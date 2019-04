Zeman: Restaurátoři Hradu mohou pomoci s opravou Notre-Dame

Pražský hrad je připraven prostřednictvím svých restaurátorských dílen a ateliérů pomoci Paříži s obnovou katedrály Notre-Dame, kterou poničil požár. Francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi to napsal český prezident Miloš Zeman. Současně vyjádřil lítost nad požárem pařížského chrámu, který znamená obrovskou ztrátu středověkého umění i umění a řemesla 19. století. Požár v pařížském chrámu vypukl v pondělí okolo 18:50, v té době se tam prováděly rozsáhlé renovační práce. Příčina ohně není zatím známá, ale předpokládá se, že to byla nehoda. Francouzský prezident slíbil obnovu katedrály a vyhlášení mezinárodní sbírky.

ČSSD znovu navrhne odklad vykonatelnosti rozhodnutí k Altnerovi

ČSSD znovu navrhne odložit vykonatelnost rozhodnutí, podle kterého má zaplatit asi 338 milionů korun dědicům advokáta Zdeňka Altnera, řekl novinářům předseda strany Jan Hamáček. Zdůraznil, že sociální demokracie má potřebné peníze zajištěné a v případě nutnosti je připravena je uhradit. Vedlo by to k úsporným opatřením, ale ČSSD je i vzhledem ke svému nemovitému majetku připravena situaci zvládnout, dodal. Není podle něj ohroženo hospodaření strany v tomto roce, ani výhled na příští tři léta.

Ústavní soud (ÚS) vyhověl Altnerovým dědicům a zrušil odklad vykonatelnosti verdiktu, podle kterého jim má ČSSD miliony zaplatit. O odkladu rozhodl v roce 2016 Nejvyšší soud, který stále řeší dovolání ČSSD. Pražský městský soud přiznal Altnerovi peníze 31. března 2016 za to, že ČSSD od roku 1997 zastupoval ve sporu o vlastnictví pražského Lidového domu. Podle rozsudku mu ČSSD měla zaplatit 18,5 milionu korun, hlavní část celkové nárokované sumy pak tvořila smluvní pokuta, která za 5734 dní od podání žaloby do vynesení rozsudku činila 318 milionů korun.

Vrchní soud potvrdil důchodci čtyřletý trest za teroristický útok

Senior Jaromír Balda si odpyká čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým trestným činem. Trest mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Jedenasedmdesátiletý muž předloni pokácel dva stromy na vlakové koleje a způsobil tím dvě nehody vlaků, při nichž se jen shodou náhod nikdo nezranil. Sympatizant hnutí SPD chtěl své skutky svést na muslimské migranty, a vyvolat tak ve společnosti strach z migrační vlny. Balda se k činům doznal. Mimo jiné uvedl, že jej pronásledovaly hrůzné sny o migrantech. Podle verdiktu se muž musí podrobit ambulantnímu psychiatrickému léčení. Odvolací senát nemohl zpřísnit výši trestu, protože státní zástupce ji nenapadl. Baldův obhájce se domáhal toho, aby soud namísto teroristického útoku zvolil "přiléhavější kvalifikaci" - v úvahu by připadalo obecné ohrožení.

Ceny v průmyslu v březnu zrychlily meziroční růst na 3,8 pct

Ceny průmyslových výrobců v Česku zrychlily v březnu meziroční růst na 3,8 procenta z únorových 3,6 procenta. Důvodem bylo především zdražování energií. V případě výroby elektřiny, jejího přenosu a rozvodu byly ceny meziročně vyšší o více než 11 procent. Ceny zemědělců stouply v březnu o 8,1 procenta a stavební práce zdražily o 4,8 procenta. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ). V meziměsíčním srovnání se ceny v průmyslu zvýšily o půl procenta. Vyšší ceny v průmyslu a zemědělství tlačí nahoru i spotřebitelskou inflaci, která v březnu stoupla meziročně o tři procenta. Šlo o nejvyšší nárůst od října 2012. "I dnešní čísla cen výrobců potvrzují, že inflační tlaky v domácí ekonomice zůstávají robustní," dodala ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Dostálová: Návrh stavebního zákona firmám nenahrává

Věcný záměr nového stavebního zákona podle kritiků nahrává developerům. Nelíbí se například odborům nebo Svazu měst a obcí. Ministryně Klára Dostálová za hnutí ANO to odmítá s tím, že na dokumentu se shodlo její poradní kolegium, kde jsou různé organizace. V něm ale, jak zjistil Český rozhlas, mají převahu podnikatelské a stavební svazy a členem je i společnost Central Group. Veřejný sektor je zastoupený jen okrajově.

Na sepsání návrhu se podílela Hospodářská komora. Například komise pro životní prostředí Akademie věd uvedla, že novinka oslabí ochranu veřejných zájmů včetně životního prostředí. Nelíbí se jí ani samotný způsob přípravy zákona, který podle ní mají v rukou subjekty, které má regulovat. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků je dokument uspěchaný a zvýhodňuje stavební firmy.

Smyslem nového zákona je podle ministerstva zrychlit povolovací řízení ze současných v průměru víc než pěti let na jeden rok.

Průzkum: Pravidelně si odkládá peníze stranou devět z deseti Čechů

Pravidelně si odkládá peníze stranou devět z deseti Čechů. Nejčastěji jsou schopni ušetřit omezením nákupů nebo nákupem ve slevách. Lidé snižují také výdaje za alkohol, koníčky nebo sladkosti. Naopak se neradi vzdávají dovolené, každý desátý Čech si na ni dokonce půjčuje. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro ING Bank. Na otázku, co dělají, pokud se rozhodnou šetřit, nejvíce (43 procent) Čechů odpovídá, že nekupují zbytečné věci, jako nadmíru oblečení, sladkosti, alkohol nebo cigarety. Výdaje za sport, kulturu a chození do společnosti si odepře 24 procent účastníků průzkumu. Rozvážnějším nakupováním oblečení by své výdaje omezilo 60 procent dotázaných. Téměř 70 procent Čechů by omezilo hlavně stravování v restauracích a mimo domov, aby ušetřili.

