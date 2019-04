Zeman jmenoval do vlády Havlíčka, Benešovou a Kremlíka

Prezident Miloš Zeman jmenoval ministrem průmyslu Karla Havlíčka, ministryní spravedlnosti Marii Benešovou a ministrem dopravy Vladimíra Kremlíka (všichni za ANO). Nahradili Martu Novákovou, Jana Kněžínka a Dana Ťoka (všichni za ANO). Novými vicepremiéry ve vládě se stali Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), Zeman předtím z této funkce odvolal ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Vláda Andreje Babiše (ANO) tak zažila během deseti měsíců svého fungování už šest personálních změn. Žádný předchozí český kabinet nevyměnil v prvním roce existence tolik ministrů. Dosud nejvíc členů kabinetu, pět, vyměnil v prvních 12 měsících fungování své druhé vlády tehdejší premiér Václav Klaus.

Zeman v projevu k novým ministrům vyzval Benešovou, aby se zasadila o rychlejší práci soudů. Schillerové Zeman slíbil podporu v úsilí o úspory ve státním rozpočtu. Zároveň jí vyzval k omezování daňových úlev a výjimek. U nového ministra průmyslu Zeman ocenil, že podporuje rozvoj jaderné energetiky, a vyjádřil přání, aby dobře připravil tendr na stavbu nových bloků v elektrárně Dukovany. Kremlíka Zeman vyzval k většímu úsilí o stavbu dálnic. Připomněl přitom někdejší předvolební billboard hnutí ANO se sloganem "Dálnice, dálnice, dálnice". "Já bych si přál, aby tento nápis slezl z těch billboardů na zem a aby se konečně dálnice stavěly aspoň takovým tempem jako například v sousedním Polsku," řekl.

Vláda zavede sedmiprocentní digitální daň pro internetové giganty

Vláda chce zavést sedmiprocentní digitální daň pro velké internetové firmy, jako je Facebook nebo Google. Na zavedení daně se dohodla koalice ANO a ČSSD. Ministerstvo financí by mělo do konce května vypracovat příslušný návrh. Vyplývá to z informací ČTK od ministerstva financí a vládní ČSSD. Podle konzervativního odhadu MF by nová daň mohla do státního rozpočtu ročně přinést pět miliard korun. Účinnost zákona pak úřad odhaduje na polovinu roku 2020. "Diskuse není o tom, zda toto zdanění zavádět, ale od kdy, v jaké podobě a v jaké výši," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Daň by se měla dotknout internetových firem s globálním obratem nad 750 milionů eur (19,2 miliardy Kč). Ministerstvo na dotaz ČTK upřesnilo, že daň bude směřovat na tržby internetových firem, a nepůjde tak o daň ze zisku. "Plátce této daně bude mít povinnost určit si v ČR tzv. daňového zástupce, který bude zodpovědný za náležitosti související s plněním tuzemských daňových povinností," uvedl mluvčí MF Michal Žurovec.

O digitální dani se vyjednává i na úrovni Evropské unie, jednání se ale táhnou. Některé státy tak už přistoupily k zavedení vlastní digitální daně. V programovém prohlášení vlády je ještě závazek zvednout odvody pojišťovnám.

Pro Jourovou bylo portfolio v EK překvapením, nyní je za něj ráda

Pro Věru Jourovou bylo překvapením, když se v září 2014 dozvěděla, jaké oblasti bude mít na starosti jako nová evropská komisařka. Nyní je ale ráda, že v týmu Jeana-Claudea Junckera odpovídá právě za oblasti spravedlnosti, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen. Funkční období stávající komise končí letos na konci října, Jourová by ráda pokračovala i v té následující, upozornila ale, že nominovat ji případně bude muset celá česká vláda. Někdejší ministryně pro místní rozvoj očekávala, že v komisi dostane na starosti oblast regionální politiky. Z Česka pak zaznívala kritika, že její portfolio je slabé. "Není to pravda, je to zásadní téma. Ale také dost záleželo na tom, co jsem si v jeho rámci dokázala 'vyboxovat', například digitální agendu, ochranu svobodných voleb nebo etický a právní rozměr v debatách o umělé inteligenci," připomněla komisařka v rozhovoru se zpravodajem ČTK.

Když má zmínit, co se jí povedlo, připomene Jourová boj s praním špinavých peněz a financování terorismu i podporu práv spotřebitelů, včetně vůbec první právní úpravy popisující takzvanou dvojí kvalitu potravin jako nekalou obchodní praktiku. Třetí oblastí je podle ní ochrana soukromí občanů a také jejich osobních údajů, především na internetu. Jourovou naopak mrzí, že se "příliš nehýbe rozdíl v odměňování mezi muži a ženami, ač jsme dělali, co jsme mohli". Muži za stejnou práci v EU stále dostávají o 16 procent více peněz než ženy, a rozdíl v ČR je dokonce skoro 22 procent.

