Generální advokátka EU doporučila zamítnout žalobu ČR na směrnici o zbraních

Soudní dvůr Evropské unie by měl zamítnout žalobu České republiky na unijní směrnici zavádějící přísnější pravidla pro nabývání a držení palných zbraní. Doporučila to generální advokátka Evropské unie Eleanor Sharpstonová. Její stanovisko pro soud není závazné, ten ho ale většinou potvrdí. ČR s přijetím směrnice, která zakazuje prodej některých poloautomatických zbraní a velkých zásobníků, čeká právě na soudní verdikt. Evropská unie podle české vlády opatřením překročila své pravomoci a nařízení není podle ní dostatečně podložené. To Evropská komise nebo europoslanci odmítají s tím, že jsou ve směrnici výjimky třeba pro myslivce. Cílem dokumentu je zabránit prodeji zbraní, se kterými se dá rychle zabít velké množství lidí. Směrnici zatím plně nepřevzala většina členských zemí. Česko má ve sporu podporu Maďarska a Polska.

Analýza: Skrytý dluh státu vůči učitelům činí asi 500 miliard

Český stát vyplatil v posledním čtvrtstoletí učitelům o 500 miliard korun méně, než kolik by bylo třeba pro zajištění kvalitního školství. Zatímco v zemích, jako jsou Finsko a Německo, se průměrný plat učitele přibližně rovná průměrné mzdě vysokoškoláka, v Česku je v posledních 25 letech na úrovni zhruba poloviční. Vyplývá to z analýzy České spořitelny, kterou její zástupci představili novinářům. "Dluh, který veřejný sektor vytvořil vůči učitelům tím, že jim platil zbytečně nízké platy, tak se zhruba od roku 1990 nahromadil do obrovské částky přes 500 miliard korun," řekl analytik České spořitelny Michal Skořepa. Pokud by stát tyto peníze v minulosti do platů učitelů investoval, mohly být na úrovni kolem 160 procent průměrné mzdy, dodal. Takový poměr podle něj odpovídá podmínkám ve většině vyspělých zemí OECD, kde funguje kvalitní školský systém. Čeští učitelé by tak nyní pobírali přibližně 51.000 korun. Ve skutečnosti měli učitelé včetně vedoucích pracovníků loni průměr 35.089 korun měsíčně. Průměr běžných učitelů, tedy bez ředitelů, byl podle údajů ministerstva školství 31.445 korun měsíčně. Průměrná hrubá mzda v Česku činila loni 31.885 korun měsíčně.

Daňová kobra loni při řešení daňových úniků zajistila 2,5 miliardy korun

Policisté, celníci a specialisté finanční správy, kteří spolupracují v Daňové kobře, zajistili loni při vyšetřování daňových úniků 2,5 miliardy korun. Více než 2,2 miliardy získali v trestním řízení, zbytek peněz ještě před jeho zahájením. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová. Daňová kobra začala fungovat před pěti lety, od počátku působení do konce letošního března zajistila 11,67 miliardy korun. Daňová kobra není samostatnou institucí, nemá vlastní budovy a zaměstnance. Specializuje se na velké daňové podvody. Speciální tým poprvé zasáhl v červenci 2014. Řešil případ fiktivních obchodů s neexistujícími nanodisky a zabránil daňovému úniku 270 milionů korun. Policie v případu obvinila 14 lidí. Nejvíce peněz zajistila Daňová kobra v roce 2016, bylo to 3,3 miliardy korun.

Policie zadržela na D1 na Vysočině dodávku s běženci včetně dětí

Cizinecká policie ve čtvrtek zastavila na 162. kilometru D1 na Vysočině dodávku, která převážela 13 běženců, z toho tři asi čtyřleté děti. Všichni se tísnili za falešnou přepážkou. Mercedes s registrační značkou Velké Británie řídil Litevec. Podle policie je podezřelý z převaděčství. V tiskové zprávě to uvedl Jozef Bocán, mluvčí Policejního prezidia ČR. Státní příslušnost převážených neuvedl. Policisté dodávku zastavili v 9:00. Na auto se zaměřili díky poznatkům z mezinárodní spolupráce. Předpokládali, že by mohlo sloužit k nelegálnímu převozu lidí. "Nyní budou cizinci převezeni k prvotním úkonům na Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - odbor cizinecké policie, kde se rozhodne o jejich dalším osudu," uvedl Bocán. Na odhalování nelegálního převozu lidí přes české hranice a jejich pobytu v České republice se zaměřuje policejní akce Dodávka.

