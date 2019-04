Ministr dopravy Ťok se rozhodl odejít z vlády

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se rozhodl odejít z vlády. Oznámil to novinářům při příchodu na jednání kabinetu, serveru Novinky.cz předtím řekl, že se na odchodu už dříve dohodl s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Babiš bude o změnách ve vládě jednat ve středu s prezidentem Milošem Zemanem. Ťok je nejdéle sloužící ministr dopravy, v úřadu je od roku 2014. Dlouhodobě čelil kritice kvůli tempu stavby dálnic nebo kvůli tendru na provozovatele mýtného systému. Jeho nástupce ve funkci zatím není znám, končící ministr ho sám navrhovat nebude. Ťok řekl, že se do budoucna nechce věnovat politice, ještě si ale rozmyslí, zda složí i poslanecký mandát. Uvedl, že chtěl opustit kabinet už v lednu, Babiš to ale tehdy nepřijal.

Ministr řekl, že se necítí unaven prací, ale útoky, které na něho byly vedeny. "Myslím si, že zrovna firmě Kapsch se hodilo, aby ministr byl slabý, aby dělal to, co je v zájmu této firmy," řekl Ťok. Firma Kapsch provozuje v Česku mýtný systém, neuspěla ale v tendru na jeho provozování na dalších deset let. Opozice Ťoka kritizovala, podle ní resort nezvládal. Ministr uvedl, že kritika byla v mnoha ohledech nedůvodná, za chybu zpětně označil, že měl být obezřetnější v tom, co sliboval. Jako příklad uvedl, neúspěch při ohlášeném rychlém odstranění billboardů z okolí dálnic.

Nezaměstnanost v ČR v březnu klesla na tři procenta

Nezaměstnanost zůstane nízká kolem tří procent i v dalších měsících, může i klesnout. Postupně ovšem během roku podniky kvůli zpomalení ekonomiky utlumí tvorbu nových pracovních míst. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK k březnovým údajům o nezaměstnanosti. Nezaměstnanost podle Úřadu práce ČR v březnu klesla na tři procenta z únorových 3,2 procenta. Bez práce bylo 227.000 lidí, což je nejnižší březnová hodnota od roku 1997. Důvodem poklesu nezaměstnanosti je podle ekonomů v současnosti především obnovení sezonních prací. "V dubnu klesne podíl nezaměstnaných opět pod hranici dvou procent, jeho nové absolutní minimum ale asi neuvidíme. Na nové minimum existuje víc šancí v květnu, pokud se ovšem do té doby nerozšíří propouštění z podniků, jimž klesá či stagnuje poptávka," uvedl analytik UniCredit bank Pavel Sobíšek. Po celý zbytek roku pak počítá na trhu práce s víceméně stabilní situací.

"Nezaměstnanost by podle našeho odhadu měla zůstat na nízkých úrovních i v letošním roce, v průměru za celý rok očekáváme její nepatrné zvýšení na 3,3 procenta. Nezaměstnanost v České republice by tak měla nadále zůstat nejnižší v rámci Evropské unie," uvedla analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková. Nedostatek lidí na trhu práce bude podle ní i nadále vyvíjet tlak na růst mezd.

Nejnižší nezaměstnanost je z krajů stabilně v Praze, v březnu to bylo 1,9 procenta. Nejhůře na tom jsou kraje Moravskoslezský a Ústecký, kde je míra nezaměstnanost shodně 4,6 procenta.

Odbory žádají pro příští rok růst minimální mzdy o 1650 na 15.000 Kč

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) požaduje pro příští rok navýšení minimální mzdy o 1650 korun na 15.000 korun. O částce začne vyjednávat s vládou. Na tiskové konferenci to oznámil předák největší odborové centrály Josef Středula. Minimální mzda se zvedala naposledy v lednu, a to o 1150 na 13.350 korun. Proti rychlému růstu nejnižšího výdělku se stavějí zaměstnavatelé. Souhlasili by s částkou 700 korun. Přidání projedná tripartita.

S výraznějším navýšením souhlasí ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). "Úroveň české minimální mzdy je v EU jedna z nejnižších. Ekonomika, která je na 90 procentech průměru Evropské unie, si nezaslouží tak nízkou minimální mzdu," uvedl Středula. Podle něj firmy či instituce v Česku přidání o 1650 korun "zvládnou a utáhnou". Také podle ministryně práce je česká minimální mzda "ostudně nízká". Sumu, o kterou by se měla zvednout, navrhne Maláčová až po projednání s odboráři a zaměstnavateli.

