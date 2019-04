Zeman zahájil návštěvu Číny, bude u podpisů miliardových memorand

Zástupci Bank of China a čínské společnosti CITIC ve čtvrtek podepsali memorandum o investicích v České republice. Podle Vratislava Mynáře, kancléře českého prezidenta, by měly v příštích dvou letech dosáhnout jedné miliardy dolarů (asi 23,1 miliardy korun). V přítomnosti prezidenta Miloše Zemana, který ve čtvrtek zahájil čtyřdenní návštěvu Číny, bylo zároveň podepsáno memorandum mezi Bank of China a Hospodářskou komorou ČR. Banka v něm podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého slibuje českým firmám úvěrový rámec až dvě miliardy dolarů (asi 46,2 miliardy korun).

Na návštěvě Pekingu je kromě podnikatelů i několik sportovců, například fotbalista Pavel Nedvěd nebo hokejista Jaromír Jágr, který by se měl stát tváří turnaje v ledním hokeji na olympijských hrách pořádaných Pekingem v roce 2022.

Zeman je v prezidentské funkci na již páté návštěvě Číny. Setkat se má mimo jiné s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Večer se na české ambasádě zúčastní recepce, která zahájí oslavy 70. výročí navázání česko-čínských diplomatických styků. Hlavním cílem Zemanovy cesty do Pekingu je účast na konferenci věnované projektu nové Hedvábné stezky, která by měla mimo jiné dopravně propojit Čínu s evropskými i asijskými zeměmi.

Opozice neprosadila mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli hospodaření vlády

Sněmovna podle očekávání neschválila program mimořádné schůze, na níž chtěla opozice řešit zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), schodek státního rozpočtu a údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Zasedání dolní komory tak bylo po více než třech hodinách, které využili především opoziční předáci ke kritice kabinetu, ukončeno. Babiš se kvůli zahraniční cestě z jednání Sněmovny omluvil, označil jej před odjezdem za nesmyslné. Pro schválení programu hlasovalo ze 131 přítomných poslanců 49, proti jich bylo 63 z řad ANO a KSČM. Vládní sociální demokraté se hlasování zdrželi nebo nezúčastnili, podobně jako poslanci hnutí SPD. Zprávu NKÚ chtěli probrat zejména opoziční občanští demokraté, Piráti a lidovci, ale i zástupci TOP 09 a hnutí STAN. Stát podle dokumentu není schopen správně reagovat na změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Kabinet ANO a ČSSD už se proti zprávě ohradil. Ohledně Babiše měli poslanci opětovně jednat mimo jiné o žádosti Evropské komisi, aby zveřejnila závěr šetření možného premiérova střetu zájmů v souvislosti s jeho bývalou společností Agrofert. Sněmovna se takovým požadavkem odmítla zabývat už minulý týden při řádné dubnové schůzi.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že občanští demokraté, Piráti a lidovci nechají znovu svolat mimořádnou schůzi Sněmovny ke zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, otázce státního rozpočtu a údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).

ČR získala z EU za 15 let o 741 miliard korun víc než zaplatila

Česká republika získala od roku 2004 do konce loňského roku z rozpočtu EU zhruba 1,31 bilionu korun, do rozpočtu unie poslala 565 miliard korun. Celkem tak ČR získala z EU o 741,3 miliardy korun víc, než zaplatila. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejvíce, 192 miliard korun, Česko vyčerpalo v roce 2015. Za kladným výsledkem jsou dlouhodobě především peníze ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU. Postupný nárůst odvodů ČR je způsoben rostoucím objemem rozpočtu EU a dlouhodobým posilováním ekonomické vyspělosti ČR.

Dotace začalo Česko čerpat hned v roce 2004 v programovém období, které skončilo v roce 2006. Podle údajů ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v něm vyčerpalo celou přidělenou částku. V programovém období 2007 až 2013 zůstala čtyři procenta ze zhruba 700 miliard Kč přidělených dotací nevyčerpána. Programové období 2014 až 2020 fakticky začalo až v roce 2015, kdy Evropská komise schválila jednotlivé programy. Česko v něm může získat asi 610 miliard korun.

