Dodávky ruské ropy do Česka se v pátek zastavily. Důvodem je její znečištění

Do Česka aktuálně ropovodem Družba neteče žádná ropa. ČTK to v pátek řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. V ropodovodu se podle něj nachází 250.000 až 300.000 tun kontaminované ropy. Litvínovská rafinérie, která patří petrochemickému holdingu Unipetrol, má podle něj zásoby komodity asi na sedm dní. "Pokud do sedmi dnů nenaběhne běžný režim, tak jsou pouze dvě varianty. Buď se bude muset rafinérie odstavit, anebo to bude řešení na vrub zásob hmotných rezerv," uvedl Švagr. Polsko, Německo, Bělorusko a Slovensko zastavily ve čtvrtek dovoz ruské ropy ropovodem Družba kvůli jejímu znečištění organickým chloridem. Místopředseda ruské vlády Dmitrij Kozak uvedl, že čistá ropa by se měla dostat ropovodem na hranici s Běloruskem znovu 29. dubna.

České firmy podepsaly v Pekingu dohody o potravinářství či těžbě

České firmy v pátek na česko-čínském hospodářském fóru v Pekingu podepsaly téměř desítku dohod a memorand o spolupráci v těžbě, potravinářství či v oblasti sportovních potřeb. Prezident Miloš Zeman, který je v Číně na návštěvě, v projevu před podnikateli varoval před obchodními válkami či sankcemi, vyzdvihl ale čínský projekt nové Hedvábné stezky a hájil firmu Huawei. Zeman v projevu poukázal na nízkou prognózu ekonomického růstu v Německu, za kterou vidí brexit a právě obchodní války mezi USA a Evropskou unií, stejně jako mezi USA a Čínou. Za překážku, která podobným nebezpečím pro obchod a ekonomiku může čelit, označil čínskou iniciativu nové Hedvábné stezky a bilaterální spolupráci Česka a Číny.

Zemana do Číny doprovodila podnikatelská delegace organizovaná Hospodářskou komorou ČR. Do země přicestovalo asi 60 zástupců podnikatelů a institucí, včetně firem jako je Agrofert, ŽĎAS nebo Sev.en Energy.

Transparency International podala trestní oznámení na hradního kancléře Mynáře

Nevládní organizace Transparency International (TI) podala trestní oznámení na prezidentova kancléře Vratislava Mynáře kvůli údajnému podvodu s dotacemi za 32 milionů korun na stavbu penzionu. TI to uvedla v tiskové zprávě. Podle pořadu České televize Reportéři ČT Mynář dostal od ministerstva školství a taky z evropských dotačních fondů neoprávněně 32 milionů korun na výstavbu penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Příjemci peněz byly spolek, který Mynář založil, a firma vlastněná kancléřem. Podle TI Mynářův spolek i jeho firma porušily podmínky pro získání dotací. Vratislav Mynář odmítl jakékoliv pochybení. Trestní oznámení označil v tiskovém prohlášení za naivní pokus o diskreditaci, sám chystá žaloby a trestní oznámení.

Mynář také podle ČT v Osvětimanech vybudoval rybník, aniž by k tomu měl potřebná povolení. Kancléř prezidenta z rybníka navíc částečně zasněžuje vlastní sjezdovku, a ani na to podle ČT nemá povolení. Kancléř tvrdí, že má souhlas na čerpání vody od správce toku, ale přiznal, že na vybudování rybníka povolení neměl a nemá.

Rektoři: EU podpořila školství miliardami Kč, je pro ČR důležitá

Rektoři vysokých škol vyzvali, aby lidé v květnových volbách do Evropského parlamentu odevzdali hlas stranám, které prosazují rozvoj a prohlubování evropské spolupráce. Letošní evropské volby jsou podle nich důležité pro další vývoj ČR. Na vzdělávání v Česku šlo v minulých letech z Evropské unie 85 miliard korun. Vyplývá to z prohlášení České konference rektorů, o kterém ČTK informovala její tajemnice Marie Fojtíková. Podle rektorů je nesmírně důležité, aby ČR v nadcházejícím volebním období na evropské úrovni zastupovali kvalifikovaní a kompetentní lidé, kteří dokážou ve spolupráci se zástupci ostatních evropských zemí pracovat na tvorbě kvalitního vzdělávacího systému. Měl by připravovat schopné lidi a vést k posílení hospodářství tak, aby stát mohl obstát v globální konkurenci s velkými, stále razantněji se prosazujícími ekonomickými mocnostmi, napsali rektoři v prohlášení. Zejména studenti a zaměstnanci vysokých škol by proto měli k volbám přijít a hlasovat pro zástupce proevropských stran, uvedli.

