Babiš chce, aby banky odevzdávaly 10 až 20 procent z dividend do fondu

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby banky odevzdávaly deset až 20 procent z dividend do zamýšleného Fondu národního rozvoje. Uvedl to v neděli v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce. Bankovní sektorovou daň, kterou prosazuje koaliční ČSSD, označil předseda vlády za nesmysl. Babiš uvedl, že s bankami už jedná. Peníze z dividend hodlá použít na investice. Zmíněných deset až 20 procent je prý jeho představa, na kterou mu banky zatím nekývly, ale jednání budou podle Babiše pokračovat. Premiér chce, aby fond začal fungovat co nejdřív. Banky by se podle něj měly "podělit o zisk, neúčtovat poplatky a peníze z dividend nechat v Čechách". Druhý účastník debaty, předseda ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala poukázal na to, že Babiš k zamýšlenému fondu nesdělil nic konkrétního. "Nevysvětlil, jak by to fungovalo," poznamenal s tím, že jde o další chiméru.

Prezident Zeman: Digitální daň je dobrá cesta

Sedmiprocentní digitální daň, kterou chce zavést vláda pro velké internetové firmy, jako je Facebook nebo Google, je podle prezidenta Miloše Zemana dobrá cesta. Zeman to řekl v rozhovoru pro server Blesk Zprávy. V případě sektorové daně pro operátory by byl prezident "mírně pro". Proti této dani se již dříve vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO), později však řekl, že když mobilní operátoři nezlevní data, je podle něho namístě uvažovat o jejich zdanění. Prezident v neděli řekl, že když porovná ziskovou marži tuzemských operátorů s marží operátorů v Evropě, dospěje k názoru, že ti tuzemští inkasují nadprůměrný zisk, aniž se o to jakkoli přičinili. Je to podle jeho slov dáno spíše jistou zaostalostí tuzemského prostředí. V případě digitální daně připomněl Zeman, že ji zavedlo například Rakousko a od internetových gigantů inkasovalo v přepočtu kolem pěti miliard korun. "A to už je zajímavá částka," podotkl. U daní pro energetické firmy by prezident velmi silně váhal, protože by se obával, že taková daň by zdražila elektřinu.

K návrhu digitální daně se v neděli vyjádřil i předseda opoziční ODS Petr Fiala. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že sedm procent mu připadá příliš, a poukázal na to, že v jiných zemích je daň dvou- či tříprocentní. Podotkl také, že od vlády neslyšel ve prospěch zavedení daně žádné argumenty. Podle Fialy je digitální daň další komplikací už tak složitého daňového systému.

ČLK navrhuje sjednocení doplatků v lékárnách, ministerstvo změny odmítá

Lékárníci chtějí sjednotit doplatky na léky na předpis, aby byly ve všech lékárnách stejně vysoké. Teď se u jednoho léku můžou lišit i o stovky korun. Například některé druhy inzulinu, které teď pořídí pacienti v menších městech za zhruba čtyři stovky korun, jsou ve větších městech i bez doplatku. Podle návrhu České lékárnické komory, který už předložila ministerstvu zdravotnictví, by výši doplatku stanovoval Státní ústav pro kontrolu léčiv namísto toho, aby stanovoval výši úhrad ze strany zdravotních pojišťoven, jak to dělá dnes. S návrhem ČLK souhlasí i Grémium majitelů lékáren, ministerstvo zdravotnictví ale navrhované změny odmítá. Upozorňuje třeba na to, že by to na řadě míst mohlo vést k navýšení současných doplatků nebo jejich zavedení tam, kde teď nejsou. "Doplatky pak budeme mít sice všude stejné, ale nikoliv na úrovni těch nejnižších doplatků ve velkých centrech, ale na úrovni těch vysokých doplatků třeba na vesnicích, to asi není správná cesta," říká náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel. Návrhem se teď bude na ministerstvu zabývat pracovní skupina.

Havlíček: Nový blok lze s EU vyjednat, i když má EP jádro za špinavé

Nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) je přesvědčen, že se dá s Evropskou unií vyjednat stavba nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany, i když Evropský parlament schválil nařízení, podle kterého patří jaderná energetika mezi špinavé zdroje. Ministr to řekl v nedělním pořadu Partie televize Prima. Hospodářské noviny ve čtvrtek napsaly, že cena nového jaderného zdroje v ČR by se měla pohybovat okolo tří set miliard korun. Chystané evropské opatření by ho však podle odborníků, které list oslovil, mohlo prodražit o jednotky až desítky miliard korun. Havlíček uvedl, že budoucnost evropské jaderné energetiky je o velkém boji a lobbingu na úrovni Evropské unie ze strany států, které se bez tohoto druhu energie neobejdou. Kromě Česka jmenoval také Slovensko, Francii nebo skandinávské země. Na společném postupu v záležitosti se podle něj on a premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden dohodli v Praze se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim a ministrem hospodářství Peterem Žigou.

