Jourová: 15 let od vstupu je příležitostí k úvaze, co od EU chceme

Patnáct let, které na počátku května uplynou od českého vstupu do Evropské unie, je dobrou chvílí k zamyšlení nad tím, co ČR od unie chce, čeho v ní chce dosáhnout a jak na tom pracovat. V rozhovoru se zpravodajem ČTK to uvedla komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti Věra Jourová. "Možná nám to trochu vzalo pocit, že je třeba pro unii také něco dělat, když už jsme v ní. Není to tak: vliv v EU si musíme stále odpracovávat," poznamenala komisařka. Bylo by podle ní dobré, kdyby se Češi do své účasti na evropském projektu "více vložili, byli si vědomi pobytu na dobré adrese a prosazovali lépe naše zájmy".

Rozšíření unie o deset zemí, především ze střední a východní Evropy, bylo podle ní před patnácti lety jasným potvrzením jejich západní orientace. Podobné uvědomění je důležité i dnes, když je slyšet, jak snadno lze manipulovat volbami třeba přes sociální sítě, poznamenala Jourová. Hospodářsky je podle ní pro Česko zásadní přístup na unijní trh, což je pro ekonomiku z 80 procent orientovanou na export významné. Samotná Česká republika je podle Jourové pro EU přínosem. "Česko je respektované za naše mozky, za naše mladé podnikatele, experty v informačních technologiích," vypočítala. Z ČR podle ní směrem k EU často zní hlasy volající po menší regulaci a ona sama je prý v tomto ohledu příkladem. "Někdy se to ukázalo jako dobré řešení. Například jsme odolali velmi silným tlakům volajícím po tvrdé regulaci internetu, což by mohlo omezit svobodu slova. Tady jsem se postavila jasně proti," podotkla Jourová. Bylo to podle ní také proto, že polovinu života prožila v zemi, kde svoboda slova existovala jen na papíře.

Verheugen: Vstup Česka do Evropské unie překonal očekávání

Vstup České republiky i dalších zemí střední a východní Evropy do Evropské unie překonal podle bývalého eurokomisaře pro rozšíření Güntera Verheugena očekávání. Německý politik sice připouští, že v posledních letech ani Česko nezůstalo ušetřeno populistické vlny a bizarních politiků, není to ale nic, co by výsledky historického kroku z 1. května 2004 výrazně změnilo. Verheugen takové přesvědčení vyjádřil v rozhovoru s ČTK u příležitosti nadcházejícího 15. výročí vstupu Česka do EU. Verheugen, který o Češích mluví jako o mistrech světa ve skepticismu, má navíc za to, že tento vývoj lze jen částečně spojovat s osmadvacítkou, souvisí podle něj mnohem spíše s globálními změnami, strachem z budoucnosti a odporem k establishmentu.

Zeman jednal s čínským prezidentem, doprovodili ho Jágr či Tykač

Prezident Miloš Zeman se v Pekingu setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Na jednání, které trvalo asi 20 minut, ho doprovodila skupina českých ministrů, v delegaci byli také finančníci Pavel Tykač a Jiří Šmejc nebo hokejista Jaromír Jágr s bývalým fotbalovým reprezentantem Pavlem Nedvědem. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka měly být hlavním tématem setkání prezidentů například české investice v Číně. Na závěr přijetí ministryně průmyslu Marta Nováková (ANO) podepsala dvě memoranda. Jedno počítá se vznikem nové pobočky agentury CzechTrade, druhé aktualizuje seznam bilaterálních projektů obou zemí v rámci čínského dopravně-hospodářského záměru nové Hedvábné stezky. Týkají se například spolupráce při výrobě lehkých sportovních letadel, výstavby logistického centra či zřízení zákaznického centra Home Credit v Číně.