Babiš k jaderným blokům v ČR: Ideálem zdroje menšího výkonu

Optimálním řešením pro stavbu nových bloků v Česku by byly jaderné zdroje menšího výkonu. V projevu na Evropském jaderném fóru (ENEF) v Praze to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Odborníci upozorňují na to, že ve světě se tato modulární zařízení teprve vyvíjejí, praktická zkušenost s jejich provozem téměř chybí. Babiš uvedl, že je na Česku a Evropské unii, v jaké míře se budou na jejich rozvoji angažovat. V souvislosti s možnou stavbou nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany se dosud převážně hovořilo o "tradičních" blocích s výkonem kolem 1000 megawattů (MW). Babiš dále uvedl, že věří tomu, že se Česku podaří projekt rozšíření této elektrárny uskutečnit hladce, a to navzdory tomu, že všechny jaderné bloky, které se teď v Evropě staví, mají zpoždění.

Podle loňských informací odborného serveru oEnergetice.cz jsou ve vývoji malých modulárních reaktorů (SMR) velmi aktivní USA, Kanada a Británie. Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování.

Senátoři z liberálního klubu už mají ústavní žalobu na Zemana

Šestice senátorů z Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 už má hotovu ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana. Popisuje sedm Zemanových skutků, které jsou podle tvůrců žaloby hrubým porušením ůstavy. Pro projednání žaloby Senátem potřebují získat dalších 21 senátorů. Pokud se s žalobou horní komora ztotožní, pro její podání bude třeba souhlasu ústavní většiny nejméně 120 poslanců. S ohledem na současné složení dolní komory není příliš pravděpodobné, že by žaloba doputovala až k Ústavnímu soudu. Ve Sněmovně má na rozdíl od Senátu většinu vládní ANO a ČSSD s podporou KSČM.

Ani v Senátu není jisté, že se pro žalobu najde potřebná většina. Občanští demokraté nevidí šanci na úspěch, podle místopředsedy horní komory Jiřího Oberfalzera (ODS) nemají Zemanovy činy podstatu narušení demokratického řádu v ČR. Impulzem k vypracování žaloby byly zásahy prezidenta a zaměstnanců Hradu do justice. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček již dříve označil záměr za další nenávistný pokus o zviditelnění v médiích.

Úřady v cizině odebraly od roku 2010 z rodin 480 českých dětí

Úřady v cizině odebraly od začátku roku 2010 zhruba do poloviny letošního dubna z rodin 480 českých dětí. Týkalo se to 238 rodin. Nejvíc případů bylo v Británii. Zhruba 40 procent odebraných chlapců a dívek se vrátilo k rodičům nebo šlo k příbuzným v zahraničí i v ČR. Přibližně stejný podíl dětí se v cizině dostal k pěstounům a do adopce. Vyplývá to ze statistiky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD), kterou ČTK poskytl ředitel úřadu Zdeněk Kapitán. Důvodem odebrání bývá ohrožení dítěte, týrání, zneužívání a zanedbávání i podezření na ně. V některých zemích zákon zakazuje fyzické tresty dětí.

Nejvíce českých chlapců a děvčat odebraly úřady v Británii. Od roku 2010 to bylo 397 dětí. Následovalo Německo, kde to bylo 34 dětí. V Rakousku šlo o 11 dětí, ve Španělsku o devět, v Irsku o sedm a Norsku a Kanadě o pět.

Obce mohou žádat o peníze na stavbu sociálních a dostupných bytů

Městské části, obce či svazky obcí mohou žádat stát o peníze na stavbu sociálních a dostupných bytů. V programu Výstavba ve Státním fondu rozvoje bydlení je na to pro letošní rok vyčleněna miliarda korun a radnice by měly za dotace a úvěry vybudovat v sociálním, dostupném či smíšeném domě byty o velikosti 23 až 120 metrů čtverečních s koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Podle programu, který vláda schválila v polovině dubna, mají dotace sloužit na pořízení sociálních bytů s nízkým nájemným pro domácnosti, kterým s příspěvkem na bydlení po odečtení bytových nákladů nezbývá ani 1,6násobek životního minima a jsou bez šancí na běžné bydlení.

Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů slíbila v programovém prohlášení zákon o sociálním bydlení, nakonec upřednostnila dotační a úvěrový program. Někteří starostové jeho nastavení kritizovali. Podle nich je pro malé obce nevýhodný a využívat ho nebudou.

