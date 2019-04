Hamáček: Odvolání nejvyššího státního zástupce Zemana by bylo pro ČSSD důvodem k odchodu z vlády

Sociální demokraté by podle svého předsedy Jana Hamáčka odešli z vlády, pokud by měla hlasovat o odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Hamáček to řekl s tím, že takové hlasování by bylo poslední této vlády. Spekulace o možném odchodu Zemana se objevily v souvislosti s rezignací ministra spravedlnosti za ANO, Jana Kněžínka. Toho ve fuknci na konci dubna nahradí advokátka Marie Benešová, která ale popírá případné čistky ve státním zastupitelství. Část opozice dává odchod Kněžínka z funkce do spojitosti s kauzou Čapí hnízdo. V té premiér Andrej Babiš z hnutí ANO čelí návrhu na podání obžaloby. Babiš svou vinu dlouhodobě popírá.

Propuštění Pavla Zemana vyvrátil i Babiš. Deníku Právo řekl, že kdyby chtěli Zemana vyhodit, udělali by to prý dávno.

KDU-ČSL vyzve vládu, aby kvůli výměně ministrů požádala o důvěru

Opoziční KDU-ČSL vyzve vládu, aby znovu požádala Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Důvodem je značná obměna ministrů. Pokud tak kabinet neučiní, považují lidovci za logické debatovat o vyvolání hlasování o nedůvěře, řekl na úterní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Kvůli "personálnímu zemětřesení" ve vládě lidovci navrhnou zařazení mimořádného bodu na jednání Sněmovny.

Z vlády odchází ministr dopravy Dan Ťok, ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (všichni za ANO). Ťok a Kněžínek se rozhodli k rezignaci sami, Nováková odchází na přání Babiše. Prezident Miloš Zeman jejich nástupce jmenuje 30. dubna. Ministerstvo průmyslu povede dosavadní místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, ministerstvo dopravy náměstek majetkového úřadu Vladimír Kremlík a ministerstvo spravedlnosti poradkyně prezidenta pro justici Marie Benešová.

Finanční analytický úřad loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliard

Finanční analytický úřad (FAÚ) loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliardy korun, meziročně to bylo o 5,4 miliardy více. Peníze podle úřadu byly spojeny například s korupcí, daňovými podvody nebo financováním terorismu. FAÚ také podal 395 trestních oznámení, jejich počet ale proti roku 2017 klesl. ČTK to řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. "Částky zajištěné z daňových podvodů se vracejí do státního rozpočtu, zatímco peníze pocházející z jiné trestné činnosti jdou zpátky k poškozeným," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

FAÚ vidí do všech účtů a asistuje u vyšetřování prakticky všech významných hospodářských kauz. Do konce roku 2016 působil jako součást ministerstva financí. Od ledna 2017 je samostatným správním úřadem.

Agentury CzechTrade a CzechInvest se sloučí do konce pololetí

Sloučení vládní agentury na podporu exportu CzechTrade a agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest je de facto dokončeno. Na tiskové konferenci to řekla končící ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO). Chybí podle ní formální krok, a tím je spojení obou agentur. To by se mnělo stát po jejich přestěhování, což se podle ministryně plánuje do konce pololetí letošního roku. Úspory zatím činí 70 milionů korun, uvedla. Až se agentury přestěhují do jednoho objektu ve Štěpánské ulici v Praze, měly by mít podle Novákové i jedno řízení. Ministerstvo průmyslu dokončilo k tomu analýzu, v níž řešilo i možnosti působení exportní agentury agentury CzechTrade na jednom místě s ekonomickými diplomaty, kteří pracují pod zastupitelskými úřady. "Dnes máme 50 kanceláří CzechTrade, z čehož 24 z nich sídlí společně se zastupitelskými úřady. To znamená, že už dnes existuje jeden přístupový bod pro podnikatele," uvedla Nováková. Dalších více než dvacet míst se chystá. Některé zahraniční kanceláře CzechTrade ale podle ministryně nikdy spojeny nebudou, protože sídlí v místě, kde zastupitelský úřad ČR není. Budoucí ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO), který bude do funkce jmenován 30. dubna, by chtěl v restrukturalizaci pokračovat. Do sloučení by měla být zahrnuta i agentura CzechTourism.

Odbory vyzvaly vládu k brzkému zahájení vyjednávání o růstu platů

Odbory veřejného sektoru vyzvaly vládu, aby s nimi začala co nejdříve jednat o růstu platů pro příští rok. Jaké navýšení budou pro zaměstnance státu a veřejných služeb požadovat, zatím odmítly upřesnit. ČSSD jako menší vládní strana brzké zahájení vyjednávání kabinetu s předáky podporuje. Novinářům to po setkání vedení sociálních demokratů s odboráři řekli předseda strany Jan Hamáček a šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Ve veřejných službách a správě pracovalo loni podle informačního výdělkového systému ministerstva práce 640.700 lidí. Průměrný plat dosáhl 35.437 korun. Platy ve veřejných službách a správě se zvyšovaly naposledy letos v lednu. Tarify - tedy základ příjmu - se upravily od dvou do sedmi procent podle profesí, učitelům pak o deset procent. Velká část peněz měla putovat do odměn.

Premiér Andrej Babiš (ANO) před nedávnem řekl, že takové zvyšování výdělků jako v minulých letech kvůli zpomalování hospodářského růstu neočekává. Ministerstvo financí před dvěma týdny upřesnilo odhady letošního růstu české ekonomiky na 2,4 procenta, původně předpovídalo zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o 2,9 procenta.