Česko má být modelovou evropskou zemí pro umělou inteligenci

Česko má být do budoucna modelovou evropskou zemí pro využití umělé inteligence (AI). Počítá s tím Národní strategie umělé inteligence, kterou v pondělí vládě předloží nový ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Strategie se dělí do sedmi kapitol podle prioritních oblastí. Mezi ně patří podpora vědy a výzkumu, financování, průmysl, vzdělávání, sociální dopady, regulace a mezinárodní spolupráce. "Zajistíme bezpečnost automobilů bez řidiče, robotů i autonomních zbraní, zkrátka všude tam, kde se potkává člověk a inteligentní stroj. Navážeme na naše dosavadní úspěchy v mobilitě a dopravě, vojenském a bezpečnostním výzkumu i na naši historickou zkušenost," uvedl v materiálu premiér Andrej Babiš (ANO). "Chceme, aby umělá inteligence sloužila ku prospěchu všech obyvatel Evropy," dodal.

Míra praktického využívání umělé inteligence je v českých firmách ve srovnání s dalšími zeměmi podprůměrná, uvedl nedávný celosvětový průzkum společnosti Microsoft. Za jeden rok ji v Česku využije asi 16 procent firem, zatímco evropský průměr je 40 procent. Do tří let plánuje umělou inteligenci používat v ČR až 80 procent společností, vyplývá z průzkumu.

O speciální registrační značky pro elektrická auta zažádalo už skoro 800 lidí

Už měsíc vydávají registry vozidel speciální registrační značky pro elektromobily. Začínají písmeny EL a za první měsíc je má už skoro 800 aut. Značky nejsou povinné a řidiči je dostanou zdarma. Můžou o ně zažádat majitelé aut na elektrický a hybridní pohon s emisní stopou do 50 gramů na kilometr. Žádné výhody navíc zatím speciální značky nepřinášejí, to by se ale podle ministerstva dopravy do budoucna mělo změnit. Například Praha rozhodla, že majitelům elektrických aut se speciální značkou povolí parkovat v rezidentních zónách bez registrace. Řidiči elektrických aut zároveň nemusejí platit silniční daň a odběr elektřiny není na rozdíl třeba od benzinu nebo nafty zatížený spotřební daní.

Speciální registrační značky měli majitelé elektrických aut původně dostat už loni na podzim. Podle ministerstva dopravy vydávání zdržela příprava systému objednávání, výroby a distribuce značek.

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo v Česku zaregistrováno 132 elektromobilů a přes 1400 hybridů. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů.

Ministerstvo zemědělství bude i letos pokračovat ve vápnění Krušných hor

Vápnění Krušných hor, které začalo před dvěma lety, bude pokračovat i letos. Látka se rozprašuje z vrtulníku, zhruba tři tuny vápence na hektar půdy. Ministerstvo zemědělství uvolňuje na tyto práce zhruba 40 milionů korun ročně. Půda v oblasti je totiž vlivem působení imisí v 70. a 80. letech minulého století kyselá a silně ochuzená o základní živiny (vápník a hořčík). Dřeviny, které na takto poškozených půdách rostou, postupně chřadnou. Snížením vitality lesních dřevin je pak ohrožena stabilita lesních porostů v Krušných horách. Vápnění doplní chybějící živiny, zlepší se stav dřevin a vytvoří se podmínky pro zalesňování cílovými dřevinami.

Prezident Zeman v říjnu vyznamená generála Bočka, uvažuje i o Jágrovi

Prezident Miloš Zeman letos 28. října vyznamená generála a válečného veterána Emila Bočka. Udělí mu Řád bílého lva I. třídy, tedy nejvyšší státní vyznamenání. Zeman to v neděli potvrdil v rozhovoru pro server Blesk zprávy. Prezident taky řekl, že uvažuje o dalším vyznamenání pro hokejistu Jaromíra Jágra. Ten už v roce 2010 dostal od tehdejšího prezidenta Václava Klause medaili za Zásluhy II. stupně. Zeman by mu teď mohl udělit vyšší státní ocenění. Další jména osobností, které by mohli v říjnu vyznamenání dostat, Zeman prozradit nechtěl.