Minimální mzdu, kterou pobírá asi 150.000 lidí, zvyšuje vláda svým nařízením. V posledních letech to dělá každoročně vždy od ledna. Od roku 2014 do letoška se nejnižší výdělek zvedl o 4850 korun, tedy zhruba o 60 procent. Rostl tak výrazně rychleji než ostatní mzdy. S nejnižším výdělkem se upravuje i zaručená mzda. Představuje nejnižší odměnu, na kterou má pracovník podle odbornosti a složitosti práce nárok. Odbory poukazují na to, že čistý nejnižší výdělek je v Česku dlouhodobě pod hranicí příjmové chudoby pro samotného dospělého. Kritizují také to, že se české mzdy a platy k příjmům ve starých unijních státech nepřibližují.

Analytici očekávají letos další zpomalení růstu českého průmyslu

Další zpomalení růstu českého průmyslu očekávají v letošním roce analytici oslovení ČTK. Důvodem je především klesající průmyslová aktivita v Německu. Průmyslová produkce v ČR po lednovém poklesu v únoru meziročně vzrostla o 1,5 procenta, uvedl Český statistický úřad. Za únorovým růstem průmyslu je podle analytiků především loňská nižší srovnávací základna. "Únorový výsledek průmyslu vykreslil přeci jen o něco optimističtější obrázek než lednový. Produkce řady důležitých odvětví se buď překlopila z meziročního poklesu k růstu (elektrická zařízení, stroje a zařízení, plasty) nebo zmírnila svůj meziroční propad (motorová vozidla). Pravdou je, že proti lednu hrála v únoru jistou roli nižší srovnávací hladina," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Pohled na výsledky českého průmyslu v únoru přináší smíšené pocity, uvedl analytik Deloitte David Marek. Tržby se meziročně zvýšily o solidních 3,6 procenta, exportní tržby dokonce o 4,9 procenta. Objem výroby ovšem vzrostl jen o 1,5 procenta. Nové zakázky rostly ještě pomaleji a zaměstnanost dokonce meziročně klesla, připomněl. Vzhledem k vnějším podmínkám, tedy fakticky klesající průmyslové aktivitě v Německu, nelze momentálně silný růst ze strany tuzemského průmyslu čekat, dodal analytik Generali Investment Radomír Jáč. Průmysl může ještě několik měsíců balancovat na hraně recese, uvedla analytička ČSOB Irena Procházková. Nicméně jeho slabší výkon může podle ní krátkodobě vykompenzovat příznivý vývoj ve službách. Ne však v takové míře, aby ekonomika mohla dosáhnout téměř tříprocentního růstu jako v loňském roce, odhadla.

Stavební výroba v Česku se v únoru vrátila k meziročnímu růstu, vzrostla o 5,8 procenta. O měsíc dříve zaznamenala meziroční pokles o 13,2 procenta. Zahraniční obchod České republiky v únoru skončil v přebytku 17,6 miliardy korun, meziročně tak byl nižší o 1,4 miliardy. Bilanci příznivě ovlivnil vývoz motorových vozidel. Naopak negativně se na ní podepsal horší výsledek obchodování s ostatními dopravními prostředky, jako jsou lodě, lokomotivy, letadla nebo jízdní kola, s ropou a zemním plynem a s počítači.

Objem úvěrů od stavebních spořitelen ve čtvrtletí klesl o třetinu

Stavební spořitelny poskytly za první čtvrtletí úvěry za 11,4 miliardy korun, což je meziroční pokles o zhruba třetinu. Naopak zájem o nové smlouvy o stavebním spoření stoupl meziročně o sedm procent na 132.000. Vyplývá to z výsledků tuzemských stavebních spořitelen, které má ČTK k dispozici. Důvodem poklesu objemu nových úvěrů jsou podle Asociace českých stavebních spořitelen především nová opatření České národní banky, která zpřísnila poskytování úvěrů na bydlení. "Regulatorní opatření (ČNB) zasáhla úvěrové obchody o něco více, než jsme odhadovali. V následujících měsících se potvrdí, zda se lidé úvěry spíš předzásobili, nebo jde naopak o celkový systémový důsledek," řekl ČTK tajemník asociace Jiří Šedivý.

HN: Mladí Češi by mohli získat snazší přístup k hypotékám

Snadnější přístup k hypotékám než ostatní žadatelé by mohli získat mladí Češi do 36 let. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy. Vyplývá z návrhu novely zákona o ČNB, který ministerstvo financí koncem minulého týdne poslalo vládě, píšou Hospodářské noviny (HN). Doposud ČNB ve svých doporučeních bankám ukládá, aby většině lidí poskytovaly hypotéky maximálně na 80 procent hodnoty nemovitosti a na 90 procent jen omezenému počtu žadatelů. Splátka hypotéky a dalších dluhů od loňského 1. října nesmí přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele a celkové zadlužení devítinásobek jeho čistého ročního příjmu.

