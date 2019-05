EU důvěřuje 52 pct Čechů, u jejích institucí převládá nedůvěra

Evropské unii, jejímž členem je Česko od 1. května 2004, důvěřuje v současné době 52 procent Čechů. V případě institucí, které pod unii spadají, ale stále převládá nedůvěra nad důvěrou. Evropskému parlamentu důvěřuje 36 procent dotázaných a Evropské komisi 35 procent. Vyplývá to z dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Oproti loňskému dubnu se důvěra v EU i její orgány statisticky významně nezměnila.

Babiš: Členství ČR v EU nemá alternativu, unie se ale musí změnit

Členství v Evropské unii nemá pro Českou republiku alternativu, unie se ale musí změnit, řekl novinářům premiér Andrej Babiš. Ten se ve Varšavě účastní jednání se svými protějšky z dalších 12 zemí, které do unie vstoupily v posledních 15 letech. "Evropa se musí zásadně změnit. Potřebujeme skutečně silnou Evropu, ale Evropu silných členských států. Musíme zásadně změnit situaci, kdy máme silnou a zpolitizovanou Evropskou komisi. Potřebujeme, aby skutečně hlavním motorem byla Evropská rada, tedy setkání prezidentů a premiérů. Ti by měli mít hlavní slovo (v unii)," zdůraznil. Podle Babiše není možné, aby o všem rozhodovala Evropská komise (EK). Pozastavil se také nad tím, že za 15 let od vstupu do EU přijala Česká republika "asi 4500 různých direktiv a vyhlášek, ale přitom ještě dnes nejsou dobudovány čtyři hlavní svobody, hlavně jednotný vnitřní trh".

"Bavíme se stále o dvojím metru, velkým tématem je dvojí kvalita potravin," řekl premiér a dodal, že buď bude tento problém vyřešen na evropské unii, anebo Česko přijme vlastní opatření a zákony. "Není možné mít v Evropě dva druhy členských států, dva druhy občanů. Musíme mít všichni stejné možnosti a práva," zdůraznil Babiš. Právě o tom podle něj má být varšavská debata s dalšími premiéry a následně unijní summit v rumunském Sibiu. Důležité také bude, jak tento měsíc dopadnou volby do Evropského parlamentu (EP), kdo se stane předsedou nové Evropské komise a zda unie bude schopna se změnit. K 15 letům členství v EU premiér poznamenal, že evropský projekt je skvělý, díky tomu máme mír a obrovskou výhodu v podobě volného pohybu osob a přístupu na trh. "Principiálně to není debata, zda tam být, či nebýt (v EU). Je jasné, že nemáme jinou alternativu. Získali jsme obrovské peníze, 740 miliard (Kč), další výhody, přišli investoři. Ale je třeba říkat kriticky, co je potřeba změnit. Jsme součástí EU a máme na ni vliv," řekl.

Slovnaft: Dodávky ropy Družbou by měly být obnoveny v půlce května

Dodávky nekontaminované ruské ropy prostřednictvím ropovodu Družba by měly být obnoveny od poloviny května. Uvedla to podle agentury Reuters slovenská ropná rafinerie Slovnaft. Do ropovodu, kterým teče ropa z Ruska i do České republiky, se minulý týden dostala ropa znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Podle Běloruska si plné obnovení provozu vyžádá nejméně šest měsíců.

ČR a SR by mohly řešit hlubinné jaderné úložiště společně

Česká republika a Slovensko podle slovenského premiéra Petera Pellegriniho zvažují, že by mohly vyřešit společně otázku budoucího hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Při příležitosti Evropského jaderného fóra (ENEF) v Praze Pellegrini novinářům řekl, že považuje za neefektivní, aby Česko a Slovensko investovaly miliardy do úložišť samostatně. Podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) zatím země v této věci nepokročily. "Jsme na tom úplně stejně jako Slováci, budeme to řešit," uvedl. Výběr možné lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu v ČR se táhne několik let.

Obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti upozornily, že hrozí reálné riziko, že by v České republice mohlo být umístěno mezinárodní úložiště. Případná dohoda se Slovenskem nebo s dalšími zeměmi o uložení vysoce radioaktivních odpadů by podle platformy znamenala, že by se musela zrušit "pojistka" v atomovém zákoně, kterou je dovoz cizího jaderného odpadu za účelem uložení v ČR zakázán, reagoval v tiskové zprávě mluvčí platformy Martin Schenk.

