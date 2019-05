MPSV chystá změny ve financování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá návrhy změn financování sociálních služeb. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Jednou z možností jak služby financovat je podle ministryně úprava dotačního systému. Díky ní by poskytovatelé služeb nově dostávali dotace ne na rok, jako doteď, ale na více let dopředu. Další možnosti financování služeb pro seniory, postižené a jiné potřebné nechtěla zatím přiblížit. Financování upraví novela o sociálních službách, Maláčová ji chce předložit na podzim. Dotace poskytovatelům sociálních služeb v minulosti dávalo ministerstvo. Od roku 2015 posílá peníze krajům, které je samy rozdělují. Letos na to dostaly 15,1 miliardy korun. Stěžují si na nedostatek peněz a žádají o doplacení 1,92 miliardy korun. Varují před omezením provozu. Situace se každý rok opakuje, stát pak dodatečně hledá stovky milionů. Podle zástupců krajů i opozičních politiků by problém řešilo víceleté financování. "Je to jeden z modelů. Budu mít ambici a chtěla bych systém financování sociálních služeb změnit, abychom se dvakrát ročně nesetkávali a nemluvili o blížícím se kolapsu sociálních služeb," řekla Maláčová. V červnu chce představit východiska pro přípravu novely.

Na cizince v některých českých městech dohlíží i zahraniční policisté

Policisté z Bulharska, Rumunska, Ukrajiny, Polska a Slovenska pomáhají sloužit v místech, kde pracují nebo bydlí zahraniční dělníci. Od května začínají spolu s českými kolegy ve smíšených hlídkách kontrolovat pořádek hlavně v průmyslových zónách nebo v ubytovnách. Je to kvůli možné jazykové bariéře a lepšímu pochopení mentality cizinců. Podle mluvčího policejního prezidia Jozefa Bocána se podobná praxe osvědčila loni v Mladé Boleslavi. Letos proto projekt rozšířili i na další města. Zahraniční policisté se podíleli například na kontrolách totožnosti, pomáhali při řešení přestupků, trestných činů i během kontrol na ubytovnách. Smíšené policejní hlídky fungují už několik let i v pohraničí. Ty jsou ale nárazové a zaměřené na dopravu nebo příhraniční kriminalitu.

Kiska: Spoluzakladatel ČSR Štefánik vyčnívá v dějinách Slovenska

Spoluzakladatel Československa Milan Rastislav Štefánik výrazně vyčnívá ve slovenských dějinách, řekl slovenský prezident Andrej Kiska na sobotní vzpomínkové akci u příležitosti 100. výročí tragické smrti Štefánika (1880-1919). Slavný slovenský rodák Štefánik podle hlavy slovenského státu pomohl zakreslit Československo na poválečnou mapu světa. Českou republiku na pietním shromáždění u mohyly na vrchu Bradlo na západě Slovenska, kde jsou uloženy Štefánikovy ostatky, zastupoval ministr obrany Lubomír Metnar. Oficiální část vzpomínkové akce zahájil přelet formací vojenských letadel armád Česka, Francie, Itálie a Slovenska, tedy zemí, v nichž Štefánik působil. V závěru programu pak z vrtulníku vyskočili parašutisté s vlajkami zmíněných států, jakož i s podobiznou Štefánika. Český premiér Andrej Babiš (ANO) i český ministr zahraničí Tomáš Petříček‏ (ČSSD) na sociální síti ocenili, že se Štefánik zasloužil o vznik Československa. "Bez lidí jako on bychom vlastní stát prosadili jen těžko. Byl přesně ukázkou toho, že kde je vůle, odhodlání a píle, tam se také dostaví úspěch," sdělil Babiš. "I když my vzýváme T. G. Masaryka, bez Milana Rastislava Štefánika by to nešlo. Zemřel tak, jak žil: jako frajer a hrdina," uvedl Petříček.

Voják, politik, astronom a československý ministr války Štefánik 4. května 1919 při návratu do vlasti z Itálie zahynul u Bratislavy v troskách zříceného letadla spolu s dalšími třemi členy posádky.