Eurobarometr: Češi po Britech nejvíce podporují odchod z EU

Češi jsou po Británii nejvíce nakloněni odchodu své země z Evropské unie. Podle dat z průzkumu Eurobarometr, který si před květnovými volbami nechal zpracovat Evropský parlament (EP), je podíl lidí, kteří by v případě konání referenda hlasovali pro odchod své země z EU, největší v Británii. Česko se ale umístilo hned na druhém místě před Rakouskem, Francií a Řeckem. V nadcházejících unijních volbách jsou podle průzkumu pro Čechy nejdůležitější témata imigrace a boje s terorismem, naopak ochrana osobních údajů či podpora lidských práv a demokracie je příliš nezajímají.

Pokud by se nyní mohli rozhodnout, podpořilo by podle průzkumu odchod své země z Evropské unie 24 procent Čechů, 47 procent by jich ale hlasovalo pro setrvání v bloku. Zbylých 29 procent lidí uvedlo, že si není jisto, jak by se rozhodlo.

Zástupci zemí V4 a Japonska jednali o prohloubení spolupráce

O možnostech prohloubení vzájemné spolupráce i v hospodářské oblasti s Japonskem ve čtvrtek v Bratislavě mluvili na společném jednání premiéři nebo jejich zástupci ze zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, s japonským premiérem Šinzóem Abem. Předseda české vlády Andrej Babiš po jednání upozornil na význam japonských investic v Česku. Konkrétní projekty spolupráce státníci během prohlášení pro média nezmínili. "Japonsko je druhý největší zahraniční investor v České republice. Máme společné výzkumné projekty," uvedl Babiš. Česko chce podle Babiše pokračovat v tradici schůzek zástupců zemí V4 a Japonska během svého předsednictví ve V4, které Praha převezme na začátku července od Slovenska. "Rádi bychom uspořádali další setkání V4 s panem premiérem Abem v rámci našeho předsednictví v Praze," řekl Babiš.

Politici zmínili také obchodní dohodu mezi EU a Japonskem, která vstoupila v platnost na začátku února. Jde o nejrozsáhlejší smlouvu o volném obchodu, jakou kdy evropský blok uzavřel. Pakt odstraňuje téměř všechna cla ve vzájemném obchodě. "Jako V4 chceme hrát významnější roli při vyjednávání obchodních dohod (EU). My jsme průmyslová oblast, jsme jedni z největších výrobců automobilů v Evropě," řekl Babiš.

Ceny paliv v ČR dál rostou, benzin zdražil o 15 haléřů, nafta o 13

Ceny benzinu i nafty dál zdražují. Za benzin teď řidiči zaplatí o patnáct haléřů víc než minulý týden, v průměru tedy 32,70 koruny za litr. Nafta stojí 31,98 korun za litr, to je o třináct haléřů víc než v předchozím týdnu. Vyplývá to z údajů firmy CCS. Nejvyšší ceny jsou aktuálně na Vysočině, nejlevnější paliva jsou naopak na jihu Čech a v Moravskoslezském kraji.

Paliva v Česku zdražují od poloviny února, cena benzinu se dostala na úroveň začátku loňského prosince, naftu řidiči naposledy tankovali za podobnou cenu začátkem letoška.

Ministr kultury podal trestní oznámení také na dva ředitele Muzea umění v Olomouci

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) podal trestní oznámení nejen na bývalého ředitele Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta, ale i na dva bývalé ředitele Muzea umění v Olomouci. Jde o odvolaného Michala Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala. Trestní oznámení se týká prověření nákupu předražených pozemků v minulosti, řekla ČTK mluvčí ministerstva kultury Martha Häckl. Zatloukal, který vedl muzeum 23 let, odmítl, že by se za jeho vedení stalo v muzeu cokoli nezákonného. Soukup ČTK řekl, že se budou bránit právní cestou. Ředitele muzea Michala Soukupa odvolal Staněk ve čtvrtek společně s ředitelem NGP Jiřím Fajtem. Zpochybnil jejich schopnosti vést galerii a muzeum hospodárně, poukázal na výsledky kontrol v obou institucích. Tentýž den oznámil, že na Fajta podal dvě trestní oznámení a že třetí se připravuje, ale nesdělil, na koho bude podáno.

