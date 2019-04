Zeman se v Číně zúčastní summitu k Hedvábné stezce

Jednání o nové Hedvábné stezce, šesté setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem nebo otevření veletrhu Beijing Expo čeká prezidenta Miloše Zemana na konci dubna při návštěvě Číny. Zúčastní se také velké recepce na českém velvyslanectví v Pekingu, která připomene 70 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a tehdejším Československem. ČTK to řekl ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Jiří Jindrák. Zeman má k plánům stavby nové Hedvábné stezky pozitivní vztah, projekt opakovaně podpořil, stejně jako čínské investice v Česku. Kriticky se k němu naopak staví některé země Evropské unie, které se obávají rostoucího vlivu Číny. Dvoudenní konference se má podle Jindráka zúčastnit asi 100 delegací, z toho 40 bude vedeno premiérem nebo prezidentem.

Zeman summit využije k několika bilaterálním setkáním. Má v plánu také otevření veletrhu Beijing expo, který se bude věnovat udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí, nebo se zúčastní česko-čínského podnikatelského fóra. V rámci české podnikatelské delegace do Číny odcestuje přes 60 zástupců českých firem. Podle Lidových novin (LN) doprovodí prezidenta i hokejista a majitel hokejového klubu Rytíři Kladno Jágr, který bude podle dřívějších informací médií tváří hokejového turnaje Zimních olympijských her v roce 2022 v Pekingu. Cesty se má zúčastnit i někdejší fotbalový reprezentant Nedvěd, který se v minulosti stal patronem čínské Superligy.

Odbory: Kratší práce bez krácení mzdy se dohodla v 77 pct firem

Víc než tři čtvrtiny z 5500 společností a firem v Česku, kde o podmínkách vyjednávali odboráři a zaměstnavatelé, mají kratší pracovní dobu bez krácení mzdy. ČTK to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Centrála prosazuje zkrácení práce o půl hodiny denně z osmi na 7,5 hodiny. Argumentuje tím, že Češi tráví v zaměstnání mnohem víc času než lidé v jiných vyspělých zemích. "Podařilo se nám v 77 procentech firem, kde vyjednáváme, zkrátit pracovní dobu o půl hodiny bez ztráty mzdy. Nikoho to nepoškodilo, nesnížilo to výrobu, naopak to zlepšilo kondici," uvedl Středula.

Odbory už dřív uvedly, že Česko má takovou délku pracovní doby, jaká byla ve vyspělých evropských zemích v 70. letech minulého století. Čeští pracovníci za rok odpracují v průměru přibližně o 400 hodin víc než jejich němečtí kolegové. Zatímco německý zaměstnanec měl na svém kontě 1363 hodin, jeho český kolega 1770. "Za čtyři roky odpracuje český zaměstnanec o rok víc než německý, za kariéru je to o deset let víc. Je to fatální rozdíl. Lidé se pak cítí také mnohem víc unaveni," dodal předák. Zaměstnavatelé záměry odborů odmítají. Podle nich by zkrácení práce a víc dovolené v době nedostatku pracovních sil mohlo výrobu ještě víc ohrozit a dál by zpomalilo ekonomický růst.

Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v březnu klesla na 2,9 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v březnu klesla na 2,90 procenta z únorových 2,99 procenta. Je to největší meziměsíční propad od března roku 2015. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to na 1,77 procenta. Od té doby vesměs rostla. Nižší sazby přilákaly v březnu do bank více klientů než v předchozích měsících. "Dobrý březnový výsledek je ve stínu celého prvního čtvrtletí, které bylo jedno z nejslabších. V meziročním srovnání činí propad objemu hypoték více než 30 procent. Jarní měsíce bývají vždy silnější a sazba může v dalších měsících opět klesat. Banky mají velké množství likvidity a pobídky v podobě akčních nabídek mohou pokračovat," řekl ČTK hypoteční specialita ChytryHonza.cz Daniel Horňák.

Česká národní banka chystá novelu zákona, která by mohla učinit hypotéky dostupnější pro mladé do 36 let. Kdyby prošla, mladí by si bez problémů mohli sjednat hypotéku až na 100 procent hodnoty zástavy nemovitosti. A navíc by mohli na splátku dluhu vynaložit 50 procent ze svého měsíčního čistého příjmu, což je o pět procentních bodů více než teď. "Je to chvályhodná snaha, jež má napravit dopady restriktivních kroků ČNB," uvedla ředitelka Central Group Michaela Tomášková. Dopady se projevují hlavně u mladých. Podle dat společnosti byla u lidí do 35 let v posledních letech mezi kupujícími nových bytů čtvrtina. Letos jich je sotva pětina.

ODS neprosadila ve Sněmovně odklad zrušení karenční doby

Zaměstnanci budou dostávat náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci s největší pravděpodobností od července, jak již bylo schváleno. Sněmovna zamítla návrh opoziční ODS na odklad zrušení karenční lhůty do doby, než začnou plně fungovat nové elektronické neschopenky. Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje jejich zavedení od ledna. Elektronické neschopenky vyvolaly před časem napětí v koalici ANO a ČSSD. Zaměstnavatelé totiž dostali příslib, že e-neschopenky začnou fungovat současně se zrušením karenční doby od července.

