Babiš se chystá mluvit se Zemanem o budoucnosti ministrů

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce případné změny ve vládě probrat s prezidentem Milošem Zemanem na schůzce, na jejíž termín čeká. Řekl to v pořadu Partie televize Prima. Na pondělním jednání na Pražském hradě spolu budoucnost ministrů neřešili. Změny ve vládě Babiš nevylučuje, zopakoval však, že záležitost by nejdříve probral s hlavou státu a příslušným ministrem. Konkrétní jména ministrů Babiš komentovat nechtěl. Nejčastěji se spekuluje, že by mohli skončit ministr dopravy Dan Ťok či ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (oba za ANO).

Česko bude lákat čtvrtého mobilního operátora, projedná to vláda

Česko bude v druhé polovině roku v rámci aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G opět lákat čtvrtého mobilního operátora. Vláda v pondělí projedná návrh podmínek aukce. Frekvence mají operátoři získat na 15 let. Vedle stávajících operátorů T-Mobilu, O2 a Vodafonu o kmitočty projevil zájem Nordic Telecom, který provozuje síť v pásmu 450 MHz. Podle ministerstva průmyslu by se aukce mohli zúčastnit investoři z Evropy, ale například i z Jižní Koreje nebo USA. Vláda si od příchodu čtvrtého operátora slibuje pokles cen.

Vláda posoudí zavedení veřejných žalob kvůli diskriminaci

Poslanecký návrh na zavedení veřejných žalob kvůli diskriminaci vláda ANO a ČSSD před zákonodárci zřejmě nepodpoří, ale ani neodmítne. Předloha přenáší důkazní břemeno z žalujícího na žalovaného ve všech individuálních sporech podle antidiskriminačního zákona. Právo podávat veřejné žaloby by podle předlohy skupiny poslanců vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů získaly nevládní organizace, které se zabývají ochranou práv obětí diskriminace. Mohly by se domáhat toho, aby soud rozhodl, že se diskriminace stala, že musí skončit a že musí být odstraněny její následky. V současnosti jsou možné jen individuální žaloby.

Ostravská firma zdravotnické pomůcky tiskne, má unikátní software

Ostravská společnost Invent Medical se chce stát globálním lídrem ve výrobě ortotických a protetických pomůcek na míru. Vyvinula unikátní software, který umožní pomůcky vytisknout na 3D tiskárnách po celém světě. Firma už má pobočku v USA a své produkty začíná nabízet v západní Evropě. Nyní za ně získala prestižní světové ocenění Red Dot Award zvané designérský Oscar. ČTK to řekl jednatel a spoluzakladatel společnosti Jan Rosický. Protetické pomůcky nahrazují chybějící části těla, ortotické pomůcky slouží k léčbě pooperačních a poúrazových stavů a vrozených deformací.

Šéfdesignér Aleš Grygar řekl, že pomůcky v takové podobě, jak je dokáže vyrobit Invent Medical, dosud v podstatě neexistovaly. "Standardní produkty jsou hodně těžkopádné, neprodyšné, způsobují třeba pocení. Naše nové produkty jsou mnohem lehčí a estetičtější," řekl Grygar. Designéři podle něj navíc řeší i psychologický efekt. Firma Invent Medical se před třemi lety vyčlenila z rodinné skupiny ING Corporation, která se výrobou zdravotnických pomůcek zabývá už 27 let, dodává je i do zahraničí a také provozuje tři kliniky.

Farma Milknatur postaví zařízení na zpracování bioodpadu od lidí

Mléčná farma Milknatur z Líní u Plzně má připravenou stavbu zařízení na zpracování komunálního bioodpadu a jeho přeměnu na hnojivo, vodu a metan. S roční kapacitou 25.000 tun zvládne produkci celého Plzeňského kraje. Zejména půjde o zbytky jídla, jichž je obrovský objem, ale není kde je zpracovat. Firma jedná s investory, s nimiž je před konečnou dohodou. ČTK to řekl místopředseda představenstva Pavel Šrámek. V ČR podle něj podobná zařízení nejsou, ale měla by stát u každého krajského města jako jinde ve světě. Dánové skládkují jedno procento odpadu, my 65 procent," uvedl Šrámek, který stavbu připravuje 3,5 roku.

Plně automatická bioplynová stanice se čtyřčlennou obsluhou nebude podle Šrámka trápit okolí žádným zápachem. Za vozy, které přivezou bioodpad do přijímací haly, se zavřou dvoje vrata. Vše se rozemele, vyseparuje se sklo a kovy, odpad pak vyhnije v horizontálních fermentorech.