MPO využije proti energetickým šmejdům zákon o ochraně spotřebitele

Ministerstvo průmyslu a obchodu využije v boji proti takzvaným energetickým šmejdům zákon o ochraně spotřebitele. Jeho novela by měla platit od začátku příštího roku. Počítá se například se snazším vypovídáním smluv. Na tiskové konferenci to uvedla končící ministryně Marta Nováková (za ANO). Původně zamýšlená regulace prostřednictvím energetického zákona je podle ní příliš zdlouhavá. "Takzvané energetické šmejdy v energetice je třeba zastavit. Vymezujeme se například vůči podomním aukcím energií od přeprodejců, triků s dárky, jako jsou například žárovky ´zdarma´, nebo vůči nepřiměřeným sankcím při odstoupení od smlouvy. Neakceptovatelné je pro nás vyvíjení agresivního nátlaku prodávajícím a veškeré jiné manipulativní a klamavé praktiky," řekla Nováková.

Česká obchodní inspekce (ČOI) loni získala 147 podnětů od občanů, ze kterých bylo 110 oprávněných. Ze 39 ukončených kontrol bylo u 34 zjištěno porušení zákona. Kromě toho ČOI v dané oblasti současně řešila dalších 248 mimosoudních sporů. ERÚ se v roce 2017 zabýval téměř 12.000 podáními spotřebitelů proti nekalým praktikám. "Statistiky za loňský rok budou podobné. To je doslova masakr, když si uvědomíme, že oklamanými bývají zejména senioři, kteří jsou méně odolní a snadněji podléhají léčkám a účelovým slibům," dodala Nováková.

Růst cen domů a bytů v Česku se zvýšil, v EU byl třetí nejvyšší

Meziroční růst cen domů a bytů v Česku v posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl z 8,8 procenta na konci září na 9,9 procenta. Mezi zeměmi Evropské unie byl třetí nejvyšší. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V celé EU se ceny zvýšily v průměru o 4,2 procenta. V porovnání se třetím čtvrtletím vzrostly v Česku ceny nemovitostí o 1,9 procenta. Ve třetím čtvrtletí byl v Česku meziroční růst cen nemovitostí v EU čtvrtý nejvyšší. "V Česku by se měl v následujících čtvrtletích hypoteční trh zklidnit. K tomu napomohou restriktivní doporučení České národní banky (ČNB), která znemožňují méně majetným lidem brát si hypotéky," sdělil ČTK analytik BH Securities Štěpán Křeček. Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy dynamika růstu cen realit letos v Česku klesne. "A ruku v ruce s tím Česko v žebříčku zemí EU sestoupí," dodal. Jako důvody zmínil citelné ochlazení zájmu o hypotéky a opatrnost Čechů v obavách ze zhoršení ekonomické situace. Pro řadu lidí jsou podle něj navíc nemovitosti příliš drahé.

Pohonné hmoty opět zdražily, rostla hlavně cena benzinu

Ceny pohonných hmot v České republice dál rostou. Natural 95 tankují řidiči v průměru za 32,24 koruny za litr, to je o 62 haléřů víc než minulou středu. Naftu čerpací stanice prodávají za 31,70 koruny za litr. Podle analytiků budou pohonné hmoty zdražovat i v dalším týdnu.

Nejdražší pohonné hmoty jsou aktuálně na Vysočině, v Praze a Plzeňském kraji. Naopak nejlevnější jsou ve Zlínském a Jihočeském kraji.

Muž podezřelý z útoku na radnici v Rýmařově je v péči psychiatrů

Podezřelý z útoku na radnici v Rýmařově na Bruntálsku je v péči psychiatrů. Potvrdil to státní zástupce Alexandr Dadam s tím, že útok výbušninou byl činem jednotlivce. Dodal, že zatím není jasné, jestli bude zahájeno trestní stíhání kvůli zdravotnímu stavu podezřelého. Znalci musí posoudit, jestli není zadržený muž duševně nemocný nebo jestli byl v době spáchání činu příčetný. Výbuch poškodil v úterý podvečer vnitřní vybavení radnice. V budově bylo v době exploze několik lidí, nikdo se ale nezranil. Podezřelého policie zadržela krátce po výbuchu.

Soud chce pro nebezpečné řidiče možnost výcviku a poradenství

Nejvyšší soud se pokusí prosadit změny zákonů, které budou motivovat nebezpečné a recidivující řidiče k absolvování speciálních programů sociálního výcviku, převýchovy nebo psychologického poradenství. Změny by se mohly dotknout trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o silničním provozu, řekl ČTK mluvčí soudu Petr Tomíček. Na nebezpečné šoféry se soud ještě podrobněji než dosud zaměří spolu s policií a Nejvyšším státním zastupitelstvím. S prvotními návrhy uvažovaných změn už Nejvyšší soud seznámil ministerstva dopravy i spravedlnosti. Jde o mezirezortní problém, proto bylo zapotřebí oslovit oba úřady.

