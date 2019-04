Česká republika měla loni v EU 13. nejrychlejší růst ekonomiky

Česká ekonomika byla loni s růstem o 2,9 procenta 13. nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropské unii. Růst českého HDP byl vyšší než u původních členských zemí EU včetně Německa i než průměr celé EU. Na tiskové konferenci o tom informoval předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Nejrychleji rostlo loni Irsko, Malta a Polsko, nejpomaleji Itálie, Dánsko, Velká Británie a Německo, na které je česká ekonomika výrazně navázána. Růst české ekonomiky loni zpomalil na 2,9 procenta z 4,5 procenta v roce 2017. Rojíček doplnil, že ekonomiku loni podpořily hlavně výdaje na spotřebu i investiční aktivita. Oslabil vlil zahraniční poptávky a vrcholil problém s nedostatkem pracovní síly. Na základě vývoje růstu ekonomiky po čtvrtletích je česká ekonomika podle Rojíčka již zřejmě za svým vrcholem.

Z pohledu ekonomické úrovně Česko podle Rojíčka bylo v roce 2017 na 89 procentech úrovně EU. Podle něj se země blíží 90 procentům průměru EU a například tak úrovni Španělska. "V době vstupu do EU v roce 2004 byla ČR na úrovni 78 procent průměru EU," dodal.

NKÚ: Státu se nedaří zvyšovat soběstačnost v živočišné produkci

Česku se nedaří zvyšovat soběstačnost v živočišné produkci. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle inspektorů jsou největší chyby u nastavení podmínek národních dotací. Ty se přitom v posledních letech zvyšují. Mezi lety 2015 až 2017 šlo na podporu živočišné výroby 21 miliard korun, z toho deset miliard z fondů Evropské unie. Přesto se v té době počet hospodářských zvířat snížil a klesla i míra krytí spotřeby hovězího a vepřového masa. Ministerstvo zemědělství kritiku odmítlo, přesto ale připravilo v reakci na zjištění NKÚ několik změn.

Největší nedostatky zjistili kontroloři u národního dotačního programu, který má pomoct chovatelům prasat a drůbeže v boji proti nákazám. Ministerstvo zemědělství za tyto dotace proplatilo v kontrolovaném období přes pět miliard. Podmínky, které ale rezort nastavil, podle kontrolorů nenutily příjemce chovat se hospodárně.

Bisnode: České firmy ve velkém začaly opouštět daňové ráje

České firmy ve velkém začaly opouštět daňové ráje. Za první čtvrtletí se jejich počet snížil o 259, což je větší pokles než za celý rok 2018, 2017 i 2016. V zemích s daňovým zvýhodněním tak nyní sídlí 12.546 českých firem. Údaje zveřejnila v pondělí poradenská společnost Bisnode. Počet českých firem, které jsou kontrolovány z daňového ráje, začal pozvolna klesat od roku 2015. "V prvních třech měsících letošního roku je ale rychlost stěhování z daňových rájů čtyřikrát rychlejší než v posledních třech letech. Jestli jde definitivně o změnu trendu, či jen o jednorázový výkyv, ukážou až další měsíce," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Objem kapitálu v základním jmění českých firem, které ovládají vlastníci z daňových rájů, dosáhl 323,4 miliardy korun. Od konce loňského roku se snížil o 3,2 miliardy korun. Z daňového ráje je kontrolováno 2,52 procenta českých firem.

Jako daňové ráje se označují země s nízkým nebo žádným zdaněním zahraničních firem. Cílem vlád těchto zemí je přilákat zahraniční kapitál. Český stát podle analytiků přichází kvůli daňovým rájům až o desítky miliard korun ročně. Ještě větší škody způsobují praní špinavých peněz a zastírání trestné činnosti.

Třetina politických stran z 257 nedodala úřadu loňskou zprávu

Třetina z 257 politických stran a hnutí nedodala Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zprávu o financování za rok 2018. Strany, které jsou ve Sněmovně, zprávu dodaly, řekla ČTK mluvčí úřadu Linda Hrubešová. Lhůta pro dodání byla do 1. dubna. Vůbec ji neposlalo 85 uskupení. Mezi nimi bylo například hnutí Slušní lidé z Brna. Další strany měly zpoždění nebo neúplnou zprávu. Za nedodání ve stanovené lhůtě může být sankce až 200.000 korun. Za neodstranění nedostatků po výzvě může být pokuta až dva miliony.

Stranám a hnutím, které zprávy dosud neodevzdaly, zaslal úřad výzvu k dodatečnému dodání. Strany s neúplnými údaji úřad vyzval k doplnění. Pokud subjekty na výzvu nezareagují ve stanovené lhůtě, přistoupí úřad ke správnímu řízení.

Ministr Dan Ťok končí nejen ve vládě, složil i poslanecký mandát

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) končí nejen v čele resortu dopravy, ale složil v pondělí také poslanecký mandát. Ťoka má ve Sněmovně nahradit 56letá Iva Kalátová, bývalá starostka Rotavy na Sokolovsku. Vyplývá to z informací z Poslanecké sněmovny. Na konec Ťoka v dolní komoře Parlamentu upozornil server Deník N. Ťok před týdnem oznámil odchod z vlády a prezident Miloš Zeman řekl, že jeho demisi přijme. Novým ministrem dopravy má být náměstek z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Vladimír Kremlík.

Ťok je nejdéle sloužícím ministrem dopravy, funkci zastává více než čtyři roky. Poslanecký mandát ale získal relativně nedávno. Do funkce ministra dopravy se dostal koncem roku 2014 a poslancem za ANO se stal jako nestraník ve volbách v roce 2017.