Piráti chtějí Babiše žalovat kvůli Národnímu investičnímu plánu

Piráti pohrozili předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO) žalobou, pokud bude nadále odmítat předložit Národní investiční plán, z něhož chce vycházet při sestavování státních rozpočtů. Oznámili to v pátek ČTK. Premiér odmítl minulý týden materiál poskytnout poslancům s tím, že je to interní dokument. Pro odepření tohoto materiálu není podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka žádný zákonný důvod, protože se nejedná o dokument podléhající zákazu jeho poskytnutí. Babiš odmítl minulý týden plán předat i předsedovi poslanců ODS Zbyňku Stanjurovi, přestože mu to koncem loňského listopadu přislíbil. V odpovědi na písemnou interpelaci tehdy premiér napsal, že Národní investiční plán "bude v nejbližší době předložen vládě ČR ke schválení" a že po schválení vládou jej Stanjurovi poskytne. Minulý týden ale Babiš postoj změnil. "Národní investiční plán je moje myšlenka. A to je náš interní materiál a na vládě nebyl. A já vám ho nedám, protože je to náš interní materiál," uvedl mimo jiné premiér.

Babiš rámcově představil plán už loni s tím, že zahrnuje přes 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030. Do roku 2022 mají být podle plánu financovány projekty za 1,226 bilionu korun. Plán vznikl na základě krajských výjezdů bývalé menšinové vlády ANO a na základě požadavků jednotlivých resortů, obcí a krajů.

Důchody vzrostou příští rok asi opět v průměru o 900 korun

Důchody vzrostou příští rok asi opět v průměru o 900 korun. Jejich zvýšení nad zákonnou valorizaci umožní novela, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Předloha zavede jednorázový doplatek. Státní rozpočet zatíží podle odhadů sedmi miliardami korun, v dalších letech ještě víc. Předlohu nyní projedná sociální a rozpočtový výbor. Její zamítnutí nebo vrácení vládě k přepracování nikdo nežádal. Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Průměrné navýšení přesáhne ze zákona 700 korun. Příspěvkem vzroste navýšení na průměrných 900 korun. Průměrná penze by tak měla dosáhnout příští rok asi 14.200 korun.

Výše příspěvku zatím není známá, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ji odhadla na 180 až 200 korun měsíčně. Nutné statistické údaje k výpočtu budou podle ní známy na začátku září. Proti růstu penzí nenamítala nic ani opozice, vůči vládní předloze ale vznesla některé výhrady. Zejména pravice opět volala po důchodové reformě.

V ČR vzrostl počet smrtelných pracovních úrazů, loni jich bylo 123

V Česku loni přibylo smrtelných pracovních úrazů. O život v práci přišlo 123 lidí, podobně jako v roce 2010 či 2011. Předloni přitom počet poprvé klesl pod stovku. Vyplývá to z údajů Státního úřadu inspekce práce, předběžné číslo za minulý rok ČTK sdělila Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). Ta v pátek pořádá vzpomínkovou akci na oběti při příležitosti světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který připadá na 28. dubna. Počet smrtelných úrazů se v posledních desetiletích snižuje. Pod 200 se dostal v roce 2003. V roce 1969 v práci zemřelo 623 osob. Podle předběžných informací při práci v Česku stále častěji přicházejí o život cizinci. Předloni jich bylo 18, v roce 2016 deset a o rok dřív šest. Smrtelné pracovní úrazy se stávají nejčastěji v dopravě, ve stavebnictví, při manipulaci s břemeny, práci ve výškách nebo výkopových pracích. V oborech s vyšší úrazovostí lidé ze zahraničí často pracují.

Úřad pro ochranu osobních údajů zatím neudělil pokutu kvůli GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) zatím neudělil žádnou sankci ani nezahájil správní řízení v souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). ČTK to řekl mluvčí úřadu Tomáš Paták. Úřad zatím napomáhá k zavedení celého systému a odpovídá na dotazy organizací. Uspořádal také stovku přednášek. Náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar ČTK řekl, že organizacím vadí především vznikající náklady třeba na obnovu informačních systémů nebo na zřízení pozice pověřence. Evropské nařízení začalo platit loni v květnu.

EK: Soudní systém v ČR vnímá více než polovina občanů jako dobrý

Soudní systém v České republice nadále více než polovina občanů vnímá jako dobrý či velmi dobrý, vyplývá z letošního srovnávacího přehledu soudnictví v Evropské unii. ČR se v tomto hodnocení už několik let v zásadě drží v polovině tabulky členských států unie. Komisařka pro spravedlnost Věra Jourová při prezentaci závěrů srovnání novináře upozornila, že v části unijních zemí občané výrazným způsobem zmiňují snahy vlád či politiků nezávislost soudů ovlivňovat. Ve srovnání s rokem 2016 se vnímání kvality soudního systému zlepšilo ve třech pětinách států unie, a to včetně Česka.

