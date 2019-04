Průzkum: Většina Čechů chce v EU zůstat, odejít chce desetina

Většina Čechů chce v Evropské unii zůstat a s členstvím v EU je spokojena. Okamžitě odejít z unie by chtěla jen zhruba desetina Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentur Behavio a STEM a Institutu pro evropskou politiku Europeum, který se konal od loňského prosince do letošního února. Spokojeno s členstvím v EU je 56 procent Čechů, což je nejvíce za posledních devět let. Ještě před několika lety byla s členstvím v unii spokojena jen asi třetina obyvatel Česka a loni činil podíl spokojených lidí 45 procent. V aktuálním průzkumu spokojenost s členstvím uvádí 56 procent dotázaných, což je nejvíce od doby před propuknutím ekonomické krize. Podobný podíl Čechů také odmítá vystoupení z EU. Unie podle sedmi procent lidí funguje a není třeba ji reformovat a podle dalších 54 procent lidí jsou sice potřeba změny ve fungování EU, ale Česko by v unii mělo zůstat.

Pro okamžitý odchod z EU se v průzkumu vyjádřilo pouze 11 procent Čechů a dalších 27 procent by bylo pro odchod, pokud se EU nezmění. "Rezervovaný postoj k EU plyne hlavně z pocitu, že řeší banality, které si může každý stát vyřešit sám, místo toho, aby se soustředila na globální problémy, kterým se ubráníme jenom společně," sdělil ředitel agentury Behavio Jiří Boudal. "Respondenti si například přejí, aby byla společná obrana hranice EU. Ale zároveň neví, že existuje agentura Frontex, která má společnou ochranu vnější hranice na starosti," uvedl analytik Europea Vít Havelka. Obecně podle něj řada dotázaných neví, jak EU funguje. Třeba skoro dvě třetiny lidí neví, že Česko zastupují ministři a premiér v Radě EU či Evropské radě. Zhruba dvě pětiny lidí také neví, že má Česko v klíčových otázkách právo veta, že tuzemské úřady rozhodují o příjemcích evropských dotací nebo že Česko dostává od EU více peněz, než do rozpočtu EU odvádí.

Postoj k celé Evropě je u Čechů velmi dobrý, a to i u kritiků EU. Naprostá většina obyvatel Česka, přes 70 procent, je podle průzkumu hrdá na to, že jsou Evropany. I dvě třetiny odpůrců EU považují spolupráci s ostatními evropskými zeměmi za důležitou a téměř třetina z nich by stála o takovou spolupráci i za cenu občasných ústupků jiným státům.

Správa rezerv: Česko má zásoby pohonných hmot na 30 dní

Česko má v současnosti přes přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba pokryty zásoby pohonných hmot na příštích 30 dní. Po jednání poradní skupiny, ve které jsou zastoupeni všichni velcí hráči na trhu s pohonnými hmotami, to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Distributoři podle něj navýšili dovozy nafty vlaky ze zahraničí. Vláda schválila poskytnutí ropy petrochemického holdingu Unipetrol ze státních hmotných rezerv.

Petříček se sejde s čínským velvyslancem kvůli omezování umělců

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se sejde s čínským velvyslancem kvůli tomu, že Čína údajně ruší vystoupení českých kulturních institucí, jejichž název je spojen s Prahou. Ministr to řekl novinářům, před schůzkou si chce informace ještě ověřit na ministerstvu kultury. Pokud by bylo vystupování českých umělců omezováno, považoval by to Petříček za nešťastné. O rušení vystoupení českých umělců mluvil při návštěvě Pekingu ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Podle něj tak čínské úřady reagují na některá prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Čína podmínila povolení k turné PKF - Prague Philharmonia kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla. "Je to nešťastné rozhodnutí, pokud by právě kulturní obec měla být omezována kvůli nějakým nesouladům v politice," řekl Petříček. "Kultura je od toho, aby lidi sbližovala. Jestli mají umělci nějaké názory, tak by za to neměli být trestáni," doplnil.

