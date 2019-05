Premiér Babiš navštívil speciální jednotku, chce kvůli ní změnu zákona

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude chtít přijmout změnu legislativy, která by umožnila urychlené vyslání speciální vojenské jednotky do ciziny bez souhlasu Parlamentu. Předseda vlády to řekl ČTK a České televizi po návštěvě 601. skupiny speciálních sil generála Moravce. Vojáci Babišovi, ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi (za ANO) nebo náčelníkovi generálního štábu Aleši Opatovi ukázali své vybavení a předvedli zásah proti teroristům. Podle Babiše patří české speciální síly ve světovém měřítku k jedněm z nejlepších. "Skutečně máme být na co pyšní. Pokud by se, nedej bože, něco stalo, že by byli naši občané někde pod hrozbou, tak tady máme skutečně jednotku, která je na světové, špičkové úrovni," řekl. Metnar označil příslušníky 601. skupiny za nejlepší vojáky armády.

Babiš novinářům řekl, že problémy s legislativou se týkají i případného rychlého vyslání speciální jednotky do zahraničí. "Pokud by se něco stalo, bylo potřeba rychle rozhodnutí, tak je to dost složité, komplikované," poznamenal s tím, že nutnost vyslání jednotky může být v řádu hodin a může i nastat potřeba tajné operace. V současné době musí vyslání vojáků do zahraničí schválit obě komory Parlamentu. Možnost schválení takové mise by Babiš přesunul na Bezpečnostní radu státu. Dodal, že návrh bude nutné probrat v Parlamentu. Elitní vojáci z Prostějova mají za sebou mise například v Afghánistánu nebo v Mali. V české armádě jde o jediné zástupce speciálních sil.

Za dobu péče by se penze počítala z fiktivní mzdy, souhlasí komise

U lidí, kteří kvůli péči o blízké mají nízký příjem a měli by i nízký důchod, by se penze za dobu opatrování v budoucnu mohla případně vypočítávat z průměrné mzdy. Na návrhu na zavedení takzvaného fiktivního vyměřovacího základu je v důchodové komisi shoda a dostane ho k projednání vedení vládní koalice. Novinářům to po jednání komise řekly její předsedkyně Danuše Nerudová a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Ministerstvo rozpracuje i další dva návrhy, a to sdílení vyměřovacího základu partnerů a prodloužení vyloučené doby za péči o dítě.

Ženy pobírají ve stáří méně než muži. Na konci prvního čtvrtletí podle údajů České správy sociálního zabezpečení průměrný důchod seniora činil 14.697 korun a seniorky 12.182 korun. Podle analýzy ministerstva práce za třetinu rozdílu může to, že ženy odcházejí podle počtu vychovaných dětí do důchodu dřív. Odpracují tak méně let a odvedou menší částku. Ze dvou třetin jsou pak na vině nižší výdělky žen. V průměru vydělávají o pětinu méně než muži. Důvodem bývá právě péče o děti či stárnoucí rodiče.

Hamáček se nechystá navrhnout odvolání ministra kultury Staňka

Předseda vládní ČSSD Jan Hamáček se ani po čtvrtečním setkání s autory petice za odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) nechystá navrhnout Staňkův konec ve vládě. Novinářům řekl, že je pro rychlé vypsání konkurzů na šéfa Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc. Petici kritizující způsob odvolání jejich dosavadních ředitelů Jiřího Fajta a Michala Soukupa podepsalo za šest dní přes 5000 lidí. Jeden z iniciátorů petice architekt Josef Pleskot, s nímž Hamáček a premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek jednali, ČTK řekl, že o den dřív se Hamáček podle něj vyjadřoval jinak.

Pod petici, která vznikla jako první a má už přes 5000 signatářů, se podepsali třeba architektka Eva Jiřičná, fotograf Josef Koudelka, režiséři Jan Hřebejk či Olga Sommerová, šéf činohry Národního divadla Daniel Špinar či politik Karel Schwarzenberg. V druhé petici především mladší historici umění či umělci deklarují, že se Staňkem chtějí jednat a na příští čtvrtek s ním mají naplánovanou schůzku.