Ropákem roku je Skalický z Vodní cesty, Zelenou perlu má Foldyna

Antiekologickou cenu Ropák dostal za rok 2018 předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický, mimo jiné i za prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče. Zelenou perlu za antiekologický výrok má poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), a to za slova o Gabčíkovu. Na tiskové konferenci v Brně to uvedl Miroslav Patrik ze spolku Děti Země, který anketu pořádá. Skalický cenu dostal za vehementní prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče za 3,1 miliardy korun přes plánované území NATURA 2000 na Slavíkových ostrovech a za trvalé prosazování výstavby 420 kilometrů dlouhého plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za 582 miliard korun. Zelenou perlu 2018 za antiekologický výrok získal poslanec Foldyna, který v projevu na podporu výstavby jezu u Děčína v Poslanecké sněmovně uvedl: "Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné." V pátek se vyhlašoval sedmadvacátý Ropák. Zelenou perlu ekologové letos udělili počtyřiadvacáté.

Benefiční koncert na podporu katedrály Notre-Dame vynesl téměř 400 tisíc korun

Na úterním benefičním koncertu v pražském Rudolfinu ve prospěch obnovy pařížské katedrály Notre-Dame se vybralo téměř 400.000 korun. Koncert, kam dorazilo zhruba tisíc lidí, byl součástí sbírky, kterou vyhlásilo Národní technické muzeum za podpory ministerstva kultury, pražského magistrátu a Univerzity Karlovy. Připojila se i Česká filharmonie a Symfonický orchestr českého rozhlasu. Výtěžek pořadatelé předají pařížskému arcibiskupství.

Skladbu Antonína Dvořáka Stabat Mater provedlo ojedinělé složení hráčů, kteří pocházeli ze všech pražských symfonických orchestrů. Všichni včetně pěvců vystoupili bez nároku na honorář. Za dirigentský pult se postavil Tomáš Netopil.

Jihomoravští vinaři získali v Cannes pět medailí za růžová vína

Pět medailí, jednu zlatou a čtyři stříbrné, přivezli vinaři z České republiky z mezinárodní soutěže růžových vín Le Mondial Du Rosé ve francouzském Cannes. ČTK o tom informoval Vinařský fond. Všech pět medailí získali vinaři z jižní Moravy. Největšího úspěchu dosáhl Znovín Znojmo, který má zlatou medaili za Rulandské modré rosé 2018 pozdní sběr a stříbrnou za Cabernet Sauvignon rosé 2018 výběr z hroznů. Další stříbrné medaile přivezla vinařství Lahofer za Lahofer 2018 pozdní sběr, Vajbar Bronislav za André rosé 2018 pozdní sběr a Štěpán Maňák za Merlot rosé 2018 výběr z hroznů. Vína z České republiky soutěžila o přízeň 67členné mezinárodní poroty mezi tisícovkou vín z 25 zemí světa. Přesto ale byl letošní ročník méně úspěšný než ten minulý, kdy vinaři přivezli z Cannes čtyři zlaté a sedm stříbrných medailí.

Růžová vína, která se vyrábí z hroznů modrých odrůd, se mezi vinaři v Česku těší stále větší oblibě. Zatímco ještě v roce 2008 byla růžová vína spíš okrajovou záležitostí a vinaři na ně použili pouze tři procenta sklizených hroznů, loni na výrobu růžového použili 16 procent hroznů a poslali ho na trh 8,2 milionu litrů. V současnosti vyrábí podle údajů Vinařského fondu růžová vína 75 procent vinařů.

Sport

Tenistka Petra Kvitová postoupila do semifinále antukového turnaje ve Stuttgartu. Dvojnásobná grandslamová šampionka zdolala Lotyšku Anastasii Sevastovovou navzdory nevydařenému vstupu do zápasu za hodinu a 34 minut 2:6, 6:2, 6:3.

Antukový turnaj v Istanbulu bude mít českou finalistku. V sobotu se v semifinále potřetí na okruhu utkají Markéta Vondroušová a Barbora Strýcová. Mladší z českých tenistek Vondroušová vyhrála oba vzájemné zápasy a neztratila v nich ani set. Třiatřicetiletá Strýcová si vybojovala postup po divokém průběhu, neboť nad Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu zvítězila 0:6, 7:6, 6:0.

Loučící se Lucie Šafářová bude hrát na nadcházejícím tenisovém turnaji Prague Open jen čtyřhru. Z dvouhry se odhlásila, protože se necítí být v natolik dobré formě, aby si rozlučku před domácím publikem užila. Místo ní dostala divokou kartu do hlavní soutěže Karolína Muchová, která minulý týden vítězně debutovala ve Fed Cupu.

Počasí na sobotu

Zataženo až oblačno a místy déšť, od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, odpoledne a večer ojediněle i bouřky, zejména v Čechách. Nejvyšší teploty 13 až 17 °C, na horách kolem 9 stupňů Celsia.