Češi často šetří peníze nákupy v akcích. "Slevy vyhledává bezmála polovina žen a třetina mužů," uvedl ředitel retailové sekce ING Radek Sedlář. "Odpustit si dovolenou nebo jen zvolit levnější variantu dokáže pouze 3,7 procenta Čechů. Desetina z těch, kteří si spoří na dovolenou, přiznává, že se zároveň kvůli dovolené ještě zadlužuje," dodal. Čísla z průzkumu dál odhalují, že desetina populace si spoří na bydlení a rekonstrukci, zhruba pět procent pro své děti nebo rodiče. Další desetina si spoří na konkrétní věc jako automobil, pračku nebo notebook. Takoví střadatelé se najdou nejvíc mezi mladými do 29 let a lidmi bez maturity.

V Česku je rekordní zájem o spotřebitelské úvěry

Češi si půjčují peníze na spotřebitelský úvěr nejvíce v historii. Podle údajů České národní banky dosáhla hodnota nových spotřebitelských úvěrů za první dva měsíce letošního roku 19 miliard korun. To je o miliardu víc než ve stejném období loni. Za celý rok 2018 si pak lidé na spotřebitelských úvěrech půjčili přes 116 miliard korun. Zájem o tento typ půjček zvedají i nižší úrokové sazby, než jaké nabízely banky a ostatní úvěrové firmy v minulosti. Podle dat centrální banky se průměrný úrok u spotřebitelského úvěru pro domácnost drží už rok okolo osmi a půl procenta. Ještě před třemi lety byl přitom průměrný úrok na spotřebitelském úvěru téměř 12 procent. Za zlevňování půjček může hlavně konkurenční boj mezi jejich poskytovateli.

Lesy ČR loni zlikvidovaly 632 černých skládek z 25 hektarů

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) loni zlikvidoval 632 černých skládek z 25 hektarů. Na odstranění těchto odpadů podnik dal 1,5 milionu korun. Nejvíce černých skládek bylo ve středních Čechách, a to 120. Nepovolených skládek v posledních letech nijak výrazně neubývá. Od roku 2011 dal podnik zlikvidovat 5720 skládek z více než 165 hektarů. Zaplatil za to přes 16 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Nelegálně uložené odpady nacházejí lesníci nejčastěji v lesích u měst a obcí a v létě také na odpočívadlech u hlavních silničních tahů. Nejčastěji jde o pneumatiky, suť, plasty z autovraků, starý nábytek, láhve.

Vytvoření černé skládky je přestupkem proti lesnímu zákonu i zákonu o odpadech. Fyzické osobě hrozí až padesátitisícová sankce a právnické osobě až milionová pokuta. Odhalený pachatel hradí i likvidaci skládky. Lesníci přiznávají, že najít původce skládky není snadné.

Žena na letišti prý hrozila bombou, personál jí ale jen nerozuměl

Provoz na pražském Letišti Václava Havla krátce omezila údajná výhrůžka bombou. Podle policie ale jenom personál špatně porozuměl cizince, která se se zaměstnancem na přepážce dohadovala o zaplacení poplatku za zavazadlo. Vyplývá to z informací policie a letiště. Cestující se podle policistů nedopustila žádného trestného činu. Omezení provozu v hale trvalo asi tři čtvrtě hodiny a dopady na cestující byly podle letiště zřejmě minimální.

Mluvčí ruzyňského letiště Roman Pacvoň sdělil ČTK, že byla odletová hala preventivně evakuována, protože jedna z cestujících vyhrožovala výbušným zařízením. Čtyřiadvacetiletou cizinku pak zadržela policie a její zavazadlo prověřili pyrotechnici. Žádnou bombu ale nenašli, řekla mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová. "Na základě prvotního výslechu policisté zjistili, že z důvodu jazykové bariéry došlo ze strany personálu ke špatnému pochopení situace a žena neměla v úmyslu svými slovy vyvolat paniku," oznámila později mluvčí policie. Cizinka se dohadovala s pracovníky na letišti o poplatek za nadměrné zavazadlo, který nechtěla uhradit. Když jí proto personál řekl, aby odešla, řekla něco pracovníkovi za přepážkou. Ten si podle policie myslel, že žena naznačuje, že má v kufru bombu.

Po zimní přestávce začala v Česku pstruhová sezona

V Česku v úterý začala pstruhová sezóna. Rybáři, kteří mají příslušné povolení, po čtyřapůlměsíčním zákazu zase můžou lovit ve pstruhových vodách. Nepříznivou zprávou pro ně je, že podle údajů Českého rybářského svazu úlovky v pstruhových revírech dlouhodobě klesají. Svaz pečuje o 510 pstruhových revírů s délkou přes 6300 kilometrů. Každoročně do nich vysadí přes 800.000 pstruhů potočních, 356.000 pstruhů duhových, 34.000 sivenů a 306.000 lipanů. Úlovky rybářů v pstruhových revírech i přes takto intenzivní nasazování klesají. Je to mimo jiné důsledek sušších období posledních let, která rozmnožování ryb nepřejí. Čísla ale ovlivňuje stále rozšířenější pouštění chycených ryb zpět do vody, které statistiku úlovků zkresluje.

Počasí v úterý

Jasno nebo skoro jasno. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 6, na Šumavě až 10 stupňů Celsia.