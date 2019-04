Babiš se dnes sejde se Zemanem kvůli změnám ve vládě

Premiér Andrej Babiš (ANO) odpoledne na Pražském hradě projedná s prezidentem Milošem Zemanem změny ve vládě, které chystá. V pondělí oznámil svůj odchod z kabinetu ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), Babiš o jeho nástupci prozradil pouze to, že nebude z hnutí ANO. Spekuluje se o tom, že vedle Ťoka by mohli ve vládě skončit ministryně průmyslu Marta Nováková či ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (oba za ANO).

Ťok v pondělí řekl, že se do budoucna nechce věnovat politice. Ještě si ale rozmyslí, zda složí i poslanecký mandát. Necítí se unaven prací, ale útoky, které na něho byly vedeny. Podle Babiše se končící ministr nemá za co stydět, opozice naproti tomu míní, že byl neúspěšný a nezvládal svůj resort. O konci Novákové se mluví delší dobu, opozice žádá její odvolání kvůli nedávnému incidentu, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva. Kritice čelila i v únoru poté, co důvod pro drahá mobilní data v Česku hledala v přílišném využívání bezdrátových wi-fi sítí.

Prezident Miloš Zeman přijme demisi Dana Ťoka, pochválil ho za zahajování staveb. Ťokova nástupce by mohl jmenovat ještě před svou návštěvou Číny, nebo těsně po ní, nejdřív se s ním ale chce setkat. Zeman to řekl v televizi Nova. Očekává také, že se ke svému případnému odvolání brzy vyjádří ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Na návštěvě Číny by měl prezident být mezi 23. a 28. dubnem.

Inflace je podle analytiků na vrcholu a začne klesat

Meziroční inflace je nyní na vrcholu a v dalších měsících začne klesat především kvůli vysoké srovnávací základně z loňského roku. Na konci letošního roku by se mohla dostat pod 2,5 procenta. Vyplývá to z vyjádření analytiků. Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 3 procenta. Šlo o nejvyšší meziroční nárůst od října 2012, uvedl Český statistický úřad. Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že na růst cen působí letos zejména ceny služeb. "Ty sice představují zhruba 35 procent spotřebitelského koše, v letošním roce však rostou poměrně svižně. Hlavní roli v tomto ohledu hrají ceny bydlení, které letos zrychlily a k růstu inflace o tři procenta přispívají zhruba polovinou," uvedl.

Růst inflace je podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka odezvou rychlého růstu ekonomiky v loňském a předloňském roce. "Rychlý růst výroby vedl k vyšší poptávce po pracovních silách a při vyčerpané zásobě volných pracovních sil se tento tlak začal přelévat do vyšších mezd. Potom bylo již jen otázkou času, kdy se mzdová inflace přetaví v cenovou inflaci," uvedl. Dnešní údaje o inflaci ovšem nejsou podle něj důvodem k obavám, protože inflace by měla v dalších měsících začít klesat.

Radnicí v Rýmařově otřásl výbuch, jeden člověk byl zadržen

Radnicí v Rýmařově na Bruntálsku otřásl výbuch. Při explozi nebyl nikdo zraněn. V úterý večer policisté na svém twitteru oznámili, že zadrželi člověka, kterého v souvislosti s výbuchem prověřují. Rýmařovský starosta Luděk Šimko řekl ČTK, že v budově v době výbuchu bylo několik lidí, nikdo na radnici ani v jejím okolí ale při výbuchu nebyl zraněn. Uvedl, že podle nepotvrzených informací někdo na radnici přinesl výbušné zařízení. "Co mám informace, tak ještě v objektu byli tři lidé. V celém spodním patře to rozbilo okna, vyvalilo okenice, takže jsem rád, že se nikomu nic nestalo," řekl starosta Šimko.

O místa 21 českých europoslanců se uchází 844 kandidátů

O místa 21 evropských poslanců za Česko se letos hlásí 844 kandidátů. Na jedno europoslanecké křeslo tak připadá zhruba 40 adeptů. Počet letošních uchazečů je o něco nižší než při minulých volbách do Evropského parlamentu před pěti lety. Tehdy jich bylo zaregistrováno 857. Vyplývá to z údajů, které na volebním webu zveřejnil Český statistický úřad.

Starostové si v sobotu zvolí nového předsedu

Tuto sobotu se v Praze koná volební sněm Starostů a nezávislých /STAN/. Sněm zvolí nového lídra hnutí, který v jeho čele nahradí Petra Gazdíka, i další členy vedení. Gazdík svůj úmysl skončit na postu předsedy oznámil v prosinci loňského roku. Strana podle něj potřebuje nový impulz. Na tuto funkci dosud kandiduje jediný zájemce, dosavadní první místopředseda hnutí a kolínský starosta Vít Rakušan. Mohou se však ještě objevit další zájemci.

