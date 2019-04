Babiš, Zeman i Petříček blahopřáli Zelenskému ke zvolení

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) gratulovali herci Volodymyru Zelenskému ke zvolení ukrajinským prezidentem, oba věří, že Ukrajina bude pod jeho vedením pokračovat v reformách. Prezident Miloš Zeman poslal Zelenskému blahopřejný telegram, v němž jej mimo jiné pozval na oficiální návštěvu České republiky. Podle Babiše povede Zelenskyj zemi v těžkém období. Petříček uvedl, že Ukrajina má před sebou ještě hodně práce. Prezidentské volby podle ministra ukázaly sílu občanské společnosti.

V nedělním druhém kole ukrajinských prezidentských voleb drtivě zvítězil politický nováček Zelenskyj. Podle neúplných výsledků získal 73 procent hlasů, zatímco Porošenko 25 procent.

Politici označili útoky na Srí Lance za šílené, nesmyslné a podlé

Za šílené, nesmyslné a podlé označili čeští politici výbuchy v několika kostelech a hotelích na Srí Lance. Rodinám a blízkým obětí vyjadřují na twitteru upřímnou soustrast, prezident Miloš Zeman jim kondoloval v dopise svému srílanskému protějšku. "Tyto činy jsou o to odpornější, že cíleně a zákeřně mířily proti těm, kteří si dnes připomínají nový začátek symbolizovaný v zmrtvýchvstání Ježíše Krista," napsal. Česko je připraveno pomoci, uvedl místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) označil zprávy o útocích za neuvěřitelné. Podobně jako další politici poukázal na twitteru na to, že se odehrály během křesťanských svátků. "Šílené a naprosto neakceptovatelné! I když jen na dálku, upřímnou soustrast všem, kteří přišli o někoho blízkého," uvedl.

Na turisty oblíbený ostrov Srí Lanku zaútočili teroristé, kteří o Velikonoční neděli odpálili zhruba ve stejnou dobu výbušniny ve třech kostelech a třech luxusních hotelech. Zemřelo při tom 290 lidí, včetně asi 39 cizinců, a přes 500 dalších osob bylo zraněno. Češi mezi oběťmi podle dosavadních informací české diplomacie nejsou.

Desítka rekreantů neodletí z ČR kvůli bezpečnosti na Srí Lanku

Desítka lidí dnes a v úterý neodletí z Česka kvůli bezpečnosti na Srí Lanku, oznámil internetový prodejce Dovolena.cz. S cestovními kancelářemi a zákazníky portál dohodl stornování zájezdů, uvedl jeho mluvčí Aleš Ondrůj. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež ČTK řekl, že o rušení zájezdů nemá informace, v nynějších volných dnech se ale cestovní kanceláře často nedaří kontaktovat. Ondrůj dodal, že Dovolena.cz bude stejně postupovat i v následujících dnech. Další zájezdy na Srí Lanku, které portál zprostředkoval, mají odlety počátkem května, velké počty rekreantů na ostrov podle mluvčího nyní nemíří.

Poslanec Feri byl po napadení propuštěn z nemocnice, obvinění zatím nepadlo

Poslanec TOP 09 Dominik Feri, který byl v neděli zraněn po napadení dvěma muži na ochutnávce vín v Boršicích na Uherskohradišťsku, byl propuštěn z nemocnice. Dvaadvacetiletý opoziční politik tam byl převezen s řeznou ránou na zádech, propuštěn byl po vyšetření. Incident se podle policie odehrál v neděli kolem 17:00, poslanec byl napaden na veřejném prostranství dvěma muži. Při incidentu údajně padly rasistické nadávky, Feri má z otcovy strany předky v Etiopii.

Policisté v neděli večer zjistili totožnost podezřelých z útoku, jde podle nich o muže z Uherskohradišťska ve věku 25 a 48 let. Dosud nebyl nikdo obviněn. Na sociálních sítích se objevily fotografie jednoho z útočníků, který Deníku N potvrdil, že ho policie už vyslechla. Byl prý stejně jako ostatní účastníci akce opilý, konkrétní záměr v tom nebyl.