Stovky lidí se v Praze zapojily do průvodu za legalizaci konopí

Stovky převážně mladých lidí se v sobotu v Praze zapojily do průvodu za legalizaci konopí. Na tradiční akci nazvanou Million Marihuana March dohlížely desítky policistů, kteří před demonstranty zastavovali dopravu v nejfrekventovanějších ulicích hlavního města včetně magistrály. Policie na twitteru uvedla, že při demonstraci zaznamenala pět desítek přestupků spojených s držením drog, z nichž většinu vyřešila na místě pokutou. Demonstranti vyšli z Karlova náměstí na ostrov Štvanice, kde se uskuteční diskuse, přednášky a workshopy k tématu konopí. "Kriminalizace je nesmysl. Pojďme se společně zasadit o lepší legislativu," vyzvali pořadatelé akce účastníky před začátkem pochodu. V průvodu byl i poslanec Ivan Bartoš, jehož Pirátská strana má legalizaci konopí ve svém programu.

Vědci z ČZU budou v Izraeli zkoumat závlahové systémy pro Česko

V Izraeli bude letos na podzim výzkumná mise České zemědělské univerzity (ČZU) s místními vědci zkoumat závlahové systémy použitelné v Česku. V rozhovoru s ČTK to řekla česká vědecká diplomatka v Izraeli Delana Mikolášová. Podle rektora ČZU Petra Skleničky by systém škola použila do svého projektu na Rakovnicku. Univerzita se tam snaží vymyslet krajinu, která by dokázala odolat těžkým klimatickým podmínkám. "Izrael je světovým lídrem v hospodaření s vodou. Opravdu umí využít každou kapku, jelikož voda je v tomto regionu mimořádně cennou surovinou," řekla ČTK Mikolášová. ČZU navázala spolupráci s izraelským výzkumným institutem Volcani Center, jenž vynalezl kapénkové zavlažování, které dávkuje přesné množství vody až ke kořenům rostlin. ČZU vlastní na Rakovnicku zhruba 500 hektarů půdy, na které ve středisku Amálie zkoumá, jak bude krajina v budoucnu vypadat a předpoví klimatické podmínky v roce 2050.

V Praze byla vydražena korunovační medaile za 9,85 milionu

Na největší letošní numismatické aukci v Praze v pátek vydražili třicetidukátovou zlatou medaili vyraženou při příležitosti korunovace Ferdinanda V. Dobrotivého na českého krále v roce 1836 za 9,85 milionu korun včetně aukční přirážky. Jde o jediný známý exemplář této medaile. Vyvolávací cena medaile o průměru 46,8 milimetru a hmotnosti 104,48 gramu byla 60.000 eur (1,54 milionu korun). ČTK o tom za pořádající numismatický aukční dům Macho & Chlapovič informoval Martin Moc. Na stejné aukci před dvěma lety padl český numismatický rekord. Drží ho vzácný zlatý svatováclavský desetidukát z roku 1937, který byl včetně aukční přirážky vydražen za více než 17 milionů korun a stal se tak nejdražší českou mincí. V dražbě v pražském hotelu Mandarin Oriental bylo v pátek celkem 748 vzácných historických mincí a medailí, převážně ze zlata a stříbra. Většina z nich pocházela z období rakouskouherské monarchie. O aukci byl mezi investory zájem, zúčastnily se jí stovky sběratelů z Evropy, Asie a Ameriky. Mince byly draženy jednotlivě, jejich celková hodnota dosáhla včetně aukčních poplatků přes 100 milionů korun.

Prahou pochodovaly desítky fanoušků vědy i Hvězdných válek

Prahou v sobotu pochodovaly desítky fanoušků vědy, kteří chtějí upozornit na její politizaci. Vyrazili také fanoušci filmové série Star Wars, aby připomněli mezinárodní Den Hvězdných válek. Účastníci obou pochodů vyšli dopoledne od sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Vědci zamířili do Akademie věd, filmoví fanoušci do Holešovic. Podobné Pochody za vědu (March for Science) se pořádají v mnoha zemích a účastní se jich desetitisíce lidí. V Praze jde už třetí ročník, pořádá ho Český klub skeptiků Sysifos. V Akademii věd účastníci akce na odborných přednáškách debatovali například o tom, že zpochybňování vědeckých důkazů dopadá na boj s klimatickými změnami. Pro fanoušky Star Wars byl v holešovickém klubu Cross připravený celodenní program. Byli mezi nimi lidé v kostýmech filmových postav jako Darth Vader, princezna Leia, stormtroopeři nebo Rytíři Jedi. Dnes se podobné akce konají po celém světě, v Praze byl pochod poprvé v roce 2015.