Babiš a Petříček gratulují socialistům k výhře voleb ve Španělsku

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) pogratulovali španělským socialistům a jejich lídrovi a premiérovi Pedru Sánchezovi k výhře v nedělních parlamentních volbách. Oba to uvedli na twitteru. Babiš v gratulaci napsal, že Španělsko je pro Českou republiku významným partnerem v Evropské unii. Sánchezovi gratuloval i předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Socialisté (PSOE) získali v předčasných volbách ve Španělsku 28,7 procenta hlasů a 123 křesel ve 350členném Kongresu. Pro Sáncheze to znamená, že k sestavení případné levicové vládní koalice bude potřebovat více než jednoho partnera. Sociálnědemokratický ministr Petříček označil vítězství socialistů za výbornou zprávu vzhledem k blížícím se evropským volbám.

Babiš sektorové daně pro banky nebo operátory zavádět nechce

Premiér Andrej Babiš (ANO) sektorové daně pro banky nebo mobilní operátory zavádět nechce, řekl Lidovým novinám (LN). Jeho vyjádření pro Českou televizi, ve kterém o daních mluvil, bylo překroucené, uvedl. Zvláštní daň pro banky prosazuje koaliční sociální demokracie. Podle ČT zavedení sektorové daně pro banky Babiš připustil. Měla by se týkat i pojišťoven a premiér uvažuje také o zahrnutí mobilních operátorů, o návrhu chce debatovat, uvedla v neděli ČT. "Jestli když uděláme sektorovou daň pro banky, to bude mít takový dopad pro všechny zdražením úvěrů a dostupností úvěrů, nebo ne," řekl Babiš ČT. Informaci přivítal předseda sociálních demokratů Jan Hamáček.

"Nemluvím česky ideálně, ale tolik rozumím, abych věděl, že jsem neřekl, že jsem otočil. Řekl jsem, že na bankovní daň mám stále stejný názor, že to banky přenesou na občany, firmy, ohrozí to likviditu, cenu hypoték - zkrátka že my sektorové daně nechceme," sdělil premiér na dotaz LN. Připustil nicméně, že se chystá s představiteli bank potkat a vyslechnout si jejich stanovisko. Babiš v LN také uvedl, že jen zopakoval, aby sociální demokraté o svých daňových návrzích jednali nikoli s ním, ale s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), protože ta připravuje státní rozpočet na příští rok. Babiš pro LN odmítl také zavádění zvláštní daně pro telekomunikační firmy. "Řekl jsem pouze, že pokud by si někdo měl zasloužit sektorovou daň, byly by to telekomunikační firmy, které jsou tři a mají kartel. Tam není konkurence jako mezi bankami, ale tím neříkám, že to chci udělat. Principiálně my sektorové daně nechceme," uvedl.

Staněk vytýká Soukupovi předražené nákupy a špatně zadané zakázky

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) vytýká bývalému řediteli Muzea umění Olomouc Michalu Soukupovi údajně předražené nákupy pozemků, podobu žádosti o evropské dotace a nesrovnalosti v dokumentech týkajících se projektu Středoevropského fóra Olomouc (SEFO). Soukupa stejně jako ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta Staněk 18. dubna náhle odvolal z funkce. Právní důvody svého rozhodnutí v případě Soukupa Staněk zveřejnil na webu. Odvolání kritizuje část kulturní obce, někteří chtějí odchod Staňka z vlády. Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka v neděli řekl, že osobně by zvažoval Staňkův konec v kabinetu. Ministr uvedl, že odvolání obou ředitelů členům grémia ČSSD rád vysvětlí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že se chce sejít se zástupci petice za Staňkovo odvolání. Odvolání obou ředitelů Staněk zdůvodňuje jejich pochybeními, která zjistily ministerské kontroly ve zmíněných institucích. Kdy schůzky budou, zatím není zřejmé. Sám Staněk v úterý ráno odjíždí na třídenní pracovní cestu do USA a na ni navazuje cesta do Francie.