Senát chce zrušit daň z nabytí nemovitých věcí

Senát chce zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Svůj návrh vložil do poslanecké novely zákonného opatření Senátu o dani z nabytí, která má osvobodit od daně první prodej bytů v rodinných domech. S pozměňovacím návrhem na zrušení daně přišel senátní hospodářský výbor. Předlohu tak nyní dostane opět Sněmovna, která o senátním návrhu na zrušení daně rozhodne. Na dani z nabytí vybral stát jen loni 13,6 miliardy korun, předloni to bylo 12,5 miliardy. Zrušit zákonné opatření o dani z nabytí navrhovala už ve Sněmovně ODS při schvalování projednávané novely. Stejný návrh ODS odmítla Sněmovna už loni. Někteří senátoři dnes označovali daň z nabytí jako nemorální. Pro přijetí výborového návrhu na zrušení zákona hlasovalo 47 z 61 přítomných senátorů, proti byli jen dva senátoři.

Sazba daně z nabytí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji platil prodávající a kupující byl v pozici ručitele. Jak uvedl předseda senátního hospodářského výboru Vladislav Vilímec (ODS), výběr této daně navíc přispívá ke zdražování nemovitostí. "Ona ta daň tomu státu vlastně nepatří, vždyť je to už jednou zdaněné," prohlásil Jan Horník (STAN), který daň z nabytí označil rovněž za nemorální. Senátor ANO Jaroslav Větrovský naopak varoval, že pokud by Parlament daň z nabytí zrušil, pak by podle analýzy ministerstva financí přišel stát jen letos o víc než šest miliard korun. Navrhoval proto, aby Senát předlohu schválil v podobě předložené Sněmovnou.

Senát se postavil proti vzniku Národní sportovní agentury

Senát se postavil proti vzniku Národní sportovní agentury, která má převzít od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací. Vznik nového úřadu by podle senátorů znamenal mimo jiné nárůst byrokracie a nezaručil by lepší financování sportovních organizací. Výhrady měli i vůči navrhovanému vedení agentury. O agentuře bude znovu rozhodovat Sněmovna, patrně veto Senátu vládní většinou přehlasuje. Hlavním úkolem agentury je podle návrhu vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště. Agentura má mít částečně parametry samostatného ministerstva. Její předseda bude podle předlohy jmenován vládou na návrh premiéra na šest let a bude muset mít nejméně pětileté zkušenosti v řídící funkci ve sportu.

ŘSD má nového šéfa, Kroupu ministr dopravy Kremlík odvolal

Nový ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) odvolal generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupu. Jeho nástupcem jmenoval Pavola Kováčika. Kremlík to uvedl na svém twitterovém účtu. Kroupa řekl České televizi (ČT), že odchází víceméně po vzájemné domluvě, po více než čtyřech letech v čele ŘSD se "cítí utahaný". Podle Kremlíka by nový šéf silničářů Kováčik, který doposud působil jako předseda dozorčí rady Státního fondu dopravní nfrastruktury, měl zrychlit dopravní výstavbu a také zefektivnit řízení mimořádných událostí v provozu. Kremlík chce, aby ŘSD případné komplikace v provozu řešilo rychleji a transparentně. Nový šéf ŘSD by měl o postupu jednat také s policií a kraji.

Kroupa, kterého chce ministr v resortu udržet, byl v čele ŘSD od prosince 2014. V posledních měsících byl veřejností kritizován kvůli tempu výstavby a modernizace tuzemských dálnic. Vyčítána mu byla také situace v prosinci loňského roku, kdy kvůli zpoždění modernizace dálnice D1 a hustému sněžení se tvořily na páteřní dálnici mnohahodinové kolony.

V Česku je rozestavěno 39 dálnic a silnic první třídy. Jde o 140 kilometrů nových dálnic, 52 kilometrů oprav dálnice D1 a 63 kilometrů silnic první třídy. Letos by mělo být otevřeno zhruba 26 kilometrů nových dálnic, loni stát zprovoznil čtyři kilometry. V ČR je v současnosti zprovozněno 1248 kilometrů dálnic a přes 5642 kilometrů první třídy.

ČNB zhoršila odhad vývoje veřejných financí pro letošní i příští rok

Česká národní banka zhoršila odhad vývoje veřejných financí pro tento i následující rok. Očekává nižší přebytek hrubého domácího produktu, než původně odhadovala. Centrální banka to píše v nové Zprávě o inflaci. Nově letos očekává přebytek 0,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP), když v únoru očekávala 1,2 procenta HDP. Pro příští rok odhad zhoršila na 0,2 procenta HDP z předchozích 1,3 procenta HDP. Loni skončily veřejné finance v přebytku 0,9 procenta.

ČNB zároveň v nové prognóze, kterou představila ve čtvrtek, zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta a pro příští rok na 2,8 procenta. Zároveň banka v nové prognóze očekává slabší kurz koruny.