Václav Klaus ml. chystá vznik nové strany

Poslanec Václav Klaus ml. chce založit novou politickou stranu. Představí ji po volbách do Evropského parlamentu. Uvedly to středeční Hospodářské noviny. V této straně hodlá působit i jeho otec, bývalý prezident ČR Václav Klaus. V. Klaus ml. byl v březnu kvůli názorovým neshodách vyloučen z Občanské demokratické strany. Nadále zůstává poslancem a dosud i předsedou školského výboru Sněmovny.

ČR daruje Severní Makedonii 25 milionů Kč na ochranu hranic

Česká republika darovala Severní Makedonii 25 milionů korun, které půjdou na posílení ochrany hranic proti nelegální migraci. Darovací smlouvu podepsal ve Skopji ministr vnitra Jan Hamáček se svým severomakedonským protějškem Oliverem Spasovským. Češi poskytnou i techniku, která pomůže při odhalování migrantů v kamionech.

Hamáček v Severní Makedonii pokračuje ve čtyřdenní návštěvě tří západobalkánských zemí, na níž ho doprovázejí policejní prezident Jan Švejdar a ředitel hasičského sboru Drahoslav Ryba. V pondělí už navštívil Albánii a ve čtvrtek zavítá do Srbska. Podle informace českého ministerstva vnitra Makedonci z daru pořídí mimo jiné dvě lodě, termovizi a speciální videokamery.

Z 15 opatření boje s chudobou se dle Babiše zatím neprovedlo nic

Z 15 plánovaných opatření pro boj s chudobou a sociálním vyloučením se zatím nerealizovalo žádné. Shodl se na tom premiér Andrej Babiš (ANO) se zástupci samospráv na severu Čech při návštěvě Mostu. Seznam opatření sepsalo loni na podzim ministerstvo práce po jednání ministrů, poslanců, starostů a odborníků. V plánu jsou třeba změny v dávkách na bydlení či dlouhodobé využití veřejně prospěšných prací. Letos vyplynulo ze zprávy o plnění podnětů, že od třetiny opatření ministerstva buď ustoupila, nebo není jasné jejich financování. Nejblíže mají k uskutečnění ze zmíněných opatření asi dotace na stavby sociálních bytů.

Ministerstvo: Léčba Parkinsonovy choroby bude dostupnější

Léčba Parkinsonovy choroby bude podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly pro pacienty dostupnější. Ministerstvo jedná se zdravotními pojišťovnami o plné úhradě léku a zvýšení limitu pro počet operací mozku, které nemocným pomáhají. Prymula to řekl na tiskové konferenci věnované Světovému dni Parkinsonovy nemoci. Choroba, kterou trpí asi 50.000 Čechů, se nedá vyléčit, včasným nasazením léků dodávajících chybějící látku dopamin nebo operací lze ale zmírnit příznaky.

Většímu počtu pacientů by mohla být dostupná i operativní léčba, takzvaná hluboká mozková stimulace. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka by se měly počty operací navýšit zhruba o pětinu ročně. Při zákroku se zavádějí pacientovi do mozku elektrody. Zlepšení po operaci zaznamená asi 60 procent pacientů. Každý rok diagnostikují lékaři v Česku 1000 až 1500 nových případů. Choroba narušuje schopnost pohybu a neustále se zhoršuje. Její příčinou je odumírání nervových buněk, které produkují dopamin a další přenašeče v mozku.

V Česku začínají státní maturity

Na středních školách v České republice začínají ve středu státní maturity. Maturovat bude více než 68 tisíc studentů. Jako první píší sloh z českého jazyka. Státní maturita z češtiny a literatury je povinná pro všechny. Maturanti budou ještě skládat zkoušky buď z matematiky, nebo cizího jazyka. Maturity organizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Sport

V nominaci na fedcupovou baráž s Kanadou je překvapivě i Lucie Šafářová. Pozvánku dostaly také Vondroušová, Krejčíková a poprvé Muchová s Bouzkovou.

Hokejisté Kladna v úterý vyhráli na ledě Pardubic 4:1 a jsou prvním týmem, který dokázal Dynamo v baráži o extraligu obrat o body.

České hokejistky porazily na mistrovství světa ve finském Espoo Německo 2:0 a bez ztráty bodu ovládly skupinu B.

Počasí

Polojasno až oblačno, v jižní polovině území místy až zataženo. Nejvyšší teploty 11 až 15 °C, v 1000 m na horách od 3 °C na severu až po 7 °C na jihu.