Fotbalista Šural zemřel v Turecku po nehodě při návratu ze zápasu

Český fotbalový reprezentant Josef Šural zemřel v Turecku po nehodě minibusu, kterým se s dalšími hráči Alanyasporu vracel z nedělního ligového utkání na hřišti Kayserisporu. Osmadvacetiletý útočník podlehl zraněním v nemocnici, kam bylo převezeno i šest jeho spoluhráčů. Vedení Alanyasporu o tom informovalo na sociálních sítích a pro turecká média zprávu potvrdil předseda klubu Hasan Cavusoglu. "Ztratili jsme syna, je nám to strašně líto. Ostatní hráči jsou v pořádku, ale Josef utrpěl zranění hlavy a řadu dalších poranění. Musel na operaci, ale už ho nedokázali zachránit," uvedl funkcionář. Podle Cavusoglua nehodu asi pět kilometrů před Alanyí způsobil řidič minibusu s fotbalisty, který za volantem usnul. "Jsme hluboce zasaženi tragickou zprávou o smrti našeho kamaráda a bývalého kapitána Josefa Šurala. Jeho rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast. Šury, nikdy na tebe nezapomeneme," uvedla na twitteru Sparta, odkud Šural do Alanyasporu letos v lednu přestoupil. V minulosti nastupoval také ze Brno a Liberec, se kterým v roce 2012 získal ligový titul a o tři roky později triumfoval i v českém poháru. Celkem v nejvyšší soutěži odehrál odehrál 217 zápasů a dal 52 branek.

Kiska vyznamenal ředitele NM Lukeše Řádem bílého dvojkříže

Slovenský prezident Andrej Kiska předal řediteli Národního muzea Michalu Lukešovi Řád bílého dvojkříže druhé třídy, který je nejvyšším slovenským státním vyznamenáním pro cizince. Před novináři poté vyzdvihl Lukešovu roli při rekonstrukci Národního muzea. Lukeš uvedl, že si vyznamenání velice váží i proto, že vystudoval slovakistiku, a má tak k sousední zemi velmi blízko. Prezident Kiska při návštěvě Národního muzea také krátce jednal se ministrem kultury Antonínem Staňkem o situaci v kultuře v obou zemích. Shodli se, že se Česko a Slovensko potýkají s nedostatkem finančních prostředků na udržování kulturních památek.

Slovenský prezident se v Praze setkal i s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), od kterého dostal symbolický klíč od bran Prahy. Uvedl, že Praha je neoficiálně třetím největším slovenským městem, díky počtu Slováků žijících ve městě. Zavzpomínal při tom, jak v mládí do Prahy jezdíval za přáteli, kulturou i pivem. S radními pak diskutoval o vztahu mezi oběma národy i Prahou a Bratislavou a probrali i téma bydlení. Kiska dnes rovněž položil věnce k pamětní desce Alexandera Dubčeka na budově bývalého Federálního shromáždění.

MZe: Různá kvalita pod stejným obalem se bude pokutovat 50 mil.Kč

Ministerstvo zemědělství chce v novele zákona o potravinách zakázat tzv. dvojí kvalitu pod pokutou až 50 milionů korun. Výrobky se stejným obalem budou muset mít stejné vlastnosti a složení v ČR jako v jiných evropských státech, uvedl na tiskové konferenci ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Chce tak zpřísnit Evropou schválenou směrnici. V ní se uvádí, že se výrobky musí lišit "významně". Zatímco evropskou legislativu by měly nyní členské státy převést do svého právního řádu do dvou let, podle Tomana by měla připravovaná národní úprava nyní jít na jednání vlády a následně do Parlamentu - mohla by tak platit do jednoho roku. Méně přísnou evropskou úpravu vzalo ministerstvo na vědomí. Podle Tomana ale nebude v ČR možné ospravedlňovat různé složení výrobků preferencemi spotřebitelů nebo dostupností surovin.

Návrh ministerstva zemědělství na pokutování dvojí kvality potravin situaci nevyřeší. Nadále se do ČR budou vozit potraviny nižší kvality, jen budou správně označené. ČTK to dnes řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Hlavní problém je podle něj v tom, že západní potravinářské koncerny nepovolí českým obchodníkům koupit kvalitnější zboží pro západní trhy. "Jde o to, aby obchod dostal právo nakoupit německou nebo španělskou verzi. A dneska potravinářské koncerny tomu brání, když to někdo z obchodníků zkusil, tak mu bylo jasně řečeno, že musí nakoupit variantu pro český trh. A kdyby zkusil přivézt třeba tu německou, tak mu přestanou dodávat všechno z jejich sortimentu," tvrdí Prouza.