Čínská společnost CITIC slíbila vyslat projekční týmy kvůli své účasti na PPP projektech v České republice. Novinářům to dnes v Pekingu řekl prezident Miloš Zeman. Hlava státu věří, že čínská investiční expanze konečně začne. Zeman v minulosti sliboval příliv čínských investic za více než 200 miliard korun, čínské firmy ale dosud v Česku investovaly výrazně méně. Účast Číny na státních projektech, do kterých se zapojují i soukromí investoři (PPP), nedávno navrhnul premiér Andrej Babiš. Předseda vlády zmínil, že by za pomoci čínských peněz mohly být postaveny některé úseky dálnice D3 vedoucí od Prahy na jih Čech.

Česká republika by podle prezidenta Miloše Zemana neměla být jediná země Evropské unie, která v kauze Huawei vystupuje razantně a servilně. Věří v lepší vztahy s firmou, řekl v Pekingu českým novinářům. Vedení firmy ujistil svojí osobní solidaritou. USA už dříve obvinily Huawei, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži. Koncem loňského roku před technologiemi Huawei varoval český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zeman nechal novinářům rozdat mapu Evropy s vyznačenými státy, které se v Evropě vyslovují vůči Huawei pozitivně a které negativně. "Uvnitř Evropy je takový vzteklý červený kousek, to je země, která je proti Huawei," řekl Zeman na adresu České republiky.

Sev.en Energy uzavřela dohodu s čínským energetickým gigantem

Společnost Sev.en Energy v Pekingu uzavřela dohodu s čínskou firmou China Huaneng Group, jednou z nejvýznamnějších čínských energetických společností. Za českou firmu smlouvu podepsal generální ředitel skupiny Luboš Pavlas. Její majitel Pavel Tykač se u příležitosti podpisu setkal s prezidentem China Huaneng Group (CHG) Šu Jin-piaoem. Tykač byl i součástí delegace, která doprovodila prezidenta Miloše Zemana k čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi.

Sev.en Energy na začátku února oznámila nákup polovičního podílu v nadnárodní energetické společnosti InterGen N.V., která vlastní tři elektrárny v Británii a má podíl ve dvou elektrárnách v Austrálii. CHG je spoluvlastníkem InterGen. Výkonný ředitel zodpovědný za mezinárodní expanzi Alan Svoboda označil za jeden z významných projektů možnost výstavby velkokapacitních bateriových parků ve Velké Británii. "Mohli bychom se tak stát lídrem této moderní technologie v Evropě. V úvahách je i realizace podobného projektu v Čechách," dodal.

Místopředseda ČSSD Onderka by zvažoval Staňkovo odvolání z vlády

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) bude po návratu z Číny vysvětlovat vedení sociální demokracie sporné odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka v Otázkách Václava Moravce České televize řekl, že osobně by zvažoval Staňkův konec v kabinetu. Za Staňkovo odvolání z funkce ministra kultury sepsali petici zástupci kulturních institucí a umělci. Ministr své rozhodnutí o Fajtovi a Soukupovi zdůvodnil ztrátou důvěry a údajnými hospodářskými a manažerskými pochybeními. Dnes ČTK sdělil, že odvolání obou ředitelů nejužšímu vedení ČSSD rád vysvětlí.

Onderka řekl, že Staňkovy kroky mu nepřijdou příliš profesionální. "Petice je velký problém. Nebereme ji na lehkou váhu," podotkl. Autoři petice uvádějí, že Fajtovi se navzdory dlouhotrvajícímu nedostatku peněz na činnost Národní galerie Praha podařilo za poměrně krátkou dobu probudit před tím spící instituci. Ohrožena je podle nich i budoucí spolupráce s Centre Pompidou v Paříži. Zásadním způsobem ministr podle autorů petice také poškodil dobré jméno a mezinárodní program Muzea umění Olomouc, když pro odvolání jeho ředitele Soukupa použil zkreslené a zavádějící argumenty.

