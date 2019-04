Církve: Zdanění restitucí může být pro některé církve likvidační

Zdanění finančních náhrad pro církve za majetek nevydaný v restitucích, který v úterý opět schválila Sněmovna, způsobí církvím vážné finanční obtíže, a pro některé menší může být dokonce likvidační. Ve společném prohlášení to uvedli předsedové České biskupské konference Dominik Duka, Ekumenické rady církví Daniel Ženatý a Federace židovských obcí Petr Papoušek. Novelu považují za nemravnou a protiústavní. Představitelé církví a Federace židovských obcí připomněli, že skupiny poslanců i senátorů jsou připraveny obrátit se kvůli novele na Ústavní soud. "Protože považují takové zdanění náhrad za protiústavní i s ohledem na smlouvy, které stát uzavřel s církvemi v souvislosti s majetkovým vypořádáním," uvedli v prohlášení. Dění podle nich relativizuje jistoty právního státu. "Na Ústavní soud se spoléhá nikoli jako na pojistku demokracie, ale jako na prostředek řešení důsledků nezodpovědných politických rozhodnutí. Bohužel se jedná o vítězství populismu nad zdravým rozumem a principy právního státu," uvedli.

Zdanění náhrad církvím je jednou z podmínek KSČM pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Zastánci zdanění náhrad, které církve od státu každoročně dostávají, argumentují jejich nadhodnocením a nerovností s ostatními restituenty. Stát by mohl podle komunistů získat zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí.

MŠMT: Konkursy na ředitele škol se od května více zaměří na odbornost uchazečů

Konkurzy na ředitele škol se od začátku května zaměří více na odbornost uchazečů. Posoudí ji větší počet členů výběrové komise, kteří budou mít k dispozici předem daná témata pro pohovor. Současně by se měla také zjednodušit administrativa při výběru vhodného uchazeče. Vyplývá to z novely vyhlášky, kterou na začátku dubna podepsal ministr školství Robert Plaga (ANO) a která upravuje pravidla pro výběr ředitele. Ministerstvo školství o tom informovalo na svém webu. Ministerstvo v novele nakonec ustoupilo od svého původního návrhu změnit vyhlášku tak, aby bylo pořadí uchazečů v konkurzu pro zřizovatele závazné. S tímto záměrem nesouhlasili zástupci měst a obcí, kteří jsou nejčastěji zřizovateli škol. Ředitelem školy se tak i nadále budou moct stát i zájemci, kteří se ve výběrovém řízení neumístí na prvním místě. Změny ve vyhlášce začnou platit od 1. května.

Česká policie nabídla pomoc Srí Lance po teroristických útocích

Česká policie nabídla pomoc Srí Lance po nedělních teroristických útocích, které si vyžádaly 359 obětí. Česko může do země vyslat 15 expertů na identifikaci obětí hromadných neštěstí. Pokud Srí Lanka potvrdí zájem, mohou čeští odborníci odletět na místo do 24 hodin, uvedlo policejní prezidium v tiskové zprávě. Policejní prezidium prostřednictvím české diplomacie bylo v kontaktu se srílanskými úřady a řešilo s nimi možnost pomoci v situaci po teroristických útocích. "Na základě této komunikace jsme dnes nabídli možnost vyslání patnáctičlenného policejního DVI týmu, tedy expertního týmu určeného pro identifikaci obětí hromadných neštěstí," uvedlo policejní prezidium. Na Srí Lance už působí tým specialistů Interpolu, který vede český policista působící v této mezinárodní policejní organizaci jako expert na terorismus.

Důvěra v českou ekonomiku v dubnu mírně vzrostla

Důvěra v českou ekonomiku v dubnu mírně vzrostla na 97,1 bodu z březnových 97 bodů. Zvýšila se důvěra podnikatelů, naopak u spotřebitelů znovu klesla. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Loni v dubnu byla celková důvěra o tři body vyšší než letos. U podnikatelů se index důvěry meziměsíčně zvýšil o 0,3 bodu na 95,8 bodu. Z jednotlivých odvětví ale důvěra rostla pouze v průmyslu, a to o 1,5 bodu. "Podniky přesto stále významně omezuje nedostatek zaměstnanců, velká část respondentů ale uvádí jako bariéru růstu i nedostatečnou poptávku," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst. Ve stavebnictví, obchodu i službách se důvěra proti březnu snížila. V případě stavařů to bylo o dva body. Nižší byla celková poptávka po stavebních pracích. Také v tomto oboru je hlavní překážkou růstu nedostatek zaměstnanců. Mezi spotřebiteli klesla důvěra v českou ekonomiku o 0,8 bodu na 103,8 bodu. Zvýšily se obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace v příštích 12 měsících, lidé se více bojí i zdražování. Nezměnily se naopak obavy spotřebitelů ze zhoršení vlastní finanční situace nebo z vyšší nezaměstnanosti.