Česko hledá dalšího vědeckého diplomata, tentokrát pro Asii

Česko má mít v zahraničí dalšího vědeckého diplomata. Po Izraeli a Spojených Státech se nyní hledá pro jihovýchodní Asii. ČTK to řekl ředitel odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Jan Marek. První diplomatka ČR pro vědu Delana Mikolášová působí v Izraeli už od podzimu 2015. Druhým českým vědeckým diplomatem se pro Spojené státy předloni stal Luděk Moravec. O vznik těchto postů usiloval bývalý vicepremiér pro výzkum Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), chtěl původně vyslat tyto odborníky i do Německa, USA, Jižní Koreji a Číny. Vědečtí diplomaté mají propagovat výsledky české vědy ve světě, podporovat vznik nových vědeckých projektů a zlepšovat spolupráci mezi firmami a akademickou sférou.

Česko posílá do Íránu humanitární pomoc kvůli tamním záplavám

Česká republika posílá do Íránu humanitární pomoc pro lidi postižené povodněmi, které zasáhly 28 z 31 íránských provincií. Do země zamíří generátory elektřiny, čerpadla, stany, spací pytle a přikrývky, řekli novinářům ministři vnitra a zahraničí Jan Hamáček a Tomáš Petříček (oba ČSSD) a generální ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba. Při záplavách v Íránu zemřelo 76 lidí a materiální škody se odhadují na 2,5 miliardy dolarů (57 miliard korun).

Írán podle Hamáčka minulý týden oficiálně požádal Česko o humanitární pomoc, Praha se rozhodla této žádosti vyhovět. Vládní speciál dopraví do postižených oblastí 16 palet s materiálem, o který Teherán požádal. Podle Petříčka je Česko jednou z prvních evropských zemí, která na íránskou žádost o humanitární pomoc zareagovala. Podobně se zachovaly také Německo, Francie, Itálie a Slovensko. České ministerstvo zahraničí bude situaci v Íránu nadále sledovat a v případě potřeby zváží poskytnutí další humanitární pomoci.

Historickým městem roku 2018 je Brtnice na Jihlavsku

Historickým městem roku 2018 je Brtnice na Jihlavsku. Dostala cenu za nejlepší péči o památky a odměnu milion korun na další péči o kulturní dědictví. Pořadatelé vítěze soutěže vyhlásili na Pražském hradě. Titul Historické město roku se každoročně vyhlašuje u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který se slaví 18. dubna. Tradiční ceremoniál ve Španělském sále se nesl v duchu připomínky požáru pařížské katedrály Notre-Dame. Cenu ministryně pro místní rozvoj a odměnu 100.000 korun dostaly Frenštát pod Radhoštěm a Klatovy. Stotisícová odměna také náleží všem 14 krajským finalistům.

Na území Městské památkové rezervace Brtnice je 29 kulturních památek, město se podílí na obnově místního zámku a má podobně jako další města, která se do soutěže hlásí, vlastní program na podporu těch objektů, které se nacházejí v památkové rezervaci, ale samy památkami nejsou - jejich majitelé nedosáhnou na dotaci od státu.

Pražské orchestry pořádají benefiční koncert na obnovu Notre-Dame

Pražské orchestry pořádají 23. dubna v chrámu sv. Víta na Pražském hradě benefiční koncert na obnovu katedrály Notre-Dame v Paříži zničené požárem. Vstupné na koncert bude dobrovolné. "V pondělí při sledování záběrů na hořící katedrálu Notre-Dame jsme cítili hluboké pohnutí a potřebu podpořit Francii při obnově jedné z nejvýznamnějších duchovních staveb Evropy. Ještě týž večer jsme se proto spolu s dalšími pražskými orchestry rozhodli uspořádat benefiční koncert ve svatovítské katedrále s ikonickým národním duchovním dílem Stabat Mater od Antonína Dvořáka," uvedl generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Cenu Česká kniha získala Anna Cima, čtenáři zvolili Jan Štiftera

Laureátem osmého ročníku Ceny Česká kniha se stal debutový román Probudím se na Šibuji od Anny Cimy. Cenu čtenářů České knihy získal román Sběratel sněhu od Jana Štiftera. Výsledky cen, jejímž výchozím cílem je propagace domácí literatury v zahraničí, organizátoři vyhlásili v Městské knihovně v Praze. "Letos poprvé o vítězi Ceny Česká kniha místo odborné poroty rozhodovali studenti gymnázií ze tří českých měst: Prahy, Českých Budějovic a Hradce Králové, kteří zvolili vítěze z předvýběru vytvořeném odborníky," uvedl zakladatel Ceny Česká kniha, spisovatel a publicista Martin Daneš. Účelem zapojení studentů je podpora četby u nejmladší generace.

Sport

Hokejisté Kladna porazili v baráži o extraligu Motor České Budějovice 4:2 a výrazně se přiblížili návratu do nejvyšší soutěže po pěti letech. Tři kola před koncem mají na druhé postupové pozici už osmibodový náskok před třetím Chomutovem. Gólem a dvěma asistencemi přispěl k úspěchu Kladna Ladislav Zikmund, hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr zaznamenal jednu branku a přihrávku. "Ještě není nic hotového. Musíme jet do Budějovic, které nám ukázaly, že nám nic nedají zadarmo. Musíme se o to poprat a získat dva body. Když se nám to nepodaří, budeme tu mít v neděli rozhodující zápas proti Chomutovu," řekl po utkání Jágr.

Hokejisté Pardubic vyhráli v 9. kole baráže o extraligu na ledě Chomutova 7:5 a zajistili si účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezonu. Východočeši mají tři kola před koncem náskok 14 bodů na třetí Piráty (Kladno) a odvrátili hrozbu sestupu z extraligy, ve které jsou nepřetržitě od roku 1950.

Počasí

Polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 13 až 17 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C.