Vědci chtějí poznat všechny myší geny, pomáhá to při léčení lidí

Do roku 2025 vědci chtějí popsat všech 22.500 myších genů, v současnosti jich znají 7000. Myši mají většinu genů společných s lidmi a díky jejich výzkumu dokázali vědci odhalit například gen zodpovědný za degeneraci sítnice nebo mechanismus způsobující vývoj zubní skloviny. V rozhovoru s ČTK to řekl Radislav Sedláček, vedoucí Českého centra pro fenogenomiku (CCP), které je součástí centra BIOCEV ve Vestci. Při výzkumu vědci myším ovlivňují různé geny, tzv. vypínání genů, a následky pak pozorují u jejich mláďat. Po objevu trvá ještě zhruba deset let, než je vyvinuta nová léčebná metoda.

Vědci v centru BIOCEV od otevření v roce 2016 učinili několik objevů důležitých pro léčení genetických onemocnění. Objasnili například mechanismus způsobující těžké poškození kůže, takzvaný Nethertonův syndrom, postihující ročně jedno ze čtvrt milionu dětí. "Podařilo se to snížením aktivity skupiny enzymů aktivních v kůži," uvedl Sedláček. Vědecké výzkumy na myších pomohly také k vylepšení transplantace orgánů a odhalily biologické příčiny nemocí jako je Alzheimerova choroba. Dále pomohly k vyvinutí léčby rakoviny krvinek, rakoviny prsu a dalších nemocí. Od roku 1905 bylo uděleno více než 30 Nobelových cen vědcům, kteří se zabývali výzkumem myší.

Lidé si mohou v Klementinu prohlédnout Muchovu epopej jako knihu

V sídle Národní knihovny v pražském Klementinu si dnes lidé do 16 hodin mohou prohlédnout právě vydanou knihu velkoformátových fotografií Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Publikaci tvoří detailní fotografie od Jana Williama Drnka, pořízené fotografickou technologií, díky níž mají snímky nejvyšší možné rozlišení. Ručně vázaná kniha je vedle odborných textů doplněna certifikátem pravosti na ručním papíře, lupou a šperkem, jehož autorkou je Jarmila Mucha Plocková, vnučka Alfonse Muchy. Kniha vychází v limitované edici 200 kusů a jde o vůbec nejdražší publikaci na českém knižním trhu - její cena je až 360.000 korun.

Jan William Drnek fotografoval knihu pomocí takových technologií, že by mohl podle svých slov reprodukce vytisknout v poměru 1:1 k reálné velikosti pláten; kniha by ale vážila 160 kilogramů. Proto jsou snímky zmenšené, přiložená lupa, která zvětšuje několikanásobně, prý umožní čtenáři vidět podrobnosti maleb tak, jako by se díval přímo na obraz.

Čína ruší kvůli výrokům Hřiba vystoupení umělců spjatých s Prahou

Čína ruší vystoupení českých kulturních institucí, jejichž název je spojen s Prahou. Čínské úřady tak reagují na některá prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). ČTK to v Pekingu řekl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) v souvislosti s jednáními, která v Číně vedl. V Pekingu se setkal se svým protějškem Luo Šu-kangem. Čína podmínila povolení k turné PKF - Prague Philharmonia kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla. Podle Hřiba bude Praha postupovat tak, aby její postoj k Číně neměl negativní dopad na kulturní instituce a podpoří jejich vystoupení v jiných zemích.

Z Čechů se po 15 letech v EU stali náročnější cestovatelé

Cestovní ruch se za posledních 15 let, kdy je Česko součástí Evropské unie, proměnil. Díky tomu, že se v Česku zvýšila životní úroveň a vzrostly mzdy, rozdíly v dovolených podle odborníků mezi Českem a západní a jižní Evropou mizí. Češi jsou náročnější, chtějí kvalitu, zážitky a za dovolenou jsou ochotni utratit více peněz, říkají odborníci. Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Češi se od někdejšího vlastního stravování a levného ubytování posunuli do čtyřhvězdičkových hotelů se službami all inclusive, za kterými už nejezdí mnoho hodin autobusem, ale létají.