Navrhované měkčí parametry pro lidi do 36 let se budou týkat jen těch, kteří budou chtít hypotéku na pořízení bydlení. Na splátku hypotéky a dalších dluhů by pak mohli vydávat z čistého příjmu až o pět procent více než starší lidé. Celková hypotéka by mohla být také vyšší než u jiných žadatelů. Změna je důsledkem dohody mezi ministerstvem financí a ČNB. Centrální banka se snaží několik let prosadit zákon, který jí umožní účinněji regulovat hypoteční trh. "Mladí žadatelé jsou specifickou skupinou s nižšími příjmy a úsporami, které jim však většinou v následujících letech vzrostou. Proto jsme jim v návrhu úvěrové ukazatele zmírnili," uvedla Anna Fuksová z tiskového oddělení ministerstva.

Soud zprostil bývalého hokejistu Čechmánka obžaloby z podvodu

Zlínský krajský soud opět zprostil bývalého hokejového reprezentanta Romana Čechmánka obžaloby z podvodu se škodou zhruba 15 milionů korun. Čechmánek se zadlužil při svém podnikání. Podle obžaloby si půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit. Čechmánek jakýkoli podvodný úmysl odmítl, hrozilo mu až deset let vězení. Soud v jeho jednání neshledal úmysl a snahu o vlastní obohacení. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se odvolal.

Čechmánek uvedl, že o nedostatku volných finančních prostředků se dozvěděl začátkem roku 2013. S bankou proto začal jednat o přeúvěrování. Dohoda podle něj byla blízko. Poté co na něj padl návrh na insolvenci, už však na ni nedošlo. Část majetku měl Čechmánek vedenou mimo své podnikání a mohl jej dále zpeněžit. "Dotyčný měl dostatečný majetek, aby pokryl všechny zaúčtované závazky. Ten přesah tam byl významný, myslím v řádech desítek milionů," řekl u soudu znalec z oboru ekonomiky Petr Janíček.

Výzkum: Čtyři procenta dětí ohrožuje závislost na digitálních hrách

Zhruba čtyři procenta českých dětí vykazují příznaky závislosti na digitálních hrách a je u nich vysoká pravděpodobnost, že touto poruchou opravdu trpí. Vyplývá to z výzkumu zorganizovaného psychology Univerzity Palackého v Olomouci, do kterého se zapojilo 3950 adolescentů z náhodně vybraných českých škol. Naměřená četnost příznaků závislosti na digitálních hrách je u českých dětí podle autorů výzkumu v porovnání se situací jinde v Evropě mírně vyšší. Získaná data ukázala, že podíl problematických hráčů se u dětí pohybuje kolem 3,7 procenta.

Na Strahově se sešli taxikáři k protestu proti novele zákona

Zhruba třicet vozů taxi se sjelo na parkovišti na pražském Strahově k protestu proti novele zákona o silniční dopravě, která podle nich vychází vstříc alternativním poskytovatelům taxislužeb typu Uber či Taxify. Následně se průvod asi čtyř desítek lidí vydal pěšky na Malostranské náměstí, kde taxikáři přečetli dvě prohlášení, jedno adresované vládě a druhé americkému velvyslanci. Novelu zákona schválila vláda a nyní ji bude projednávat Parlament. Vozidla taxislužeb by podle ní už nemusela mít taxametr ani střešní svítilnu, ruší i zkoušky z místopisu.

"Jsme proti tomu, aby nadnárodní korporace měly vliv na národní legislativu v zásadě takový, že je jim šitá na míru," uvedl Martin Běhounek ze Sdružení českých taxikářů. Dodal, že zástupci taxislužeb se přípravy novely účastnili, ale výsledek jde naprosto proti jejich návrhům a zájmům. Taxikářům se na novele nelíbí zejména zrušení možností měst zavádět regulace taxislužeb, zrušení profesních zkoušek a zrušení povinnosti mít taxametr. Tato opatření budou podle nich znamenat chaos a existenční potíže pro desítky tisíc českých řidičů, které může nahradit levná pracovní síla ze zahraničí, čímž utrpí i kvalita nabízeních služeb.