Zemědělci varují před extrémním suchem, může ohrozit celou úrodu

Zemědělci varují před dlouho trvajícím suchem. Vyplývá to z údajů, které zjistili reportéři z vědeckého projektu Intersucho. Na většině území republiky je extrémní nedostatek srážek už několik týdnů a na některých místech tak neroste ani tráva nebo vojtěška. Hlavní vegetační sezona je přitom teprve na začátku. Alespoň nejmírnějším stupněm sucha je dnes postiženo 99 procent území Česka. Dva nejhorší stupně sucha ze šesti, tedy výjimečné a extrémní, se uplynulou neděli rozšířily již na třetinu území republiky. Nejhorší situace je na střední a jižní Moravě, části Moravskoslezského kraje, v Polabí a Poohří. Aby se tak podařilo zachránit alespoň část úrody, musí podle zprávy projektu Intersucho začít pršet v nejbližších dnech.

Začala platit nová česká pravidla ochrany soukromí kvůli GDPR

Nová pravidla ochrany soukromí, která navazují na evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), nabyla ve středu účinnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. Norma mimo jiné zrušila možnost uložit pokuty krajům a obcím za porušení těchto pravidel. Dříve jim mohl Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) uložit až desetimilionovou pokutu. Zákon o zpracování osobních údajů obsahuje také výjimky z unijních pravidel pro média nebo vědecké, výzkumné a statistické účely. Výjimky se týkají například minimalizace poučovací a informační povinnosti pro média. Novináři tak nebudou muset žádat každého účastníka shromáždění či demonstrace o souhlas se zveřejněním jeho záběrů. Nebudou muset ani žádat řečníka o souhlas se zveřejněním jeho postojů či politické příslušnosti. Ani používání skryté kamery by v důvodných případech nemělo být sankcionováno.

Kapsch z ČR neodejde, nejspíš však bude propouštět

Společnost Kapsch po skončení smlouvy na provoz mýta z Česka neodejde. Chce se zaměřit na další projekty, například systém elektronických dálničních známek. Kvůli ztrátě mýta však firma nejspíš propustí část zaměstnanců. V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel tuzemského Kapsche Karel Feix. Rakouská firma je provozovatelem mýtného systému v Česku od roku 2007, na konci letošního roku ji vystřídá konsorcium CzechToll/SkyToll. "Hlásíme se do různých tendrů a počítáme s tím, že bychom mohli v některých uspět," řekl Feix. Společnost bude mít zájem například o provoz připravovaného systému elektronických vinět, s jehož zavedením stát počítá od roku 2021. Zmínil také zvažovaný systém vysokorychlostního vážení vozidel nebo projekty tzv. smart cities, které zahrnují také inovativní řešení dopravy ve městech. Šéf Kapsche nevyloučil ani možnost zapojení firmy do fungování budoucího mýtného systému například v roli subdodavatele.

Lesy ČR odstartovaly program Vracíme vodu lesu

Lesy České republiky odstartovaly celostátní program Vracíme vodu lesu. Je největší v historii podniku. Více než miliardu korun podnik investuje do staveb, které zadrží vodu v lese i v krajině. Nyní buduje 73 nových nádrží, 292 obnovuje. A přibývají další. „Naše stavby zmírní sucho a zpomalí odtok vody z krajiny. Jde o malé nádrže, rybníky, tůně, mokřady i potoky,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Na projekty podnik čerpá dotace z ministerstev zemědělství a životního prostředí i z přeshraničních programů. „Soustředíme se na oblasti, které nejvíc trápí sucho, ale stavíme v celé republice,“ dodal Vojáček. Do projektu patří zahájené i nové stavby.

Lesy ČR jsou správcem přibližně třetiny drobných vodních toků v republice, jedná se o více než 38 000 km říček, bystřin a potoků.

Výroba aut v ČR v 1. čtvrtletí klesla o 3,8 procenta

Výroba osobních aut v Česku v prvním čtvrtletí meziročně klesla o 3,8 procenta na 363.052 vozů. V největší automobilce Škoda Auto produkce klesla o tři procenta na 231.280 automobilů. Vyplývá to z údajů Sdružení automobilového průmyslu. Kolínská TPCA zvýšila od ledna do konce března produkci o téměř pět procent na 58.772 vozů, výroba Hyundai v Nošovicích naopak klesla o 12 procent na 73.000 aut.

