Zeman se na konferenci v Pekingu krátce sešel s Putinem

Prezident Miloš Zeman se na konferenci v Pekingu věnované projektu nové Hedvábné stezky krátce sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. ČTK to řekl Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Prezidenti se účastní summitu, který probírá spolupráci zemí v rámci čínského projektu Hedvábné stezky.

Konference se v Pekingu koná od pátku, dnes končí. Kromě Putina na ni přijel například rakouský kancléř Sebastian Kurz nebo italský premiér Giuseppe Conte, celkem jsou v hlavním městě Číny zhruba čtyři desítky prezidentů či premiérů. Je to už druhé setkání světových státníků nad tématem Hedvábné stezky.

Do ČR ropovodem Družba neteče ropa, Unipetrol chce půjčku z rezerv

Do Česka aktuálně ropovodem Družba neteče žádná ruská ropa kvůli jejímu znečištění organickým chloridem. ČTK to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Český petrochemický holding Unipetrol kvůli tomu požádal o zápůjčku ropy ze státních nouzových zásob, uvedl Švagr v České televizi. Litvínovská rafinerie, která patří Unipetrolu, má podle Švagra zásoby asi na sedm dnů. Situaci označil za vážnou a komplikovanou. Unipetrol již dříve uvedl, že je zajištěno nepřetržité zpracování ropy v českých rafineriích. Unipetrol podle Švagra odmítl kontaminovanou ropu přijmout z logických důvodů, protože je v litvínovské rafinerii nezpracovatelná. Mohla by poškodit zařízení rafinerie.

Místopředseda ruské vlády Dmitrij Kozak uvedl, že čistá ropa by se měla dostat ropovodem na hranici s Běloruskem znovu v pondělí 29. dubna. Z Ruska do Česka ale ropa teče několik dnů.

Leo Express doveze první vlaky z Číny v druhé polovině roku

První vlaky, které společnost Leo Express koupila od čínského výrobce CRRC, dorazí do České republiky ve druhé polovině letošního roku. Poté budou testovány na okruhu ve Velimi. O podrobnostech dodávky jednal v Číně v těchto dnech generální ředitel firmy Leo Express Peter Köhler. Dopravce si u čínského výrobce objednal tři elektrické soupravy s opcí na dalších 30, spolupráce bude mít hodnotu přes pět miliard korun. Leo Express se podílel na vývoji designu vlaku, řekl ČTK Köhler. Výběr společnosti CRRC zdůvodnil tím, že čínská firma byla ochotna vyvinout nový vlak podle požadavků Leo Express. Souprava podle něj bere v potaz také ergonomické požadavky zákazníků Leo Express. Na výrobě se podle něj podíleli i čeští subdodavatelé, jako jsou designérská studia a dodavatelé komponent.

Choceňská mlékárna: Změna názvu pomazánkovému máslu neuškodila

Změna názvu pomazánkového másla na tradiční pomazánkové se v prodejích Choceňské mlékárny neprojevila. Navíc původní pojmenování lidé používají běžně dál, i když nařízení Soudního dvora EU trvá již pět let, konkrétně od dubna 2014. ČTK to řekl ředitel mlékárny Pavel Marek. Přejmenování výrobku nařídil Soudní dvůr EU, protože neobsahuje dostatečné množství tuku jako klasické máslo. Za propagaci a nové obaly firma před pěti lety zaplatila 3,5 milionu korun, což je asi nejvíc, co kdy vydala za změnu designu a následnou osvětu, že výrobek zůstává stejný, jen má jiné jméno. Ředitel považuje nařízení EU za mírně nespravedlivé.

Tradiční pomazánkové vyrábí pět firem, v nabídce ho má také Madeta, Mlékárna Bystřice pod Hostýnem, Jaroměřická mlékárna a nověji také Olma. Na českém trhu má Choceňská mlékárna zhruba poloviční podíl, řekl Marek. Pomazánkové máslo vzniklo kvůli nedostatku mléčného tuku na výrobu klasického másla. Dnes již neexistující liberecká mlékárna uvedla podle státního zadání v roce 1977 na trh roztíratelnou pomazánku, která máslo nahradila.

Podle vědců hrozí ČR za navrhované zóny NP Šumava sankce

Pokud ministerstvo životního prostředí schválí nové vymezení zón šumavského národního parku v navrhované podobě, skupina vědců hodlá podat stížnost k Evropské komisi. Chystaný dokument podle nich dostatečně nebere v potaz ochranu přírody ve významných lokalitách. Vědci k navrhované zonaci podali 32 připomínek. Pokud by Evropská komise uznala, že dostatečně neochraňuje přírodu, mohla by České republice uložit pokutu nebo zastavit dotace. ČTK to řekl zástupce vědců Pavel Kindlmann z biologického centra Akademie věd.