Průzkum: Členství v EU vnímá pozitivně přes šedesát procent Čechů

Vstup České republiky do Evropské unie 1. května 2004 se podle více než šedesáti procent Čechů vyplatil. Vyplývá to z výsledků exkluzivního průzkumu, který minlý týden provedla pro Český rozhlas agentura Median na vzorku více než tisíce respondentů. Negativně tento krok hodnotí třicet procent dotázaných. Euroskeptiků je nejvíc mezi voliči levice a lidmi, kteří nechodí k volbám. U pravice je to naopak. Jako největší přínos členství v Evropské unii vnímají Češi možnost pracovat v zahraničí, cestovat bez víz a kontrol na hranicích, nákupy bez celní přirážky a možnost žádat o evropské dotace.

NTM s ministerstvem kultury vyhlásilo sbírku na obnovu Notre-Dame

V Česku vznikla další finanční sbírka na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame, kterou před týdnem poničil požár. Vyhlásilo ji Národní technické muzeum (NTM) za podpory ministerstva kultury, České filharmonie, pražského magistrátu a Univerzity Karlovy. ČTK to sdělil Adam Dušek z NTM. Chrám přišel při požáru mimo jiné o střechu a věž nad křížením centrální a příčné lodě. Lidé mohou na jeho opravu přispívat i prostřednictvím sbírky, kterou minulý týden vyhlásila Česká biskupská konference (ČBK). Řada sbírek na rekonstrukci katedrály je i v zahraničí, kde se na nich už za dva dny od vypuknutí požáru shromáždily stamiliony eur. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) už dřív avizoval, že jeho úřad spolupracuje na uspořádání veřejné sbírky. Podle něj "finanční dary pomohou dobré věci a zachování kulturního symbolu pro další generace".

Studie: Čeští žáci věnují domácím úkolům méně času než v jiných zemích

Čeští žáci tráví nad domácími úkoly méně času, než děti v dalších zemích. Vyplývá to z nové studie ekonomického institutu Cerge. Žáci ve čtvrtých třídách stráví nad domácím úkolem z jedné vyučovací hodiny v průměru 13 minut, což je pod průměrem všech 45 zúčastněných zemí. Žáci v osmých třídách tráví nad úkoly nejméně času ze všech - průměrně devět minut.

Výzkum byl založen na datech z mezinárodních šetření TIMSS. To srovnává znalosti dětí ve 4. a 8. třídách v matematice a přírodovědných předmětech, zúčastněných zemí bylo 45.

Školské zákony problematiku domácích úkolů vysloveně neřeší a nedefinují je jako povinnost. Podle mluvčí úřadu Anety Lednové záleží na samotné škole, jak zadávání a vypracovávání úkolů vymezí ve školním řádu.

Během Velikonoc zemřelo na silnicích šest lidí, dvakrát víc než loni

Při dopravních nehodách v Česku za čtyři dny od Velkého pátku do Velikonočního pondělí zemřelo šest lidí. Českému rozhlasu to řekl šéf dopravní policie Tomáš Lerch. Oproti minulému roku je tak za celé velikonoční svátky počet obětí dvojnásobný. Podle Lercha se zvýšil také počet nehod a přibylo nehod zaviněných pod vlivem alkoholu. Celkem zaznamenali policisté během letošních Velikonoc 937 dopravních nehod.

Od roku 2000 byl dosud nejtragičtější velikonoční víkend v roce 2003, kdy zemřelo při nehodách 25 lidí. Tři oběti si dopravní nehody stejně jako loni vyžádaly v letech 2011 a 2013.

Olomoucký kraj i Prostějov chtějí dotovat Fed Cup v Prostějově

Dvěma miliony korun chce Olomoucký kraj dodatečně přispět na částečné pokrytí nákladů víkendového barážového utkání Fed Cupu českých tenistek proti kanadským hráčkám v Prostějově. Tenisovou akci organizovala agentura Česká sportovní, v jejímž vedení je sportovní manažer Miroslav Černošek. ČTK informaci získala z materiálů pro krajské zastupitele. Mezistátní tenisovou akci hodlá dotovat částkou 1,5 milionu korun i prostějovská radnice. Oba návrhy ještě musí schválit zastupitelstva. Opozice s připravenými dotacemi nesouhlasí a tvrdí, že tyto peníze lze ve sportu využít lépe. O individuální dvoumilionovou dotaci na víkendové utkání Fed Cupu hejtmanství v březnu požádal Český tenisový svaz. Podle jeho prezidenta Iva Kaderky bylo zajištění této akce velmi náročné a celkové náklady nelze pokrýt komerčním sponzoringem. Konečnou žádost nakonec podala agentura Česká sportovní, která s tenisovým svazem spolupracuje.

České tenistky po barážové výhře dál vedou fedcupový žebříček

České tenistky dál vedou žebříček Fed Cupu. Po víkendové barážové výhře v Prostějově nad Kanadou má tým kapitána Petra Pály v čele pořadí náskok 6675 bodů před Američankami, které se taktéž udržely ve Světové skupině. Na dalších místech jsou finalistky z Francie a Austrálie.

Češky vládnou fedcupovému žebříčku nepřetržitě od dubna 2014. Do pořadí se započítávají výsledky z uplynulých čtyř let a Pálovy svěřenkyně v tomto období prohrály jen dvakrát: předloni v semifinále ve Spojených státech a letos v prvním kole s Rumunskem.

Počasí ve středu

Polojasno, ve východní polovině území zpočátku oblačno až zataženo. Ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C, ve východní polovině území 19 až 23, na horách kolem 11 stupňů Celsia.