znovu zabýval vlastnictvím Dietrichsteinské hrobky. Dietrichsteinová podala před dvěma lety dovolání, o kterém zatím není rozhodnuto.

Nepovinným testem z Matematiky plus končí zkouškové období státních maturit

Někteří studenti dnes píšou poslední část maturiních zkoušek. A to test Matematika plus, který je obtížnější verzí klasické maturity z matematiky. Tato zkouška není povinná, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení. Některé vysoké školy ale testy zohledňují při přijímacích zkouškách - třeba Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy přijímačky odpouští, stejně jako některé fakulty Masarykovy univerzity.

Studenti už dřív psali slohové práce a taky didaktické testy z češtiny nebo cizích jazyků. Ředitelé středních škol dostanou výsledky od Cermatu 15. května. Nejpozději další den je musí předat žákům. Výsledky písemných prací se ředitelé dozví později, ale vždy do začátku ústní maturity daného žáka.

Česká hokejová reprezentace pojede na MS s deseti hráči z NHL

Trenér české hokejové reprezentace Miloš Říha nominoval pro světový šampionát, který začne v pátek 10. května na Slovensku, 25 hráčů. Mezi nimi je deset posil z NHL včetně útočníka Jakuba Vrány z Washingtonu, který ještě za národní tým neodehrál ani jeden zápas. Na soupisku zatím trenér Říha nenapíše všechny nominované a nechá si místo pro případný příchod dalších posil z NHL. "Ještě stále sledujeme další pokračování NHL, na první zápas bychom nechali jedno volné místo pro brankáře a dvě až tři do pole," nastínil své záměry. Šlo by o Pastrňáka, Krejčího, Hertla a brankáře Francouze. Za silnou stránku týmu považuje Říha velmi kvalitní první dvě pětky. "Když budou udávat tón, mohou se k nim ty dvě zbývající přidat a můžeme tam vytvářet různé dvojice a trojice, přeskládávat a pracovat s celým mužstvem. Trošku nám tam chybí post středního útočníka," připustil. První zápas mistrovství světa odehrají Češi v pátek proti Švédsku.

Čeští hokejisté v posledním zápase před mistrovstvím světa prohráli. V závěrečném utkání Českých hokejových her v Brně podlehli Rusku 1:4 a na turnaji skončili poslední.

Tenistka Muchová se po pražském finále posunula na 74. místo

Tenistka Karolína Muchová se po premiérové finálové účasti na WTA Tour na turnaji v Praze posunula ve světovém žebříčku na 74. pozici. Dvaadvacetiletá česká hráčka po největším úspěchu kariéry poskočila o 32 míst. Muchová je aktuálně šestou nejlepší Češkou na žebříčku. Českou jedničkou zůstala Petra Kvitová, která je na druhé příčce, Karolína Plíšková na páté. Mezi muži se zpět do elitní stovky vrátil Tomáš Berdych, který je 99. Zároveň se vrátil na pozici české jedničky, neboť Jiří Veselý si o osm příček pohoršil na konec elitní stovky. Na Berdycha ztrácí jediný bod.

Do hor se vrátila zima, o víkendu nejvíc nasněžilo v Beskydech

O prvním květnovém víkendu se do hor vrátila zima, nejvíce nasněžilo v Beskydech. Zatímco v sobotu ráno byl na Lysé hoře jen nepatrný sněhový poprašek, v pondělí tamní stanice hlásila 15 centimetrů sněhu. ČTK to řekla Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu. Sníh pokryl i Jeseníky, na Šeráku napadlo sedm centimetrů. Pohled na bílé vrcholky hor stále nabízejí i Krkonoše. O víkendu ovlivnila počasí v Česku studená fronta, teploty k ránu klesaly k nule, na řadě míst mrzlo. I tento týden bude spíše chladný a deštivý. Nejteplejším dnem má být středa 8. května. Teploměr o státním svátku vystoupá až na 18 stupňů, nadále se ale k ránu objeví četné přízemní mrazíky, postupně bude přibývat mraků a srážek. Do konce týdne předpověď očekává zatažené nebo oblačné počasí s deštěm, teploty nepřekročí 15 stupňů.

Počasí na úterý

Zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně v severní polovině území oblačno až zataženo a na severu místy, jinde jen ojediněle přeháňky, nad 1000 metrů sněhové. V jižní polovině území oblačno až polojasno. Večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, na horách kolem 3 stupňů Celsia.