V Liberci vyvinuli unikátního rehabilitačního robota

Unikátního robota, který by mohl zkrátit léčbu pacientů po úrazech nebo mozkové mrtvici a urychlit jejich návrat do aktivního života, vyvinuli vědci v Liberci. Tým z Technické univerzity v Liberci (TUL) spolupracoval na jeho vývoji s odborníky z Krajské nemocnice Liberec. Prototyp schválený Státním zkušebním ústavem testují v Rehabilitačním ústavu Kladruby, řekl ČTK vedoucí řešitelského týmu, Josef Černohorský z TUL. Zařízení podle něj umí zkopírovat unikátní pohyb zdravé ruky nebo nohy a aplikovat ho u té postižené nebo nemocné. Léčba by díky tomu měla být efektivnější, má zvýšit soběstačnost pacienta, zkrátit pobyt v nemocnici i celkovou dobu léčby. "To ale teprve ukážou klinické testy," dodal.

Studénka slaví výročí kardinála Tomáška, vystaví jeho osobní věci

Brýle kardinála Františka Tomáška, jeho modlitební knížky, křížek, kardinálské oblečení a další osobní věci budou k vidění na výstavě To byl František kardinál Tomášek, která ve středu začne na zámku ve Studénce na Novojičínsku. Výstava bude součástí oslav výročí kardinála, který se ve Studénce narodil před 120 lety. ČTK to za organizaci SAK (Sport a kultura) Studénka řekl Marek Hýža. Jde podle něj o unikátní projekt, cenné relikvie Studénce půjčilo pražské arcibiskupství. Lidé si budou moci výstavu prohlédnout od 2. května do 30. října, bude přístupná zdarma v době provozu zámku. Již za svého života se stal kardinál Tomášek legendou, především pro své postoje a vytrvalé vystupování na obranu důstojnosti člověka a svobody země. Zemřel ve věku 93 let 4. srpna 1992.

Pražské jaro zahájí orchestr založený roku 1946 odsunutými Němci

Ředitel Pražského jara Roman Bělor považuje zahajovací koncert festivalu, který provedou 12. května Bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hrůši, za další akt česko-německého usmíření. Tradiční Mou vlast Bedřicha Smetany uslyší zájemci o klasickou hudbu v podání souboru, který vznikl v roce 1946 z odsunutých Němců, hráčů Pražské německé filharmonie. Ředitel Bamberských symfoniků Marcus Axt na setkání s novináři potvrdil, že navzdory vyostřené poválečné situaci se orchestr vždy k českým kořenům hlásil a hlásí i dodnes. Bamberští symfonikové jsou dnes jedním z nejznámějších německých hudebních těles. Od svého vzniku se představili ve více než pěti stovkách měst 63 zemí.

Jarní Floru Olomouc navštívilo 65.000 lidí, o 5000 víc než loni

Jarní etapu výstavy květin Flora o víkendu v Olomouci navštívilo více než 65.000 lidí. Ve srovnání s loňským ročníkem je to zhruba o 5000 více. ČTK to sdělila mluvčí Výstaviště Flora Michaela Nováková. Letošní jarní výstava Flora byla ve znamení prvních novinek, kterými chce vedení Výstaviště Flora v příštích letech pozměnit podobu výstavy. V hlavní expozici se v pavilonu A prolnula krása květin se sklářským uměním. Krásu skla doplnily koberce jarních cibulovin spolu s trvalkami a letničkami. Při čtvrtečním slavnostním zahájení byla pokřtěna a posvěcena nová odrůda tulipánu, která dostala název Olomoucká princezna. Milovníci miniaturizace stromů si podle Novákové nenechali ujít mezinárodní výstavu bonsají a suiseki s doprovodným programem.

Třinec vyhrál na Libercem 4:2 a slaví druhý titul v extralize

Hokejisté Třince slaví zisk druhého mistrovského titulu v klubové historii. V šestém finále extraligy porazili Oceláři doma Liberec 4:2, sérii ovládli stejným poměrem na zápasy a navázali na triumf z roku 2011. O zisku Masarykova poháru rozhodl v čase 56:03 obránce Vladimír Roth a výsledek ještě potvrdil při power play 76 sekund před koncem Ethan Werek. Oceláři hráli finále podruhé za sebou a celkově popáté v klubových dějinách.

Počasí

Zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky, na horách na severu i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, na Moravě a ve Slezsku 10 až 14 °C, v 1000 m na horách kolem 6 °C.