Část firem se bojí odkladu brexitu, někteří politici ho chválí

Odklad brexitu je podle části českých firem firem prodlužováním nejistoty. Podle Svazu průmyslu a dopravy přinese další výdaje. Ani firmy, ani čeští politici však nejsou v názorech na odklad jednotní. Část z politiků ho pokládá za dobré řešení, jiní za polovičaté. Prezident Miloš Zeman označil brexit za neštěstí pro EU i Velkou Británii. Lídři zemí EU se na summitu dohodli na odložení odchodu Velké Británie z unie do 31. října.

"Vyhnuli jsme se divokému brexitu bez dohody a EU27 dala Británii delší čas pro nalezení většiny v britském parlamentu na spořádaný odchod, který je v zájmu ČR, Británie i Evropy," sdělil ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Předseda sněmovního zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) či pirátský místopředseda Mikuláš Peksa ale vnímají výsledek summitu jako polovičatý. "Stále necháváme řešení v rukou Britů, ale mnoho se nerýsuje," uvedl Zaorálek. Premiér Andrej Babiš (ANO) po summitu novinářům v Bruselu řekl, že dohoda o odkladu je dostatečná na to, aby se Británie rozhodla, co ohledně odchodu z unie vlastně chce. "Kompromis se hledal složitě," řekl Babiš po osmi hodinách jednání. Premiér připomněl, že Británie musí na konci května zorganizovat volby do europarlamentu, jinak by EU opustila k 1. červnu bez dohody. "To doufejme nenastane a nikdo si to myslím nepřeje," dodal.

Daňové zatížení mezd v ČR je sedmé nejvyšší z 36 zemí OECD

Daňové zatížení mezd v České republice vloni činilo 43,7 procenta, proti předchozímu roku se tak zvýšilo o 0,38 procentního bodu. V rámci 36 členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) bylo sedmé nejvyšší. Vyplývá to ze zprávy OECD. Daňové zatížení mezd ukazuje, jaké procento z celkových mzdových nákladů tvoří daně z příjmu zaměstnanců a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Počítá se z průměrného příjmu svobodného a bezdětného zaměstnance.

Průměrné daňové zatížení mezd v celé OECD se loni naopak snížilo, a to o 0,16 procentního bodu na 36,1 procenta. Výrazný pokles zaznamenalo daňové zatížení mezd v Estonsku, ve Spojených státech, Maďarsku a Belgii, a to díky daňovým reformám, upozornila OECD. Belgičané měli navzdory tomuto poklesu i nadále nejvyšší daňové zatížení v rámci OECD, státu ze své mzdy odvedli 52,7 procenta. Naopak nejnižší daňové zatížení bylo v Chile, kde činilo pouze sedm procent.

Zeman: Pelikán se v kauze Nikulin podbízel velmoci

Prezident Miloš Zeman ocenil úterní verdikt Ústavního soudu (ÚS) ve prospěch údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO), který podle ÚS při vydání hackera do USA porušil Nikulinova práva, se podle Zemana podbízel zahraniční velmoci. Prezident to řekl v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. Nikulin je od loňska v USA, kde čeká na soud. Podle tamních úřadů ukradl data z desítek milionů on-line účtů významných společností. Zeman připustil, že o Nikulinově vydání věděl také premiér Andrej Babiš (ANO). "Já si nejsem jist, jestli byl informován i o právních důsledcích, to znamená o té stížnosti advokátů Nikulina," doplnil.

Nikulin byl zatčen v Praze v roce 2016 na základě amerického zatykače. Americké velvyslanectví pak požádalo Česko o vydání Nikulina do USA kvůli krádeži dat z více než 167 milionů účtů mezinárodní sociální sítě LinkedIn a desítek milionů účtů dalších firem. Zároveň o vydání Nikulina požádalo i Rusko kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (asi 80.000 korun). Ministr Pelikán rozhodl v březnu 2018 o vydání Nikulina do USA poté, co Ústavní soud zamítl Nikulinovu stížnost proti přípustnosti vydání do Spojených států. Tento týden ÚS rozhodl, že Pelikán porušil hackerova práva, když nepočkal před vydáním na definitivní vyřešení Nikulinovy žádosti o azyl.

Rips po půl století zavzpomínal na svůj čin po vzoru Palacha

Na události před půl stoletím vzpomínal v Praze izraelský matematik lotyšského původu Elijahu Rips. Jako dvacetiletý student matematiky se v Rize 13. dubna 1969 na protest proti okupaci Československa pokusil po vzoru Jana Palacha upálit. Do Česka se teď vrátil potřetí. Rips už v 15 letech začal chodit na matematicko-fyzikální fakultu. V roce 1968 byl ve čtvrtém ročníku. O dění v tehdejším Československu a jeho pražském jaru se dozvídal z Hlasu Ameriky a z BBC.

V létě 1968 musel Rips se spolužáky o prázdninách absolvovat vojenský výcvik v Kaliningradu. Útvar, u kterého byli, pak v srpnu odjel s okupačními vojsky do Československa. Studenty poslali zpátky do Rigy do opuštěných kasáren. Postupně sílilo jeho přesvědčení, že musí protestovat, a to nejen slovně. Rozhodl se pro radikální čin. Vybral si místo a čas, pořídil benzin a vyrobil transparent s nápisem Protestuji proti okupaci Československa. Lidskou pochodeň uhasili kolemjdoucí námořníci. Jako řada jiných politických vězňů skončil v psychiatrické věznici. Aby doložil, že je v pořádku, sepsal matematickou práci. Ta je dodnes součástí vyšetřovacího spisu KGB. Po zprávě o zneužívání psychiatrie proti disidentům a nátlaku zahraničních matematiků ho režim propustil a díky petici matematické komunity rodině umožnil vystěhovat se v roce 1972 do Izraele. Tam Rips vystudoval jeruzalémskou univerzitu, kde působil jako profesor matematiky.

World Press Photo vyhrála fotka malé uprchlice, oceněn byl i Čech

Vítězem letošního ročníku prestižní fotografické soutěže World Press Photo je snímek plačící holčičky z Hondurasu zadržené s matkou na hranici s USA od fotografa Johna Moorea. Čech Michael Hanke ve sportovní kategorii se snímky boxerů vozíčkářů skončil druhý a ČTK řekl, že je s výsledkem naprosto spokojen. Hanke již před dvěma lety získal druhé místo v kategorii sportovní reportáž za soubor fotografií z dětských šachových turnajů.

Sport

Zápasnice Adéla Hanzlíčková vybojovala na mistrovství Evropy v Bukurešti stříbrnou medaili. Ve finále váhové kategorie do 68 kilogramů podlehla světové šampionce Alle Čerkasovové z Ukrajiny 6:11. Český zápas slaví zisk medaile na ME po deseti letech. Čtyřiadvacetiletá Hanzlíčková se stala teprve třetí českou zápasnicí, která na velké akci vybojovala medaili.

Počasí

Oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě ojediněle déšť, nad 500 m sněžení. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C.