Kroky ministra kultury a bývalého olomouckého primátora Antonína Staňka vyvolaly velké emoce a podepsaly se i na napětí v samotném Muzeu umění. Jeho zaměstnanci před časem vyzvali ministra k rezignaci, po odvolání ředitele jej ve veřejném prohlášení požádali o osobní setkání a vysvětlení důvodů, které ho k tomuto kroku vedly. Ministr řízením Muzea umění pověřil do výběrového řízení dosavadního Soukupova zástupce Ondřeje Zatloukala, syna Pavla Zatloukala.

Podíl Čechů, kteří neplatí včas dluhy, je nejnižší od roku 1999

Schopnost Čechů splácet závazky se letos dále zlepšila. Na konci března mělo dluhy po splatnosti pouze 6,73 procenta dospělých, nejméně od roku 1999. Na konci loňského března to bylo 7,18 procenta. ČTK o tom informovalo sdružení Solus, které svým členům umožňuje přístup k informacím o lidech s potížemi se splácením závazků. V registru fyzických osob, které mají potíže se splácením dluhů, bylo ke konci března zapsáno 595.000 osob. To je o 30.000 méně než před rokem. Dlužná částka po splatnosti klesla na 48,1 miliardy Kč proti 49,8 miliardy před rokem. Pokles podle sdružení souvisí zejména s pozitivními změnami v legislativě a dobrou ekonomickou kondicí českých domácností. Také díky fungujícím registrům klientských informací se aktuálně dostanou do prodlení jen přibližně dvě ze sta nově uzavřených smluv se spotřebiteli.

Přes významný pokles počtu osob v prodlení v rámci celé ČR zůstávají regiony, kde je v dluhové pasti více než desetina dospělých obyvatel. Dlouhodobě největší potíže se splácením svých závazků mají občané v okrese Most. Zde evidují členské společnosti sdružení dluh po splatnosti u 15,5 procenta dospělých občanů. Naopak v okrese Žďár nad Sázavou je v negativním registru Solus zapsáno jen 3,6 procenta dospělých občanů, a jde o okres s nejnižším počtem osob v prodlení.

Veletrhy Brno loni zvýšily obrat na 1,18 miliardy,snížily zadlužení

Veletrhy Brno loni dosáhly obratu 1,18 miliardy korun, což je proti srovnatelnému roku 2016 o 180 milionů korun více. Zisk loni činil 130 milionů korun, což je více než dvojnásobek zisku v roce 2016 a o 50 milionů více než předloni. Podle generálního ředitele Jiřího Kuliše se jednalo o mimořádný rok i vzhledem k silným neveletržním akcím, řekl na tiskové konferenci. Zadluženost firmy se snížila na 338 milionů korun a podle Kuliše má nyní firma plně vlastněná Brnem dobrý poměr vlastního a cizího kapitálu. Pro společnost je důležité, aby každoročně prodala alespoň 200.000 metrů čtvereční plochy, loni to bylo o desetinu více. Obrat je z významné části také tvořen stavbou expozic v Brně i na zahraničních veletrzích. "Pobočka v Düsseldorfu loni měla tržby 3,9 milionu eur (v přepočtu zhruba 100 mil. Kč), letos očekáváme téměř pět milionů," uvedl Kuliš.

Skauti chystají tradiční výstup k mohyle Ivančena v Beskydech

Stovky skautů a skautek z celé České republiky i okolních zemí uctí v pátek a v sobotu památku skautů popravených nacisty na konci války v roce 1945. Sejdou se nejen na místě popravy, tedy bývalém židovském hřbitově v polském Těšíně, ale tradičně vystoupí i k pietnímu místu - kamenné mohyle Ivančena v Beskydech. První výstup skauti uskutečnili už v roce 1946, řekl ČTK mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda. Skautská mohyla Ivančena pod Lysou horou vznikla spontánním vršením kamenů. V roce 2016 skončila její rekonstrukce za více než 300.000 korun.

U kamenné mohyly je program připraven na celé sobotní dopoledne, jeho součástí je mše i slavnostní ceremoniál. Skauti si během letošního výstupu na Ivančenu chtějí rovněž připomenout 30 let od pádu komunistického režimu. Každoroční skautské výstupy k Ivančeně se konají v dubnu o sobotě, která je nejblíže svátku svatého Jiří, což je patron skautů a skautek. Akce láká tisíce příznivců skautingu i širokou veřejnost. Ivančena se stala symbolem odboje proti nesvobodě. Pochody k ní se snažili zakázat komunisté, nikdy se jim to ale úplně nepodařilo.

