Reportéři bez hranic: Svoboda tisku se zhoršila, ČR opět propadla

Svoboda tisku se ve světě opět zhoršila, vyplývá z každoroční zprávy mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF). Česká republika se v žebříčku 180 zemí proti loňsku propadla z 34. na 40. místo, je ale před Spojenými státy, které spadly ještě níž. Největší svobodu tisku poskytuje médiím Norsko, následuje Finsko, Švédsko a Nizozemsko. Na opačném konci žebříčku je Turkmenistán, Severní Korea a Eritrea. Jen ve 24 procentech sledovaných zemí se dá situace ohledně svobody tisku označit za "dobrou" či "docela dobrou", uvádí zpráva. "Nepřátelské chování politických vůdců vůči médiím vedlo ke stále častějším násilným činům," uvádí organizace. Reportéři bez hranic se snaží vyjádřit stupeň svobody, které se těší novináři, blogeři a média ve 180 státech světa. Základem takového zjišťování je dotazník, který RSF předkládá novinářům, vědcům, právníkům a ochráncům lidských práv ve světě.

Hospodářská komora navrhuje příští rok minimální mzdu nezvyšovat

Hospodářská komora navrhuje pro příští rok nulové navýšení minimální mzdy. Svůj plán postavila jako výchozí návrh proti požadavku odborů zvednout částku od ledna o 1650 na 15.000 korun. Podle komory by takové přidání ohrozilo zpomalující ekonomiku. Na tiskové konferenci to řekl prezident komory Vladimír Dlouhý. Vyzval vládu, aby tlaku odborářů nepodléhala a zlepšovala podmínky pro podnikání. Podle odborů patří česká minimální mzda v EU k nejnižším a je pod hranicí příjmové chudoby. "Doporučil bych panu Dlouhému, aby jeho měsíční gáže byla 13.350 korun. Po dvouměsíční zkušenosti bych pak chtěl vědět, zda zvládl všechny náklady s touto odměnou za práci 40 hodin týdně," řekl ČTK předák ČMKOS Josef Středula.

Podle zaměstnavatelů ze Svazu průmyslu a dopravy by navýšení mělo být nejvýš pětiprocentní, tedy asi 700 korun. Pokud by se minimální mzda zvýšila od ledna podle požadavku odborářů, podle komory by to od roku 2013 představovalo růst o 87,5 procenta. Dlouhý vyzval vládu, aby tlaku odborů nepodléhala a více naslouchala potřebám firem a zlepšovala podnikatelské prostředí. Jedním z takových kroků by podle komory mohlo být zavedení paušální daně.

MF Dnes: Babiš uvažuje o výměně Kněžínka, jednal s Benešovou

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle MF Dnes uvažuje o výměně ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO), jednání s premiérem potvrdila někdejší ministryně v úřednické vládě Marie Benešová. Kandidátů je ale víc, uvedla. Informuje o tom server iDnes.cz. O konci Kněžínka média spekulují delší dobu, Babiš to nekomentoval. Benešová (ČSSD) je poradkyní prezidenta Miloše Zemana.

Vláda dá 15 mld korun na tři nové programy na podporu výzkumu

Vláda v letech 2020 až 2027 rozdělí mezi tři nové programy zaměřené na průmysl, dopravu a životní prostředí 15 miliard korun. První uchazeči by se mohli o peníze hlásit v letošním roce. V tiskové zprávě o tom informovala Technologická agentura České republiky (TA ČR), které bude vybrané projekty realizovat. Téměř deset miliard korun je určeno na program TREND ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho hlavním cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků rozšířením jejich trhů v zahraničí a pronikáním na nové trhy.

Do programu Prostředí pro život ministerstva životního prostředí by mělo jít 3,8 miliardy korun. Polovina peněz by měla přispět na výzkum sucha a změn klimatu. Zhruba dvě miliardy jsou vyčleněny na program DOPRAVA 2020+. Podpořeny budou například projekty zaměřené na inteligentní řešení či digitalizaci navigačních a družicových systémů.

Eurokomisařka Jourová je mezi stovkou nejvlivnějších podle Time

Komisařka Evropské unie pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví Věra Jourová se dostala mezi stovku nejvlivnějších osobností světa roku 2019 podle časopisu Time. Ve výběru figuruje ve skupině "titánů" po boku osobností, jako jsou zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg nebo hvězdní sportovci Tiger Woods, Mohamed Salah či LeBron James. Jourová uvedla, že jde o poctu nejen pro ni, ale i její tým a uznání rostoucího vlivu Evropské unie na dění v digitálním světě.

Praha čeká o Velikonocích 320.000 turistů, více než loni

Městská společnost Prague City Tourism (PCT) očekává, že o letošních Velikonocích zavítá do hlavního města 320.000 turistů. Meziročně je to zhruba o sedm procent více. Praha pro turisty spustila speciální web, který informuje o chystaných akcích. ČTK to sdělila mluvčí agentury Barbora Hrubá. Do metropole tradičně jezdí Němci, Slováci, Poláci i Rakušané, agentura letos čeká také Italy, Brity, Španěly a Francouze. Vyšší návštěvnost by měla být i ze Skandinávie.

Počasí

Jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno, zejména na východě. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C.