Plzeňské Slavnosti svobody vyvrcholily velkým vojenským konvojem

Konvojem 260 kusů vojenské techniky, vyrobené v USA, Kanadě a Velké Británii do roku 1945, vyvrcholily v neděli v Plzni Slavnosti svobody. I přes chladné počasí sledovalo Convoy of Liberty podél dvoukilometrové trasy po Klatovské třídě podle odhadu magistrátu 17.000 lidí. Mnozí zdravili účastníky českými, americkými a belgickými vlaječkami či rozkvetlými snítkami šeříku. Čestné místo v konvoji mělo deset válečných veteránů z USA a z Belgie, kteří se letos oslav účastní, a dva čeští veteráni. Přihlížející davy je vítaly potleskem a máváním a veteráni sedící ve starých džípech i na tanku M36 Jackson si jízdu i pozornost lidí viditelně užívali. Nejstarším z veteránů, kteří letos na slavnosti přijeli, je šestadevadesátiletý Earl Ingram z 2. pěší divize, který přijel do Plzně v podvečer 7. května 1945. "Přivítali nás ti nejvděčnější, nejrozjásanější lidé, jaké jsem kdy viděl," vzpomínal opakovaně muž, který po válce strávil ve službě v armádě víc než tři desetiletí. Slavností v Plzni se účastí od roku 1994.

Přehlídku zahájil přelet dvou stíhaček JAS-39 Gripen české armády a dvou historických letounů Harvard, v průvodu nechyběly historické tanky, polopásové obrněné transportéry Halftrack, obrněné transportéry, množství vozů Jeep a Dodge či motocykly Harley Davidson.

Pieta před budovou rozhlasu v Praze připomněla oběti Pražského povstání

Před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze si v neděli lidé připomněli výročí Pražského povstání. Přesně před 74 lety vydala Česká národní rada prohlášení o konci Protektorátu Čechy a Morava a vyhlásila převzetí moci. Obyvatelé hlavního města tehdy zahájili ozbrojený odpor proti nacistům. Ti obsadili budovu rozhlasu, který začal vysílat v češtině. 173 lidí při bojích o rozhlas přišlo o život. Před budovou se v neděli sešlo několik desítek lidí včetně pamětníků. Piety se zúčastnil například předseda senátu Jaroslav Kubera (ODS) nebo primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). Kubera varoval před chytračením, sobectvím, demagogií a populismem. Hřib připomněl odvahu Pražanů, kteří se rozhodli na konci války vzít osud svůj i města do vlastních rukou.

V Praze od 5. do 9. května 1945 vyvrcholilo povstání, které je považováno za největší české ozbrojené vystoupení v boji proti fašismu. Zapojilo se do něj přes sto tisíc lidí ve třech stovkách obcí, desítka tisíc lidí během bojů s Němci zahynula.

Zemřel tenisový trenér Pavel Korda

Ve věku 84 let zemřel tenisový trenér Pavel Korda. Pod jeho vedením Češi vyhráli Davisův poháru v roce 1980 a Jan Kodeš získal tři grandslamové tituly. O úmrtí někdejšího trenéra československé reprezentace informoval Český tenisový svaz. Strýc vítěze Australian Open Petra Kordy trenérsky vedl daviscupový tým v letech 1970 až 1981, zažil s ním 31 vítězství z 42 utkání. V roce 1975 s ním postoupil do finále proti Švédsku (2:3 ve Stockholmu), o pět let později slavnou trofej Ivan Lendl s Tomášem Šmídem v Praze po vítězství 4:1 nad Itálií vyhráli. Sám reprezentoval v týmové soutěži v letech 1960 až 1962, byl tehdy dvojkou domácího žebříčku za Jiřím Javorským. Přes sedm let byl Kordovým svěřencem Jan Kodeš, který pod jeho vedením vyhrál dvakrát French Open (1970 a 1971) a v roce 1973 i Wimbledon. Korda trénoval mimo jiné i někdejší světovou jedenáctku Reginu Maršíkovou, dlouhodobě působil také v Lucembursku.

Sport

Česká tenistka Barbora Strýcová jen dva dny po semifinálové porážce v Praze vypadla na antuce v Madridu v prvním kole a proti Petře Kvitové si nezahraje. Na štědře dotovaném turnaji ve španělské metropoli nestačila na Kristinu Mladenovicovou z Francie, které podlehla za hodinu a půl 3:6, 1:6.

Hokejistou sezony se stal opět po roce Milan Gulaš z Plzně. Třiatřicetiletý útočník byl nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem základní části extraligy. Na slavnostním vyhlášení v brněnském hotelu Holiday Inn navíc přebral i ocenění jako nejčastěji vyhlášený hráč utkání.

Počasí na pondělí

Oblačno až zataženo, odpoledne v Čechách místy až polojasno. Ojediněle, během dne místy přeháňky, nad 800 metrů sněhové. Večer ustávání srážek a od západu ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, a horách kolem 3 stupňů Celsia.