Fotbalista Řepka půjde do vězení na dva roky, soud zvýšil trest

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka půjde na dva roky do vězení. Odvolací soud někdejšímu obránci Sparty či West Hamu zpřísnil původně uložený patnáctiměsíční souhrnný trest. Sportovec se provinil zpronevěrou luxusního vozu a internetovými útoky na svou druhou exmanželku, které spočívaly ve smyšlených erotických inzerátech. Verdikt je pravomocný. Zpronevěru spáchal Řepka v prosinci roku 2016, když své známé prodal za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době už nevlastnil. Vlastníkem vozu byla firma K & H, které předtím sportovec auto odprodal kvůli tomu, že byl v exekuci. Řepka pak s vozem dále jezdil na základě nájemní smlouvy. Svou známou na to sice upozornil, tvrdil jí ale, že nebude problém na ni vůz do dvou či tří měsíců přepsat. Ve smlouvě, kterou spolu uzavřeli, se zavázal, že pokud mercedes do roka nepřevede, zaplacenou částku ženě vrátí. To se však nestalo.

Motocyklová GP České republiky podle hejtmana zřejmě skončí

Závody mistrovství světa silničních motocyklů v České republice zřejmě skončí. Letošní ročník Grand Prix se ještě v Brně pojede, ale v dalších letech to bez dlouhodobého finančního přispění státu zřejmě nebude možné. V tiskové zprávě to uvedl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) v reakci na to, že vláda na letošní ročník v pondělí schválila dotaci 39 milionů korun namísto požadovaných 65 milionů. Už loni přitom akce skončila ve ztrátě 31 milionů korun, když na ni stát dal 39 milionů místo požadovaných 100 milionů. Letos se závody uskuteční 4. srpna a počtvrté je bude pořádat spolek založený krajem a městem. S promotérskou společností Dorna má smlouvu na pět ročníků, ten příští se ale tedy nejspíš nepojede.

Fajt: Partneři odřekli výstavu indického umění i darování sbírky

V Národní galerii Praha (NGP) se na podzim neuskuteční výstava, která měla představit umělecké poklady z královské sbírky v severoindickém Rádžasthánu. Unikátní měla být především tím, že se poprvé v evropské galerii mělo ukázat indické umění přímo z těchto sbírek, nikoli exponáty vlastněné americkými či evropskými muzei. Pro zahraniční partnery bylo klíčové osobní jednání, řekl bývalý šéf NGP Jiří Fajt, který před několika měsíci také v Indii o výstavě vyjednával.

Fajt ČTK potvrdil, že byl osloven kvůli schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně svého odvolání. Odjel ale do Berlína, kde dříve pracovně působil, a uvedl, že v příštích dnech se do Česka nevrátí. "Mým prioritním zájmem je očistit své jméno," uvedl. S důvody svého odvolání nesouhlasí, autorská smlouva, kterou kritizuje Staněk, je podle něj standardní nástroj. Dalším projektem, za kterým bývalý ředitel NGP stál a který druhá strana po jeho odvolání odřekla, je získání sbírky moderního a současného umění manželů Zemanových. Podpis smlouvy, jímž by přes 800 exponátů mělo přejít pod NGP, byl plánován na 26. dubna, týden po Fajtově odvolání. "Petr Zeman v den mého odvolání navíc zemřel a vdova Eva Kunstová dál nechce s Národní galerií Praha jednat," uvedl Fajt.

Laureátkou Zlaté stuhy 2019 se stala spisovatelka Iva Procházková

Zlatou stuhu 2019 za celoživotní přínos dětské literatuře v Praze převzala spisovatelka Iva Procházková. Autorka knih Čas tajných přání, Červenec má oslí uši, Soví zpěv, Myši patří do nebe nebo Nazí ve svých dílech zpracovává problémy autoritativní výchovy, společenského znevýhodnění či trampoty dospívání v neúplné rodině. Vedle Procházkové, která působila i jako literární velvyslankyně Česka na knižním veletrhu v Lipsku, si cenu určenou výhradně tvůrcům dětské literatury z centra DOX odnesli i další literáti.

Poslední dubnový večer patří tradičnímu pálení čarodějnic

Na mnoha místech země se dnes rozhoří vatry a ohně, na nichž se budou symbolicky upalovat čarodějnice. Dávná tradice je spojena se svatojakubskou nocí připadající na poslední dubnový den, které se připisuje magická moc. I když díky dešti z posledních dnů mohli meteorologové na celém území republiky zrušit výstrahu na nebezpečí vzniku požárů. Před rokem připadly čarodějnické ohně na velmi suché, teplé a navíc větrné období.

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně slavil zřejmě o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, který se nacházel přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Na stejné datum připadá keltský svátek jara Beltain.