Benešová: Čistky na státním zastupitelství nechystám

Budoucí ministryně spravedlnosti Marie Benešová se po nástupu do funkce chce zaměřit především na boj s korupcí a na vytváření kvalitní legislativy. S odvoláním nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, o kterém spekulovali někteří zástupci opozice, nepočítá. Benešová nahradí ve funkci Jana Kněžínka (za ANO), který se rozhodl k 30. dubnu rezignovat. "Popírám čistky ve státním zastupitelství, to je prostě hysterie naprosto nesmyslná," řekla ČTK nynější poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Benešová. Mnohem důležitější je podle ní zlepšit boj s korupcí, protože nás velmi kritizuje protikorupční skupina Rady Evropy, která řeší možné úplatky v politice a justici. Česku se podle ní za poslední dva roky nepodařilo plně zavést ani jedno ze 14 původních doporučení.

Část opozice pokládá odchod Kněžínka za vynucený a výměnu dává do souvislosti s dotační kauzou Čapího hnízda, v níž předseda vlády čelí návrhu na podání obžaloby. Soudcovská unie vyzvala vládní představitele, aby jeho výměnu lépe vysvětlili. Státní zástupci označili odchod ministra za překvapivý.

Na severním okraji Plzně hoří les

Desítky hasičů bojují s rozsáhlým požárem Chotíkovského lesa na severním okraji Plzně za sídlištěm Lochotín. Kouř je vidět ze všech stran Plzně. Hasit pomáhá vrtulník s bambivakem. Nikdo nebyl zraněn, obyvatelé Chotíkova ale musejí zavírat okna. Požár se šíří i v korunách stromů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu a žádají turisty a cyklisty, aby se nepohybovali po cyklostezkách a pěších trasách v lese pod vrchem Krkavec. Podle České televize hoří na šesti hektarech plochy. V České republice platí výstraha meteorologů před požáry kvůli suchému a teplému počasí.

Veterináři: Do ČR se dostalo na 10.000 pstruhů se zakázanou látkou

Veterináři zjistili, že 10.500 pstruhů z Itálie mělo ve svalovině zakázanou leukomalachitovou zeleň, povolený limit vzorky přesáhly sedmkrát. Se zbytky této látky se veterináři v posledních letech setkávají spíše sporadicky, sdělil ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Malachitová zeleň se používá jako léčivo proti parazitům a plísním. V EU je její používání zakázané od roku 2000, nesmí se také používat ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě. U savců včetně člověka může mít konzumace ryb s touto látkou potenciálně karcinogenní účinky, muselo by se jí ale sníst hodně.

Za Fajta se postavili ředitelé světových galerií, napsali Babišovi

Zástupci 12 zahraničních muzeí a galerií napsali dopis premiéru Andreji Babišovi (ANO), ve kterém vyjádřili svůj "údiv a ohromení" nad odvoláním ředitele Národní galerie v Praze (NGP) Jiřího Fajta. Uvedli, že se zasloužil o vzájemnou spolupráci mezi uměleckými institucemi a pozvedl pražskou Národní galerii. Dokument, který má ČTK k dispozici, podepsali ředitelé světoznámých institucí z Evropy, USA či Singapuru. Šéfové světových galerií dodali, že Fajt za svého působení ztrojnásobil návštěvnost galerie a že ho vnímají jako inspiraci a vzor.

Odvolaný ředitel Národní galerie Praha (NGP) Jiří Fajt podle ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) opakovaně porušoval zákon, předpisy a nedbal na výtky a doporučení. Změna v čele galerie podle ministra nenaruší práci Národní galerie. Jejím vedením ministr pověřil krizového manažera Ivana Morávka.

Zemřel trenér Bukač, který dovedl hokejisty k dvěma zlatům z MS

Ve věku 83 let zemřel úspěšný hokejový trenér Luděk Bukač. V letech 1985 v Praze a 1996 ve Vídni dovedl reprezentaci k titulu mistrů světa, z olympijských her 1984 v Sarajevu má stříbro. "Luděk Bukač byl půl století výraznou součástí naší hokejové historie. Jako hráč a především jako trenér, metodik a pedagog se v tomto období výrazně podílel na úspěších české hokejové školy," uvedl v tiskové zprávě prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Bukač, rodák z Ústí nad Labem, sám jako střední útočník odehrál za Československo 30 reprezentačních zápasů. Zúčastnil se světových šampionátů v letech 1961 a 1963, kde národní mužstvo získalo stříbro a bronz. Trénovat v lize Bukač začal v roce 1967, reprezentace se poprvé ujal v roce 1979 a spolu se Stanislavem Neveselým vybudovali mužstvo, které na MS 1985 v Praze protrhlo dlouholetou nadvládu sovětské "sborné". Po rozdělení federace se Bukač v roce 1994 postavil na střídačku českého výběru a ve Vídni 1996 ho pak dovedl k prvnímu samostatnému triumfu.

