Předsedou STAN se stal Vít Rakušan, hnutí chce dovést do vlády

Starostové a nezávislí si na stranickém sjezdu v Praze zvolili nové vedení. Novým předsedou strany se stal poslanec a kolínský starosta Vít Rakušan, na post neměl protikandidáta. V čele strany nahradil podle očekávání Petra Gazdíka, který se již o znovuzvolení neucházel. Gazdíka na přání Rakušana delegáti zvolili na post místopředsedy. Prvním místopředsedou se stal předseda poslaneckého klubu Jan Farský, i on neměl protikandidáta. Na posty dalších místopředsedů delegáti zvolili kromě Gazdíka Věru Kovářovou a Radima Sršně, kteří své posty obhájili. Rakušan za silný mandát poděkoval. V kandidátském projevu řekl, že Starostové a nezávislí musí usilovat o účast v prodemokratické vládě. Jeho ambicí by také mělo být, aby vyhrálo krajské volby. Ze STAN chce vybudovat silné hnutí, které se nebojí samostatné existence. Věří, že se hnutí podaří získat největší senátní klub a následně i pozici předsedy Senátu. Mělo by být protiváhou politice Hradu. Rakušan zkritizoval vládu, která podle něj trpí personální nouzí. STAN si podle něj musí říct o vládní zodpovědnost a má usilovat o to, aby se stalo příští vládní silou a bylo součástí silné prodemokratické vlády.

Dosavadní předseda Gazdík svému nástupci symbolicky předal stan. Popřál mu, aby se o něj dobře staral, aby ho neušpinil a aby ho zvětšoval. Rakušanovi již poblahopřáli například předseda ODS Petr Fiala, šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, předseda lidovců Marek Výborný nebo předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Vnitro zřídí kvůli předsednictví Česka v EU komisi pro bezpečnost

Ministerstvo vnitra zřídí v souvislosti s předsednictvím České republiky v EU ve druhé polovině roku 2022 komisi, která má za úkol zajistit hladký průběh akcí v daném období. Vzniknout má do konce letošního roku, uvádí materiál, se kterým se v pondělí seznámí vláda. Dokument zatím počítá s konáním 81 akcí po celém Česku. Podle dřívějších informací jednotlivých úřadů by se během předsednictví ČR měl v Česku uskutečnit minimálně jeden summit na úrovni hlav států a předsedů vlád členských států EU, asi 20 neformálních zasedání orgánů Rady EU na úrovni ministrů členských států EU, jedno jednání vlády ČR s Evropskou komisí a jedno jednání vlády s konferencí předsedů Evropského parlamentu. Mělo by se také konat až 380 dalších neformálních pracovních jednání na nižší úrovni a odborných konferencí. Mezi úkoly komise bude podle dokumentu patřit mimo jiné připravit a naplánovat zajištění bezpečnosti na pořádaných akcích, zajištění ochrany vrcholných představitelů států, Evropské komise a mezinárodních organizací nebo průběžně vyhodnocovat bezpečnostní situace v ČR i v zahraničí.

Dávky na bydlení by se mohly změnit, MPSV chystá úpravu pravidel

Podoba dávek na bydlení a pravidla jejich vyplácení by se mohly změnit. Jednu ze dvou dávek by mohli získat lidé v bytech, druhou obyvatelé ubytoven. Nově by se měl víc testovat příjem žadatelů a jejich majetek, podporu by mohli nově dostávat jen nemajetní. Částka od státu by se měla stanovit podle obvyklého nájemného. Plánuje to ministerstvo práce a sociálních věcí. O návrhu by měli v pondělí jednat zástupci koaličních stran. "Při neexistenci sociálního bydlení je dávková podpora zatím jediná možnost, jak je možné nízkopříjmové občany udržet v bydlení," uvedlo ministerstvo v souhrnu k revizi dávek. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) tento týden ČTK sdělila, že pokud se v Česku nepřijme zákon o bydlení, řešení problémů s chudobou a bytovou nouzí se kupředu neposune.

Češi v roce 2017 odevzdali 91 tisíc tun elektroodpadu

V Česku přibývá odpadu z domácích spotřebičů. Mezi lety 2007 a 2017 jeho množství vzrostlo téměř na trojnásobek. Vyplývá to z údajů ministerstva životního prostředí. V roce 2017 Češi odevzdali přibližně 91 tisíc tun vysloužilé elektroniky. Nejčastěji vrací velké spotřebiče jako ledničky, televize nebo třeba sporáky. Naopak ty menší - třeba rychlovarné konvice nebo holicí strojky - spíš vyhazují do směsného odpadu.