V Karlových Varech začala lázeňská sezona, čeká se více hostů z Asie

V Karlových Varech byla zahájena letošní lázeňská sezona. Největší české lázně očekávají změny ve skladbě návštěvníků. Ubývá Rusů a přibývá Asiatů, řekla ČTK primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). "Jak je vidět, tak ruských klientů ubývá, a já si myslím, tento trend bude zřejmě pokračovat i v letošní sezoně. Osobně si myslím, že bude o něco horší než v roce 2018. Myslím, že více bude o asijských klientech, budou se sem sjíždět více Tchajwanci, Korejci a podobně. A s tím, jak se připravujeme na vstup na seznam UNESCO, tak to bude klientela, která sem bude jezdit stále více," řekla Pfeffer Ferklová.

Město v rámci oslav zahájení lázeňské sezony připravilo třídenní doprovodný program, který začal už v pátek. Nechybí tradiční akce jako je žehnání léčivým pramenům nebo průvod Karla IV. s historickou družinou. Kvůli nepříznivému počasí ale muselo vedení města některé body z programu vyškrtnout. Na zahájení lázeňské sezony tak bude letos chybět Food festival. Oblíbenou akci město neruší, pouze přesouvá na začátek června. Oproti předchozím ročníkům přibyly koncerty českých interpretů. Závěr víkendového programu bude tradičně patřit Sinatrovským slavnostem.

Policie po třech hodinách otevřela silnici z Polska k Adršpachu

Zhruba po třech hodinách policie otevřela silnici od hraničního přechodu s Polskem do Zdoňova. Kvůli náporu turistů ze zahraničí mířících do skalního města v Adršpachu ji v sobotu po 11:00 opět musela uzavřít. Parkoviště v Adršpachu a v Teplicích nad Metují už nestačila automobily pojmout. Později policie umožnila alespoň vpouštět další vozidla náhradou za ta, která z Adršpachu odjela. Podobně přeplněné bylo skalní město již 2. května, loni doprava kolabovala v srpnu a říjnu. Královéhradecký kraj před začátkem turistické sezony posílil spojení do Adršpachu. Od 1. do 5. května jezdí vlaky mezi Teplicemi a Adršpachem dvakrát v hodině. Posílení spojů bude pokračovat od 9. června do konce září.

Atraktivní Adršpašské skály s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině a místo se dlouhodobě potýká s náporem turistů. Většina návštěvníků přijíždí auty, a v okolí skal jsou tak často zácpy.

Beachvolejbalistky Hermannová a Sluková mají titul z Kuala Lumpuru

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková ovládly turnaj v Kuala Lumpuru a získaly čtvrtý společný titul na Světovém okruhu. Ve finále otočily zápas s americkou trojnásobnou olympijskou vítězkou Kerri Walshovou Jenningsovou a Brooke Sweatovou a po dramatické bitvě zvítězily 24:26, 22:20 a 15:12.

České hráčky byly ve finále druhý týden po sobě. Minulý víkend skončily druhé na čtyřhvězdičkovém turnaji v čínském Sia-menu, tříhvězdičkovou soutěž v Malajsii již opanovaly. Pokračují tak v úspěšném návratu na písek po osmi měsících, během nichž Sluková léčila smečařské pravé rameno. Výhru z Malajsie přidaly Češky do společné sbírky ke zlatu z turecké Antalye, z loňského majoru ve Vídni a z Ostravy, kde budou obhajovat prvenství za tři týdny.

Zbytek května bude nezvykle chladný, v noci může mrznout

Zbytek května bude zřejmě nezvykle chladný. Třeba příští týden může v noci i mrznout a přes den se teploty dostanou nejvýše na 18 stupňů. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a z týdenní předpovědi počasí. Pršet bude asi také více, než je pro toto období obvyklé, a to hlavně v příštím týdnu. I v týdnu na přelomu května a června však bude týdenní průměr denních teplot pravděpodobně jen kolem 20 stupňů.

Počasí na neděli

Oblačno až zataženo, ojediněle, na východě Moravy a Slezska místy déšť nebo přeháňky. V polohách nad 800 metrů srážky sněhové. Večer v Čechách od severozápadu ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C, na horách kolem 2 stupňů Celsia.