Zájem o Krkonoše roste, loni je navštívilo přes 3,5 milionu lidí

Krkonošský národní park (KRNAP) a jeho ochranné pásmo v roce 2018 navštívilo 3,78 milionu lidí, kteří tam dohromady strávili 11,8 milionu dní, což je o 4,8 procenta více než v roce 2017. Loni stoupla návštěvnost Krkonoš o více než půl milionu návštěv oproti roku předchozímu. Vyplývá to z dat mobilních operátorů, očištěných od údajů o místních obyvatelích i těch, kdo pravidelně dojíždějí za prací, sdělili ČTK zástupci Správy KRNAP. KRNAP se tak řadí v přepočtu na plochu i v absolutních číslech k nejnavštěvovanějším národním parkům v Evropě. Růst návštěvnosti se týká především území národního parku a podílí se na něm hlavně čeští návštěvníci. Češi v roce 2018 tvořili 80 procent návštěvnosti Krkonoš. "Nejnovější čísla ukazují, že návštěvnost Krkonoš neklesá, evidentní je, že největším magnetem regionu je národní park. Zatímco celková návštěvnost Krkonoš narostla o pět procent, nárůst popularity národního parku je dvojnásobný," uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

KRNAP vznikl v roce 1963 a společně s polským parkem tvoří největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě. Nejpřísněji chráněná první zóna má téměř 7000 hektarů a pohyb v ní je povolen jen po značených cestách.

Sparta po porážce v derby se Slavií odvolala trenéra Ščasného

Zdeněk Ščasný už není trenérem fotbalistů Sparty. Vedení klubu ho kolo před koncem základní části ligy kvůli špatným výsledkům odvolalo. Mužstvo zatím povede dosavadní asistent Michal Horňák. Skandování „Ščasný ven" se z tribun na Letné ozývalo dlouho, jeho pozici ale definitivně zlomily poslední dva zápasy - nečekaná domácí porážka 1:3 s předposlední Karvinou a středeční prohra 0:3 v derby se Slavií v semifinále poháru.

Jednašedesátiletý Ščasný končí ve Spartě potřetí. Poprvé ji vedl na konci 90. let, kdy s ní získal dva tituly. Na Letnou se poté vrátil na jaře 2015 a dovedl mužstvo k druhému místu v lize a do čtvrtfinále Evropské ligy. V září 2016 byl rovněž po prohře v derby odvolán a do klubu se o rok později vrátil jako sportovní ředitel. Z této role se po Hapalově odvolání přesunul zpět na lavičku.

48letý Michal Horňák je klubovou legendou. Se Spartou získal celkem 10 titulů, první tři ještě v Československé lize, ten jubilejní desáté pak v roce 2001. V realizačním kádru doposud působil jako asistent Zdeňka Ščasného.

Tenistka Vondroušová postoupila na antuce v Istanbulu do čtvrtfinále

Tenistka Markéta Vondroušová pokračuje na antuce ve vítězném tažení a na turnaji v Istanbulu postoupila už do čtvrtfinále. Po víkendovém úspěšném vystoupení ve Fed Cupu si v Turecku poradila ve druhém kole s bývalou šampionkou z Roland Garros Světlanou Kuzněcovovou, ruskou soupeřku porazila 6:4, 6:3. Devatenáctiletá Vondroušová, jež na antuce v Prostějově vyhrála v baráži s Kanadou obě dvouhry, oplatila Kuzněcovové porážku z jediného předchozího duelu. Na US Open 2017 s Ruskou prohrála až v tie-breaku třetího setu, poté co v utkání nevyužila tři mečboly.

Počasí na pátek

Jasno až polojasno. Odpoledne od západu přibývání oblačnosti, později v Čechách na většině území přeháňky a ojediněle i bouřky, postupně přecházející v déšť. Na Moravě srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 24 až 28 °C, na západě kolem 21 °C, na horách kolem 18 stupňů Celsia.