Soud uložil Nizozemcům za zbití číšníka šest a pět let vězení

Bratry Armina a Aräshe Nahviovy z Nizozemska, kteří loni napadli a brutálně zbili číšníka v centru Prahy, poslal soud do vězení na šest a pět let. Uznal je vinnými z těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví, nikoliv z pokusu o vraždu. Uložil jim také desetileté vyhoštění z Česka a povinnost společně uhradit zraněnému muži přes 1,8 milionu korun. Verdikt není pravomocný. Sourozenci si ponechali lhůtu pro případné odvolání, státní zástupkyně se v jejich neprospěch odvolala rovnou.

Dvaatřicetiletý Aräsh a o tři roky mladší Armin přicestovali do české metropole s dalšími pěti přáteli na rozlučku se svobodou. Incident, který zachytily kamery, se stal 21. dubna 2018. Spor mezi skupinou turistů a obsluhou vznikl kvůli tomu, že si cizinci do podniku přinesli vlastní alkohol a odmítali odejít. Z následné bitky vyšel nejhůře jeden z číšníků, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku. Případu značnou pozornost věnovala přední nizozemská média, z nichž některá do Prahy vyslala i zvláštní zpravodaje.

V dubnu zemřelo na silnicích 52 lidí, o 14 více než loni

V dubnu zemřelo při dopravních nehodách v Česku zatím 52 lidí. Je to o 14 více než ve stejném měsíci loňského roku. Od začátku roku si dopravní kolize vyžádaly 139 lidských životů, což je o 13 obětí více než ve stejném období loni. ČTK to řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Bilance je předběžná, oficiální čísla zveřejní policie zhruba za týden.Mezi hlavní příčiny nehod patřila nepřiměřená rychlost, ale také to, že se řidiči plně nevěnovali řízení. Přejeli pak do protisměru nebo vyjeli mimo komunikaci, uvedl Lerch.

Česko dnes čekají demonstrace, i majáles

V Česku se dnes konají tradiční oslavy 1. máje. Naplánovány jsou demonstrace, předvolební kampaně, vysokoškolský majáles i desítky slavností a dalších akcí po celé zemi.

Netradičně na náměstí Jiřího z Poděbrad se v Praze sešli příznivci komunistů a představitelé KSČM u příležitosti Svátku práce. Nechyběl ani někdejší generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, který v srpnu oslaví 97. narozeniny. Na řečníky pískali a křičeli protikomunističtí demonstranti, kteří se shromáždili několik metrů za pódiem. Komunisté se uchýlili na náměstí Jiřího z Poděbrad kvůli rekonstrukci Křižíkovy fontány na Výstavišti, která je tradičním místem jejich setkání.

Průvod desítek studentů v maskách zahájil pražský Studentský Majáles. Letos jde o šestý ročník. Na programu jsou studentská hudební a divadelní vystoupení, čtení poezie a promítání studentských filmů. Zájemci se mohou prohlédnout různé výstavy.

V Českých Budějovicích vznikla včelařská pohotovost

V Českých Budějovicích vznikla včelařská pohotovost. Pět včelařů zajišťuje odchyt zalétlých včelích rojů. Bezplatná služba je určena všem, jimž se třeba na zahradě usadil roj. ČTK to řekl předseda základní organizace Českého svazu včelařů v Českých Budějovicích Jiří Ryšavý. Podobnou službu v ČR provozuje i pražské Ekocentrum Včelín Ořech. Hlavním důvodem, proč služba vznikla, je, že každý rok volalo Ryšavému kolem deseti lidí, že mají na zahradě roj a nevědí, co s ním. V českobudějovické organizaci je 160 včelařů, každý má průměrně deset včelstev. V jižních Čechách působí asi 6000 včelařů.

Národní muzeum získá věci z pozůstalosti manželů Benešových

Národní muzeum získá předměty z pozůstalosti bývalého československého prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Hany. Ve středu je na českém velvyslanectví ve Washingtonu převezme ministr kultury Antonín Staněk a ředitel muzea Michal Lukeš. ČTK to sdělila mluvčí Národního muzea Kristina Kvapilová. Věci dosud vlastnila praneteř Benešových Hana Regina Pohlová, která do USA emigrovala v roce 1986.

Počasí

Polojasno až oblačno, od severozápadu zejména v Čechách místy přechodně až zataženo s přeháňkami. Nejvyšší teploty 13 až 17 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C.