NKÚ a Praha se přou o kontrolu rozdělení dotací na boj s chudobou

Praha při rozdělování dotací na boj s chudobou a na sociální začleňování nepostupovala v letech 2014 až 2017 vždy efektivně. Dospěl k tomu Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který prověřoval čerpání peněz z operačního programu Praha - pól růstu ČR. Hlavní město podle kontrolorů rozdělovalo podporu poměrně jednostranně, nesledovalo účelnost projektů a zřejmě nedosáhne plánovaného počtu sociálních bytů ani zařízení pro služby a sociální práci. Praha se závěry NKÚ zásadně nesouhlasí a tvrdí, že kontroloři postupovali chybně, ignorovali doložená odborná stanoviska a nesprávně a laicky interpretovali podklady.

Do loňského listopadu, tedy asi do poloviny programového období, vzniklo z celkového počtu 112 plánovaných zázemí pro služby a sociální práci pouze jedno. Sociálních bytů mělo za peníze z programu vzniknout 137, ovšem do listopadu 2018 získal podporu jeden projekt na čtyři byty. "Tento závěr je více než předčasný. První výzvy byly vyhlášeny až v roce 2016 a před sebou má program téměř pět let implementace, během nichž se situace bude vyvíjet," sdělil ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman. NKÚ zkontroloval 22 projektů u 17 příjemců, kteří získali z dotací téměř 119 milionů korun. Šedesát procent z nich vyhodnotil jako účelné. U 40 procent ale zjistil, že jejich přínos k sociálnímu začleňování a k boji s chudobou byl jen omezený. Hlavní město podle kontrolního úřadu peníze rozdělovalo dost jednostranně - v průměru devět z deseti projektů se týkalo kulturně komunitních center a sociálních podniků, zatímco podpora například azylových domů či sociálních bytů byla pouze okrajová. Praha závěry důrazně odmítla. Podle mluvčího magistrátu NKÚ po sedm měsíců trvající hloubkové kontrole zpochybnil způsob využití 11,7 milionu korun, což je přibližně 0,89 procenta celkové alokace.

Feustel mluvil v planetáriu o vesmírných misích i svém životě

O misích ve vesmíru i o svém osobním životě mluvil v zaplněném pražském planetáriu americký astronaut Andrew Feustel, který do kosmu s sebou vzal například Nerudovy Písně kosmické. Na dvouhodinové přednášce popsal život na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a odpovídal i na otázky z publika. Přednášky budou pokračovat příští týden, astronaut zavítá například do Ostravy nebo do Brna. Feustelova žena Indira má po matce české kořeny. Na své tři mise s sebou astronaut bral předměty odkazující na Českou republiku. Po krátkém videu odpovídal Feustel na otázky diváků. Na zajímavosti z vesmírného života se ho ptali nejen dospělí, ale zejména děti, kterých bylo v publiku mnoho. Lidé chtěli znát například jeho první pocity ve volném prostoru či na jaké místo ve vesmíru by se chtěl nejraději podívat.Jeden posluchač se Feustela ptal, co si myslí o původu vesmíru a jestli věří, že byl někým stvořen. "Váš odhad bude asi stejně přesný, jako jen ten můj," odpověděl po krátkém zamyšlení astronaut.

Knihou roku je román Radky Denemarkové Hodiny z olova

Knihou roku 2019 je román Radky Denemarkové Hodiny z olova vydaný v nakladatelství Host. Zvítězila ve výročních knižních cenách Magnesia Litera, porotci ji vybrali jako nejlepší napříč kategoriemi. Rozsáhlý román inspirovaný autorčinými pobyty v Číně vypráví o krizi evropské společnosti i rodiny, hledání nového smyslu života, pevného bodu v něm, ale také o Číně jako totalitní zemi. Pořadatelé v Národním divadle vyhlásili i vítěze osmi kategorií soutěže, jež má propagovat kvalitní četbu. V té nejsledovanější, v kategorii prózy, zvítězila Pavla Horáková s románem Teorie podivnosti. Vypráví ho vědecká pracovnice s pronikavým postřehem a ironicky kritickým vztahem k světu. Vyprávění, vedené deníkovou formou, mísí hovorovou češtinu a vytříbený, kultivovaný jazyk.

V kategorii publicistika letos zvítězil titul Střední Evropa je jako pták s očima vzadu od Jacquese Rupnika. Literu za knihu pro děti a mládež dostala kniha Venduly Borůvkové 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo, která spojením fikce a reality na příběhu dospívajícího kluka zachytila neklidnou atmosféru prvních let Československa. Objevem roku se stala Anna Cima s románem Probudím se na Šibuji, který sklízel pochvalu kritiky záhy po svém vydání.

Počasí

Oblačno, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, na jihozápadě místy kolem 14 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C.