Chaty a chalupy v posledních třech letech podražily až o polovinu

Až o polovinu vzrostla cena rekreačních objektů v některých žádaných lokalitách. Vyplývá to z údajů velkých realitních kanceláří. Přibývá totiž lidí, kteří raději než byt ve velkém městě kupují levnější chaty, ty pak zbourají nebo upraví k celoročnímu obývání. Část mladých rodin, které nedosáhnou na hypotéku, právě koupí a úpravou chaty řeší bytový problém. Za prací pak raději dojíždějí. Jenže podle architektekta Pavla Hniličky na to nejsou chatové oblasti uzpůsobené. Chybí osvětlení, sítě i zavedená kanalizace. Největší zájem je o chaty je v okolí Prahy. Největší změny jsou tak v chatových oblastech a zahrádkářských koloniích na Berounsku nebo v Posázaví.

Začalo druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy

Pokračují přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy a nástavbové studium. Na střední školy se hlásí skoro 90 tisíc dětí, což je o 2 600 víc než loni. Čeká je test z matematiky a češtiny. Největší zájem je o gymnázia a průmyslové školy, menší naopak o řemesla. Některé kraje je proto podporuje stipendii. Mezi podporované obory patří například farmář, zemědělec, instalatér, nástrojař, tesař nebo řezník. Série přijímacích zkoušek bude pokračovat i v úterý. To si budou v prvním a druhém kole vybírat studenty víceletá gymnázia.

Ostrava usiluje o pořádání kongresu světových odborníků na historii měst

Filozofická fakulta Ostravské univerzity (OU) usiluje o pořádání mezinárodního vědeckého kongresu urbánních historiků. Do Ostravy by na něj z celého světa přicestovalo na 600 odborníků na historii měst, řekl ČTK mluvčí univerzity Adam Soustružník. "Ostrava by se zařadila vedle měst, jako je Řím, Atény, Lisabon, Stockholm či Edinburgh. Ostravu by navštívili odborníci na architekturu, památkovou péči, urbanismus, sociologii, historii umění a další příbuzné obory. Kongres by se měl konat v roce 2022 a nosným tématem je Město na hranicích, sociálních, geografických, etnických i kulturních," uvedl mluvčí. Urbánní historie je podle něj v současnosti velice rozšířený směr výzkumu.

V roce 2020 bude kongres o urbánní historii v Antverpách, cílem fakulty je o dva roky později uspořádat toto prestižní setkání odborníků v Ostravě. "Ostrava je zajímavá i tím, že není hlavním městem, které je ve svém vývoji vždy odlišné, protože je obvykle centrem správy a vzdělání. Nejen Ostrava, ale celý bývalý východní blok představuje z pohledu urbánních studií stále určitou neznámou. Šance je podle mého názoru vysoká," uvedla Andrea Pokludová z katedry historie Filozofické fakulty OU.

Zloděj ukradl z Fakultní nemocnice H. Králové přístroje za 5 milionů

Neznámý zloděj ukradl v sobotu večer z Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové pět bronchoskopů a další vybavení. Celková škoda je přes pět milionů korun. K přístrojům se zloděj dostal násilím. ČTK to řekla mluvčí hradecké krajské policie Ivana Ježková. Nemocnice nyní řeší, jak zajistit péči o nemocné na plicní klinice. Bronchoskop je přístroj pro diagnostiku plic a dýchacích cest. "Pachatel či pachatelé vnikli násilím na bronchoskopický sál, kde násilím otevřeli skříně a odcizili pět kusů videobronchoskopů. K tomu odcizili další doplňkové vybavení, například zdroje světla či klávesnice," uvedla Ježková.

Skanzen Veselý kopec chystá velikonoční program

Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku v pátek zahájí sezonu. Velikonoční akce až do pondělí návštěvníkům přiblíží, jak svátky slavili naši předci. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Ilona Vojancová. "Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si interiéry roubenek doplněné o ukázky velikonočního pečiva, zdobených vajíček a dalších tradičních předmětů," uvedla Vojancová. Na Zelený čtvrtek vždy lidé pekli jidáše, jsou zakroucené a připomínají provaz, na kterém se Kristův učedník oběsil. Měly i podobu postaviček nebo zvířátek. Řemeslníci budou zdobit kraslice podle zvyklostí z Horácka. V Hlinsku dívky dělaly ornamenty na vajíčka vyškrabováním nebo voskovou batikou. Lidé se ve skanzenu také dozvědí, co jejich předci jedli na Boží hod velikonoční. Chybět nebude pletení pomlázek nebo pečení tradičního pečiva. Připraven je i bohatý doprovodný program - mimo jiné skanzen v pátek odhalí pamětní desku zakladateli muzea Luďku Štěpánovi.

V ČR vzniká pro handicapované nový sport na vodě

Pro handicapované v České republice vzniká nový sport na vodě, takzvaný parapaddleboarding. Vozíčkáři budou sedět na speciální sedačce umístěné na prkně a budou moct pádlovat. Premiéra sportu bude na červnových Evropských hrách handicapované mládeže Emil Open, které se uskuteční v Brně. V tiskové zprávě to uvedli zástupci firem, které se na vzniku sportu podílejí. Na parapaddleboardingu participují Nadační fond Emil, který podporuje handicapované sportovce, společnost Ultina jako výrobce aktivních a sportovních vozíků, 2W sport jako výrobce paddleboardů a Lodní sporty Brno. Zájemci si budou moct nový sport vyzkoušet na Evropských hrách handicapované mládeže Emil Open, které se v Brně uskuteční od 12. do 16. června. Na Brněnské přehradě budou k dispozici odborní asistenti i paddleboardy.

Počasí v úterý

Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, v 1000 metrech na horách kolem 6 °C, na Šumavě až 10 stupňů Celsia.