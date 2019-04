Schodek rozpočtu v březnu klesl díky penězům z Fondu privatizace

Peníze z privatizačního fondu pomohly na konci března snížit schodek státního rozpočtu. 18 miliard korun převedla vláda Andreje Babiše z hnutí ANO díky novele zákona, která platí od začátku tohoto roku. Ta umožňuje peníze z dividend a privatizací použít na jakýkoliv účel. Opozice převod financí kritizuje. Vláda je prý mohla použít například na reformu penzí. S informací přišla Česká televize. Té ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO řekla, že o použití peněz ještě budou rozhodovat poslanci. Schodek rozpočtu díky penězům z privatizačního účtu klesl na 9,2 miliardy korun.

Novela zákona, která umožňuje vládě využít ve státním rozpočtu peníze z takzvaného Fondu privatizace, platí od začátku letošního roku. Využití peněz není omezeno konkrétním účelem, vláda je může nasměrovat podle svých priorit. Před změnou zákona byly peníze z fondu určeny pro odstranění ekologických zátěží, financování dopravních staveb nebo vyrovnávání schodku důchodového systému.

Volby by podle modelu vyhrálo ANO, druzí by skončili Piráti

Hnutí ANO by volilo 33 procent voličů, o dva procentní body více než na přelomu února a března. Druzí by ve volbách do Sněmovny skončili Piráti se ziskem 19 procent hlasů a třetí ODS by dostala 13,5 procenta. Vyplývá to z výsledků volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Do Sněmovny by se dostalo sedm subjektů. Na hranici vstupu balancují lidovci a hnutí SPD, které přitom v předchozím průzkumu dostalo 9,5 procenta. Čtvrtou nejsilnější stranou ve Sněmovně by podle modelu byla sociální demokracie. Hlas by jí dalo 6,5 procenta voličů. Zisk komunistů by byl o půl procentního bodu nižší. Pro hnutí SPD by hlasovalo 5,5 procenta voličů. Lidovci by dostali pět procent a TOP 09 o jeden procentní bod méně. Hnutí STAN by podle modelu volilo 3,5 procenta lidí.

V Česku roste počet nespolehlivých plátců DPH

V Česku je historicky nejvíc nespolehlivých plátců DPH. V posledním roce jejich počet vzrostl o víc než třetinu a na konci letošního března jich bylo téměř 18 tisíc. Vychází to z dat poradenské společnosti Bisnode. Téměř polovina nespolehlivých subjektů nevykazuje žádné tržby nebo je neuvádí. Naopak pouze dvě takové společnosti mají roční tržby přes miliardu korun.

Stát letos na podpoře v nezaměstnanosti vyplatil o sto milionů víc než loni

Na podpoře v nezaměstnanosti letos stát vyplatil o sto milionů víc než ve stejném období loni. A to i přesto, že lidí bez práce dlouhodobě ubývá. Během prvního čtvrtletí šly na podporu v nezaměstnanosti celkově dvě miliardy a tři sta milionů korun. Vyplývá to z údajů o plnění státního rozpočtu. Důvodem vyšších výdajů jsou mimo jiné i rostoucí mzdy v Česku. Právě z průměrných výdělků se totiž podpora vypočítává.

Zatímco ještě loni v březnu byla průměrná podpora těsně pod sedmi tisíci korunami, letos už je přes 7 a půl tisíce.

Cizinec, který přes Česko převážel běžence, je ve vazbě

Muž, který ve čtvrtek přes Česko převážel běžence z Iráku, je ve vazbě. Jak píše policie, poslal ho tam žďárský soud. Pětatřicetiletý muž z Lotyšska je obviněný z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Pokud se to prokáže, hrozí mu až pětiletý trest ve vězení. Podle kriminalistů zřejmě běžence naložil v Rumunsku, nelegálně je chtěl převézt do Velké Británie. Policie zastavila dodávku na dálnici D1 u Velké Bíteše ve čtvrtek. Uvnitř auta se v nákladním prostoru za falešnou přepážkou ukrývalo celkem třináct běženců - deset dospělých a tři malé děti. Migranti tak byli podle policie vystavení nelidskému a ponižujícímu zacházení. Tři dospělé a všechny děti předali policisté kolegům ze Slovenska, odkud do Česka přijeli. Zbylí dospělí jsou teď v záchytných zařízeních pro cizince. Je totiž možné, že už požádali o mezinárodní ochranu v jiné zemi Evropské unie. Pokud se to potvrdí, Česko je tam předá.

Návrh novely zákona o obalech se zálohami PET nepočítá

Novela zákona o obalech stanovuje minimální hustotu sběrné sítě. Návrh naopak nepočítá se zavedením zálohového systému na PET lahve. Novelu vložilo do meziresortního připomínkového řízení společně s dalšími zákony týkajícími se odpadů ministerstvo životního prostředí (MŽP). Česko podle resortu již nyní plní souhrnné evropské cíle v třídění a recyklaci obalů. Zákon nezakazuje možnost zavést zálohování obalů, může se pro to rozhodnout každý výrobce. Ani v novele ale nebude systém zaveden povinně. Výrobci, kteří zálohování zavedou, musí všude, kde uvádějí obaly na trh, umožnit i jejich zpětný odběr.

Do roku 2025 chce EU dosáhnout cíle 77 procent pro zpětný sběr plastových nápojových obalů, do roku 2029 pak 90 procent. První cíl ČR už plní, řekl ministr.

