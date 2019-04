Exministr Pelikán porušil při vydání do USA práva údajného hackera Nikulina

Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) porušil při vydávání do Spojených států práva údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Rusově stížnosti v úterý vyhověl Ústavní soud a Pelikánovo rozhodnutí zrušil. Nikulin už je však od loňska v zámoří. Rusa zadržela česká policie v říjnu 2016 v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a na webové úložiště Dropbox. O jeho vydání pro jinou trestnou činnost žádalo také Rusko. Pelikánovo rozhodnutí z 29. března 2018 bezprostředně předcházelo Nikulinovu vydání a bylo jeho nezbytným předpokladem. Podle stížnosti zvolil exministr spravedlnosti nezákonný postup. V době vydání Pelikánova rozhodnutí totiž česká justice ještě ve fázi kasační stížnosti řešila Nikulinův případný nárok na humanitární azyl.

MF zhoršilo odhad růstu ekonomiky pro letošní rok na 2,4 procenta

Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,4 procenta z lednových 2,5 procenta. Důvodem je především zhoršení ekonomického vývoje v zahraničí, informoval úřad v tiskové zprávě. Pro příští rok MF nechalo odhad na 2,4 procenta. Loni ekonomika stoupla o 2,9 procenta. Nejvýznamnějším faktorem ekonomického růstu by letos i příští rok měla být podle ministerstva financí spotřeba domácností. Ta by měla odrážet stále silný růst mezd při velmi nízké nezaměstnanosti. Ke spotřebě by mělo přispět podle úřadu i zvýšení starobních důchodů. Jako hlavní nejistotu u odhadovaného vývoje MF označilo odchod Velké Británie z EU, o jehož podobě dosud nebylo rozhodnuto.

CVVM: Ubylo lidí, podle nichž jsou přicházející cizinci problémem

Lidí, podle kterých nově příchozí občané jiných národností představují pro Česko problém, opět ubylo. Proti loňskému roku se počet Čechů s tímto názorem snížil o pět procentních bodů na 53 procent a vyrovnal se tak roku 2011, kdy výsledek dosáhl nejnižší úrovně od počátku měření v roce 2003. V hodnocení příchozích cizinců v místě bydliště jsou lidé nadále vstřícnější, jako problém je v okolí svého domova vnímá čtvrtina občanů, což je stejně jako v předchozích letech. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Největší část veřejnosti, dvě třetiny, si stále myslí, že cizinci dlouhodobě pobývající v ČR znamenají pro zemi zdravotní riziko. Souhlas nad nesouhlasem převažuje také u názoru, že cizinci jsou příčinou nárůstu kriminality v ČR, ohrožují místní způsob života a zvyšují nezaměstnanost. S pozitivními výroky, že přispívají k rozvoji hospodářství a k řešení problému stárnoucí populace a obohacují českou kulturu, souhlasí méně než čtvrtina dotázaných.

Ministerstvo vnitra připravuje nový elektronický registr voleb

Ministerstvo vnitra plánuje spuštění elektronického registru voleb. Ten umožní například vydání voličského průkazu kterýmkoli obecním úřadem bez ohledu na trvalé bydliště žadatele. V rozhovoru pro Český rozhlas to řekl náměstek ministerstva pro legislativu Petr Mlsna. Registr umožní také elektronický sběr podpisů na podporu prezidentských kandidátů a zjednoduší dosazování členů volebních komisí politickými stranami. Koncem dubna ministerstvo vnitra podle Mlsny návrh pošle do připomínkového řízení. Změny by měly začít platit od roku 2021.

Obce dostanou 366 milionů na zlepšení kvality života obyvatel

Obce dostanou na investice pro zlepšení kvality života obyvatel 366 milionů korun. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) schválil 174 projektů z Národního programu Životní prostředí. Dotace míří například na rekonstrukci veřejného osvětlení, pořízení ekologických vozů nebo zlepšení zásobování pitou vodou. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Nejvyšší částku, téměř 100 milionů korun, si mezi sebou rozdělí 73 obcí, které leží na území národních parků. Jejich projekty zahrnují novou výstavbu nebo opravy turistických stezek, cest i chodníků, úpravy veřejných prostranství a modernizace obecní infrastruktury. Zásobování pitnou vodou by se mělo zlepšit ve více než 20 lokalitách. Ekologické vozy si pořídí chomutovský zoopark, Technické služby Tábor nebo hlavní město Praha. V desítkách obcí se pak výměnou starých lamp za účinnější a zdravější světla sníží znečištění světelným smogem a zároveň ušetří za jejich provoz.

V rozdělování dotací bude ministerstvo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR pokračovat i letos. "Počítáme s vyhlášením 17 dotačních výzev, ve kterých budou k dispozici téměř čtyři miliardy korun," uvedl Brabec.

ČR prodělala na zahřívacích cigaretách stovky milionů

Stát přišel o stovky milionů korun ze zahřívacích cigaret. Spočítal to server iRozhlas.cz. Nový typ cigaret zvaný HEETS, který se nezapaluje, ale pouze zahřívá, totiž nepodléhal až do března letošního roku spotřební dani. Stát tak na tomto tabákovém výrobku prodělal podle výročních zpráv společnosti Philip Morris za rok 2017 necelých padesát milionů korun. V roce 2018 se ale částka už zvedla na 367 milionů korun. Ministerstvo financí je však ve svých odhadech do budoucna opatrnější. Podle důvodové zprávy k zákonu očekává v roce 2019 inkaso ve výši asi 68 milionů korun, v roce 2020 pak 150 milionů.