Ondříček začne za pár dnů natáčet celovečerní film o Zátopkovi

Režisér David Ondříček za několik dnů začne natáčet celovečerní film o Emilu Zátopkovi. Dotočit ho chce v tomto roce, řekl ČTK. Hlavní roli má Václav Neužil, který na ni čtyři roky pilně trénuje. Ondříček o sobě tvrdí, že je vášnivý sportovec, ale ne dobrý. Sportovní aspekt není jediným důvodem, proč si téma filmu zvolil. Fascinoval ho český sen - příběh kluka, který se narodil v Kopřivnici v malém domku, kde ve dvou místnostech žil se sedmi sourozenci, a získal čtyři zlaté olympijské medaile. Danu Zátopkovou bude hrát Ondříčkova partnerka Martha Issová, která už hází oštěpem téměř 30 metrů.

V Cannes bude soutěžit film studenta FAMU Sto dvacet osm tisíc

Francouzský festival v Cannes bude mít letos v soutěži českou účast. V sekci Cinéfondation uvede studentský film Sto dvacet osm tisíc, který už získal na Českých lvech cenu za nejlepší studentský film. Festival se koná od 14. do 25. května. Režisérem a scenáristou čtvrthodinové sociální sondy je student pražské Filmové a televizní fakulty (FAMU) Ondřej Erban. Snímek divákům přibližuje pocity lidí v exekuci, ale i exekutorů. "Nechtěl jsem vyprávět příběh, ale zprostředkovat prožitek, který v divácích zůstane a třeba změní jejich pohled na dané téma," řekl Erban serveru Aktuálně.cz.

Průzkum: Šlehání pomlázkou není příjemné pro tři pětiny žen

Tradici, kdy muži šlehají ženy pomlázkou, si užívá a ráda se nechá vyšlehat necelá třetina žen. Naopak třem pětinám není tato tradice příjemná, ale "přežijí to". Necelá desetina žen pak na sebe nenechá sáhnout. Naopak muže šlehání pomlázkou baví, že je to "fajn tradice" míní 57 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Behavio, kterého se zúčastnilo 245 mužů a 255 žen. Pomlázka symbolizuje mládí, svěžest a zdraví, které má děvčatům a ženám při šlehání předávat. Pro mnohé, zvláště cizince, je ale tento zvyk nepochopitelný, považují ho za machistický a barbarský. Muži řadí šlehání pomlázkou mezi nejvíce dodržované tradice, letos se tak chystá učinit 58 procent Čechů. Ženy ctí z tradic nejčastěji pečení beránka či mazance (63 procent) a malovaní vajíček (62 procent). Zejména na Moravě dodnes také nevymizel zvyk polévání studenou vodou, která má člověka očistit od hříchů a osvěžit.

Sport

České tenistky se udržely mezi fedcupovou elitou i pro příští sezonu. Svěřenkyně kapitána Petra Pály porazily v baráži Kanadu bez ztráty setu 4:0 na zápasy. Rozhodující třetí bod na prostějovské antuce přidala domácí jednička Markéta Vondroušová výhrou nad Rebeccou Marinovou 6:3 a 6:4. V závěrečné čtyřhře se rozloučila s reprezentací Lucie Šafářová, která po Roland Garros ukončí kariéru.

Hokejisté Kladna při oslavách před domácím publikem po pátečním postupu do nejvyšší soutěže podlehli v 11. kole baráže o extraligu Chomutovu 1:2 v prodloužení. "Bylo to velmi těžké, protože po pátečním zápase to z kluků spadlo a dnes se ještě projevila ta oslava. Chtěli jsme zápas kvůli fanouškům nastoupit v plné sestavě a vyhrát, ale bohužel závěr se nepovedl. Za to, co jsme předvedli za celé play off a baráž, jsme si ty oslavy zasloužili," řekl trenér Kladna David Čermák.

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa hráčů do 18 let ve švédské Umee obhájce zlata Finy 4:2. Přes úvodní porážku s Běloruskem (3:4) si tak i díky sobotní výhře nad Švýcary (8:2) zajistili postup do čtvrtfinále. Vítězný gól dal Matěj Toman, dvěma zásahy se blýskl Filip Koffer.

Počasí

Jasno až polojasno, ve východní polovině území postupně až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, na severovýchodě kolem 17 °C.

V úterý bude na většině území Česka vát silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Kvůli pokračujícímu teplému počasí a suchu tak bude narůstat nebezpečí vzniku požárů.