Na českých silnicích loni podle informací dopravní policie zemřelo 565 lidí, což je o 63 více než v roce 2017. Kampaně organizace BESIP, která se v Česku věnuje problematice bezpečnosti silničního provozu, se letos zaměří na nepozornost řidičů, motocyklisty i dodržování bezpečné vzdálenosti.

Návštěvnost českých skiareálů se v zimě zvýšila o tři procenta

Návštěvnost českých skiareálů v letošní zimní sezoně meziročně stoupla o tři procenta a tržby stouply zhruba o pět procent. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Asociace horských středisek (AHS) a agentury CzechTourism. Průměrná délka sezony se přitom snížila o čtyři dny na 109 dnů, na horách ale bylo dostatek sněhu. Před začátkem letošní sezony provozovatelé investovali asi 650 milionů korun zejména do výstavby nových lanovek, úpravy sjezdovek, zasněžovacích systémů a dalších služeb. Před příští sezonou jsou v plánu investice ještě o zhruba 150 milionů korun vyšší. Skiareály připravují například rozšíření středisek včetně nových sjezdovek, když největší investice jsou v plánu na Lipně a na Ještědu. V dalších areálech plánují stavbu nových lanovek nebo multifunkčních objektů s restauracemi, parkovišti a dalšími službami. Další investice by měly směřovat do nádrží pro zasněžování.

Střediska už začala s přípravou na letní sezonu, během které očekávají další nárůst návštěvníků. Jejich počet se v posledních čtyřech letech během léta pravidelně zvyšuje zhruba o pět procent. Do letních atrakcí chtějí provozovatelé investovat dalších 230 milionů korun.

CEVRO: ČR zaostává v rozšíření pevného internetu i jeho rychlosti

Česko zaostává v pevném připojení domácností k internetu. Zatímco v ČR je asi 80,5 procenta domácností připojených k pevnému internetu, v EU je to o 6,5 procentního bodu více. V rychlosti optického internetu je ČR až na 48. místě na světě. Budování nových rychlých optických přípojek brání zejména zdlouhavé stavební řízení a nedostatečná spolupráce obcí a měst s operátory. Vyplývá to ze studie CEVRO Institutu. Ve 40 procentech případů je rychlost internetu v domácnostech nižší než 30 Mbit/s. Více než 100 Mbit/s využívá jen 14 procent domácností. Souvisí to s tím, že v Česku převládají pomalejší přípojky xDSL a Wi-Fi. Nejrozšířenější je internet přes metalické telefonní linky xDSL s podílem 23 procent a stejný podíl má i Wi-Fi. Kabelový internet využívá 19 procent domácností a optické připojení, které nabízí dostatečnou rychlost a kapacitu, má podíl 15 procent. Pevný internet využívající mobilní síť LTE má 12 procent domácností.

Fotbalisté Slavie zkusí v Evropské lize zaskočit i dalšího favorita Chelsea

Fotbalisté Slavie ve čtvrtfinále Evropské ligy přivítají večer v Edenu slavný londýnský klub Chelsea. V hledišti ale zůstane neobsazena část slávistického "kotle", protože UEFA potrestala klub za výtržnosti fanoušků v utkání s Genkem uzavřením některých sektorů na severní tribuně. Prázdných zůstane asi 1900 míst. Vedení Slavie se v týdnu domluvilo s fanoušky, že tentokrát nebudou odpalovat zakázanou pyrotechniku, házet předměty na hrací plochu ani urážet zástupce českého nebo evropského fotbalu. Tak, aby klub neměl zavřené hlediště až bude hrát pohárová utkání v nové sezóně. "Veřím, že budeme hrát kvalifikaci Ligy mistrů, čtvrté předkolo, a že přivítáme velké mezinárodní soupeře a že to bude před plným stadionem," říká předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Slavia také zřídí pozici vysokého představitele klubu pro komunikaci s příznivci. Červenobílí zároveň plánují založit výbor pro komunikaci s fanoušky, do kterého pozvali například Lukáše Valu, bývalého šéfa severní tribuny.

Slavia se představí ve čtvrtfinále pohárů počtvrté v historii a poprvé od vyřazení od jiného anglického klubu Leedsu v sezoně 1999/00. Maximem červenobílých je semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Počasí v pátek

Oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku místy polojasno. Na severu a severovýchodě ojediněle déšť, nad 500 metrů sněžení. Teploty 5 až 9 stupňů, na horách kolem -1 stupně Celsia.