V Česku je zhruba 40 tisíc míst, na který lze elektroodpad vracet. Vedle sběrných dvorů obcí jde třeba o speciální kontejnery.

VŠ v posledních letech víc obměňují nabídku technických oborů

Vysoké školy v posledních letech výrazněji obměňují svou nabídku technických oborů. Reagují tak na celospolečenskou potřebu, která souvisí s novými vědeckými poznatky, rychlým vývojem informačních technologií a současným trendem digitalizace. Podíl lidí, kteří technické vědy studují, je v současnosti stabilní, a pohybuje se kolem 22 procent všech vysokoškolských posluchačů. K nejoblíbenějším oborům patří informatika či strojírenství, klesá zájem například o studium stavebnictví, zjistila ČTK. Podobně jako na jiných školách je na ČVUT v současnosti zájem hlavně o studium, které souvisí s informačními technologiemi. Kromě toho láká studenty podle zástupců fakult ČVUT třeba mechatronika, která propojuje klasickou mechaniku, robotiku, informatiku a automatické řízení, či perspektivní obor biomedicínské a klinické techniky. Zájem roste také o studium letectví a kosmonautiky. Klesá naopak například obliba materiálového inženýrství nebo geodézie a kartografie.

Vybrané hrady a zámky nabízejí o víkendu speciální program

Hrady, zámky i kláštery po celém Česku slaví tento víkend Mezinárodní den památek a historických sídel, který oficiálně připadá na čtvrtek 18. dubna. Pořádají speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor a další akce. Například hrad Šternberk nabízí speciální komentované prohlídky s restaurátory. Na zámku Stekník jsou zase k vidění nově upravené prostory a České Budějovice připravily spoustu přednášek a vstupy zdarma do Jihočeského muzea.

Vodáci odemkli Vltavu, oficiálně tak zahájili sezonu

Vodáci oficiálně zahájili sezónu na Vltavě. Jednu z nejvíce splouvaných řek v Česku odemkli v Českém Krumlově a ve Vyšším Brodě. Vydaly se na ní desítky lodí. Ve Vyšším Brodě vodákům požehnal převor vyšebrodského kláštera páter Jan Justin Berka. Vodáky na první plavbu vyprovodil vodník Brodimil. V Českém Krumlově v Kempu u Trojice zase před první plavbou pokřtili nováčky.

Vltavu v úseku mezi Vyšším Brodem na Českokrumlovsku a Boršovem na Českobudějovicku každý rok spluje 250 tisíc lidí. V posledních letech tuto formu turistiky začali ve větší míře využívat cizinci. Jde především o Rakušany, ale často se na lodě vydávají i návštěvníci z asijských zemí.

Sport

Předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník byl dnes na kongresu v Praze zvolen viceprezidentem evropské atletické asociace (EA). Navázal tak na Karla Pilného, který byl místopředsedou EA v letech 2011 a 2015. Varhaník zastává různé funkce v evropské asociaci od roku 1995. V posledních čtyřech letech byl členem Rady a výkonného výboru. Nyní se posunul do nejužšího vedení.

Plavkyně Simona Kubová splnila na mítinku v Eindhovenu vítězným časem 59,66 na trati 100 metrů znak limit na olympiádu do Tokia 2020 a je první jistou českou účastnicí her. Sedmadvacetiletá chomutovská rodačka zaostala o pouhou setinu za vlastním českým rekordem, který vytvořila před dvěma lety ještě pod rodným jménem Baumrtová.

Tenistka Kristýna Plíšková do finále turnaje WTA v Luganu nepostoupila. V semifinále česká hráčka nestačila na Polku Swiatekové a prohrála 0:6 a 1:6.

Příští týden přinese oteplení, Velikonoce by měly být slunečné

Po chladném víkendu se v Česku příští týden postupně oteplí. Maximální denní teploty by se v příštím týdnu měly pohybovat nejčastěji mezi 16 a 18 stupni. Mrznout už by nemělo ani v noci. Od čtvrtka by se teploty mohly odpoledne v maximech dostávat i nad hranici 20 stupňů Celsia a na Velikonoce by tak mělo být převážně jasno či polojasno, pouze s ojedinělými přeháňkami. Nadcházející čtyři týdny přesto budou jako celek teplotně jen průměrné až mírně podprůměrné. Z hodnot obvyklých pro tuto část roku nebudou vybočovat ani srážkově. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Počasí v neděli

Převážně zataženo, v Čechách a na západě Moravy s občasným deštěm nebo mrholením, zpočátku od vyšších poloh se sněžením. Postupně začne od severovýchodu na většině území ubývat oblačnost a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 10 až 14°C, v jihozápadní polovině Čech kolem 7, na horách většinou kolem 4 stupňů Celsia.