Vedení NP České Švýcarsko zakázalo plošné kácení stromů kvůli kůrovci

Národní park České Švýcarsko zakázal na většině svého území plošné kácení stromů zasažených kůrovcem. Podle správců bude pro přírodu lepší, když si les poradí se škůdcem sám. Kácet už se bude jen na severovýchodním okraji parku, v takzvaných nárazníkových zónách, aby se ochránily lesy okolních vlastníků. Správa parku vydala toto průlomové rozhodnutí kvůli tomu, že kůrovec už se v jeho lesích tak rozmohl, že jeho likvidací by došlo k velkoplošnému odlesnění. Vedení parku už nechce vytvářet velké holiny a nechá napadené stromy na místě, kácet je bude jen v případě, že by pádem ohrožovaly turistické stezky. Kůrovec se kvůli loňskému suchu rozmnožil v parku až za hranici kalamity, podle mluvčího Tomáše Salova napadá hlavně uměle vysazené smrkové porosty. O rok dříve, od roku 2017 se ke stejnému kroku, tedy nezasahovat proti kůrovci, rozhodli i v sousedním Saském Švýcarsku.

O možnost zůstat v Británii po brexitu požádalo 600 tisíc občanů EU, z toho přes 2000 Čechů

O povolení k pobytu v Británii po jejím odchodu z Evropské unie už požádalo přes 600 tisíc občanů ostatních unijních zemí. Informovala o tom britská vláda v hodnocení svého programu pro přípravu na brexit. V rámci tří testovacích období, z nichž poslední skončilo 29. března, zažádalo o povolení přes 2000 Čechů, ukazuje vládní zpráva.

Více žádostí než od občanů České republiky (2406) přišlo mimo jiné od Slováků (3357). Ministerstvo vnitra uvádí, že ani jedna žádost nebyla odmítnuta.

V Plzni začínají Slavnosti svobody

Dobovými vojenskými kempy a několika pietními akty začínají v Plzni tradiční květnové Slavnosti svobody. Oslavy osvobození města americkou armádou na začátku května 1945 patří k největším připomínkám konce druhé světové války v Evropě. Na akce každoročně přijíždějí do Plzně desetitisíce návštěvníků. I letos, 74 let od konce války, přijedou američtí a belgičtí veteráni, kteří západ Čech na přelomu dubna a května osvobozovali. Hlavní program slavností je o víkendu. Klatovskou třídou projede konvoj více než 200 kusů vojenské historické techniky. V jeho čele pojedou na džípech veteráni.

Na Svatém Kopečku u Olomouce začaly Italské dny

První Italské dny na Svatém Kopečku u Olomouce připomenou události staré sto let. Místní tehdy pomohli zhruba čtyřiceti rakouským Italům z Tridentska, kteří utíkali před válečnou frontou. Během čtyř dní organizátoři nabídnou místním, návštěvníkům i hostům z Itálie vzpomínkové akce, koncerty, ochutnávky italských specialit nebo kurzy italštiny pro začátečníky. Olomoucký arcibiskup spolu s italskými hosty také odhalí pamětní desku připomínající události za první světové války.

Sport

Tenistka Karolína Muchová porazila v semifinále antukového turnaje v Praze Bernardu Peraovou z USA 6:2, 7:5 a poprvé si na okruhu WTA zahraje o titul. Dvaadvacetiletá Muchová získala na nižším okruhu ITF dva tituly ve dvouhře. Mezi elitou o sobě dala vědět loni postupem do třetího kola US Open. Účastí v pražském finále si zajistila premiérový posun do první světové stovky žebříčku. I pátý ročník pražského turnaje bude mít domácí finalistku. Jen jednou od povýšení z kategorie ITF na okruh WTA Češka dvouhru nevyhrála.

Na české finále ale nedojde. Barbora Strýcová na antuce ve Stromovce prohrála v druhém semifinále se švýcarskou kvalifikantkou Jil Teichmannovou hladce 3:6 a 0:6.

Nasazené jedničky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková mají v Kuala Lumpuru jistou sedmou společnou medaili ze Světového okruhu a zahrají si na něm již čtvrté finále za sebou. Na malajském turnaji tříhvězdičkové kategorie z pěti možných české beachvolejbalistky vyhrály všech pět zápasů ve dvou setech. O zlato si v sobotu zahrají proti americké legendě a trojnásobné olympijské vítězce Kerri Walshové Jenningsové ve dvojici s Brooke Sweatovou.

Páteční počasí

Zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky. Na horách i sněžení. Postupně místy i polojasno. Teploty 10 až 14 stupňů, na Moravě až kolem 16, na horách 4 stupně, na Šumavě a v Beskydech 7 stupňů Celsia.