Návrh vymezení zón s různým stupněm ochrany šumavského národního parku, který má platit následujících 15 let, bude 7. června projednávat rada NP Šumava. Do té doby může laická i odborná veřejnost podávat připomínky k dokumentu. Definitivní podobu takzvané zonace, která rozdělí Šumavu na čtyři části s rozdílným režimem ochrany přírody, následně schvaluje ministerstvo životního prostředí.

Světoví i čeští filmaři požadují propuštění barmského režiséra

Více než 450 filmařů podepsalo otevřený dopis, v němž vyzvalo barmskou vládu, aby byl okamžitě propuštěn vězněný dokumentarista a režisér Min Tchin Ko Ko Ďi. Ten čelí v zemi obvinění z "urážky a hanobení armády"; úřady ho zadržely na začátku dubna, napsal web Screen Daily. K výzvě se připojil mimo jiné i umělecký ředitel karlovarského mezinárodního filmového festivalu Karel Och či šéf lidskoprávního filmového festivalu Jeden svět Ondřej Kamenický. Prominentní barmský režisér byl obviněn poté, co na svém facebookovém účtu zveřejnil příspěvky, jimiž vyjádřil obavy o připravované ústavní změny.

Spolupracovníci se obávají zejména o režisérovo zdraví. Muž se dlouhodobě léčí s rakovinou jater a před třemi měsíci podstoupil těžkou operaci. Podle webu Screen Daily měl umělec při čtvrtečním soudním jednání potíže stát, podle místních médií v soudní síni omdlel. Soud ho přesto odmítl propustit na kauci, ve vazbě tak zůstane do dalšího přelíčení, které se má konat 9. května.

Češi se zapojili do týmu rentgenové družice pro výzkum vesmíru

Čeští vědci se zapojili do mezinárodního týmu, který pracuje na sestrojení rentgenové družice Athena Evropské kosmické agentury pro zkoumání vesmíru. Pro přístroj budou vyrábět elektroniku pro správné fungování přístroje. V tiskové zprávě o tom informoval Astronomický ústav Akademie věd České republiky (AV ČR). Česko se stalo třináctou zemí v konsorciu vedeném Francií. Zúčastní se i prvních měření po vypuštění přístroje do vesmíru v roce 2031.

Cílem rentgenové družice Athena je pochopit, jak vznikly struktury hmoty, které vědci pozorují ve vesmíru a jak se zformovaly černé díry v galaxiích. Po roce 2030 by měla podle vědců patřit mezi hlavní pilíře astronomického výzkumu.

V Kolíně a Čelákovicích končí stavba parkovacích věží pro kola

V Kolíně a Čelákovicích u Prahy stavebníci téměř současně dokončují stavbu parkovacích věží pro kola. V Kolíně by měla věž začít lidem sloužit 10. května, v Čelákovicích zřejmě na konci května, řekli ČTK místostarosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín) a starosta Čelákovic Josef Pátek (ODS). Věž v Kolíně se začala stavět na podzim, vyšla zhruba na 13 milionů korun, většinu nákladů pokryla dotace. Věž bude pro více než 100 kol, za úschovu zaplatí cyklista pět korun za den. V Čelákovicích je investorem Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Věž bude obložená dřevem. Parkovací věže pro kola jsou v kraji například již v Lysé nad Labem a Poděbradech na Nymbursku.

Zrestaurované Lásky jedné plavovlásky se budou promítat v Cannes

Zrestaurovaný film režiséra Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky bude uvedený na letošním filmovém festivalu v Cannes. Po snímcích Ikarie XB 1 a Démanty noci bude třetím digitálně opraveným dílem československé kinematografie, které se na této prestižní filmové přehlídce představí. Do českých kin se Lásky jedné plavovlásky vrátí počátkem června. O zařazení Formanova snímku do sekce Cannes Classics informovala Veronika Bokšteflová z Národního filmového archivu (NFA).

Sport

Hokejisté Třince porazili v pátém finále play off extraligy Liberec 3:2 ve druhém prodloužení a dělí je jedna výhra od zisku mistrovského titulu. Nejdelší utkání sezony a páté nejdelší v historii samostatné české nejvyšší soutěže rozhodl v čase 86:11 Ondřej Kovařčík.

Počasí

Zpočátku zataženo až oblačno a místy déšť, od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky. Nejvyšší teploty 13 až 17 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C.