Vypínání televizního vysílání DVB-T začne v ČR na konci listopadu

Vypínání sítí pro digitální televizní vysílání DVB-T začne na konci letošního listopadu. Uvedli to zástupci Českých Radiokomunikací. Vypínání souvisí s přechodem na nový standard DVB-T2. Ten se zavádí kvůli potřebě uvolnit část frekvencí pro rychlé mobilní sítě 5G, které by se v Česku měly v příštích letech zavádět. Přechod na DVB-T2 by měl být kompletně hotový do konce června 2020. Měly by zlepšit kvalitu digitálního signálu i rozsah jeho pokrytí.

Pozemní vysílání je stále pro příjem televizního signálu nejčastější - využívá ho více než polovina obyvatel Česka. O přechodu na jiný typ, jako je například satelit nebo kabelová televize, uvažují v současnosti jen asi dvě procenta diváků.

Bennewitzovo kvarteto vydává album s hudbou terezínských autorů

Bennewitzovo kvarteto na albu s názvem Ullman-Krása-Schulhoff-Haas vydává hudbu autorů spojených s židovským ghettem v Terezíně. Skladby těchto terezínských autorů, kteří všichni zahynuli v nacistických koncentračních táborech, hraje Bennewitzovo kvarteto od počátku své existence před přibližně dvaceti lety. CD představilo na akci Jarní classic party aneb Supraphon komorně v pražském kostele sv. Vavřince spolu s komorními i sólovými nahrávkami Arundo Quartet, Smetanova tria a Iva Kahánka.

Ullmann působil mezi válkami jako kapelník Nového německého divadla v Praze. Jeho Kvartet č. 3 vznikl přímo v Terezíně. Krása své Téma s variacemi dokončil roku 1936, ale provedení se dočkal až v Terezíně společně s dětskou operou Brundibár. Schulhoff napsal svých Pět kusů z nadšení pro rytmus a tanec; je z nich zřejmá inspirace hudbou vídeňských salonů, Itálie i Španělska. Druhý kvartet Haase z roku 1925 potvrzuje skladatelovo označení za nejnadanějšího žáka Leoše Janáčka. V říjnu 1944 odvážel Haase stejný transport společně s Ullmannem a Krásou na smrt do koncentračního tábora v Osvětimi. Schulhoff zemřel v táboře Wülzburg v Bavorsku.

Pražské orchestry hrály v Rudolfinu na podporu pařížské Notre-Dame

Deset minut po deváté hodině večerní se v úterý v téměř zaplněné Dvořákově síni Rudolfina rozeznělo oratorium Stabat Mater od Antonína Dvořáka. Benefiční koncert se pořádal ve prospěch obnovy pařížské katedrály Notre-Dame, kterou minulý týden poničil rozsáhlý požár. Skladbu provedlo ojedinělé složení hráčů, kteří pocházeli ze všech pražských symfonických orchestrů. Všichni včetně pěvců vystoupili bez nároku na honorář. Za dirigentský pult se postavil Tomáš Netopil. "Nechtěli bychom, aby koncert byl tryznou za vyhořelou katedrálou, ale ani velkým gestem. Vybrané finanční prostředky sice pomůžou, ale katedrála se za ně neopraví. My bychom si spíše přáli, aby večer byl vzkazem Pražanů pro Pařížany, že je nám nesmírně líto, co se stalo, a že bychom rádi pomohli tak, jak dovedeme," řekl moderátor večera Marek Eben. Výtěžek podle pořadatelů poputuje pařížskému arcibiskupství.

Koncert byl součástí sbírky, kterou vyhlásilo Národní technické muzeum (NTM) za podpory ministerstva kultury, pražského magistrátu a Univerzity Karlovy. Připojila se i Česká filharmonie.

Meteorologové dál varují před nebezpečím požáru. Platí pro celou republiku

Český hydrometeorologický ústav dál varuje před nebezpečím požáru. Výstraha platí pro celou republiku do sobotní půlnoci, ale pro Moravu až do odvolání. Podle ČHMÚ je důvodem dlouho přetrvávající suché a teplé počasí. Od jihu navíc bude do Česka proudit teplý vzduch. Ochladit se má až o víkendu, kdy by mělo začít i pršet. V některých krajích platí zákaz rozdělávání ohňů, lidé by taky neměli vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem.

Počasí na čvrtek

Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C, v 1000 metrech na horách kolem 17 °C, na Šumavě kolem 20 stupňů Celsia.