České pivovary loni uvařily rekordní množství piva

České pivovary uvařily v loňském roce rekordní množství piva. Podle Českého svazu pivovarů a sladoven vyrobily přes 21 milionů hektolitrů. Celková produkce se tak meziročně zvýšila skoro o pět procent. Důvodem je hlavně export. Přes milion hektolitrů českého piva vyvezli výrobci například na Slovensko nebo do Německa. Nejvíc hektolitrů vyvezlo Česko mimo Evropskou unii do Ruska. Tuzemská spotřeba piva loni vzrostla o 2,9 procenta na 16,5 milionu hektolitrů, na obyvatele se tak v ČR vypilo 141 litrů, o šest velkých piv meziročně více. Znovu se ale snížil podíl konzumace čepovaného piva v restauracích a hospodách, když tento podíl na celkové konzumaci piva klesl o dva procentní body na 36 procent.

Průzkum: 83 procent lidí míní, že za dluhy dětí by měli zodpovídat rodiče

83 procent lidí si myslí, že by za dluhy dětí do 15 let by měli být zodpovědní jejich rodiče. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro orgnaziaci Člověk v tísni, který má Český rozhlas k dispozici. Pouze 14 procent dotázaných si myslí, že zodpovědnost je na straně dětí. Podle Exekutorské komory je v Česku 3476 exekucí vedených proti nezletilým. Z toho 2200 se týká dětí mladších 15 let. Další desetitisíce mladých lidí si svoje dluhy přinesly z dětství. Typicky vznikají nezaplacenou pokutou za jízdu na černo, nevrácením knihy do knihovny nebo dluhem za mobilní služby.

Skupina poslanců hnutí ANO, ČSSD, Pirátů a KDU-ČSL předložila minulý týden návrh, podle kterého by zodpovědnost za dluhy dětí do 15 let přešla na jejich rodiče. Poslanci připravují taky novelu insolvenčního zákona. Ta by umožnila snazší oddlužení pro lidi, kteří mají dluhy z dětsví. Změny podporuje i Exekutorská komora. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že chystá vládní návrh.

Za nenávistné výroky vůči menšinám dostal bývalý tajemník SPD podmínku

Bývalý tajemník hnutí SPD Jaroslav Staník dostal za nenávistné výroky vůči homosexuálům, Romům a Židůmr oční podmíněný trest. Verdikt soudu je nepravomocný, Staník se tak proti rozhodnutí může odvolat. Soud mu zároveň uložil pokutu 70 tisíc korun. Podle obžaloby bývalý tajemník říkal hanlivé výroky na adresu menšin v říjnu roku 2017 v restauraci Poslanecké sněmovny. Staník vinu odmítá. Uznal, že tehdy s ostatními politiky mluvil o menšinách, zdůraznil ale, že je nepomlouval.

Ochránci přírody odchytili medvěda v Beskydech, dostal sledovací obojek

Ochránci přírody odchytili medvěda, který se několik týdnů pohybuje v Beskydech v okolí Lysé hory. Nalákali ho do nastražené klece, kde ho veterinář uspal a nasadili mu telemetrický obojek a čip. Na stejném místě ho poté i vypustili. Podle Kateřiny Šůlové z Agentury ochrany přírody a krajiny jde o více ne 100 kilovou medvědici. Agentura chce nyní s pomocí Mendelovy univerzity v Brně zjistit, jak se zvíře v krajině chová a jaké má zvyky. Pomoci má právě telemetrický obojek, který může být funkční až dva roky. Do deseti dnů by také mělo být jasné, jestli jde o stejné zvíře, které loni škodilo na Valašsku.

Medvěd hnědý stejně jako rys ostrovid a vlk obecný jsou v ČR přísně chráněni. Kvůli jejich dlouhodobému přirozenému výskytu je chráněná krajinná oblast Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem. Škody, které šelmy působí na domácích chovech hospodářských zvířat a u medvěda také na včelstvech, kompenzuje majitelům stát.

Letošní březen byl pátý nejteplejší za 59 let

Letošní březen byl pátý nejteplejší od roku 1961. Průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla 5,6 stupně Celsia, byla o 2,7 stupně vyšší než normál za roky 1981 až 2010. Oznámili to meteorologové. Stejné teplo bylo i v březnu 1989 a 1974. Srážkově byl březen normální, sněžilo a pršelo ale především v první polovině měsíce. Extrémní sucho je aktuálně na osmi procentech území. Odborníci z týmu InterSucho pravidelně hlásí, že se půda v zimě nedosytila vodou. První dubnový den uvedli, že vodní rezerva v půdě je letos výrazně nižší než ve stejnou dobu před rokem.

V historii byla v březnu nejvyšší denní teplota naměřena 22. března 1927 v Mělníku, a to 26,2 stupně Celsia. Nejchladnější byl 2. březen 1929 v Jindřichově Hradci s minus 32 stupni Celsia.

Počasí ve středu

Polojasno až oblačno, v jižní polovině území místy až zataženo a ojediněle slabý déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 11 až 15 °C, na horách 3 až 7 stupňů Celsia.