Teplárny dodaly v zimě kvůli počasí méně tepla, lidé ušetří

Většina tepláren v Česku dodala v uplynulé zimě meziročně méně tepla. Informuje o tom ČTK s odkazem na Teplárenské sdružení a jednotlivé firmy. Dodávky tepla byly nižší kvůli teplotně nadprůměrnému počasí. Zákazníci proto na platbách za energii nejspíš ušetří. "Domácnosti v následujících týdnech dostanou vyúčtování za teplo spotřebované v roce 2018 a nemusí se obávat zvýšených nákladů. Meziročně spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody loni poklesla v rozmezí mezi šesti až osmi procenty. Většina domácností tak může při ročním vyúčtování nákladů za teplo za rok 2018 očekávat přeplatky v řádu až několika set korun," uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. Sdružení dodalo, že s velkou pravděpodobností bude letošní zima nejteplejší za posledních deset let.

Průměrná roční platba domácností se v Česku pohybuje kolem čtrnácti až šestnácti tisíc korun.

Některé vodárny po Česku omezují odběry vody

Vodárenské společnosti v některých krajích po Česku začaly omezovat svým obyvatelům odběry vody. Nastavili maximální denní limity a kontrolovat je budou přes vodoměry s pamětí. Kvůli suchu tak chtějí vodárny přimět lidi, aby si napouštěli bazény postupně po dobu několika dní a nepřetížili vodovodní síť. Opatření ale přijímají postupně i jednotlivé obce, které se tak připravují na suché léto.

Shromáždění proti antisemitismu představilo pamětnici holokaustu

Ve Valdštejnské zahradě patřící Senátu se v neděli sešli lidé, kteří chtěli vyjádřit svůj odpor proti antisemitismu a upozornit na jeho nebezpečí. Kolem dvou stovek lidí se předtím zúčastnilo Pochodu dobré vůle, který prošel centrem Prahy přes někdejší židovskou čtvrť. Doprovázeli ho lidé s izraelskými vlajkami a muži troubící na šofar, nástroj ze zvířecího rohu používaný při židovských slavnostních příležitostech. V senátní zahradě pak promluvilo několik řečníků, kteří upozorňovali na rostoucí antisemitské nálady. Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) i někteří další kritizovali UNESCO za jeho postoje k památkám v Jeruzalémě. Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) před třemi lety totiž přijala rezoluci k památkám ve východním Jeruzalémě, kterou navrhly arabské země a která podle Izraele opomíjí tisíciletý vztah Židů k Jeruzalému. Prostor u Zdi nářků, což je nejvýznamnější židovská památka, je v rezoluci označen arabským názvem a hebrejský je v závorce. Izraelský velvyslanec Daniel Meron poděkoval České republice, že její Parlament přijal nedávno definici antisemitismu, kterou doporučuje Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu. Představen byl příběh Hany Sternlichtové, která přežila Osvětim a po válce našla nový život v Izraeli. Ta ve Valdštejnské zahradě převzala čestné občanství rodného města Holic.

Z potoků v Jizerských horách mizí ryby, ochranáři je uměle vysazují

Z potoků, řek a tůní v Jizerských horách mizí ryby. Vodohospodáři a ochranáři je proto uměle vysazují. Vypustili už deset tisíc plodů pstruha obecného. Za posledních dvacet let tady ryb výrazně ubylo, někde vyhynuly úplně. Důvodem je znečištění a také suché počasí. Z vysazených plodů vypěstovaných v sádkách se uchytí zhruba 10 - 20 procent jedinců.

Z řeky Sázavy a jejích břehů uklidili dobrovolníci tuny odpadků

Z řeky Sázavy, jejích břehů a přítoků uklidili dobrovolníci tento víkend tuny odpadků. Do tradiční akce zvané Čistá Sázava se zapojily stovky lidí. Obecně prospěšná společnost Posázaví organizovala od pátku do dneška úklid v úseku z Kácova do Pikovic, který měří téměř 90 kilometrů. Účastnilo se na 800 dobrovolníků, informovala dnes ČTK Jaroslava Tůmová z Posázaví. Čištění od odpadků se však konalo po celé délce řeky od pramene až k soutoku s Vltavou. Z úseku Kácov - Pikovice odvezla svozová auta na skládky přes deset tun odpadu jako například pneumatiky, kovové konstrukce, kusy igelitů, lahve a další. Část sesbírali lidé na březích, část přímo z řeky s využitím lodí.

Květnou nedělí končí půst a začíná pašijový týden před Velikonocemi

Na Květnou neděli končí křesťanům čtyřicetidenní postní období a začíná pašijový týden, který končí Velikonocemi, které jsou pro nevěřící oslavou příchodu jara. Věřící si v neděli připomínají Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma a poslední týden jeho života. Papež František slouží ve Vatikánu mši pod širým nebem, kardinál Dominik Duka mši v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Slavení Květné neděle je doloženo již od sedmého století. V tento den se před mší světí kočičky a jiné zelené větvičky. Připomíná se tím vítání Ježíše v Jeruzalémě palmovými ratolestmi, v Česku palmy nahrazují kvetoucí kočičky nebo jiné zelenající se větvičky.

Po Květné neděli přijde Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa a Zelený čtvrtek, který je prvním dnem, kdy se připomíná Kristovo třídenní utrpení a vzkříšení. S večerem na Zelený čtvrtek přichází takzvané velikonoční třídenní (triduum), které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a nedělní Boží hod velikonoční.

Podle loňského průzkumu společnosti Rondo.cz chodí do kostela během velikonočních svátků asi 15 procent Čechů. Sedm z deseti lidí jako velikonoční tradici dodržuje barvení vajíček a koledování s pomlázkou.

Počasí na pondělí

Slunečno, na jihozápadě zpočátku ještě oblačno. Teploty vystoupí na 10 až 14 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 3, na Šumavě až 7 stupňů Celsia.