Hořelo v Přerově a v Kroměříži, kde našli dva mrtvé

Hasiči objevili v noci na neděli v hořící bývalé kotelně v Kroměříži dva mrtvé muže, jedna žena skončila v nemocnici. Příčinu vzniku požáru nyní společně vyšetřují zástupci policie a hasičů. Zemřelí jsou pravděpodobně muži bez domova, kteří v objektu pravidelně přebývali. Podle předběžných odhadů způsobil oheň materiální škodu za 20.000 korun. Jednotky u požáru dvoupodlažní budovy zasahovaly v dýchacích přístrojích.

Hasiči mají dostali pod kontrolu rozsáhlý požár průmyslových hal v ulici 9. května v Přerově pod kontrolou. Nikdo při něm nebyl zraněn, odhadovaná materiální škoda činí deset milionů korun. Příčina vzniku požáru zatím není známa. Na místě zasahovalo osm jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, vyhlášen byl druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Po příjezdu hasičů se zevnitř hořící haly ozývaly silné exploze.

Název českolovenské měny mohl být sokol, lev, káňata nebo rašín

Název československé měny zavedené v roce 1919 mohl být kromě koruny třeba sokol, lev, káňata nebo rašín. S korunou, jakožto definitivní měnou Československa (ČSR), se do budoucna nepočítalo. Řekl to v rozhovoru s ČTK numismatik Národního muzea Lukáš Funk. Původní rakousko-uherské mince v zemi platily do roku 1922, než byly všechny vyměněny. Před sto lety 10. dubna byl přijat zákon, který zavedl korunu jako měnovou jednotku v ČSR. To se stalo jedinou republikou, která si ponechala korunovou, tedy monarchistickou, měnu," uvedl Funk. Měnovou odluku vedl tehdejší ministr financí Alois Rašín.

Kupní síla obyvatel České republiky je v současnosti mnohem vyšší než před sto lety. Například úředník si před zhruba 100 lety mohl ze svého platu koupit přibližně 464 kilogramů chleba, 53 kilogramů másla nebo 684 litrů mléka. V současnosti je možné si z průměrného platu koupit 1240 kilogramů chleba, 170 kilogramů másla nebo 1732 litrů plnotučného mléka. Vyplývá to z výpočtů ČTK na základě dostupných údajů od Českého statistického úřadu.

Úředník za první republiky si průměrně vydělal 1300 korun měsíčně. Horník měl kolem 1000 korun. Lidé, kteří pracovali v průmyslu, si přišli na 600 až 700 korun. Tolik dostávali také začínající učitelé. Ministerský plat činil po vzniku republiky zhruba 5000 korun měsíčně. Zhruba osmkrát víc než dělník, pětkrát víc než horník a čtyřikrát víc než úředník vydělával před sto lety po vzniku Československa univerzitní profesor. Měl tak v začátcích první republiky stejný plat jako tehdejší ministři.

Fabiana Bytyqi je i nadále držitelkou pásu mistryně světa v boxu organizace WBC

Fabiana Bytyqi je i nadále držitelkou pásu mistryně světa v boxu organizace WBC v lehké minimuší váhové kategorii. Ve vyprodaném Sportcentru Sluneta v Ústí nad Labem jí k udržení titulu stačila remíza v duelu s Maríou Soledad Vargasovou z Mexika a v profiringu zůstává i po patnáctém zápase neporažená.

Otec Fabiany Bytyqi pochází z Kosova, matka je Češka. Boxu a kickboxu se věnuje i její mladší bratr Sebastian. Fabiana se sportem začínala jako čtyřletá, původně se věnovala karate, později přešla na kickbox a nakonec se rozhodla pro box; jejím trenérem je Lukáš Konečný, dvojnásobný bronzový medailista z amatérského MS a profesionální mistr světa organizace WBO. Nyní studuje ergoterapii na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Sport - výsledky

Adam Ondra vyhrál úvodní závod sezony Světového poháru ve sportovním lezení. Ve švýcarském Meiringenu ovládl bouldering (lezení bez lana), v jehož finále předčil pětici asijských soupeřů. Stupně vítězů s ním obsadili exmistr světa Tomoa Narasaki a Rei Sugimoto z Japonska.

Počasí

Polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 15 až 19 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C.