Zatímco v roce 2004 vyjely podle dat Českého statistického úřadu soukromě do zahraničí ročně zhruba čtyři miliony Čechů, po vstupu do Schengenu se počty zvýšily na téměř pět milionů. V době ekonomické krize počet opět klesl ke čtyřem milionům, ale počty českých turistů začaly opět stoupat od roku 2014 a loni to bylo rekordních více než pět milionů. Do nejoblíbenější pětice evropských destinací českých turistů patří stabilně Chorvatsko, Slovensko, Itálie, Řecko a Rakousko.

Kapela Zrní odehrála koncert ve věznici Plzeň-Bory

Koncertem v největší tuzemské věznici Plzeň-Bory odstartovala kladenská alternativní rocková kapela Zrní svůj projekt věnovaný 30 letům od sametové revoluce s názvem Havlovy děti Havlovi. Koncerty a besedy se odehrají na místech spojených s Havlem. V plzeňské borské věznici byl někdejší disident a pozdější prezident vězněn od července 1981 do ledna 1983. Projekt kapela připravuje ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, řekl ČTK po koncertu před 85 vězni zpěvák Jan Unger.

Silný zážitek si z koncertu odnáší i houslista kapely Jan Fišer. "Byli jsme plní očekávání, trochu jsme se toho báli. Strašně moc písniček tady chytlo jiný rozměr. Texty najednou v kontextu věznice vyzněly úplně jinak," řekl. Texty, které obsahují mimo jiné myšlenky o svobodě, víře a naději, byly jedním z důvodů, proč vězeňský kaplan Blažej Pelán kapelu pozval. "Hlavním smyslem je sem přinést kulturu, pro vězně je každá změna velkým zážitkem. Zrní jsem vybíral hlavně kvůli textům a velmi nápadité alternativní hudbě," řekl Pelán. Prostředí věznice podle něj vytvořilo unikátní atmosféru, která se odrazila i na výrazu kapely.

Sport

Tenistka Petra Kvitová vyhrála poprvé v kariéře halový antukový turnaj ve Stuttgartu. Ve finále porazila Estonku Anett Kontaveitovou 6:3 a 7:6, jako první hráčka v letošní sezoně vybojovala druhý titul a ziskem celkově již 27. trofeje se vyrovnala Haně Mandlíkové. Nedostižná bývalá světová jednička Martina Navrátilová během kariéry vybojovala ve dvouhře 167 titulů.

Tenistka Markéta Vondroušová letos podruhé nedokázala udělat poslední krok k turnajovému prvenství. Po neúspěšném závěrečném duelu v únoru v Budapešti teď prohrála souboj o titul i v Istanbulu. Finále s Petrou Martičovou z Chorvatska sice výborně rozehrála, ale prohrála 6:1, 4:6 a 1:6.

Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková okořenily návrat na beachvolejbalové kurty stříbrem na turnaji Světového okruhu v Sia-menu. Ve finále nasazené jedničky podlehly Brazilkám Aně Patrícii a Rebecce 23:25 a 24:26. V Číně absolvovaly Hermannová se Slukovou první turnaj po osmi měsících, během nichž Sluková léčila rameno. Za měsíc budou české jedničky obhajovat zlato na turnaji v Ostravě, který je rovněž čtyřhvězdičkové kategorie jako v Sia-menu.

Čeští hokejisté porazili domácí Slovensko i ve druhém utkání Euro Hockey Challenge. V Nitře zvítězili 2:0 po gólech útočníků Martina Zaťoviče a Davida Tomáška, čisté konto vychytal Patrik Bartošák. Tým se nyní sejde k dalšímu pokračování přípravy na květnové mistrovství světa v pondělí večer v Brně, kde také absolvuje generálku na vrchol sezony v podobě turnaje Carlson Hockey Games, který uzavře seriál Euro Hockey Tour.

Počasí

Na většině území převážně proměnlivá oblačnost. Nejvyšší teploty 11 až 15 °C, na jihovýchodě Moravy až 17 °C, v 1000 m na horách kolem 6 °C.